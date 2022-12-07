Опасность за дверью. Преступления мигрантов кошмарят Россию

Смуглые гости России, приехавшие к нам за лучшей долей, всё чаще забывают о том, что со своим уставом в чужой монастырь лучше не ходить. На практике это оборачивается ростом числа преступлений, совершаемых членами национальных диаспор, и криминальная ситуация в стране неуклонно ухудшается. Краткая сводка только за последний месяц заставляет задуматься: а мы вообще в России находимся?

Цифры и факты

То, что кривая преступности в среде мигрантов неуклонно ползёт вверх, давно уже не новость. А последние статистические данные, озвученные не так давно официальными представителями правоохранительных органов, только подтверждают – ситуация крайне тревожная. Вот как в одном из интервью описал её, например, генерал-лейтенант полиции, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Юрий Жданов:

Показатели преступности среди мигрантов в России за девять месяцев 2022 года стали самыми высокими за пять лет. За три квартала этого года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 30,9 тыс. преступлений, что на 10,8% больше, чем за январь – сентябрь 2021 года. В том числе гражданами государств – участников СНГ – 25,4 тыс. преступлений (на 17% больше). При этом основной всплеск криминальной активности мигрантов пришёлся на третий квартал – почти 14 тыс. преступлений.

Какие преступления совершают гости с юга? Да, собственно, легче сказать, каких не совершают. Тут и кражи, и мошенничество, и разбой, и убийства, и изнасилования… И, конечно же, незаконный оборот наркотиков, с которым связано порядка 80% прироста числа правонарушений. Объясняется это элементарно – Таджикистан граничит с Афганистаном, а последний давно и прочно занимает лидирующие мировые позиции в деле производства и распространения наркотических веществ.

Новые власти страны вроде бы и пытаются бороться с этим промыслом, но особых успехов пока не стяжали, и "вещества" сразу нескольких разновидностей продолжают идти в Россию, а перевалочным пунктом служит как раз Таджикистан. Да и остальные республики региона от него не сильно отстают.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая не так давно перед депутатами Государственной думы, рассказал законотворцам отнюдь не только о "накрытой" во Владимирской области нарколаборатории, но и о том, что с начала 2022 года в стране пресечена деятельность 130 преступных групп, созданных по национальному признаку, а восвояси выдворено 40 тысяч человек. Однако неутихающий вал преступлений даёт все основания говорить о недостаточности этих мер.

К тому же тут есть одна занимательная подробность: ежегодно полноправными гражданами России становятся едва ли не сотни тысяч гастарбайтеров. Так вот, преступные деяния, совершаемые этими людьми, не отражаются в статистике мигрантских преступлений и проходят в документах МВД как "местные".

А теперь – к фактам

Разумеется, полного перечня преступлений, совершённых членами диаспор, мы здесь приводить не станем, он слишком велик. Но о наиболее резонансных случаях всё же вспомним…

Весна 2021 года. В Новосибирской области инспектор ДПС при задержании случайно застрелил 19-летнего азербайджанца. Неосторожное обращение с оружием – налицо, но! Толпу разъярённых соплеменников погибшего не впечатлило то, что он будет наказан по закону, и они едва не взяли штурмом отделение полиции, требуя выдать им на расправу виновного в убийстве, обещая в противном случае расстрелять его семью. Успокаивать южан пришлось при помощи полицейского спецназа.

Не избежали азербайджанского беспредела и прочие города России. Такие, как Ижевск, например, где гости из Баку два года держали в сексуальном рабстве русскую девушку Настю.

Или Мурино Ленинградской области, который с определённых пор называют "эпицентром мигрантского ада", и такой титул городок во Всеволожском районе получил абсолютно заслуженно. Судите сами:

– Январь 2022 года – в нелегальном детском саду, устроенном мигрантами в съёмной квартире, на глазах у остальных детей умерла двухлетняя девочка. Врачи и полиция узнали об этом лишь спустя двое суток после трагедии.

– Июль – на автомойке произошла драка, переросшая сначала в поножовщину, а затем и в перестрелку. Подрались азербайджанец с таджиком.

– Десять дней спустя – следующий преступный эпизод. Жертвами мигрантов становятся сразу две семьи, подвергшиеся избиению прямо во дворе собственного дома.

– Август – в ответ на замечание по поводу несоблюдения ПДД уроженец Средней Азии вдвоём с подельником избили монтировкой молодого мужчину, который ехал с семьёй на отдых.

В общем, "весело" жить в Мурине русским. И если бы только там.

18 июля нынешнего года в Москве выходец из Узбекистана избил на детской площадке маленького мальчика.

А теперь – отнюдь не полный перечень преступлений, совершённых "иностранными специалистами" только в ноябре:

Санкт-Петербург – лицо "южной национальности" изнасиловало и ограбило возвращавшуюся с работы медсестру.

Москва – массовая драка между мигрантами на улице Дубининской.

Санкт-Петербург – педофил из Узбекистана насилует 12-летнюю девочку. Примечательно, что срок его разрешённого пребывания в России подходил к концу, и напасть на ребёнка нелюдь решил перед самым отъездом.

Люберцы, Московская область – уроженец Таджикистана пытается изнасиловать 37-летнюю сотрудницу полиции.

Аэропорт Домодедово, Москва – перестрелка между представителями киргизских преступных сообществ.

Сургут, Ханты-Мансийский АО – трудовой мигрант из Таджикистана, работающий водителем маршрутного такси и обладающий паспортом гражданина России, избивает 13-летнего подростка.

Сызрань, Самарская область – задержан 27-летний житель одной из среднеазиатских республик, в рюкзаке у которого обнаружено почти 150 граммов "тяжёлого" наркотика.

Кронштадт, Ленинградская область – житель Узбекистана, нелегально находящийся на территории нашей страны, бьёт ножом прохожего и кусает одного из прибывших на место происшествия сотрудников Росгвардии.

Санкт-Петербург – рабочий из Киргизии Алмаз Ибраев убивает молодую женщину, которая оказалась недовольной результатами ремонта, сделанного преступником в её квартире.

Москва – женщина из числа приезжих, заподозрив в измене своего мужа, наносит ему несколько ударов ножом. Причём происходит всё в подъезде многоквартирного дома, относящегося к ЖК "Новая звезда". Стоит сказать, что в этом жилищном комплексе уже давно созрела своя особая, "восточная" атмосфера, и причиной тому – несколько нелегальных хостелов, расположенных в разных корпусах ЖК. Драки здесь регулярны, а управляющая компания и местное отделение полиции просто закрывают на происходящее глаза.

Москва – разнорабочий из Узбекистана Шохрухбек Каримов, добиваясь взаимности от русской девушки, убивает её ножом.

Этот список можно продолжать едва ли не бесконечно.

Понятные причины

Корень этой беды кроется, как можно догадаться, в аспектах экономического толка. А если быть точным, то в том положении вещей, которое сложилось в России после старта на Западе политики бесконечных санкций. Ну и в национальных особенностях гастарбайтеров, которые, в отличие от русских, переносящих "тяготы и лишения" санкционного бытия достаточно стоически, предпочитают решать свои проблемы более простыми способами. Вот что рассказала "Первому русскому" по этому поводу доктор юридических наук, полковник полиции в отставке Вера Коваленко:

Одна из главных причин подобного всплеска преступности в мигрантской среде – это антироссийские санкции. Мигранты, как одна из самых уязвимых групп населения, тяжелее других переносят их негативные последствия. Проблемы с их трудоустройством обусловлены многими факторами – сократились цепочки поставок, закрылось множество малых предприятий.

Так что же делать-то теперь? Западные рестрикции бьют по всем, кто живёт в России, но не все берутся при этом за ножи. Вера Коваленко ответила и на этот вопрос:

Мне представляется, что миграционное законодательство должно быть, с одной стороны, ужесточено, но в то же время оно должно быть строго дифференцировано по отношению к различным категориям мигрантов. Первое: к мигрантам-беженцам у нас сейчас должна быть более либеральная политика в плане их легализации в России. Второе: в отношении трудовых мигрантов необходим более чёткий контур оформления их патентов. Третье: дальнейшее ужесточение отношения к незаконным мигрантам. Тем более к тем, кто однажды уже попадался в руки правоохранителей.

Что с того?

Возлагать вину за преступления приезжих исключительно на Запад – это полумера. Ещё до введения всех санкционных пакетов хозяева фирм и фирмочек, главы управляющих компаний и прочие "эффективные менеджеры" создали те самые условия, благодаря которым мигранты хлынули в Россию щедрым потоком.

Зарплаты, предлагаемые им нашими "управленцами", заметно ниже тех, за которые готовы работать русские, – то есть пригласить на должность дворника Рахимджона из Душанбе гораздо интереснее, чем, скажем, Николая из Москвы. Рахимджон готов делить съёмную комнату ещё с двадцатью мигрантами, питаться "Дошираком" и отправлять заработанное на родину. А Николаю нужно обеспечить достойные условия труда и жизни.

https://tsargrad.tv/investigat...