Стихи о войне, ч.9

Когда Москва, как римская волчица,

Вас выкормила волчьим молоком

И вылизала волчьим языком

Амбиций ваших имена и лица, -

Тогда не подло ли кусать её сосцы,

Чтоб отличиться на своём культурном фронте?..

И сколько свинство ни одеколоньте,

Лишь свинством пахнут свинства образцы.

Когда Москва, как римская волчица,

Вас выкормила волчьим молоком

И весь волчатник ваш одним ползком

В Москве пошёл за славой волочиться, -

Тогда не ваше ли презрение к Москве,

Которое сегодня стало модой,

Является культуры волчьей мордой

В неблагодарной вашей голове?.

.

➖➖➖➖➖



Юнна Мориц

Чайки летали, галдели, кричали,

В небе кого-то всей стаей гоняли.

Вместе набросившись на одного,

Били, клевали, терзали его...

Даже Нахимов с высот постамента

Бой наблюдал, поняв важность момента.

Чаячьи крики собрали прохожих.

Те, присмотревшись, увидели тоже:

Птицы сражаются ожесточённо,

Храбро и яростно, дружно, сплочённо!

Подняли чайки отчаянный гвалт:

Рухнул поверженный враг на асфальт

Прямо к ногам адмирала Нахимова!

(Много есть в жизни необъяснимого!)

Ахнули все и застыл адмирал:

Дрон ВСУ перед ним умирал!

Люди очнулись: кричали и хлопали...

Это случилось в Крыму, в Севастополе.

Кто-то слова тогда бросил живые:

- Чайки и те у нас сторожевые!

➖➖➖➖➖

© Любовь Сердечная, член Союза писателей России

«Безысходность…»

К груди, прижав портрет сыночка,

И еле сдерживая боль…

Не верит мать, что это точка,

И раны разъедает соль…

Кто ей вернёт её кровинку?

Посмертно лишь его медаль…

И слёзы катятся по цинку,

Вмиг беспросветной стала даль…

Куда ни глянь, померкли краски,

Везде потушен жизни свет…

Закрыл её сыночек глазки…

Его на свете больше нет…

К груди, прижав портрет сыночка,

И еле сдерживая боль…

Не верит мать, что это точка,

От горя стала вся как смоль…

Слов не найти, её утешить

Да и какие здесь слова?

…

Тут самому бы не опешить,

Давно седая голова…

Таких, как он, увы, не мало…

Земля устала принимать…

Ох, сколько судеб наломало…

И вновь хоронит сына мать…

➖➖➖➖➖

(Георгий 13.11.2025)

Предавали Родину и веру,

Оставляли мёртвых по полям,

Украина славила Бандеру,

И желала смерти москалям,

И в пыли растерзанного праха,

И под хламом взорванных мостов,

Холодела Родина от страха

У поклонных каменных крестов.

И опять по небу птицы, птицы

Торопились в лучшие края,

Словно пепла серые частицы

От врагом сожжённого жилья,

И подняв коричневые веки,

Выползали Вии из земли…

И тоска… как будто бы навеки

Покидают землю журавли.

➖➖➖➖➖

© Виктория Можаева

Какого цвета грязь? – Любого.

Пол грязным может быть и слово,

Идея, руки, площадь, шины,

Грязь – лишний штрих, и нет картины.

Грязь в вечном споре с чистотой,

И дух свой, смрадный и густой,

Своё зловонье, безобразье

Грязь называет простотой.

И чистоту ведёт на казни,

Грязь – простота убийц и палачей.

В орнаменте народного фольклора

Есть в лживой простоте её речей

Смертельная тональность приговора.

Грязь – простота страшнее воровства.

Из-за таких, как мы, в неё влюблённых,

Молчание слепого большинства

Кончалось страшным воем заключённых.

И так проста святая простота,

Что, маску позабыв надеть святоши,

Открыто, нагло, с пеною у рта

Устраивает грязные дебоши.

Уже близка опасная черта,

Пустые души искажают лица.

О, вечная земная Простота,

О, вечная земная Чистота,

Спасительница мира – Красота,

Явись скорей, хочу успеть отмыться.

➖➖➖➖➖

Валентин Гафт

ПАПА, Я - 300

Лето. Жарко. Работы полно.

Что тут сказать – деревня.

Мучает в мыслях только одно:

Сын на войне - это скверно!

Скверно не то, что воюет пацан,

Плохо то, что – война!

Год он уже, считай ветеран,

Гордится парнем страна.

Уж три медали он заслужил,

Грамотно, в общем, воюет.

Был когда дома, много курил,

По Братикам сердце тоскует.

Он у меня почитай тюльпанист,

Миномет это очень большой.

Гордо зовется он – артиллерист,

Словом, парнишка крутой.

Вот почитай уж три дня не звонил,

Новости смотрим – там тихо.

Крайний же раз все нормуль говорил,

Только на сердце нам лихо!

Мать уж которую ночку не спит,

Всё у иконы со свечкой.

Ходит по дому и тихо ворчит,

Шел бы ты, старый, за печку.

Как тебя вижу, про сына молю,

Хоть бы свозил меня в храм.

Слышь! Собирайся тебе говорю!

Ждет меня Батюшка там!

Я ж заказала молебен сынку,

Сорокоуст заказала за здравие.

Только вот пешком я идти не могу.

Вот, сообщаю заранее!

Ты же ворчишь, что машина в пыли,

Надо готовить, заправиться.

Вот и давай, готовься иди,

Нечо безделием маяться.

Что тут сказать, словом, всё как у всех,

Кто сына с войны ожидает...

Быть может кому-то наши хлопоты смех,

Поверьте, и такое бывает.

Вот уже храм и матушки вкруг

Советы дают, обнимаются.

Родители парня благословения ждут,

Слезы по щекам у них катятся.

Служба закончена, легче душе,

Даже в глазах стало светло.

Бога просили за наших парней,

Чтоб живыми вернулись из пекла.

Дорога домой обычно быстрей,

Сложно сказать почему.

Ехали и вспоминали парней,

Как же их всех-то зовут.

Вроде бы Паша, Денчик и Алексей,

Василий, Григорий и Виктор.

Домой приезжают, а там столько вестей,

В программе хвалил парней диктор.

Мол, экипаж воюет давно,

Большие победы за ним.

Видели сына соседи в кино,

Сын приглянулся всем им.

Словом, стояли, судили кто, что,

Смеялись, вспоминали, как рос.

Вспомнили весело даже про то,

Как он поел папирос.

Курить захотел, а батя присек,

Ремнем отходил и отвадил.

Эх, был бы у меня такой вот зятек!

Сказала соседка в ограде.

Уж, я бы его любила сполна,

Дочке он нравится шибко.

Дочка в нашей семье-то одна,

Нужен же девке мужик-то.

Плохого не надо, а ваш хоть куда...

Ты сватаешь что ли, соседка?

Да я ж говорю, что дочка одна,

Хозяйка – не профурсетка.

Стояли, наверно, еще с полчаса,

Все парня хвалили – плечистый.

Как в сердце кольнуло из глаза слеза

Сообщение – ПАПА, Я - ТРИСТА!

Припев:

Молитва за сына от всех матерей

Летит над Россией, как щит!

Щит Великой страны сыновей,

Молитва всегда защитит!

Молитесь все вместе за наших детей,

Молитесь и веруйте в Бога!

Молитесь, прошу за всех матерей,

Ведь я же прошу так немного!

➖➖➖➖➖

© Сергей Константинов

Художник Ильиных Валентина

"Мам, я вернулся"

Мам, я вернулся. Не встречай у входа.

Я постою немного, отдышусь.

Тут пахнет домом, временем, смородой,

И страшно.... Вдруг я по-детски зареву....

Не отворяй. Дай мне ещё минуту.

Я разучился. Понимаешь, мам?

Смотреть на окна, полные уюта,

И не искать растяжку по углам.

Я разучился спать в нормальной койке,

Где простыня не пахнет как бинты.

Я разучился. Господи, да сколько ж

Во мне теперь вот этой пустоты?

Она звенит, как гильза под ногою,

Она скрипит, как костыля зловещий стук.

Я привез тишину тебе с собою.

И больше ничего. И этот звук.

Мам, я вернулся. Только стал короче.

Не в росте дело, дело не в ноге.

А в том, что дни мои длиннее ночи,

И чей-то крик застрял на языке.

И в том, что я теперь – сплошная рана,

Которую не штопает хирург.

И в том, что просыпаюсь слишком рано

От резких снов и онемевших рук.

Мам, я вернулся. Собери на кухне.

Налей мне чаю, крепкого, как спирт.

Пускай твой мир в моих глазах не рухнет,

Пускай хоть что-то больше не болит.

Я разучился плакать. Просто капать

Слезами разучился, как с весла.

Я разучился верить в слово «завтра».

Ты только верь, что я пришел. Пришла

Моя весна. Безногая. Седая.

И я пришел. Немного неживой.

Мам, открывай. Я так по всем скучаю.

Я так скучал по слову «дом». И «свой».

Не обнимай так сильно, я из стали,

Из гипса, из осколков, из вранья.

Мы все там, мам, немного перестали

Быть теми, кем мы были... Даже я...

Мам, я вернулся.

Это если вкратце.

А если честно – только полменя.

И мне теперь учиться улыбаться.

И жить.

С нуля.

С сегодняшнего дня.

➖➖➖➖➖

Автор Дарья Сычева

КРЕСТОНОСЦЫ XXI ВЕКА

С пор давних известен нехитрый приём

живущим деньгами и властью:

где слово бессильно - огнём и мечом

пути пролагаются к счастью,

оружье наёмники в руки берут

и зло опускают забрала,

взалкавши, "крестовым походом" идут

за блеском и звоном металла.

Так было давно, но и в наши века

всё так же в пути "крестоносцы" -

приветствуя кличем златого божка,

оружьем трясут: "Дранг нах Остен!…"

Коричневой гидры заразу несут,

скрывая глаза за забралом,

в те страны, где нефть есть, и где их не ждут

и где "демократии мало".

На башнях железных белеют кресты -

несут "крестоносцы" свободу:

от совести, памяти предков, любви

любому на свете народу.

Не слушай их песен, не пяться назад!

Так надо бывает порою -

гони их обратно в боррелевый сад

ядрёною русской метлою!

➖➖➖➖➖

© Василий Борисов, офицер запаса

У меня есть цель -

Через плотный дым,

Сквозь свинца метель

Проскочить живым.

Мне б притормозить

С ясной головой,

Молча покурить,

Да пойти домой.

Кто-то скажет нет,

Кто-то скажет да,

Кто-то крутанёт

Пальцем у виска.

Пусть вокруг опять

Дождь стоит стеной,

Только мне плевать,

Я ещё живой!

Много лет подряд

Не могу уснуть.

Миллион преград

Мне готовит путь.

Сколько там смертей

Впереди лежит?

Сколько же чертей

По пятам бежит!

Кто-то скажет нет.

Кто-то скажет да.

Кто-то крутанёт

Пальцем у виска.

Позади опять

Слышен бесов вой.

Только мне плевать,

Я ещё живой!

День за днём летит,

Замерли войска.

А в душе рычит,

Скалится тоска.

Автомат при мне.

Цель передо мной...

Только вот в цене

Мне б сойтись с судьбой.

Кто-то скажет нет.

Кто-то скажет да.

Кто-то крутанёт

Пальцем у виска.

Кто-то скажет ждать.

Кто-то крикнет: "Стой!"

Только мне плевать,

Я ещё живой!!!

➖➖➖➖➖

©Морт, участник СВО

«Я так устал, прошу понять…»

Я так устал… Прошу понять,

Писать одно и то же…

Что вновь над гробом плачет мать…

Про депутатов рожи…

Стихами двери не открыть,

Глухими люди стали…

Могил ещё нам рыть и рыть,

Хоть вусмерть все устали…

Там, наверху, не слышат нас,

До них не докричаться…

Там молкнет даже Божий глас..

Нам с ними не встречаться…

Мы словно черви по земле

Ползём после дождя…

Конца не видно сей войне…

«Стоять!» — приказ вождя..

Сразило множество бойцов

Отнюдь совсем не пули…

А голод выкосил юнцов…

С последних сил тянули…

Там не ко всем доставить хлеб

И не уйти с позиций…

Там через месяц блиндаж — склеп.

Не долетают птицы…

Вот так без пищи и воды

Порой бойцы уходят…

В тылу не видят всей беды…

По ресторанам ходят…

Я так устал… Прошу понять,

Писать одно и то же,

Что вновь над гробом плачет мать…

Быть в стороне негоже…

Стихами двери не открыть…

Ни в кабинет, ни в душу…

Могил ещё нам рыть и рыть,

Пока другие нежат тушу…

➖➖➖➖➖

(Георгий 17.11.2025)

«Мать моя Россия»

У моей России рыжие веснушки,

По моей России куполов макушки.

У моей России ласковые глазки,

До чего ж красива, словно вся из сказки.

На моей России платье и платочек,

Много у России сыновей и дочек.

У моей России чуткое сердечко,

Что горит любовью, словно в стужу печка.

У моей России милые косички,

О моей России распевают птички.

У моей России золотые руки,

Без моей России не смогу в разлуке.

По моей России вековые храмы,

У моей России взгляд любимой мамы.

По моей России протекают реки,

Я с тобой, Россия, всей душой навеки!

➖➖➖➖➖

(Георгий 18.11.2025)

Я не стану плевать на могилы врагов.

Ни к чему эта мелкая пакость.

И не будет средь них для меня должников.

И от них не исходит опасность.

Мне могилы врагов безразличны теперь.

Разобраться б с живыми врагами

и отправить лежать через адову дверь.

Пусть стучат, если смогут, рогами.

Не пополню собою толпу дураков.

Из-за них начинаются войны.

Я не стану плевать на могилы врагов.

Этой чести они не достойны.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Матюшкин, участник СВО

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Нет вестей уже который месяц.

Неизменен статус - "не в сети".

Может быть, тебя спасли врачи?

Только нет возможности ответить,

Кто ты есть и где тебя нашли?

Может так сложилась обстановка,

Ты к несчастью оказался у врага?

Как же о тебе болит душа...

"Без вести пропал" - не "похоронка".

Мы все Бога просим за тебя.

Пусть молитва обойдёт окопы,

Пусть заглянет в каждый уголок.

В книге жизни пусть отыщет Бог

Среди всех имён героев

И твоё, чтоб ты вернуться смог!

➖➖➖➖➖

© Владимир Калашников

Художник Валентина Ильиных

В ДЕРЕВНЕ

Глухо-то в деревне,

до чего ж дошла!

Здесь ведь жизнь дешевле,

легче быть должна?

Не ленись, хозяйствуй,

всё твоё навек!

Что ж покинул край свой

русский человек?

Ждут луга и поле,

будто бы замлев.

У народа что ли

тяги нет к земле?

Где коровье стадо,

ток где зерновой?

Что с деревней стало,

план ли чей такой?!

Словно в позапрошлом

веке, так же тут

промыслом отхожим

мужики живут.

Кто кочует с вахтой,

сам себе не рад.

А кого сосватал

райвоенкомат.

Верно, что на месте

время не стоит.

И отчизну с честью

кто же защитит?

Только шибко грустно

дождику пройти

по деревне русской:

нет людей почти.

Шумных нет вечёрок,

песен на заре.

Лишь бурьяна шорох

на пустом дворе.

Досками забита

в старой школе дверь.

Там учить, воспитывать

некого теперь.

➖➖➖➖➖

© Перунов Сергей, член Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

Из чего мы все сделаны, русские?

Что в моем отразилось народе?

Что от предков досталось в нагрузку мне,

В потайном генетическом коде?

Я рожден под Калиною красною,

Я сказаньями полон былинными,

Очарован Поляною Ясною

И чудесными добрыми фильмами.

Там, где в бой старики собираются,

Где Москва, что не верит слезам,

И Судьба, что с иронией парится,

И еще Белорусский вокзал.

Я заполнен напевами Брюсова,

Я пронизан Серебряным веком.

Перестал после первой закусывать,

Как увидел «Судьбу человека».

Разукрашен картинами Шишкина,

Разрисован я весь Айвазовским.

И поет во мне дивная Зыкина,

И играет великий Чайковский.

Я пропитан весь детскими книгами —

Маршаком, Михалковым, Чуковским.

И воспитан такими кумирами,

Как Гагарин, Чуйков, Рокоссовский.

В моем коде есть Пушкин и Лермонтов,

В нем Есенин, Бажов и Островский,

Лев Толстой и Шукшин, несомненно, там,

И, конечно, Владимир Высоцкий.

В нем вся наша хоккейная сборная,

Николай Николаевич Озеров.

«Современник» и «Малая Бронная»,

И балет «Лебединое озеро».

Есть во мне Пискаревское кладбище,

Ленинградская школьница Таня.

Там «Катюша» несется над Ладогой

И гремит баритон Левитана.

Нет во мне Пугачевой и Галкина,

Макаревича нет, не взыщите.

И, конечно же, чопорной Вайкуле,

Вы во мне и в себе не ищите.

У кого нет ни чести, ни совести,

Кому русским постыдно назваться,

Суждено на краю своей пропасти

Одному позабытым скитаться.

Мы ж останемся верными прадедам,

Мы — такие, не лучше, не хуже.

Навсегда, и в печали, и в радости,

Сохраним этот код в наших душах.

Не понять ни британцу, ни шведу,

Отчего мы так страшно сильны,

В чем величие нашей Победы,

И бессмертие нашей страны...

➖➖➖➖➖

Александр Наумов

УСТАЛ...

Если б ты знала - как я устал!

Целый день в суете пролетел,

Никогда не скулил, не роптал,

Но всему наступает предел...

Третий год - пустота городов,

Где нет - улиц, названий, имён,

Как предвестье больших катастроф,

Страшный образ последних времён!..

В них - по "тройкам" - заходят Штурма,

Мы - в движении ночью и днём,

Гулким эхом встречают дома,

А, порою, - и плотным огнём!

Тут же в дело вступает - арта,

Превращая развалины в пыль,

Но, ведь, было же время - когда

Процветала здесь мирная быль...

Вот на стенке рисунок висит,

Нарисованный детской рукой:

По тропинке котенок бежит

Сразу видно - счастливый такой!

На балконе - коляски скелет

И, пробитый весь, детский матрац,

Где-то, клочьями, - розовый цвет,

Чья-то доченька здесь родилась,

На полу, среди стрелянных гильз,

Синий бархат, прожженный огнем,

Россыпь фото - улыбчивых лиц...

В спешке брошен семейный альбом!

Все! Подъем! Надо дальше идти!

В неизвестность уходят Штурма,

Чтобы мир от фашизма спасти,

Чтоб война не пришла к нам в дома..

➖➖➖➖➖

Олег Прусаков, позывной Дырокол

ЧЕТЫРЕ БРАТА

Четыре сына! Четыре брата!

Четыре верных страны солдата!

Четыре раза: за сыном сын,

Рожала мама стране мужчин.

Сын сам свои набивает шишки,

Чтоб стать мужчиною из мальчишки.

Упрям, серьёзен, порой всклокочен.

Быть мамой сына не просто очень.

Рожала мама сынов для счастья.

Четыре сына, как сердца части.

Война явилась с кривой ухмылкой,

Поставив Совесть перед развилкой.

Уйдут на фронт все четыре брата,

А дома скажут: ,,Пойми, так надо!"

Обнимут жён, маму и отца,

Четыре брата - добровольные бойца.

И будут дома с тревогой ждать

Их сыновья, жены, папа, мать.

Пока АКЦЕНТ, ХЛЕБНЫЙ, ЗАЯЦ, КУБА

Нацистов бьют за их знак трезуба.

И поплывут над войной молитвы,

Чтоб уберечь их на поле битвы.

Четыре сына! Четыре брата!

Четыре верных страны солдата!

➖➖➖➖➖

28.11.2024 Марина ЛЕСНЯК

ОЛЕГ

За осенью должна прийти зима,

И Землю-матушку укроет снег.

Всё будет белым: сёла и дома,

И место то, где ты погиб, ОЛЕГ.

Четыре сына было у семьи,

Но Ангел одного не уберёг.

От боли сердце сжалось и щемит,

Погиб мужчина, воин, брат, сынок.

На поле боя вечным сном уснул.

Пока идут бои - забрать нельзя.

Свечу своей судьбы в бою задул.

БЫТЬ ВОИНОМ - НЕЛЁГКАЯ СТЕЗЯ.

Четыре сына мама родила.

Четыре брата на войну ушли.

И одного война отобрала...

Его ОЛЕГОМ в детстве нарекли.

Не хватит в мире слёз, чтоб боль унять.

Будь проклята война за сыновей.

И снова поседеет чья-то МАТЬ,

Не на беду рожавшая детей.

➖➖➖➖➖

22.11.2025 Марина Лесняк

Под Мирноградом хлябь и бездорожье,

и под Покровском – дымные ветра.

Бери копьё, отважный Ангел Божий,

вставай в ружьё! Пора! Пора! Пора!

Пока война, увы, не стала былью,

и голову у гидры не отсечь,

ты береги серебряные крылья,

в них каждое перо – разящий меч.

Идя на штурм, бери и шлем, и латы,

пропитанные верой во Христа,

и пусть с тобою в бой идут солдаты,

и бьёт в литавры русская арта!

Заметь, какой уж век враждуют с нами

«соседи», кружат тучей воронья,

ты не с людьми воюешь, а с бесами,

так порази их лезвием копья!

И на «открытках» крепко зубы стиснув,

смотри, как бьёт арта, и, в свой черёд,

бойцы – за веру, правду и Отчизну

идут с тобой! Вперёд! Вперёд! Вперёд!

➖➖➖➖➖

© Марина Лопатина

Художник Валентина Ильиных

И НАСТУПИТ ТЕПЛО

И наступит тепло, и убудут морозы,

И у входа в блиндаж расцветет вдруг подснежник,

И уставший боец кулаком вытрет слезы

От нахлынувших чувств добрых, теплых и нежных.

И услышит сквозь бой клин, летящих на север,

Журавлей,что рыдая зашлись, в перекличках,

И услышит боец в их печальном напеве

Плач по русской земле и о мирных привычках.

Припев:

Журавли, журавли, вы не плачьте, родные!

Вы не птицы - вы наши солдатские души,

И у всех у вас есть как у нас позывные

На своем журавлином, чтоб слышать и слушать

Журавли пролетят через линию фронта,

И опустятся в поле у самой границы.

И останется сзади черта горизонта,

Где от взрывов арты пыль до неба клубится.

Где в посадке боец вслед махал им рукою:

- Передайте привет там, на Родине, маме...

Где остался стоять он, прижавшись щекою

К белоствольной березке, что плачет слезами.

➖➖➖➖➖

© Валентина Киселева

Художник Валентина Ильиных

После боя

Закончен бой. И тишина, как вата,

Забила уши, вытеснила гром.

В сырой блиндаж вползают два солдата,

Где пахнет гарью, потом и землёй.

Никто не шутит, не роняет слова,

Лишь автомат поставили к стене.

Их жизнь сегодня началась по-новой,

Там, в том аду, на выжженной стерне.

Один достал из пачки сигарету,

Дрожит рука, но надо закурить.

Другой с лица стирает сажу горько,

И молча пьёт, чтоб горечь утопить.

А третий... Третий больше не напишет,

Не позвонит любимой в блиндаже.

Его душа уже истлела выше,

Оставшись телом на сырой земле.

И койка друга, стылая, пустая,

Немым укором смотрит в полумгле.

Они вернулись, счёт потерь листая,

Что высечен осколком на душе.

➖➖➖➖➖

Латун Любовь

ПЕРЕМИРИЕ

Его убили ночью в перемирие

Свои или чужие, не понять.

Он разлетелся с облаками пыли,

Когда двухсотых вышли поднимать.

Пасхальной ночью, словно крест руками,

Он горький воздух намертво схватил.

Душа взметнулась, что Давидов камень,

В одно из дальних крошечных светил.

Она попала в ту звезду, и следом

Звезда сорвалась, на лету сгорев,

В Сибири где-то озарила слабым светом

Убогий домик среди трёх дерев.

Звезду увидев, вздрогнула старушка,

Перекрестилась, в небо кинув взгляд.

Последний сын, покинувший избушку,

Ей не звонил который день подряд.

➖➖➖➖➖

© Игорь Ефремов , позывной Кобзарь, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

Мы обязательно умрём,

но мало кто в своей постели.

Под стук дождя и вой метели,

в сырой палатке, ближе к трём.

Мы так погрязли во грехе,

что не надеемся на кущи.

И свет, святой и вездесущий,

не нам завещан во стихе.

Мы так беспечно любим жизнь,

что не привыкли с ней считаться.

Ногой босою в ритме танца

ломаем острые ножи.

Мы обязательно уснём

в густом лесу и в чистом поле,

на воле или же в неволе.

Мир без границ. Мы — гости в нём.

➖➖➖➖➖

© Владислав Русанов, член Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

Мама, прости, я уже не вернусь.

Быть мне закуской червей.

Возле меня можжевеловый куст,

Капли росы на траве.

В свой, так случилось, последний наряд

Пал, но с собою пронёс

Правду. И если вдруг скажут: «Зазря», —

Помни, что это враньё.

Мама, мой мир — это узкий окоп,

Боем проверенный быт.

«Павший за Родину»... Я о таком

И не мечтал. Я – убит

В крае, где рыжие гроздья рябин

Скоро созреют для птиц

Жаль, что заклинило мой карабин, —

Мама, я видел убийц!

Только, не бойся, я буду отпет,

Тело найдут, а пока

Стану глядеть на полёты комет

В небе, валять дурака.

Я не один, не волнуйся, таких

Сотни лежат на траве.

Наших, не наших — тут каждый затих

С пулей в своей голове.

➖➖➖➖➖

© Сергей Ведург, руководитель СМЛ Московской области

Художник Валентина Ильиных

Лови невидимый вай-фай,

без интернета жить — не дело,

а от войны не уставай,

хотя она и надоела.

Арта грохочет на югах,

покой — на севере России.

Война у чёрта на рогах,

а мы — в кармане у Мессии.

Известно: жаловаться грех,

иначе сразу станешь жалким.

Бери пример сегодня с тех,

кто десять лет играет в салки

со смертью. Будут в ноябре

всё так же умирать герои.

На счастье, мире и добре

мы позже что-нибудь построим...

➖➖➖➖➖

© Роман Сорокин, член Союза писателей России

Окоп. Холодный ком земли.

До боя — несколько мгновений.

Он вынул телефон в пыли

Для дорогих воспоминаний.

Вот море, солнце, лёгкий бриз,

Её счастливая улыбка.

Вот ресторана светлый блик,

Всё так пленительно и зыбко.

Он смотрит в милые черты,

Где жизнь кипела безмятежно.

И шепчет: «Только я и ты...

Мы будем вместе, неизбежно.

Вернусь, и мы поедем вновь

Туда, где волны бьют о скалы.

Моя надежда и любовь...»

А времени осталось мало.

Он встал, шагнул в свинцовый ад,

Сжимая автомат рукою...

И не вернулся он назад

Из огненной завесы боя.

Остался в выжженной траве,

С душой, летящей к небосводу.

И фото милой в синеве

Навек застыло в телефоне.

➖➖➖➖➖

Любовь Латун

Художник Валентина Ильиных

Воинам-усть-баргузинцам, героически павшим при выполнении боевых задач на СВО, посвящается...

Из рабочего посёлка

Прямиком в блиндаж.

Плачет в поле перепёлка.

Выброшен бандаж...

После школы - пилорама.

Льётся пот с лица.

Снова дома плачет мама.

Где-то нет отца.

На Байкале запуржило.

Сарма разошлась.

Кровь вскипает, вздулись жилы.

Рвётся в море снасть...

Рвётся сердце молодое.

Полечу туда!

Над байкальскою водою

Пронеслась беда...

Он ушёл. Прошло полгода.

Снайпером в штурмах.

Там совсем не та погода

И не те шторма.

Там совсем другие птички.

И другой "Байкал".

Сигареты, свечи, спички...

Там другой накал.

Жил на улице Огуло,

Но не знал и сам,

Что своё направит дуло

Он в лицо врагам.

Что ему придётся тоже

В небеса уйти.

И лететь, лететь сквозь толщу

Млечного Пути!

➖➖➖➖➖

© Сергей Максимов

Художник Валентина Ильиных

«И вырвутся стихи как журавли…»

Возможно, где-то там на книжной полке

Последний экземпляр, лежа в пыли.

Кому-то глаз кольнёт, но без иголки,

И вырвутся стихи, как журавли.

И полетит страница за страницей,

То слёзы, то улыбку вызывая,

И каждый стих летит быстрее птицы,

С души замёрзшей лёд отогревая.

Не знаю я, в больнице ты, иль дома,

Богат же ты, или ничтожно беден,

Но в строчках моих всё тебе знакомо,

И сборник весь тобою залпом съеден.

Возможно, меня нет, причём давненько,

А может быть, прошли уже века,

Но ты читаешь сборник мой частенько,

Хоть вероятность и не велика.

Пускай меня уж нет, но живы строки,

А в этих строках я и сам живой.

И пусть они порою не глубоки,

Но через них общаюсь я с тобой.

Возможно, где-то там на книжной полке

Последний экземпляр, лежа в пыли.

Кому-то глаз кольнёт, но без иголки,

И вырвутся стихи, как журавли.

➖➖➖➖➖

(Георгий 27.11.2025)

Бескрайнее небо

И роями дроны,

Здесь каждый, кто выжил,

Достоин короны.

Здесь вихрями пули,

От взрывов зарницы,

И павших друзей

Бесконечные лица...

Здесь бой быстротечный,

Всегда и до смерти...

Где горы "двухсотых",

Там празднуют черти!

Со словом последним

Про мать вспоминают.

Здесь русские люди

Россию спасают!

Здесь нет казнокрадов,

Пиара и фальши,

Бойцы здесь воюют,

Чтоб мы жили дальше.

Жила чтоб Россия

И помнили люди...

Погибших бойцов

Никогда не забудем!

Здесь каплями крови

Полита молитва,

И жизнь здесь на грани,

Острее чем бритва!

Здесь "двести" и "триста" -

Как жизненный срок.

Здесь дьявол давно

Собирает оброк.

Здесь нету политиков,

Только приказ!

Вперед! За Россию!

Запомнит ли нас?

Развеется пепел,

Затянет воронки...

Покроются пылью

В столах похоронки...

Россия залижет

Кровавые раны...

Как память останутся

Лишь ветераны...

И дальше пойдём,

Как ни в чём ни бывало.

Я всё это видел...

Уже так бывало!

Но я то всё помню,

И буду до смерти

Живыми погибших считать!

ЗЛИТЕСЬ, ЧЕРТИ!!!

➖➖➖➖➖

Сергей Кириллов

Наши воины разные. Есть герои от Бога,

Есть обычные люди, с печалью в глазах.

На войну, на войну всех уводит дорога

И приводит сюда, где и взрывы, и страх...

Воздух вспорот снарядами огневыми...

Привела вас сюда непростая стезя.

Мужики дорогие, вернитесь живыми

И, конечно, с победой — иначе нельзя.

➖➖➖➖➖

Геннадий Иванов

Разговор со смертью

Присядь... ну что, ей-Богу, бродишь рядом,

Сними промокший плащ, отставь косу...

Побудь со мной, потом пойдёшь к ребятам,

Как командир с тобой я говорю.

Пока ещё живой - никто не вечен...

Ты думаешь, боюсь смотреть в глаза?!...

Смотреть в твои глаза - такая мелочь,

Вот близких потерявшим, это да!...

Скажи мне, Смерть, ты разве не устала

Косить парней, что борются за мир...

От Подвигов дар речи не теряла?!...

Ты можешь взять и к тем уйти... к другим?!...

Ты можешь перестать косить Героев?!..

Нельзя нам, понимаешь, проиграть...

А знаешь, сколько жизнь людская стоит,

Как Родина бесценна, рассказать?!...

Иди, пройдись дорогой из останков,

Потухших глаз, снарядом рванных тел.

До тла сгоревших экипажей танков -

Иди, пройдись, но плакать там не смей...

Иди, пройдись, Косая, по руинам

И на фашизм воскресший посмотри!..

Как может быть нам братской Украина

По мирным, "градом" бьющая, скажи?!...

Ну что молчишь и смотришь виновато?!..

Как командир с тобой я говорю!...

Нельзя к моим!... коси фашистких гадов!..

- Нам просто нужно выиграть войну!

➖➖➖➖➖

Юлия Некрасова

ШТУРМОВИКИ.

Нам не дают медали «За Отвагу»,

И не дожил никто до «Мужика»,

У нас всего хватает «по бумагам» -

Машин, аптечек, птичек и БК.

По телевизору везде - свои герои,

Программы, фильмы, песни, интервью.

А мы тут потихоньку пишем кровью

Историю обычную свою.

Вместо имён у нас лишь позывные,

Вместо кроватей - жёсткая доска,

Вернулись с передка - едва живые,

И отдыхать - до нового броска.

Не все из наших доживут до завтра,

Не всех получится забрать и схоронить,

А здесь, поверьте, классные ребята,

И все они хотят ещё пожить.

России безымянные герои,

Идут на штурм посёлков и домов.

Не все осознают, какой ценою

Даётся каждый метр у штурмов.

И каждый день, с задачи возвращаясь,

Выходим с тяжким грузом на душе.

Вчера опять с друзьями попрощались,

Привыкли все тут к этому уже.

У нас здесь грязь - обычная картина,

Но совесть тут у каждого чиста,

Друг другу прикрываем честно спины,

Здесь дружба, жизнь и истина проста.

До нас не доезжают репортёры,

И нам до звёзд экрана далеко,

Мы держимся - спасибо волонтёрам,

Хотя порой бывает нелегко.

Здесь каждый вам о многом рассказал бы,

Но чаще - просто курим и молчим,

Не думаем о том, что будет завтра,

И крепко спим под залпами в ночи.

Мы по-другому ценим, что имеем,

И знаем цену жизни и словам,

Но знайте, ни о чем мы не жалеем,

В нас вера и любовь всегда жива.

Мы просто делаем свою работу -

За метром метр берут штурмовики,

Ведь «край» на картах «двигает» пехота -

Обычные простые мужики.

➖➖➖➖➖

Таня Витязь 24.11.2025

По окровавленным дорогам

мы шли с тобой четыре дня.

В том месте крайне одиноком

земля чернела от огня.

Среди заброшенных домишек,

оставленных давно машин,

так пахло проседью покрышек...

и пыльной гарью от руин.

Вода закончилась давненько,

неделю вовсе без дождя.

Мы шли порой на четвереньках,

а иногда я нёс тебя.

На пятый день летели дроны,

я думал - всё уж позади,

но вышли те из мёртвой зоны.

Мы оказались взаперти.

И ты сказал мне: "Всё в порядке,

я, братец, точно не дойду".

И вышел. Проиграл им в прятки.

Ведь верил в то, что я уйду!

Я жив, братишка. Будь уверен,

что за тебя я отомщу.

Отчизне нашей так же верен!

И смерть твою им не прощу...

➖➖➖➖➖

Надежда Красавина