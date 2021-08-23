Мигранты выводят из России рекордные объёмы денег

Центробанк опубликовал официальные данные о размере денежных переводов мигрантов за пределы России. В июне гастарбайтеры вывели около 720 миллионов долларов – это рекордный показатель с 2018 года. Трудовая миграция из стран Закавказья и Средней Азии наносит большой ущерб русской экономике, поскольку это вывод капитала. Выгоду от гастарбайтеров получает не государство, не наши граждане, а работодатели, тратящие меньше денег на зарплату. Да и выгода работодателей на самом деле является лишь сиюминутной.

Центральный банк опубликовал данные о денежных переводах трудовых мигрантов из России на родину. По данным регулятора, за первый месяц лета объём переводов стал рекордным за последние три года и составил 720 миллионов долларов. Для сравнения: в январе-мае текущего года в среднем в месяц выводили около 496 миллионов. Вместе с тем наблюдается интересная тенденция: по официальной статистике, число приезжих падает с 2019 года (с 11,2 миллиона человек до 5,6 миллиона в 2021-м), а суммы перечислений лишь возрастают. Финансовые аналитики объясняют это тем, что на трудовом рынке усиливается конкуренция, вызванная нехваткой рабочей силы.

По целому ряду вакансий заработная плата мигрантов практически сравнялась с заработной платой граждан России. Если в первом квартале прошлого года один гастарбайтер отправлял в среднем 33 тысячи рублей, то за аналогичный период текущего – 48 тысяч.

Сокращение численности мигрантов вызывает большую обеспокоенность отдельных топ-чиновников. Открыто выразили сожаление по поводу уменьшения количества прибывающих в Россию гастарбайтеров мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Именно они являются на сегодняшний день главными лоббистами промиграционной политики. Объясняется это просто: столице нужна дешёвая рабсила для масштабного жилищного строительства и обеспечения работы жилищно-коммунального хозяйства. Для реализации национальных проектов в области инфраструктуры, которые курирует Хуснуллин, также нужны рабочие руки.

Что с того?

Между тем не следует забывать: трудовые мигранты из Закавказья и Средней Азии – это серьёзный экономический фактор, способствующий выводу капитала из России. В этом плане они мало чем отличаются от офшорных олигархов, переправляющих деньги на европейские счета, или от коррумпированных чиновников, тратящих наворованное на виллы и яхты в Италии или Монако. И моральный аспект здесь совершенно неважен – важен негативный эффект для нашего национального хозяйства, а он налицо.

Обычно, когда раздаётся критика в отношении чрезмерных масштабов миграции, можно услышать нелепый аргумент вроде: "А вы готовы убирать мусор, класть плитку и работать в фастфуде? Только честно!" Учитывая падение реальных доходов населения за последние годы, думаю, огромное число наших сограждан ответит вполне утвердительно. Те же, кто занимается иными сферами деятельности, может резонно возразить: "Нет. Более того, я не готов летать в космос, работать на деревообрабатывающих предприятиях, охранять правопорядок, служить капитаном дальнего плавания, потому что я школьный учитель / офисный работник / врач". Каждый должен заниматься своим делом и при этом рассчитывать на справедливое вознаграждение своего труда. Вот здесь-то и кроется проблема: наличие большого числа среднеазиатов и представителей республик Закавказья на трудовом рынке России превратило профессии вроде дворника в непрестижные, малооплачиваемые. Возможно, многие не помнят, но в советское время дворникам после нескольких лет работы выделяли квартиру, а легенда рок-музыки Виктор Цой трудился в ленинградской угольной котельной, отнюдь не падая из-за этого на социальное дно.

Не нужно быть крупным экономистом, чтобы понять простую вещь. Допустим, у работодателя на вакансию плиточника есть пять претендентов – двое русских и трое киргизов. Русский будет требовать зарплату побольше, не станет молчать, когда нарушаются его права. Киргизы, желающие как можно быстрее найти приработок, окажутся гораздо сговорчивее и согласятся на меньшую оплату. Выбор очевиден. Если же у работодателя на вакансию будут претендовать пять граждан России из-за введения визового режима с республиками Средней Азии, он, вне зависимости от своего желания или нежелания, повысит оплату труда.

И это не приведёт к разорению малого и среднего предпринимательства. Такой взгляд – поверхностный и предельно недальновидный. Люди, получая больше денег, больше тратят. И не в Киргизии или Таджикистане, как мигранты, не во Франции или Англии, как офшорные олигархи, а в России. Соответственно, платят налоги в федеральный бюджет (банально тот же НДС при покупке продуктов в магазине). А из федерального бюджета оказывается поддержка предприятиям МСП, финансируются инфраструктурные проекты и так далее. Таким образом, экономика растёт, а не обескровливается выводом денежных средств за границу.