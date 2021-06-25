«Аврора» из России - все что нужно знать о первой отечественной ОС

В России продолжается внедрение отечественной мобильной операционной системы «Аврора». В конце прошлого года президент распорядился обеспечить до 2022 года врачей и учителей устройствами с установленной отечественной ОС, а дальше «Аврора» будет применяться и в других отраслях. В перспективе нескольких лет все госучреждения полностью перейдут на отечественные ПО и оборудование. Производством планшетов под «Аврору» уже занимаются российские компании — «Аквариус» и «Байтэрг».

Масштабная программа по импортозамещению тесно связана с крупными госконтрактами и заказами от бизнеса. Логично предположить, что это — новые горизонты, в первую очередь, для разработчиков. Возможно, уже сейчас им стоит задуматься о расширении своих компетенций, чтобы зайти в новое перспективное направление.

«Аврора»: досье

«Аврора» — это первая отечественная мобильная операционная система. Сейчас она принадлежит «Ростелекому», но изначально ее разработкой занимались бывшие сотрудники Nokia, а называлась она Sailfish Mobile OS RUS. «Аврора» — единственная мобильная ОС, включенная в Единый реестр российского ПО. Это означает, что только она рекомендована к использованию в госструктурах.

Российская ОС «Аврора» задумывалась для использования в государственных организациях, поэтому особое внимание в ней уделяется обеспечению информационной безопасности — операционка прошла сертификационные испытания ФСТЭК и ФСБ России.

Встроенная система защиты информации шифрует данные, которые отправляет и принимает пользователь. Информация хранится на серверах или в облачном хранилище компании, что значительно усложняет взлом системы. На уровне ядра система поддерживает контроль файловой системы, загрузчика и ключевых компонентов, нарушение целостности которых приводит к блокировке устройства.

Настройка устройств для работы в конкретной отрасли происходит централизованно через платформу управления — «Аврора Центр». Пользователи не могут самостоятельно устанавливать и удалять приложения или обновлять версию ОС: этим занимается администратор. Через «Аврора Центр» можно дистанционно управлять до 500 000 мобильными устройствами.

На данный момент все разработки самой «Авроры» и совместимых с ней приложений ведутся через Открытую мобильную Платформу (ОМП) — это официальные разработчики российской ОС. ОМП предоставляет заказчикам список компаний-разработчиков, которые помогут реализовать проект, и проводит консультации и обучение штатных разработчиков.

«Аврора» в госучреждениях

Первые эксперименты с внедрением «Авроры» в госструктуры начались в 2017 году. Тогда «Почта России» закупила 15 тысяч смартфонов на базе Sailfish OS для своих почтальонов. Устройства использовались в качестве мобильных почтово-кассовых терминалов: с их помощью можно оплатить услуги ЖКХ и связи, оформить страховку или внести платеж по кредиту.

А в 2019 году смартфонами на «Авроре» обеспечили сотрудников РЖД. Ведомство закупило несколько тысяч устройств для путевых обходчиков, работников хозяйства связи и других специалистов, занятых непосредственно на инфраструктуре.

Сейчас планируется обеспечить планшетами учителей и врачей. А далее переход на российскую ОС ждет и другие отрасли — транспорт, связь, промышленность, энергетику, банковскую и финансовую системы, ТЭК, металлургию, горнодобывающую и химическую промышленность, науку.

По последним данным, к 2024 году должен завершиться полный переход на отечественное программное обеспечение, к 2025 году — и на отечественное оборудование.

Стоит отметить, что госслужащих не обяжут отказываться от своих смартфонов с Android или iOS. «Аврора» рассчитана исключительно на корпоративное использование: сотруднику учреждения выдается устройство с установленной на него отечественной ОС, где уже загружены только необходимые приложения для выполнения рабочих задач. Для других же дел — личных переписок и звонков, новостей, соцсетей или игр — смартфоны на «Авроре» не должны, а скорее, даже не могут использоваться.

Предполагается, что такое разделение личных и корпоративных устройств обеспечит конфиденциальность рабочим процессам — смартфоны и планшеты на «Авроре», в отличие от аналогичных устройств на Android и iOS, централизованно не собирают и не передают информацию о пользователе сторонним сервисам, все данные хранятся внутри компании, это может подтвердить открытый исходный код.

Что внутри?

Так как учителям и медикам необходимо выполнять разные рабочие задачи, их планшеты тоже будут различаться по установленными приложениями. Но пока магазин приложений «Авроры» содержит всего 25 продуктов, сложно говорить о конкретном наборе для каждой сферы. Можно предположить, что на устройстве учителя будут подключены: электронная школа, сервисы для рассылки и проверки домашних заданий, доступ к электронному журналу и учебным материалам; а врачам предложат — электронную медкарту и доступ к иным медицинским данным пациента.

Замглава Минцифры Евгений Кисляков заявил о том, что для учителей также будут созданы более 700 тысяч цифровых рабочих мест с доступом в интернет, мобильной связью и технической поддержкой.

Крупнейший госпроект, который пройдет при непосредственном участии российской «Авроры»: цифровая перепись населения в 2021 году. 360 тысяч планшетов обеспечат безопасность ввода и передачи данных населения: вводимая информация будет хранится в зашифрованном виде и передаваться по защищенным каналам связи. После окончания Всероссийской переписи населения устройства будут переданы школам.

Кроме этого, на устройстве доступен магазин с приложениями от проверенных разработчиков — «Аврора Маркет». Это могут быть как новые, специально разработанные для ОС сервисы, так и совместимые версии уже знакомых продуктов для корпоративных систем. Но, как уже было сказано, установку и обновление этих приложений через «Аврора Центр» контролирует только администратор.

Планшет учителя или медицинского работника упрощает многие задачи. В идеале, он должен сделать работу госслужащего более эффективной, но для этого может понадобиться интеграция с другими внешними устройствами. Можно предположить, что учителю необходима интеграция планшета с другими устройствами — например, мультимедийной доской, чтобы наглядно объяснить ошибки в домашней работе.

Что делать разработчикам?

Проект по переходу госструктуры на российскую ОС продлится минимум до 2024 года, всего на развитие российской мобильной ОС предлагается выделить 19,4 млрд рублей. Такой масштабный проект вызывает интерес у разработчиков: создавать приложения для ОС, которой будет пользоваться вся госструктура, достаточно перспективно.

Но еще пару лет назад немногие специалисты были знакомы с «Авророй»: в 2019 году ВТБ не смог найти подрядчиков для создания версии приложения для российской ОС. Сейчас мы наблюдаем, как растет интерес разработчиков к «Авроре», в том числе за счет деятельности ОМП. Сайт Открытой мобильной платформы предоставляет разработчику все необходимое: обучающие материалы, SDK, документацию, API и форум для общения. Но для работы с «Авророй» одних знаний из открытых источников недостаточно: для разработки под первую российскую мобильную ОС необходимо сотрудничество с ОМП.

Как стать разработчиком приложения для «Авроры»:

Обратиться в ОМП через сайт, почту или по телефону. Пройти обучающие курсы. «Аврора» — это решение с открытым исходным кодом на ядре Linux. Чтобы разрабатывать под нее приложения, не нужно изучать дополнительные языки программирования, тем не менее, у нее есть свои особенности. На сайте ОМП доступен открытый вводный курс, вебинары, документация, статьи, там же можно записаться на очные курсы. Установить необходимое ПО. В целом, подготовка рабочей среды для разработки сравнима с подготовкой к разработке под Android. Для работы с «Авророй» понадобится ПК на Windows / Linux / macOS. Необходимо поставить набор средств разработки (SDK) предлагаемый ОМП, также для запуска разрабатываемого приложения понадобятся устройства, работающие через VirtualBox. Aurora OS IDE основана на Qt Creator и используется для разработки на языках С, С++ и QML.

Получить устройства, поддерживающие ОС «Аврора». ОМП советуют получать устройства у производителя. Но с этим может возникнуть проблема: если производитель сам не участвует в проекте или не знает о его существовании, он не сможет бесплатно предоставить устройство. Купить одно или два устройства тоже не получится: это не выгодно производителю, он предоставляет только партии для реальных проектов. Разработать приложение. В зависимости от целей проекта, разработка может пойти по двум разным путям:

Если цель проекта маркетинговая — например, разработать MVP и представить его клиенту, — то достаточно создать приложение на базовой версии «Авроры». Она позволит продемонстрировать функциональность приложения, но не подойдет для практического применения.

Если компания разрабатывает приложение под реальные проекты, ее ждет более сложный путь — необходимо работать с сертифицированной ОС. Чтобы приложение можно было скачать на устройство и пользоваться им, нужны дополнительные этапы.

Подписать приложение. На устройство приложение попадает через «Аврора Центр», куда его загружает компания-клиент. Чтобы запустить приложение внутри ОС необходимы три подписи:

— подпись бинарных файлов,

— подпись RPM пакета,

— подпись RPM пакета (клиент).

Проверить корректность приложения (валидация). Если все сделано правильно, установочный пакет должен загрузиться в репозиторий, чтобы его можно было распространить на устройства через панель управления. На этом этапе обычно происходит финальное тестирование на нескольких устройствах — у разработчиков есть возможность выявить и исправить ошибки до того момента, как приложение будет установлено на устройствах конечных пользователей. Установить приложение на устройства.

Как перспективы у «Авроры»

В ближайшие несколько лет, мы будем наблюдать за первыми шагами государства к полному импортозамещению в госсекторе. После завершения внедрения «Авроры» в образование и медицину будут понятны дальнейшие планы государств: если все пройдет успешно, следующие этапы будут отличаться от предыдущих масштабом и темпом развития.

А компаниям-разработчикам следует смотреть наперед и уже сейчас отправить пару специалистов на обучение, чтобы иметь в запасе ресурсы на случай запроса на проект для отечественной операционной системы.

https://hightech.fm/2021/06/17...