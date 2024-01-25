И вновь парадные Питера

Сегодня будут парадные, но вот такую новость обойти ну никак! 8-9 января Мороз-воевода побелил Исаакиевский соборВы когда-нибудь такое видели? Но это еще не все.Соседние здания при этом инеем не тронуты...Теперь горожане развлекаются, оставляя на колоннах собора надписи и отпечатки ладоней.
Гранитный Петербург в прошлом. Благодаря инею теперь он мраморныйПетр I "взгроможден" на айсбергА посмотрите на Александровсий столп. Он тоже побелел! Красота!
Ну а теперь вернемся к парадным.
Парадная дома Общества страхования от огня.Красивая лепнина на потолке в форме цветка, старая плитка на полу и чугунные перила у лестницы- все это ждет Вас в этой парадной. Невский проспект, 5
Парадная доходного дома Д.И. Тырлова1901 г. Архитектор: Гилёв ПётрДом построили для Тырлова-Жданкова Дмитрия. Он являлся владельцем кирпичных заводов, имел статус потомственного почетного гражданина.При входе в дом сохранился резной деревянный тамбур.На полу сохранилась плитка, которой уже более 100 лет, но она в прекрасном состоянии. На потолках и сверху на стенах сохранилась оригинальная лепнина. Даже печь сохранилась практически в идеальном состоянии (только закрашенная).Невский пр., 119
Не совсем парадная, но мимо этого случая я никак не могла пройти мимо.Жители дома на Дунайском проспекте самоорганизовались и украсили стены в парадной сюжетами из сказок и мультфильмов
Красивая парадная в центре Петербурга, которая находится в открытом доступеДоходный дом А. В. Дехиеринского 1882 год.Загородный пр., 26
Парадная в особняке ЭкареваПервоначальное здание особняка было построено в 1891 г. архитектором А. С. Лыткиным.
Но в 1915-м г. Экарев самостоятельно перестроил свой особняк в духе неоклассицизма.Лестница выполнена из мрамора. Лепнина на потолке и на стенах. Вход свободный. Сейчас в здании располагается ЗАГС Центрального района.Суворовский пр., 41
Прекрасная парадная особняка Василия Каншина, Санкт-ПетербургЭто особняк Василия Каншина, или голубая парадная. Вход сюда свободный, потому что внутри расположено кафе.Прекрасные скульптуры, лепнина, широкая лестница и даже камин - отличное место для фотосессий.А ещё в этом доме проходили съёмки фильма А. Балабанова «Счастливые дни».
Адрес: Кузнечный пер., 6
Невероятной красоты парадная в Особняке Салтыковой. В настоящее время здесь находится бизнес центр "Красный мост".В здании располагаются не только офисы, но также и разные маленькие магазинчики. Например, дизайнерской одежды, а также творческие студии. Поэтому войти сюда можно совершенно свободно (администратор, макушка которого видна на первом фото, находится при входе только лишь в информационных целях).В декоре ограждения парадной лестницы использован дракон!Отдельного внимания заслуживает и лепной декор потолка.Особняк Салтыковой был построен в 1840-е годы по проекту архитектора Боссе Гаральда Андреевича.Ещё один примечательный элемент - дверные ручки.Вид в сторону деревянного тамбура. Здесь прекрасно всё! И мраморный камин, и чугунное ограждение, и отделка стен и прочее....
Сама парадная лестница в особняке довольно простая.Но в качестве декора использован интересный элемент - меч.Ещё одну любопытную фотографию можно сделать, если подняться чуть выше.Примечательный факт - особняк Салтыковой соединяется с соседним зданием, особняком Кочубея! Фотография ниже сделана уже из особняка Кочубея в сторону парадной лестницы особняка Салтыковой, по которой мы только что с вами гуляли. То есть эта дверь - это проход между двумя особняками.И ещё одно фото - мы отдалились от особняка Салтыковой и углубились в особняк Кочубея.А это уже одно из помещений особняка Кочубея, построенного в 1858 году по проекту архитектора И.Д. Черника.Легко понять, что это так, если посмотреть на фасад обоих зданий. Полукруглые окна находятся именно в особняке Кочубея. Хотя входили мы в особняк Салтыковой, в доме которой окна исключительно прямоугольные (слева особняк Салтыковой - справа особняк Кочубея).
Парадная историка архитектуры Веселовского Бориса Константиновича, историка архитектуры. Хранитель отдела гравюр, картин и эстампов Эрмитажа.В доходном доме Новинского один из входов вел в бар, который между собой называли «Колокольчик»Адрес дома: Садовая ул., 24/Крылова пер., 1
Голубая парадная Вход в особняк Василия Каншина свободный, так как внутри расположено кафе. Прекрасные скульптуры, лепнина, широкая лестница и даже камин. А еще в этом доме проходили съёмки фильма А. Балабанова «Счастливые дни».
Кажется, что эту парадную я уже ставила. Но не повредит про нее вновь вспомнить. Согревающее счастье.Парадную в доме Елисеева можно назвать метафорой лета. Невольно вспоминаются строки Брэдбери: «Возьми лето в руку, налей в бокал - в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток, поднеси его к губам - и по жилам твоим вместо лютой зимы победит жаркое лето..»Так и здесь кажется, что лето поймано и закупорено в парадную.Парадная в доходном доме Новинского, Санкт-Петербург, Россия
Адрес: улица Садовая, д. 24.
Ну и последняя восхитительная парадная в особняке на Галерной. Это там, где открылся театр «Санктъ-Петербургъ Опера» после реставрации особняка, я как-то рассказывала, но вот парадную не показывала.А еще дом ошибочно считают особняком Г. Винекена. Практически все дома на Галерной улице выходят фасадом на Английскую набережную.На протяжении почти всего XIX века владельцами домов №36 и №34 со стороны набережной (№37 и №35 по Галерной) были разные люди. Так продолжалось примерно до 1870-х годов, пока их не выкупил Павел фон Дервиз, известный концессионер того времени.Павел фон Дервиз занимался железными дорогами. После его смерти владельцем домов стал сын – Сергей Павлович. Он заказал перестройку этих домов и объединил их единым фасадом по Английской набережной. Однако внутри и далее по Галерной улице они все еще оставались разными домами.Дом, в котором находится эта парадная, раньше мог арендовать кто угодно. Вот его и снял банкир австрийского происхождения, посол Георг Винекен. Но он был не владельцем, а лишь арендатором.Местоположение: ул. Галерная, 35
И, пожалуй все.
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