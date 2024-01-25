И вновь парадные Питера

Сегодня будут парадные, но вот такую новость обойти ну никак! 8-9 января Мороз-воевода побелил Исаакиевский собор Вы когда-нибудь такое видели? Но это еще не все. Соседние здания при этом инеем не тронуты... Теперь горожане развлекаются, оставляя на колоннах собора надписи и отпечатки ладоней.

Гранитный Петербург в прошлом. Благодаря инею теперь он мраморный Петр I "взгроможден" на айсберг А посмотрите на Александровсий столп. Он тоже побелел! Красота!

Ну а теперь вернемся к парадным.

Парадная дома Общества страхования от огня. Красивая лепнина на потолке в форме цветка, старая плитка на полу и чугунные перила у лестницы- все это ждет Вас в этой парадной. Невский проспект, 5

Парадная доходного дома Д.И. Тырлова 1901 г. Архитектор: Гилёв Пётр Дом построили для Тырлова-Жданкова Дмитрия. Он являлся владельцем кирпичных заводов, имел статус потомственного почетного гражданина. При входе в дом сохранился резной деревянный тамбур. На полу сохранилась плитка, которой уже более 100 лет, но она в прекрасном состоянии. На потолках и сверху на стенах сохранилась оригинальная лепнина. Даже печь сохранилась практически в идеальном состоянии (только закрашенная). Невский пр., 119

Не совсем парадная, но мимо этого случая я никак не могла пройти мимо. Жители дома на Дунайском проспекте самоорганизовались и украсили стены в парадной сюжетами из сказок и мультфильмов

Красивая парадная в центре Петербурга, которая находится в открытом доступе Доходный дом А. В. Дехиеринского 1882 год. Загородный пр., 26

Парадная в особняке Экарева Первоначальное здание особняка было построено в 1891 г. архитектором А. С. Лыткиным.

Но в 1915-м г. Экарев самостоятельно перестроил свой особняк в духе неоклассицизма. Лестница выполнена из мрамора. Лепнина на потолке и на стенах. Вход свободный. Сейчас в здании располагается ЗАГС Центрального района. Суворовский пр., 41

Прекрасная парадная особняка Василия Каншина, Санкт-Петербург Это особняк Василия Каншина, или голубая парадная. Вход сюда свободный, потому что внутри расположено кафе. Прекрасные скульптуры, лепнина, широкая лестница и даже камин - отличное место для фотосессий. А ещё в этом доме проходили съёмки фильма А. Балабанова «Счастливые дни».

Адрес: Кузнечный пер., 6

Невероятной красоты парадная в Особняке Салтыковой. В настоящее время здесь находится бизнес центр "Красный мост". В здании располагаются не только офисы, но также и разные маленькие магазинчики. Например, дизайнерской одежды, а также творческие студии. Поэтому войти сюда можно совершенно свободно (администратор, макушка которого видна на первом фото, находится при входе только лишь в информационных целях). В декоре ограждения парадной лестницы использован дракон! Отдельного внимания заслуживает и лепной декор потолка. Особняк Салтыковой был построен в 1840-е годы по проекту архитектора Боссе Гаральда Андреевича. Ещё один примечательный элемент - дверные ручки. Вид в сторону деревянного тамбура. Здесь прекрасно всё! И мраморный камин, и чугунное ограждение, и отделка стен и прочее....

Сама парадная лестница в особняке довольно простая. Но в качестве декора использован интересный элемент - меч. Ещё одну любопытную фотографию можно сделать, если подняться чуть выше. Примечательный факт - особняк Салтыковой соединяется с соседним зданием, особняком Кочубея! Фотография ниже сделана уже из особняка Кочубея в сторону парадной лестницы особняка Салтыковой, по которой мы только что с вами гуляли. То есть эта дверь - это проход между двумя особняками. И ещё одно фото - мы отдалились от особняка Салтыковой и углубились в особняк Кочубея. А это уже одно из помещений особняка Кочубея, построенного в 1858 году по проекту архитектора И.Д. Черника. Легко понять, что это так, если посмотреть на фасад обоих зданий. Полукруглые окна находятся именно в особняке Кочубея. Хотя входили мы в особняк Салтыковой, в доме которой окна исключительно прямоугольные (слева особняк Салтыковой - справа особняк Кочубея).

Парадная историка архитектуры Веселовского Бориса Константиновича, историка архитектуры. Хранитель отдела гравюр, картин и эстампов Эрмитажа. В доходном доме Новинского один из входов вел в бар, который между собой называли «Колокольчик» Адрес дома: Садовая ул., 24/Крылова пер., 1

Голубая парадная Вход в особняк Василия Каншина свободный, так как внутри расположено кафе. Прекрасные скульптуры, лепнина, широкая лестница и даже камин. А еще в этом доме проходили съёмки фильма А. Балабанова «Счастливые дни».

Кажется, что эту парадную я уже ставила. Но не повредит про нее вновь вспомнить. Согревающее счастье. Парадную в доме Елисеева можно назвать метафорой лета. Невольно вспоминаются строки Брэдбери: «Возьми лето в руку, налей в бокал - в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток, поднеси его к губам - и по жилам твоим вместо лютой зимы победит жаркое лето..» Так и здесь кажется, что лето поймано и закупорено в парадную. Парадная в доходном доме Новинского, Санкт-Петербург, Россия

Адрес: улица Садовая, д. 24.

Ну и последняя восхитительная парадная в особняке на Галерной. Это там, где открылся театр «Санктъ-Петербургъ Опера» после реставрации особняка, я как-то рассказывала, но вот парадную не показывала. А еще дом ошибочно считают особняком Г. Винекена. Практически все дома на Галерной улице выходят фасадом на Английскую набережную. На протяжении почти всего XIX века владельцами домов №36 и №34 со стороны набережной (№37 и №35 по Галерной) были разные люди. Так продолжалось примерно до 1870-х годов, пока их не выкупил Павел фон Дервиз, известный концессионер того времени. Павел фон Дервиз занимался железными дорогами. После его смерти владельцем домов стал сын – Сергей Павлович. Он заказал перестройку этих домов и объединил их единым фасадом по Английской набережной. Однако внутри и далее по Галерной улице они все еще оставались разными домами. Дом, в котором находится эта парадная, раньше мог арендовать кто угодно. Вот его и снял банкир австрийского происхождения, посол Георг Винекен. Но он был не владельцем, а лишь арендатором. Местоположение: ул. Галерная, 35

И, пожалуй все.