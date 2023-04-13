Места Шерлока Холмса в Петербурге

А давайте пройдемся по тем местам, где побывал Шерлок Холмс. Ну, конечно, не сам Холмс, а где проходили съемки о нем.

Памятник архитектуры на Каменном острове в Санкт-Петербурге по адресу Большая аллея, 13. Двухэтажный особняк в стиле северного модерна был построен в 1904-1905 годах по заказу швейцарского подданного, главы портновской мастерской Э. Г. Фолленвейдера. Автор проекта - архитектор Роберт-Фридрих Мельцер.

Дата постройки: 1904 г. 1. Дом Фолленвейдера: дорога к дому Таддеуша Шолто («Сокровища Агры»)

Холмс и Ватсон в погоне за Тори бегут к калитке, мимо которой накануне ехали к Шолто. Если бы их путь пролегал там сегодня, то герои обязательно упёрлись бы прямо в высокий бетонный забор. 1. Дом Фолленвейдера: дорога к дому Таддеуша Шолто («Сокровища Агры»)Холмс и Ватсон в погоне за Тори бегут к калитке, мимо которой накануне ехали к Шолто. Если бы их путь пролегал там сегодня, то герои обязательно упёрлись бы прямо в высокий бетонный забор. 2. Витебский вокзал: Вокзал «Виктория» и вокзал Паддингтон

(«Смертельная схватка» и «ХХ век начинается») Поезд, на борту которого расположились король дедукции и его верный помощник, отправлялся с первой платформы Витебского вокзала. Во время съёмок этого эпизода, к удивлению пассажиров поезда, состав тронулся и поехал по направлению к вокзалу, а не от него. Загородный пр., 52 Витебский вокзал принимал участие в 2-х фильмах.2. Витебский вокзал: Вокзал «Виктория» и вокзал Паддингтон(«Смертельная схватка» и «ХХ век начинается»)Поезд, на борту которого расположились король дедукции и его верный помощник, отправлялся с первой платформы Витебского вокзала. Во время съёмок этого эпизода, к удивлению пассажиров поезда, состав тронулся и поехал по направлению к вокзалу, а не от него.Загородный пр., 52



3. Мост Петра Великого: причал на Темзе («Сокровища Агры»)

Мост Петра Великого, пожалуй, и правда чем-то напоминает лондонский Тауэрский мост. Конечно, отдалённо, но всё же оператор замечательно поработал, и тени сомнений растворяются как по волшебству.

Кстати, лестница, по которой главные герои спускались к воде, ничуть не изменилась. А найти её можно со стороны Смольного собора.



4. Переулок Гривцова: отель Нортумберленд («Собака Баскервилей»)

Этот объект не удавалось найти в течение многих лет. Ведь эпизод этот длится всего 14 секунд, в течение которых мы видим только двери отеля и игру отражений и преломлений в них. По счастью, виден также кусочек противоположного дома или домов, в зеркальном отображении, и характерный орнамент, который можно считать единственной зацепкой. Поскольку вся натура в «Собаке Баскервилей» снималась в Эстонии, то и поиски этого дома начались в Таллине, но не увенчались успехом.

Ну а старый Петербург куда больше старого Таллина, поэтому нечего было и думать найти это место в Петербурге без подсказки. Искомый дом нашёлся в самом центре города. Дома напротив «отеля» – это дома 3 и 5 по переулку Гривцова

При просмотре эпизода видно, что Холмс открывает сначала наружную дверь, потом внутреннюю в трёх шагах от первой и перпендикулярную ей, затем делает ещё три шага и попадает в вестибюль. Но всё равно было трудно понять, сколько же там створок и как они расположены относительно друг друга. Оказывается, внутренних створок здесь не 4, как снаружи, а 6, и расположены они не параллельно улице, а полукругом.

Массивная дверь, в которой отражается улица, мелькает на экране лишь один раз. Длится эпизод всего 14 секунд, и только самые сообразительные и проницательные замечают, что в отражении с экрана на нас смотрят дома 3 и 5 по переулку Гривцова.

Ещё 6 створок представляют собой не двери, а окна гардероба, их мы в кадре не видим. Воистину, это идеальные двери, чтобы запутать зрителя. Вдобавок, жёлтая портьера заслоняла собой простенок, где сейчас находится кнопка пожарной сигнализации.

Однако, не только двери в этом здании имеют отношение к Фильму. Была отснята, но не попала в окончательный монтаж, сцена с портье отеля, у которого Холмс выспрашивает о соседях сэра Генри. Вот здесь, возле парадной лестницы, были собраны соответствующие декорации, но до нас дошёл лишь один этот кадр.

Жаль, что «Нортумберленд» здесь больше не снимали – интерьеры особняка отлично бы справились с этой ролью

5. Дача княгини Салтыковой: заброшенный дом, место убийства Дреббера («Кровавая надпись»)

Некогда запущенную дачу княгини Салтыковой, над которой в картине повисла атмосфера таинственности, сегодня очень сложно узнать.

Сам дом отреставрировали, и теперь он выглядит как новый, но ещё больше изменились окрестные пейзажи. В 1982 году прямо напротив дома открылась станция метро «Чёрная речка», да и парк, что окружал территорию дачи, вырубили. Неподалёку, на месте, где ещё, кажется, вчера были припаркованы полицейские кэбы, пролегает оживлённая магистраль. Сложно представить, но в своё время эта оживлённая улица послужила местом для съёмок сцены с заброшенным домом, где по сюжету произведения Хоуп расправился с Дреббером.

ул. Академика Крылова, 4



6. Особняк Генриха Гильзе ван дер Пальса

В одном из эпизодов здание играло роль «старой доброй Англии». На экране можно увидеть, как на фоне особняка шагает доктор Ватсон с газетой в руках.

И что самое удивительное, если смотреть только на фасад здания, то сразу и не сказать, что особняк Генриха Гильзе ван дер Пальса чем-то напоминает английский стиль: вся красота скрывается во дворе здания.

Английский пр., 8



В тени лесов Пушкина стоит интересная постройка – дача двоюродного брата Николая II, князя Бориса Владимировича Романова. Место примечательно исконно английским стилем постройки, также здесь снимали фильм про Шерлока Холмса.

Усадьбу сделали в Англии и привезли оттуда в разобранном виде, в качестве подарка от королевы Англии Виктории, на 20-летие князя. В собранном виде получилось два здания – дом и конюшня, позже появилось третье Запасной дом. Вокруг построек сад с туевой и ясневой аллеей (уже мало чего осталось), но рядом есть пруд. 7. Коттедж великого князя Бориса Владимировича («Охота на тигра»)

В главном корпусе дачи в эпизоде «Охота на тигра» киношники поселили Рональда Адера. И это неспроста: коттедж не просто переносит из Петербурга в Лондон, но, по некоторым версиям, и является настоящим английским коттеджем.

Московское шоссе, 11



8. Дача Гаусвальд: дом Ирэн Адлер («Скандал в Богемии»)

Так уж исторически сложилось, что Каменный остров в былые времена стал местом концентрации дач петербургской элиты. Одной из самых интересных построек острова по праву можно назвать дачу Гаусвальд. Здание было построено в 1898 году для жены булочного мастера Евгении Карловны Гаусвальд.

Проектировкой сооружения занимались архитекторы Владимир Чагин и Василий Шёне. Своим внешним видом дача подражает английским коттеджам. Кроме того, постройка считается первой в России в стиле модерн. Дача госпожи Гаусвальд успела засветиться в кино, исполнив роль дома Ирэн Адлер в отечественной версии «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Большая аллея, 12-14



9. Евангелическая женская больница («Смертельная схватка»)

Один из ярких примеров русской готики XVIII века можно наблюдать на Лиговском проспекте. Речь идёт о Евангелической больнице, которая привлекает прохожих своей необычной архитектурой, а режиссёр фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» выбрал здание в качестве атмосферных мистических декораций. В эпизоде «Смертельная схватка» Холмс лазал по крышам на фоне внутреннего парка больницы. Старые деревья в кадре были снесены около 2007 года, а после и сам больничный комплекс подвергся поэтапному капитальному ремонту. В 2011 году были отремонтированы крыши, сменив коричневый цвет на зелёный, а в 2017 году и кирпичные фасады были приведены в порядок.

Лиговский пр., 2-4

https://j-e-n-z-a.livejournal.com/1824686.html

https://s30210627218.mirtesen.ru/blog/43921859119/Gde-snimal...

https://piteronline.tv/suburbs/dacha-velikogo-knyazya-borisa...

http://www.221b.ru/geo/4-ligovka.htm