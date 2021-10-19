Красоты России. Самые старые города России, ч.2

В прошлый раз мы посмотрели 10 старейших городов, которые дошли до наших дней. Рассмотрим еще 15 городов. А сколько ушли в вечность - вряд ли можно сказать. Некоторые нашли, а некоторые наверно ждут своего часа. Итак, в алфавитном порядке.

Белозерск

Белозерск – самый древний город Вологодской области.

Впервые Белоозеро упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом. По преданию, сюда на княжение пришел варяжский князь Синеус, брат Рюрика, обосновавшегося в Новгороде.Белое озеро

В 1380 году белозерские князья Федор Романович и его сын Иван Федорович одними из первых откликнулись на призыв московского князя Дмитрия Донского встать под его знамена и дать отпор Мамаю на Куликовом поле. Как сообщается в «Сказании о Мамаевом побоище», белозерская дружина «костьми полегла». Князь Федор Романович и его сын были убиты. Обозревая поле сражения, раненый Дмитрий Донской «наехал на место, идеже лежат князи белозерские, вси вкупе посечени». В 2005 году, в год 625-летия Куликовской битвы, в «память князей белозерских с дружиною, погибших ради земли русской и веры христианской, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили» в центре Белозерского кремля вблизи Спасо-Преображенского собора установлен памятный знак. Белозерск знаменит земляными валами бывшего кремля. Белозерский кремль (крепость) – уникальный памятник оборонного зодчества конца XV века. Впервые крепость в городе Белоозере появилась сразу же после переноса города на современное местоположение — во второй половине XIV века. Как выглядела эта крепость неизвестно, так как она была полностью разобрана при строительстве новой крепости в 1480-е годы. Макет новой крепости представлен в экспозиции Белозерского областного краеведческого музея.

Деревянная крепость, построенная по велению великого московского князя Ивана III, была окружена земляным насыпным валом длиной около 1000 метров и высотой около 30 метров. Вал хорошо сохранился и до сих пор поражает своим грандиозным масштабом.По сохранности Белозерский кремль — один из лучших памятников подобного рода на Севере России. Земляные валы были построены на мощном древнем гребне ледниковых отложений. За пять веков существования валы сильно осели. По данным писцовых книг XVII века высота земляного вала составляла около 17 метров, в настоящее время — 9-9,5 метров. Но на всей протяжённости его нет провалов, четко выделяются площадки, где раньше стояли башни. Причиной этому являются деревянные конструкции, «рубленные клети», расположенные внутри вала, которые не дают насыпи расползаться. Из-за них вал в старинных документах называют «рублена сыпь».

На валу были построены двухэтажные деревянные стены с двумя воротными и шестью глухими башнями. Со всех сторон их окружал ров, наполненный водой. Известны названия башен: Богословская, Спасская, Ильинская глухая башня, Ильинская воротная, Луговая, Покровская, Петровская.

Современный вид крепости.

Крепость была административным центром города, здесь находились все государственные службы: дворы воеводы и дьяка, разрядная, таможенная, земская изба, а также государевы амбары для хранения пороховой казны, кабацких и хлебных запасов, богадельня, тюрьма «татийная и разбойная», дьячий двор.

В начале XVII века в крепости находилось около 230 осадных дворов посадских людей, около 70 лавок и 20 амбаров, принадлежавших посадским людям. После смутного времени, когда на город напал и разорил разбойничий отряд польско-литовских захватчиков, в крепость перенесли главные храмы города — соборы.

Ко второй половине XVII века в крепости остались, главным образом, административные учреждения и церковный клир. Во время нападения на город захватчиков крепостные стены уцелели. Их разобрали в 1758 году при императрице Елизавете Петровне. Внутри вала сохранилась система искусственных водоёмов, их называют «казенками», вероятно, из-за того, что сооружались за счёт государственной казны. В старину пруды были заселены карасями. Воду для питья брали из колодцев.

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Белозерский областной краеведческий музей"

Брянск

«Хорошее место, доброе. Будет, где дружине отдохнуть…». Видимо, именно с такими словами киевский наместник впервые вступил на берег будущего поселения. Кругом – необозримые леса, в которых затаилось воинственное племя вятичей. Место, которое позднее назвали Чашин курган, показалось им наилучшей стоянкой. Это возвышение с высоты птичьего полета напоминает большую чашу, отсюда и название. Здесь родился Брянск в 10 веке. Позднее здесь выросла крепость. Остатки укрепления на кургане сохранились до сих пор. Даже сейчас толщина основания – 18 метров, высота – 8. Прибавим еще деревянную стену из 3-х ярусов высотой 12 метров и мощные ворота. Это был настоящий крепостной замок Древней Руси. Внутри жили люди, а снаружи стояли солдаты. В результате археологических раскопок выяснилось, что жители Дьбряньска были христианами – найдены нательные крестики. Среди прочих находок обнаружили медное писало – палочку для письма на вощеных дощечках. То есть жители города были грамотными людьми! Крепость просуществовала до 13 века, и в период татаро-монгольского нашествия, предупрежденное об опасности, население покинуло город. Спустя 8 лет князь Роман Брянский основал новый город на Покровской горе.

Говорят, что Соловей-разбойник жил всего в 40 км от Брянска…

Читаем в былине:



Татары не прошли через брянские леса, а вот соседний Чернигов разграбили и сожгли. Оттуда на брянскую землю приехал князь Роман Михайлович Брянский с женой Анной, сыновьями Олегом и Михаилом и с 4-мя дочерьми. Ему было суждено создать в брянских непроходимых лесах крупнейшее княжество. Между тем на западных границах Руси появился новый враг – литовцы. После набегов татар они решили, что самое время нападать на брянскую землю. В это время князь Роман праздновал свадьбу своей любимой дочери Ольги. Узнав о нападении литовцев, он во главе своей дружины бросился навстречу врагу и одержал победу. Еще один былинный сюжет связан с именем Романа Брянского. В старости он ослеп и отправил послов в Киево-Печерскую лавру с просьбой дать чудотворную икону Божьей Матери, чтобы помолиться об исцелении Монахи везли икону на лодках по течению Десны. Они уже были недалеко от Брянска, как вдруг лодка с иконой остановилась. Сколько ни пытались гребцы сдвинуть лодку с места, все было напрасно. Решили переночевать на берегу. А когда проснулись утром, то не нашли иконы. Начав поиски, они обнаружили её возле большого дуба недалеко от маленькой речки Свень. Князь Роман пешком отправился к иконе и, помолившись возле неё, прозрел. Роман Михайлович своими руками начал рубить деревья и строить храм на месте своего чудесного исцеления. Позже вокруг него возник монастырь, который мы знаем как Свенский.



Великий Изборск

Изборск — один из ключевых городов племени кривичей (наряду с Полоцком и Смоленском), существовавший на нашей земле уже задолго до прихода варягов. Брат Рюрика Трувор укрепился именно в Изборске, там же находится и одноименный курган «труворова могила». По легенде сохраненной в «Сказании о Словене и Русе», Изборск был основан сыном Гостомысла — того самого, который в конце своего правления призвал на свою землю братьев варягов из Полабской руси. Сына Гостомысла звали Словеном, как и его легендарного предка, жившего, согласно тому же сказанию, еще несколько тысяч лет назад и основавшего Словенск (но это уже отдельная история). Труворово гордище

Археологические данные указывают на то, что поселение на Труворовом городище возникло не позднее VII века и по своему строению очень сильно отличалось от других городищ. По всей видимости Изборск изначально был ремесленным, торговым и культовым городом, с полным отсутствием земледельческой составляющей. Весь его периметр (площадь 6000 м²) окружали земляные валы, а в центре располагалась площадь для проведения вече и религиозных праздников. После крупного пожара в X веке территория Изборска была реорганизована по новому, город поделили на две части — была построена деревянная крепость для князя с дружиной, вторая же часть города стала ремесленным посадом. Обе они были окружены мощными стенами, так что не удивительно, что Изборск превратился в важный форпост на пограничных рубежах Псковско-Новгородской земли. Изборская крепость. Современный вид сверху.

В окрестностях Изборска текут многочисленные целебные родники — самым известным — Словенским ключам, по мнению ученых, не менее тысячи лет. Словенскими они названы по имени основателя города — князя Словена. Кстати, существовала легенда, что когда Словенские ключи пересохнут, на Русь придет большая беда — и они действительно пересохли в 1941-м…

Сегодня Изборск имеет статус деревни в Печорском районе Псковской области. Кстати, там снимался известный фильм «Андрей Рублев».

Городище Старая Рязань

Старая Рязань. Реконструкция Старая Рязань. Реконструкция

Один из самых богатых городов Древней Руси, столица Рязанского княжества находился совсем не там, где стоит современная Рязань. Городище Старая Рязань обнаружили в 1822 году благодаря случайной находке — кладу золотых украшений. После Великой Отечественной войны за раскопки взялись серьезно. На городище были найдены три храма, предметы искусства, дома и помещения, где люди занимались ремеслами, 16 кладов с монетами и ценными вещами. Старорязанском городище, где находилась столица княжества до перенесения ее в Переяславль Рязанский (нынешний город Рязань) после Батыева разгрома, развернулись крупнейшие археологические исследования. Городище Старой Рязани, вид со стороны Оки.

Городище Старая Рязань охраняется государством как археологический заповедник и историко-ландшафтный памятник федерального значения. Структурно входит в комплекс Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Ежегодно на городских укреплениях проводятся археологические миссии и научные лагеря.

Евпатория

Город расположился на берегу Каламитского залива Черного моря. С трех сторон его окружает вода: с юга — морской залив с прекрасными бархатистыми песчаными пляжами, с востока — самое большое соленое озеро Крыма Сасык-Сиваш; с запада —известное своей целительной силой Мойнакское озеро.

История города насчитывает более 2500 лет. За это время он сменил три исторических названия: в античное время — Керкинитида, в средневековье — Гезлев, в новое время — Евпатория. В трехкратной смене названий города отразились крупнейшие исторические эпохи: греческая колонизация, зарождение Крымского ханства и вхождение в состав Османской империи, присоединение Крыма к Российской империи в 1783 году. Первое упоминание об этом городе датируется 947г. до н.э. и приписывается древнегреческому историку и географу Гекатею Милетскому. Однако, современные археологические исследования, проводимые на территории Евпатории, говорят о том, что люди заселили окрестные места ещё в III тысячелетии до н.э. За столь продолжительный период времени над евпаторийскими землями владычествовал не один народ. Ранние поселения, как считается, принадлежали племенам коренных жителей Крымского полуострова – таврам, исчезнувшим на рубеже глобальных исторических эпох, в Iв. н.э., но ещё до н.э. здесь побывали воинственные кочевники – киммерийцы. Первое возвышение и расцвет этих мест пришли с древнегреческой античной цивилизацией. В начале Vв. до н.э. эллины из Ионии основали город – предшественник Евпатории – Керкинитиду. Благодаря удачному геополитическому расположению, Керкинитида быстро превратилась в суверенный полис и экономический центр западного черноморья, обросший торговыми связями с Ольвией, Гераклеей, Херсонесом, островами Родос и Хиос. Евпаторийское городище Чайка.

Это поселение площадью 5 га, название которого к сожалению затерялось в веках, было основано херсонеситами и сначала являлось частью хоры (сельскохозяйственных земель) Херсонеса. Во IIв. до н.э. Керкинитиду (кстати, Керкенитида всего лишь на 103 года младше Керчи), попавшую уже под власть Херсонеса, захватывают скифы, которые безжалостно разрушают город, видя в нём лишь подходящее место для выхода в море. Позднее скифские завоеватели были изгнаны из разбитого керкинитидсткого городища пришедшим на помощь Херсонесу понтийским войском во главе с выдающимся полководцем Диофантом, но жители некогда славной Керкинитиды, бежавшие от войны в Херсонес, не пожелали вернуться на развалины своих домов, и размётанные, познавшие умелую руку человека камни величественных городских стен поглотила бескрайняя крымская степь. Последующие века минули для евпаторийской земли забвением. Различные племена кочевников приходили и уходили, даже не пытаясь восстановить эллинский полис, то было не свойственно их культуре. Лишь в 1475г., когда, стремясь к абсолютному владычеству над Черноморским регионом, сюда добралось Турецкое царство, османы заложили крепость Гёзлев или, как её называли крымские татары, к которым она перешла, - Геслев – «дом с глазом». Реконструкйия Гёзлева.

С этого момента будущие евпаторийские земли становятся одним из центров исламизации западного черноморья Крыма. В доказательство укрепления своей веры, в 1552г. мусульмане строят поражающую своим величием и красотой соборную Мечеть Джума – Джами, сохранившуюся до наших дней и пользующуюся большой популярностью среди отдыхающих как живописный памятник старинной архитектуры. На три столетия территория вокруг Геслева и сама, ставшая к тому времени крупным городом, крепость становятся оплотом восточно-исламской культуры. Но жизнь не стоит на месте и, проигравшие войну 1768-1774гг., турки уступают крепость в сердце Каламитского залива Российской Империи, отказавшись от притязаний на весь Крым.



Керчь

Bosphoro Cimmerio, Vospro, Cerchio, Cherz, др.-рус. Кърчевъ, Пантикапей, Боспор, Чарша, Корчев, Черкио, Герчь, Черзети – это все наша Керчь.

В открытом доступе, в публикациях и материалах существуют разные мнения, даты, описания, даже споры по вопросам истории. Ученые делают новые открытия, появляются разные мнения, иногда они меняют представления о зарождении древних поселений. Точно знаем, что Керчь по праву относят к одним из старейших городов мира, бесспорным доказательством чему являются археологические находки, возраст которых около 100 000 лет, что подтверждает присутствие на территории современной Керчи неандертальцев.

Керчь является одним из самых старых городов мира. За время своей многовековой истории город поменял не одно название. Его называли Пантикапеем, Боспором, затем он носил название Корчев, Черкио и Керчь. Берет начало город Керчь с 6 века до н.э., основан он древними греками, которые и назвали город Пантикапеем. В течение 9 веков Пантикапей был столицей Боспорского царства. В период своего расцвета город размещался на территории в сто гектар, окружала его оборонительная стена. Пантикапей находился у подножия горы Митридат. На самой горе были размещены общественные здания древнего города, а также здесь располагалась главная площадь Пантикапея. Пантикапей в Керчи, руины храма

В начале 2 века до н.э. Боспорское царство стало подчиняться Понтийскому государству под руководством Митридата VI Евпатора. С этого периода началась летописная история города. Реконструкция Пантикапея

В 1 веке до н.э. Пантикапей был уже в зависимости от Рима. Тогда на монетах чеканили с одной стороны портрет царя Боспора, а с другой – римского царя. Под защитой Римской империи Боспорское царство смогло расширить свою территорию на запад.



В 3 веке н.э. Боспорское царство уничтожили готы и гунны. Но уже в 6 веке город возродился и получил название Боспор, а в 8 веке его захватил Хазарский каганат.

С 10 века город назывался Корчев и стал частью Тмутаракани, княжества Киевской Руси. К IX-X векам хозяевами Северного Причерноморья стали славяне. С образованием Тмутараканского княжества город назван Корчевом. Корчев играл важную роль морских ворот Киевской Руси. В ХII веке древнерусский Корчев подвергается набегам половцев и постепенно возвратился в сферу влияния Византии.

В 1318 году вошёл в состав Генуэзских колоний в Северном Причерноморье, центром которых была Каффа. Генуэзцы называли город «Воспро» или «Восперо». Согласно исследованиям Е. С. Зевакина и Н. А. Пенчко, в генуэзский период в Восперо правили черкесские князья.

В 1475 году город переходит к Османской империи- захвачем турками генуэзских колоний. При османах Керчь приходит в упадок и подвергается набегам запорожских казаков.

В 1701 году турки начинают строительство крепости Ени-Кале на берегу Керченского пролива. По итогам Русско-турецкой войны 1768—1774 годов согласно Кучук-Кайнарджийскому договору 1774 года, Керчь и крепость Ени-Кале с большой прилегающей территорией были переданы Российской империи.

Керчь - один из старейших городов мира. Он всего на год моложе «вечного города» Рима. На территории Керчи и Керченского полуострова огромное количество памятников, памятных мест, древних городов, крепостей, курганов- памятников истории и архитектуры, относящихся к различным эпохам и культурам, которые привлекают в древний город все большее количество туристов. Керчь является одним из старейших городов России, это факт.

Мышкин

Пять тысяч лет назад на волжских берегах появились первые поселения. Волга, окружающие ее леса, давали и кров, и защиту, и пропитание. В окрестностях Мышкина известно более десятка стоянок человека, относящихся к каменному веку.

В I тыс. поселились на мышкинских землях угро-финские племена. В IX веке появляются первые группы славян, которые достаточно мирно уживались с местным населением. До середины XIII века на месте Мышкина существовало укрепленное поселение (город). Но в 1238 году оно было сметено батыевым нашествием. И только в XVI-начале XVII веков появляются новые известия о Мышкине. Но теперь о Мышкине пишут как о селе.

На рубежеXV-XVI столетий Мышкин принадлежит князьям Юхотским, они держат здесь своих наместников. От князей Юхотских Мышкин переходит к князьям Мстиславским, потомкам литовского князя Гедемина. Легенда о возникновении названия города относится именно к правлению князей Мстиславских. Позднее, в середине XVI века Мышкин входит во владения князей Ушатых, ветви Моложского рода ярославских князей.

К 1605 году относится первое письменное упоминание о Мышкине. Это жалованная грамота на село Мышкино в ярославском уезде, с деревнями и приселком Смельцовым, выдана за «московское осадное сидение, за службу и за кровь» боярину Даниле Ивановичу Мезецкому. А от него уже село переходит думному дьяку Прокофию Кузьмичу Елизарову.

Но уже к концу XVII века село приписывается к московскому Чудову монастырю. Монастырское владение пошло Мышкину на пользу: село разрослось, появилось множество хозяйственных построек — амбаров, сараев, мельниц. Но грянула екатерининская секуляризация, село забрали в ведомство государственной экономии и назвали слободой. Статус города она обрела в 1777 году, вместе с гербом в виде щита, «имеющего зеленое поле, на два разрезанное: в серебряном поле герб Ярославский, в другой части в червленом поле мышка доказывает название сего города». Когда в нашей стране начался сложный период строительства нового государства, обломки прежнего погребли под собой и Мышкин. Часть города подтопило при строительстве Рыбинского водохранилища, потом в Мышкине — уже в статусе поселка городского типа — построили трубопроводы, газокомпрессионную и нефтеперекачивающую станции... В 1927 году зажиточный городок снова стал селом (а позже — поселком городского типа с буквой «о» на конце — Мышкине)... По официальной версии, потому что народу там жило не так уж и много, а по неофициальной — в наказание за то, что местные купцы не горели желанием принимать «на ура» новые советские порядки.

Полоцк

Полоцк, не менее древний, чем Киев и Новгород, первое историческое упоминание о нем содержится в «Повести временных лет» под 862 годом. Но поскольку он находится на территории сегодняшней Белоруссии, то углубляться не будем. Полоцк в XVI веке

Псков

Псков — один из древнейших городов России, впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 903 годом хотя на Псковском городище, возвышенном мысу при слиянии рек Великой и Псковы археологи обнаружили посчеления, возраст которых первышает 2 000 лет. Псков не6разрывно связан с именем Ольги, поскольку именно в Ольгино княжение Псков превратился в административно и торгово-ремесленный центр. Интересно, что именно в Пскове родился креститель Руси Владимир. Псков долго сохранял независимость и от притязаний Новгорода и от влияния Москвы, что позволяло ему пограничное расположение. Вече во Пскове, картина Васнецова

В 1348—1510 годах — столица независимой Псковской республики. В 1510 году город вошёл в состав Русского централизованного государства. До начала XVIII века Псков был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны. Псковская крепость состояла из пяти крепостных колец (три из которых сохранены по сей день), что делало Псков практически неприступным. В XV - XVI вв. на территории Довмонтова города находилось 17 храмов, потеряв своё значение, многие из них были снесены на рубеже XVI—XVII веков. Увы... не сохранили мы своей истории, очень жаль... Старые фотографии Пскова, Благовещенский собор Псковская крепость сегодня

И на сегодняшний день каменные стены, массивные башни (каждая из которых имеет свою историю), а также великолепный Троицкий собор, удивляют своей мощностью. За три года оккупации во времена Великой Отечественной войны город очень пострадал. В послевоенное время Псков включили в список городов, которые должны быть восстановлены в кратчайшее время.

Ростов Великий

История Ростова насчитывает более тысячи лет, это один из старейших русских городов. Первое упоминание о нем относится к 862 году, в списке розданных Рюриком городов, в «Повести временных лет». Археологические исследования показывают, что люди в этих краях жили задолго до того. В IX веке эти места населяло финно-угорское племя меря – народ земледельцев и рыболовов – впоследствии мирно ассимилировавшееся с пришедшими на эти земли новгородцами.

В конце Х века Ростов стал крупным городом; в 988 году он отошел Ярославу Мудрому, а после его смерти – его сыну Всеволоду. В 991 году в Ростове был выстроен первый христианский храм – деревянный собор во имя Успения Божией Матери. Летопись называет ее «толико чюдна, якова не бывала и потом не будет». На месте этого первого деревянного храма в 1161 году князь Андрей Боголюбский заложил первый каменный собор Ростова. В XIII веке он обвалился и был выстроен заново.

Некоторое время Ростов был столицей княжества, к XII веку он утратил столичные функции, но остался крупным городом, одним из крупнейших во Владимиро-Суздальском княжестве. В документе XII века он назван «великим» – что могло означать либо «большой», либо «мощный, могучий».

Князь Константин, сын Всеволода Большое Гнездо, намеревался именно в Ростове сделать столицу Северо-Восточной Руси, но не успел, и Ростов остался только центром удельного княжества. Однако он сохранил обширные земельные владения, доходившие до границ владений Новгорода. Значение города подчеркивается еще и тем, что ростовские князья в XIV-XV веках чеканили собственную монету.

В 1328 году город был взят татаро-монголами практически без сопротивления, так как для обороны не был приспособлен. Благодаря этому город не был разорен и сожжен. Ростов был не только крупным экономическим центром – здесь сосредоточилась духовная жизнь, город был самым крупным на Руси религиозным и культурным центром. С 1454 года ростовские епископы получили статус архиепископов, а в 1589 году появилась ростовская митрополия. С Ростовом связаны имена таких известнейших церковных деятелей, как Стефан Пермский и Епифаний Премудрый. Ростовский кремль.

В начале XVIII века ростовская ярмарка стала третьей по величине в России, и в городе начал формироваться новый социальный слой – купечество. С 1760-х годов ведет свою историю знаменитый ростовский промысел – финифть, художественная роспись по эмали. Сначала была открыта мастерская при Архиерейском доме, позднее промысел приобрел большую популярность, появилось множество искусных мастеров, изготовлявших сначала маленькие образки для предметов церковного обихода, а позднее сильно расширивших ассортимент своих эмалей. Спасо-Яковлевский монастырь.



С середины XVIII века Ростов стал застраиваться новыми каменными храмами, возводимыми нередко на средства богатых купцов. В 1818 году Ростовскому кремлю угрожало полное исчезновение: инженер Бетанкур, занимавшийся градостроительством, предложил разобрать Архиерейский дом и построить на его месте новый удобный Гостиный двор. Этому воспрепятствовали местные жители, и уникальный ансамбль был спасен, хотя и простоял после этого более полувека, ожидая реставрации. Собор Успения Пресвятой Богородицы.



Революция 1917 года прошла в Ростове практически бескровно, власть сменилась без сопротивления. После войны Ростов вошел в Золотое кольцо России и с тех пор является главным образом туристическим городом – сюда прибывают тысячи туристов со всего мира. В 1995 году он был включен в Список особо ценных объектов культурного наследия России. В последние годы все больше туристов приезжает в Ростов, и хочется надеяться, что в будущем Ростов ждет новый подъем, возможно, сочетающийся с сохранением уникального культурного и исторического наследия древнего города.

Судак

Судак основали аланы в 212 году до н.э., первое название города – Сугдея. Считается, что это название переводится, как «святой». В VI веке Судак попал под власть Византийской империи. В это время император Юстиниан 1 в Судаке приказал соорудить крепость. Судак стал значимым торговым городом, через него проходил знаменитый Великий Шелковый путь. С VIII века Сугдея, как и весь Крымский полуостров, был под властью хазар. Судак стал административным центром Хазарского каганата. Хазары во время вторжения в Крым уничтожили большинство поселений и построек Сугдеи. Но в то же время в Судаке развивается христианство, и создается Сугдейская епархия. В конце X века Византия победила хазар и вернула себе Сугдею. С этого времени здесь началось строительство оборонительных стен и крепости. Сугдея была связана с Русью торговыми отношениями. Через этот город Русь осуществляла поставки в Европу меха, кожи, меда, леса. А из Европы на Русь перевозили различные ткани и пряности. В то время славяне называли Сугдею Сорожом. В конце 11 века в Сугдее под властью половцев начался экономический и политический рост Сугдеи. В начале 13 века свое влияние в Причерноморье установила Венеция. В это время Судак (Солдайя) стал крупной венецианской факторией. Во время влияния Венеции Судак стремительно развивался и получил большую славу. В середине 13 века Судак обложили данью монголо-татары. В 1365 году генуэзцы захватили Судак, а через 90 лет его завоевали османы. Во время правления османов город и приобрел свое современное название. В конце 18 века Судак, как и весь Крым, стал частью Российской империи. В самом начале 19 века здесь открыли первую школу виноделия. Судак начал развиваться как недорогой курортный поселок. А в 1982 году Судаку присвоили статус города. Так что Судаку больше 2 000 лет.

Углич

Когда был основан на берегу Волги город Углич, ни летописи, ни предания точно сказать не могут. Но возвышенное, замечательно приспособленное для обороны место, где сейчас располагается Угличский кремль, издревле привлекало людей. Археологи обнаружили здесь следы поселений дьяковской культуры, балтских и финно-угорских племен.

Название «Углич» имеет несколько версий происхождения, но все они до сих пор остаются на уровне гипотез. Первая версия – от слова «уголь», так как на этом месте в древности действительно выжигали уголь. Вторая – от слова «угол», из-за формы мыса, выдающегося углом в Волгу. Третья – от созвучия с названием славянского племени уличей.

Первое упоминание об Угличе встречается в Ипатьевской летописи под 1148 годом как Углече-поле. В 1218 году Углич – уже центр удельного Угличского княжества, полноценный город с укрепленным кремлем и посадом. В 1238 году Углич переживает татарское разорение, но княжество не исчезает и ко второй половине XIII века включает в себя такие города, как Бежецк, Кашин, Дмитров, Железно-Устюг. С 1329 года город оказывается в составе Московского княжества и становится его пограничной крепостью. Из-за этого в 1371 году, во время борьбы Твери с Москвой Углич сожгли войска тверского княжества. Однако уже спустя четыре года, отстроенный и заново укрепленный, новую атаку тверичей город с успехом выдержал. В XV веке в Угличе княжил младший сын Дмитрия Донского Константин, при котором город процветал настолько, что даже начал чеканить собственную монету. В 1446 году сюда был сослан со всей семьей ослепленный Дмитрием Шемякой московский князь Василий, прозванный Темным. Василий Темный вскоре вернул себе власть, а после его смерти Углич перешел к его сыну Андрею Большому, при котором в городе развернулось каменное строительство, были созданы замечательные памятники архитектуры и искусства. С Угличем связан один из самых загадочных эпизодов российской истории – гибель царевича Димитрия, сына Ивана Грозного от его последней жены, Марии Нагой. Во второй половине XVII века Углич снова стал богатым и процветающим купеческим городом, в нем развернулось масштабное строительство, поднялась торговля. На это время приходится пик каменного строительства: возводятся храмы, монастыри, восстанавливаются деревянные стены Угличского кремля. Советская власть была провозглашена в Угличе 12 декабря 1917 года. Новые хозяева начали с того, что снесли большую половину угличских храмов, делавших панораму города необычайно живописной. Конечно, она красива и сейчас, но по старинным фотографиям можно судить, как это было раньше. Сильно пострадали и сохранившиеся храмы – многие лишились оград, колоколен, куполов. Сгорел и после пожара был разобран гигантский комплекс Торговых рядов на площади. В 1935-1940 годах была построена грандиозная Угличская ГЭС, полностью изменившая вид берегов Волги и уничтожившая древний Покровский монастырь. Понимание значения исторического облика и памятников Углича пришло не сразу, только в 1952 году был создан реставрационный участок, сотрудники которого в буквальном смысле слова спасали памятники, находившиеся в аварийном состоянии. С 1960-х годов сохранившиеся памятники Углича тщательно оберегаются, и то, что они дошли до наших дней в хорошем состоянии, во многом заслуга реставраторов и сотрудников музея. В это же время Углич вошел в состав Золотого кольца, что тоже во многом способствовало сохранению его облика. В 2020 году Углич - один из городов победителей в проекте "создания городской среды в малых городах и исторических поселениях". Представитель Фонда архитектуры исторического Углича Юлия Воронова и ее единомышленники хотят, чтобы город с численностью жителей около 33 тысяч человек, принимающий в год порядка 430 тысяч туристов, "не превращался в шикарный фотофон, на котором так приятно делать селфи, восклицая восхищенно: «Ах, какой портрет, какой пейзаж!» с палубы теплохода он выглядел прекрасным и ухоженным, а за пределами посещаемой туристами зоны ветшал и приходил в упадок" ( Источник- Ярославский регион).

Херсонес

В октябре 2015 года музей-заповедник Херсонес Таврический перешел к России, и, хотя ЮНЕСКО и отказалась признать этот факт, сейчас музей-заповедник находится под руководством российского министерства культуры. Единственный греческий полис в Причерноморье, Херсонес успел побыть римской колонией, войти в состав Боспорского царства, краткое время был независимым, вошел в состав Византии, пережил набеги войск Чингизхана, был дважды разрушен и разграблен литовскими князьями, видел генуэзских купцов. Его культурный слой хранит память о каждом периоде истории древнего города. Херсонес Таврический был основан древними греками в 421-424 годах до нашей эры. За 2500 лет здесь произошло уйма событий. Херсонес вел активную внешнюю политику и кровопролитные войны велись практически постоянно. Херсонес перенес многочисленные набеги. Здесь побывали и турки, и монгольские завоеватели под предводительством знаменитого Чингисхана, и татары. К XIV веку городом овладели генуэзцы. В 988 году произошло одно из самых значимых событий в истории России – крещение Святого, равноапостольного князя Владимира. В его честь был назван Владимирский собор, который построен в 1892 году. Храм принадлежит Русской православной Церкви Московского патриархата и действует по настоящее время.

В XIV веке Херсонес разрушали несколько раз. Дважды его разрушало литовское войско, однако его жителям удавалось восстановить стены и храмы. В 1399 году, при набеге Золотой орды, Херсонес был разрушен окончательно и восстановить его уже не удалось. Храм Базилика в базилике уникален тем, что один храм был построен на руинах другого. Первый храм построили в VI веке, а разрушен он был в X. Второй храм возвели из обломков первого, и он был значительно меньших размеров. Храм был уничтожен в XIV веке. Башня Зенона Херсонесский колокол сделан в конце XVIII века из захваченных пушек турецкой армии. Об этом свидетельствует сохранившаяся на нем надпись. В начале XIX века колокол передали храму Святого Николая в Севастополе. Во время Крымской войны его вывезли в Париж, где Херсонесский колокол случайно обнаружили в Соборе Парижской Богоматери. Возвращение колокола было 23 ноября 1913 года. В честь этого события состоялся многочисленный крестный ход. названа в честь правителя Зенона Исаврийца, который возглавлял Византию в V веке. Башня являлась оборонительным сооружением, защищая южную сторону Херсонеса. Она неплохо сохранилась. Сегодня башня является архитектурно-историческим памятником.Херсонесский колокол сделан в конце XVIII века из захваченных пушек турецкой армии. Об этом свидетельствует сохранившаяся на нем надпись. В начале XIX века колокол передали храму Святого Николая в Севастополе. Во время Крымской войны его вывезли в Париж, где Херсонесский колокол случайно обнаружили в Соборе Парижской Богоматери. Возвращение колокола было 23 ноября 1913 года. В честь этого события состоялся многочисленный крестный ход. В октябре 2015 года музей-заповедник Херсонес Таврический перешел к России, и, хотя ЮНЕСКО и отказалась признать этот факт, сейчас музей-заповедник находится под руководством российского министерства культуры. Единственный греческий полис в Причерноморье, Херсонес успел побыть римской колонией, войти в состав Боспорского царства, краткое время был независимым, вошел в состав Византии, пережил набеги войск Чингизхана, был дважды разрушен и разграблен литовскими князьями, видел генуэзских купцов. Его культурный слой хранит память о каждом периоде истории древнего города.Херсонес Таврический был основан древними греками в 421-424 годах до нашей эры. За 2500 лет здесь произошло уйма событий. Херсонес вел активную внешнюю политику и кровопролитные войны велись практически постоянно.Херсонес перенес многочисленные набеги. Здесь побывали и турки, и монгольские завоеватели под предводительством знаменитого Чингисхана, и татары. К XIV веку городом овладели генуэзцы. В 988 году произошло одно из самых значимых событий в истории России – крещение Святого, равноапостольного князя Владимира. В его честь был назван Владимирский собор, который построен в 1892 году. Храм принадлежит Русской православной Церкви Московского патриархата и действует по настоящее время. В XIV веке Херсонес разрушали несколько раз. Дважды его разрушало литовское войско, однако его жителям удавалось восстановить стены и храмы. В 1399 году, при набеге Золотой орды, Херсонес был разрушен окончательно и восстановить его уже не удалось.Храм Базилика в базилике уникален тем, что один храм был построен на руинах другого. Первый храм построили в VI веке, а разрушен он был в X. Второй храм возвели из обломков первого, и он был значительно меньших размеров. Храм был уничтожен в XIV веке.Башня ЗенонаВ 1827 году в Херсонесе Таврическом впервые начались раскопки, которые продолжаются и по сегодняшний день. Кроме наземных работ на место раскопок была отправлена специально обученная группа водолазов. На дне моря были обнаружены затонувшие суда и развалины портовых сооружений.

Феодосия

История города Феодосии начинается с 6-го века до нашей эры, в этот период греки начинают покорять новые земли, уплывая все дальше от родных берегов. Более ранние периоды просто не изучены, но одно из предположений, что греческий город был основан на более древних останках людей, но фактических доказательств пока нет. О взаимоотношении тавров, киммерийцев и скифов (на тот период коренного народа Крыма) и греков, в этом районе ничего не известно.В конце 6-го века на берегах будущей Феодосии возникает небольшое поселение, которое служит перевалочной базой на торговом пути. Мягкий климат и удобный залив с широкой гаванью превращают небольшое поселение в стратегически и экономически важный центр греческой цивилизации.

В третьем веке до нашей эры, недалеко от Феодосии зарождается Боспорово царство со столицей в Керчи (древнее название Понтикопея), в 355 году город переходит во владения Лерона - первого царя Боспорского. Феодосию связывают торговые связи с Европой и Азией, движение товара и рабов делают город богаче год от года. На протяжении 300 лет население города стремительно растет и по оценкам историков доходит до 6-8 тысяч человек.В 4 веке н.э. город был разрушен после нашествия кочевых племен гунов, которые разграбили и спалили город до основания. После разорения города на берегах Феодосии оседают племена Аланов, которые дают название городу Ардабда. На протяжении 5-6 веков н.э. город переходил от Византии к хазарам и обратно. Постоянные сражения и разорения города, приводят к упадку - люди переезжают с насиженных мест, и от великого города остается небольшое поселение, которое скорее можно отнести к деревне, нежели к великому торговому городу.

Проходя Крым апостол Андрей в 9-м веке говорит, что в Феодосии и следа человеческого не осталось.

История города Феодосиядо 13 века практически замирает, город попадает под влияние Золотой Орды, но существенных изменений не происходит вплоть до прихода Генуэзцев. Генуэзцы выкупают у орды побережье Феодосии и дают название городу Каффа. С 13 по 15 век, город возрождается, торговля процветает в небывалых размерах, Каффа превращается в столицу Крыма, население города растет до 75-80 тысяч человек. Рынки города наполняются рабами с разных стран и вскоре Каффа превращается в столицу работорговли, на рынках можно встретить от старика до младенца, всех цветов кожи со всех уголков мира. Рынок вошел в историю под название Кан.

После стремительного падения Византии, город начинает умирать, торговля ослабевает, начинаются постоянные стычки с османской империей.

После прихода османской империи город переименовывается в Кефе, начинают разрастаться мечети и минареты.

16-17 век проходит в сражениях русского воинства против Крымского ханства, что приводит в 1771 году к взятию Феодосийской крепости войсками Долгорукого и в 1783 году присоединению Крыма к Российской империи. Городу вернули старинное название Феодосия.



Фанагория