Банда, которая держала в страхе всю Москву

Сабан (так звал себя лидер банды «черных мстителей») ненавидел милиционеров и богачей. Первых он винил за годы, проведенные за решеткой. Вторые являлись объектами охоты, которых следовало презирать. Три года банда Николая Сафонова держала в страхе Москву. За это время преступники сумели обогатиться на сумму, превышающую 4 миллиона рублей, и убили более 30 человек.

Особенно любили «мстители» совершать показные, массовые казни. Это стало их отличительной чертой, своего рода визитной карточкой. Вспоминаем про самую жестокую в истории СССР группировку.

(Внимание! Фото членов банды и их жертв не сохранились, поэтому иллюстрации, использованные в материале, связаны с этой историей только эпохой.) Сабан и его свора

В 1917 году Николай Сафонов пришел к выводу, что сейчас лучшее время для реализации давней задумки — создания банды. Сабан к этому моменту имел за плечами шесть судимостей и считался опасным рецидивистом. В создании банды ему активно помогал преступник по кличке Капитан. У обоих бандитов был большой опыт в кражах и вооруженных налетах. Поэтому Капитан стал главным помощником Сафонова.

Банда быстро разрасталась, пополняясь новыми рецидивистами. Вскоре под началом Сабана «трудилось» более трех десятков человек, что делало Сафонова лидером чуть ли не крупнейшей преступной организации в Москве. Удалось ему завербовать и бывшего офицера, помогавшего главарю советами. Он выстраивал для бандитов тактические схемы вооруженных налетов. К слову сказать, банда отличалась хорошей организацией с четким распределением ролей. Одни отвечали за разведку, другие — за захват, третьи — за прикрытие, а четвертые — за отход. Начали бандиты с ограбления особняка. Добыча составила порядка 200 тысяч рублей. Затем последовало нападение на некоего фабриканта Иванова. Здесь бандитов ждал более богатый улов — 1,5 миллиона рублей. После ограбления преступники убили Иванова и всю его семью. Награбленное они делили на даче, расположенной в Сокольниках.

Конечно, правоохранительные органы начали активный поиск банды, но долгое время их попытки выйти на след преступников заканчивались провалом. Более того, однажды Сафонов решил показать муровцам, кто является настоящим хозяином Москвы. Вместе с одним из сообщников он заявился в отделение милиции. Представившись, он начал стрелять по милиционерам из пистолетов, а затем продемонстрировал бомбу. Перепуганные стражи порядка разбежались, а довольный преступник отправился в свое логово.

Своим соратникам Николай часто говорил, что ненавидит милиционеров, поскольку из-за них его лучшие годы прошли за решеткой и на каторге.

В 1919 году Сабан решил взять «отпуск» и на некоторое время прекратить ограбления. Вместо этого он и его подельники начали охоту за представителями правоохранительных органов. За январь они убили 16 постовых. Схема была проста. На автомобиле преступники подъезжали к стражу порядка и что-нибудь у него спрашивали. Когда постовой приближался, стреляли. После гибели нескольких милиционеров по Москве поползли слухи о неких «черных мстителях». Постовые, опасаясь за свои жизни, стали отказываться выходить на дежурство по одному. Однажды муровцы были близки к поимке Сафонова. Они организовали засаду, в которую угодил преступник. Но он сумел сбежать, ранив при этом одного милиционера.

26 апреля 1919 года стражам порядка удалось арестовать Капитана. Преступник, спасаясь от преследования, попытался спрятаться в здании Большого театра. Но ему это не удалось. Сабан тяжело переживал арест пособника и друга и решил на время скрыться из Москвы. Он отправился в небольшой городок Лебедянь Липецкой области к родственникам, надеясь там отсидеться. Однажды между Сабаном и родственниками возникла ссора, перешедшая в потасовку. Сабан убил всю семью своей родной сестры, состоявшую из восьми человек, в том числе детей. Соседи, услышавшие крики из дома, успели схватить главаря банды и, несмотря на требования представителей власти сделать все по закону, убили Сафонова. Сабана буквально растоптали.

Ликвидация банды

После ареста Капитана и гибели Сафонова власть в банде захватил Павел Морозов, больше известный как Паша Новодеревенский. Он продолжил дело Сабана. Морозов, чтобы поправить финансовое положение шайки, решил ограбить кассу фабрики «Богатырь». В течение нескольких дней преступники занимались разведкой, после чего совершили нападение. Их добыча составила 660 тысяч рублей.

После этого они напали на артельщика и охранявшего его милиционера. Убив людей, преступники захватили 150 тысяч рублей. Затем был налет на дом Исаева. Бандиты обогатились на 100 тысяч рублей. Во время ограбления они убили мужчину и его семью. Банда даже успела напасть на самого Владимира Ильича Ленина. Вот отчет уголовной секции Московского чрезвычайного комитета:

«В январе 1919 года на Сокольническом шоссе близ Краснохолмского моста Кошельковым и его сподвижниками Зайцевым по кличке Васька-шофер, Волковым по кличке Конек, Кирилловым по кличке Ленька Сапожник был остановлен автомобиль, в котором ехал председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ленин. Бандиты под угрозой оружия отобрали у Ленина автомобиль, револьвер системы средний браунинг, документы и скрылись.

У Ярославского вокзала Кошельков, рассматривая отобранные вещи, установил по документам, что ограбленная им жертва является Лениным, и немедленно приказал ехать назад с тем, чтобы убить председателя Совета народных комиссаров, однако т. Ленин в это время уже находился вне опасности, в здании Сокольнического совета».

География налетов при Морозове расширилась. Преступники орудовали не только в самой столице. Например, в деревне Глобово Богородского уезда, который относился к Московской губернии, они напали на дом одного зажиточного человека. Расправившись с ним и его семьей, Морозов дал команду возвращаться в город. Постепенно дела у банды стали идти хуже. Одного за другим преступников начали арестовывать милиционеры. Кто-то из них и рассказал муровцам о существовании нового лидера — Морозова. От арестованных стражи порядка узнали и о его сожительнице. На ее квартире была устроена засада. Правда, арестовать удалось другого бандита — Сергея Капустина, который рассказал милиционерам о месте нахождения главаря. Но поймать его не удалось. Зато в короткий срок были арестованы почти все бандиты из старого, еще сафоновского «призыва».

Морозову пришлось срочно латать дыры. Это его и подвело. В банду он брал всех без разбора, с чем были не согласны еще оставшиеся на свободе «ветераны». И однажды, во время дележа добычи его убил Иван Барабанов. Но вскоре муровцы вышли на ослабленную банду и сумели арестовать всех. Позже преступники были приговорены к расстрелу.