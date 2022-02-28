Промывка мозгов не помогла. Молдаване всё равно не хотят в НАТО

Вопреки многолетней промывке мозгов, более 60% жителей незалежной Молдавии всё равно не хотят, чтобы их страна вступала в НАТО. Как ни бьются «евроинтераторы» во главе с Санду, но усилия чаемых результатов не приносят: в случае вынесения вопроса на референдум поддержки свидомым властям не видать. Рядовые молдаване также устраивают антивоенные митинги и требуют не лезть в украинский конфликт.

Акции против втягивания Молдавии в противостояние с Россией, начавшиеся в Кишинёве в январе…

…Продолжились и в текущем месяце.

«13 февраля у Посольства Украины в Кишиневе состоялась антивоенная акция. Манифестанты, скрывающие свои лица под масками Сальвадора Дали, одетые в красные куртки с капюшонами, выступили резко против нагнетания военной истерии в информационном пространстве, как Украины, так и Молдовы.

В качестве примеров манипуляций общественным мнением были упомянуты заявления представителей молдавских спецслужб, политиков, некоторых дипломатов, работающих в Кишинёве, о том, что Молдове следует готовиться к наихудшим сценариям в связи с, якобы, неизбежным вооружённым конфликтом на Украине. Манифестанты оценили это как попытку втягивания нейтральной Молдовы в вооружённое противостояние в соседней стране».

https://enews.md/publicatsia/u-posolstva-ukrainy-v-moldove-proshla-ocherednaia-antivoennaia-aktsiia-ne-uchite-sandu-plokhomu

А происходит всё это на фоне обнародования мнения жителей республики на тему членства в НАТО, куда тащат Молдавию свидомые псевдо-элитарии.

«Более 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные 21 февраля данные опроса, проведённого Институтом маркетинга и исследований IMAS.

Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 19% местных жителей (20% опрошенных в ноябре 2021 года). В то же время 61% опрошенных (57% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Ещё 4% (6% ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 13% респондентов (также 13% ранее) не определились с ответом. Остальные 3% (4% ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО».

https://ria.ru/20220221/moldaviya-1774071738.html

Как видно из результатов опроса, число противников вступления в НАТО явно выросло за счёт тех, кто ранее говорил, что не стал бы принимать участие в подобном референдуме.

Думаю, шквальная антироссийская риторика Запада имеет к этому самое прямое отношение. Рядовые молдаване понимают, что НАТО – это агрессивный военный блок, заточенный на противостояние именно с Россией. И вовсе не хотят быть «пушечным мясом», в отличие от тех же евроукров.

Кстати, что характерно, не рвутся молдаване массово и к объединению с Румынией, которое продвигает та же свидомая Санду.

«В случае референдума по вопросу присоединения Молдавии к Румынии подобное объединение поддержали бы 35% местных жителей (30% в ноябре 2021 года), а 51% опрошенных (56% ранее) считают, что страна должна оставаться независимой. Ещё 3% граждан (4% ранее) отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 9% респондентов (8% ранее) не определились с ответом. Оставшиеся 2% (также 2% ранее) не захотели отвечать на этот вопрос.

Опрос был проведён с 24 января по 14 февраля, в нём приняли участие 1123 человека из 79 населенных пунктов, погрешность составляет 3%».

https://ria.ru/20220221/moldaviya-1774071738.html

Сторонников «румынизации» больше, чем желающих вступить в НАТО. Видимо, в этом вопросе идеологическая обработка молдавской молодёжи оказалась более эффективной. Однако противники всё равно составляют большинство, что наверняка расстраивает румынскую ставленницу Санду.

Она, как сообщают СМИ, специально ездила на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы пообщаться там с кураторами. Наверное, просила совета, как бы втащить молдаван в ряды НАТО, но так, чтобы самих молдаван – не спрашивать.

«Президент Молдавии Майя Санду в Мюнхене, в рамках конференции по безопасности, встретилась с сыном финансиста Джорджа Сороса — Алексом Соросом. Характер переговоров и сам их факт она традиционно пыталась скрыть, однако её собеседник сам поделился этим в соцсетях.



Сорос опубликовал снимок с Санду, подписав его, что она — чемпион в области демократии и хорошего управления. В то же время администрация президента РМ решила умолчать об этой встрече: информации о ней нет ни на официальном сайте ведомства, ни в соцсетях.

Это уже вторые консультации подобного рода Майи Санду с Алексом Соросом. Первая встреча состоялась в сентябре 2021 года в США в кулуарах Генассамблеи ООН. Тогда её тоже «сдал» в Instagram Сорос.

Напомним, ещё до увлечения большой политикой Майя Санду входила в совет национального отделения Фонда Сороса (иностранная НПО, признана нежелательной в РФ)».

https://eadaily.com/ru/news/2022/02/21/prezident-moldavii-sandu-opyat-hotela-po-tihomu-poobshchatsya-s-sorosom

Это, кстати, к вопросу о том, чем занимаются дети лжепрогрессоров, затронутому мною в недавнем тексте для Клуба экспериментальной истории, подписаться на который можно по ссылке в описании этого материала.

https://sponsr.ru/ruslanostashko/10475/Shvatka_biologii_s_socializaciei/

Тем и занимаются – дрессируют лакеев, которые продвигают интересы папы-Сороса, на словах ратующего чуть ли не за социализм, а на деле – строящего нищепанк для рядовых жителей «нормальных-то стран», не говоря уж о всяких восточноевропейцах.

https://sponsr.ru/ruslanostashko/9522/Borba_proektov_nishchepank_protiv_energorenessansa/

Западным лжепрогрессорам срочно нужно свежее «пушечное мясо». Потому что того, которое есть в наличии, катастрофически не хватает. На что указывает, например, недавняя новость из незалежной Литвы.

«Переход на всеобщий призыв на срочную армейскую службу будет стоить Литве дополнительные 290 миллионов евро ежегодно. Об этом заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

Всеобщий призыв, к которому привлекаются молодые люди, дополнительно обойдётся бюджету в 110 миллионов евро в год. В случае призыва на срочную службу девушек расходы составят 290 миллионов евро.

Ранее Анушаускас заявлял, что в 2023 году Минобороны Литвы увеличит число призывников на 15% — до 4,4 тысячи человек».

https://www.rubaltic.ru/news/27012022-minoborony-litvy-podschitalo-zatraty-na-vseobshchiy-prizyv-yunoshey-i-devushek/

Грозная сила, что и говорить. И подобная силища – в каком постсоветском лимитрофе ни копни. Так что желание сынка Сороса втянуть во всё это ещё и Молдавию – вполне объяснимо.

Такова цена типа бесплатного сыра в мышеловке с надписью «евроинтеграция».

Не говорите после, молдаване, что клятые москали не предупреждали.

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