Интересный вопрос на злобу дня...

Зачем государство с открытым забралом пошло на мигрантов, если до этого двадцать лет смотрело на них, как эфиопы на первый снег?

Это очень интересный вопрос, потому что у нас как-то в обществе не принято подозревать государство в заботе о комфорте титульных наций. Скорее, на бытовом уровне люди привычно обвиняют госорганы и крупный бизнес в намерениях титульные нации изжить со свету (то спаиванием, то чипированием, то ещё чем), а мигрантов завезти вместо них. И тут прямо вот такое творится.

Включу свой магический имхомёт: я полагаю, что спецслужбы получили информацию о том, что миграционная система РФ признана нашими дорогими "друзьями и партнёрами" достаточно бесконтрольной и коррупционно-податливой, в честь чего в недрах умов англосаксов (и турок) созрел план системного заход туда агентурой влияния. Цель захода - радикализировать среду мигрантов, вовлечь в неё население российских национальных республик, а потом поставить стенка на стенку с заново откормленным и раскрученным движением лысых нацболов а-ля ДПНИ (за эту тему, если помните, принимался даже Навальный со своими "русскими маршами", которые он технично отжал у биг-босса ДПНИ Поткина) - и привет новая гражданская война с распадом страны на части и удачными шансами на заход внешних вооруженных интервентов.

Среда там для этого абсолютно прекрасна. Зайди рейд ФСБ на любую более-менее насиженную мигрантами овощебазу, и там, как джентльменский набор, непременно обнаружатся:

1) Приличный склад наркотиков, а то и фабрика их производства.

2) Местная ячейка вербовщиков в ИГИЛ и склад соответствующей литературы. В качестве экзотики кое-где, наверное, можно найти даже тренировочные клубы будущих боевиков (ну, должны же их где-то учить эффективно нападать вдвадцатером на одного, правильно орать "Алла, я в бар" и делать зверскую рожу).

3) Местный криминальный барон, который крышует всю окрестную шантрапу.

4) Чёрный рынок оружия, взрывчатых веществ и фальшивых документов.

Чуть повыше всего этого, на районном или даже областном уровне сидит стайка прикормленных сотрудников федеральных ведомств и мощно, со всем усердием, на все полученные деньги этого беспредела не видит.

В общем, там всё как любят наши "друзья" из MI6.

Просто раньше эти "друзья" не пользовались таким шикарным ресурсом, потому что ходили к нам прямо через широко открытые Борис-Николаевичем ворота дружбы с Западом. Потом через калитку под вывеской НКО "За свободу и демократию". Потом через дырку в заборе имени клуба обиженных педерастов и общества анонимного плача по миллиардам душ, загубленных "КровавымРежЫмом™ палача Сталина". Теперь и эту дырку государство грозится заделать, поэтому джентльмены за речкой вынуждены были взяться за то, что у них там вместо ума, и начать искать альтернативные точки входа.

На это же замечательно накладывается программа правительства Великобритании по финансированию разобщения бывших республик СССР и "русского мира", куда входит накачка русофобии в тех республиках СНГ (и самой России), где она ещё по их мнению недостаточна. Анонсировали они эту программу в конце 2019-го года, по-моему.

Разумеется, это не единственная причина. Другие причины назову далее. Но те остальные причины существовали все 20 лет постсоветской России. Новый из всех факторов - только этот, и он, имхо, и послужил той недостающей силой, которая сменила положение переключателя с "терпеть" на "бороться".

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С остальными причинами всё более-менее прозрачно.

Во-первых, это общеизвестная криминогенность мигрантской среды, которая всегда работает против государства и общества, потому что на нём паразитирует. Я не верю, что кто-то из структур гос.управления мог этого раньше весь период не понимать. Скорее проблема была в том, что круговая коррупционная порука покрывала миграционную мафию и преступные этногруппировки на уровне не ниже министерского.

Второй момент. Если всё-таки предположить существование в высших эшелонах власти идейных государственников (а сейчас уже можно их наличие констатировать без прежде необходимой ремарки "федя, не слушай меня, я выпил"), то им - государственникам - должна быть очевидна история о том, что все знаменитые магические скиллы России, вроде мобилизационно-проектной экономики, идейного сплочения народа, креативно-изобретательского духа и способности к фундаментальным открытиям, способности реализовывать "невозможные" проекты и расти с мечтой о покорении космоса - это всё работает ТОЛЬКО с титульными нациями России, когда они ощущают себя творящими собственную историю. Работало отчасти и с бывшими советскими республиками, когда они ещё не были настолько бывшими.

С мигрантами всё это не работает. Там только кнут и пряник, причём, в основном кнут - ну, и на выходе результат, который обычно выдают из-под кнута. Сделав ставку на них, не построишь Пенжинских ПЭС и водородных фабрик, баз на Луне, интерфейсов "мысль-устройство", не возродишь масштабное гражданское авиастроение, наконец - не сможешь сгенерировать и предложить миру здоровый (в физиологическом и психиатрическом смысле) проект выживания цивилизации.

Ведь сейчас подобных проектов имперского масштаба из-под сукна достали столько, что аж сами испугались количества. А для имперских проектов нужны в достаточных количествах имперские люди.

Плюс, разумеется, трудовые мигранты - это всегда вывод из страны капитала, ведь они ровно за этим и приезжают. А их эксплуатация - способ, которым уже наши родные налоговые резиденты пытаются снижать выплаты в государственную налоговую и пенсионную системы страны. Сюда же можно прибавить неизбежный демпинг уровня зарплат на рынке труда, отчего самым прямым образом страдает уровень доходов коренного населения и ускоряется отток людей из провинции в центры.

В общем - в текущий момент вред от массового (и, особенно, бесконтрольного) завоза мигрантов превышает пользу на порядок. Их заехало (и продолжает заезжать) больше, чем требуется экономике. Эта проблема была и раньше. Просто в данный момент к ней вроде бы нашли ключи.

Держим кулаки за успех этой тенденции.

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