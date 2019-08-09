Москва политическая в 2000-е. От избрания Путина от отставки Лужкова

В преддверии выборов в Мосгордуму, ставших внезапно важной темой информационной повестки, VATNIKSTAN совместно с основателем паблика MOSCOWXXI Никитой Булгаковым вспоминает, какой была политическая жизнь столицы в 2000-е годы — максимально аполитичное время — и выделяет самые важные социально-политические события за каждой год десятилетия.

2000 год

В новое тысячелетие Россия вошла вместе с Владимиром Путиным, победившим на президентских выборах. Исполняющий обязанности президента после отставки Ельцина 46-летний Путин обогнал Геннадия Зюганова, лидера КПРФ, на 22,47 %. Третьим оказался председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский с результатом в 5,80 %.

Инаугурация избранного президента прошла 7 мая 2000 года в Большом Кремлёвском дворце.

2001 год

16 декабря 2001 года проходят выборы в Московскую городскую думу, явка на которые оказалась низкой и составила 30,47%.

Самым ярким событием этого года стал митинг в защиту телеканала НТВ, находящегося под давлением власти и угрозой ликвидации. Мероприятие прошло на Пушкинской площади 31 марта. Организаторами являлись Союз журналистов России, Союз правых сил и либеральная партия «Яблоко». В нём приняли участие от 8 до 20 тысяч человек.

Ночью с 13 на 14 апреля происходит захват телеканала новыми собственниками. В помещение пускали только тех работников, которые признали переход НТВ к бизнес-структурам госкомпании Газпрома. Эфир НТВ накануне смены собственника

2002 год

Чемпионат мира по футболу 2002 года запомнился москвичам беспорядками на Манежной площади. 9 июня после проигрыша сборной России в матче с Японией разъярённые болельщики устроили погромы в самом центре города. В результате пострадали 79 человек, один человек погиб. За участие в погромах в отделения милиции были доставлены 130 человек.

Госдума отреагировала на событие принятием закона об экстремизме.

2003 год

11 июня 2003 года принимается Избирательный кодекс города Москвы, который определяет порядок выбора главы столицы. Основное положение — вместе с мэром не избирался вице-мэр.

7 декабря того же года москвичам уже предстояло выбирать. Допустили четырёх кандидатов — Александра Лебедева (главу Национального резервного банка), действующего мэра Юрия Лужкова, Германа Стерлигова и Николая Лифанова.

С внушительным отрывом в 62% победил действующий мэр Лужков. Явка составила 57,54%.

Голосование 2003 года

Стоит отметить, что это были первые и последние выборы мэра Москвы в 2000-х, так как в декабре 2004 года поменялся порядок избрания глав регионов. По представлению президента РФ их должен был утверждать местный законодательный орган.

2004 год

14 марта 2004 года в России проводятся запланированные выборы главы государства, победу в которых во второй раз одержал Владимир Путин, на втором месте остался Николай Харитонов от КПРФ. Владимир Путин голосует на выборах 2004 года

2005 год

В 2005 году российское общество взбудоражила новая инициатива правительства — монетизация льгот. Если коротко, то непосредственно сами льготы заменялись денежными компенсациями.

Большинству льготников эта реформа оказалась не по душе. Протесты прокатились по крупным городам России, и Москва не исключение. Когда монетизация вступила в силу, москвичи вышли на улицы отстаивать законные льготы. Столица в итоге стала единственным городом, который выделил деньги на финансирование льгот из городского бюджета. Митинг КПРФ на Манежной площади. 2005 год

4 декабря 2005 года прошли очередные выборы в Московскую городскую думу. Согласно тогдашнему законодательству, региональные парламенты с 2003 года избирались по смешанной схеме («50 на 50»): половина депутатов по партийным спискам, другая половина — в одномандатных (или многомандатных) округах. До этого выборы в Мосгордуму проходили только по партийным спискам. Следует отметить, что мэрия Москвы установила самый высокий проходной барьер для партийных списков — 10%.

Выборы традиционно ознаменовались скандалами. Самым известным из них было снятие избирательного списка партии «Родина» из-за предвыборного рекламного ролика, в котором лидер списка Дмитрий Рогозин и кандидат в депутаты городского парламента генерал-майор Юрий Попов требуют от четырёх лиц неславянской внешности убрать за собой разбросанные в дворике арбузные корки.

Голосование на выборах в московский городской парламент прошло 4 декабря 2005 года без особых эксцессов при средней явке в 39% (порог явки составлял 25%). Возглавляемая Лужковым «Единая Россия» получила почти половину голосов и взяла все одномандатные округа. Компартия заняла второе место с 16,75% и провела по спискам четырёх депутатов. Объединённый список «Яблока» и других демократических партий набрал 11% и провёл троих человек. Остальные партии набрали меньше десяти процентов голосов избирателей.

Выборы стали определённой политической школой для молодых политиков, заявивших о себе в 2010-е годы. Так, в выборах принимали участие Сергей Удальцов и Сергей Шаргунов (КПРФ), Алексей Навальный и Илья Яшин («Яблоко»), а также Дмитрий Гудков (баллотировался как независимый кандидат по одномандатному округу). Любопытно, что уже тогда Московскую городскую избирательную комиссию возглавлял Валентин Горбунов.

2006 год

Несогласованный русский марш 4 ноября 2006 года стал отправной точкой для остальных аналогичных акций, которые часто проводились до самого конца нулевых годов.

Представители националистических партий в День народного единства на Девичьем поле собрали около шесть тысяч человек со схожими радикальными взглядами. Участники марша скандировали правые лозунги и приносили с собой монархическую символику. В ходе акции задержали 1 150 человек, однако организаторы считают итоги марша успешными.

2007 год

Первый марш несогласных в Москве прошёл ещё в декабре 2006 года, но основная волна протестов пришлась на 2007 год. За 12 месяцев в столице прошли сразу три митинга: 14 апреля, 11 июня и 24 ноября.

Главной повесткой этих мероприятий стали требования российской оппозиции реформировать политическое устройство России.

Самым массовым собранием было апрельское, на него пришло более 5000 человек. Толпа на Тверской, среди которой находились публичные личности — Эдуард Лимонов, Гарри Каспаров и Михаил Касьянов, скандировала лозунги: «Нам нужна другая Россия!», «Россия без Путина!», «Это наш город!», «Нет полицейскому государству!», «Долой власть чекистов!», «Свободу политзаключённым!», после чего двинулась в сторону Тургеневской площади, где всё и закончилось. Итогом акции стало задержание 250 человек сотрудниками ОМОНа. Потасовка с ОМОНом на акции в Москве. 2007 год

2008 год

Пока мир потрясает финансовый кризис, в России проходят очередные президентские выборы. Владимир Путин в них участвовать не может, и победу в голосовании одерживает премьер-министр Дмитрий Медведев. 7 мая в Москве состоялась его инаугурация.

9 июня 2008 года происходит одна из последних по-настоящему дерзких акций НБП, а именно попытка захватить здание РЖД на Новой Басманной улице. Члены партии ворвались в главный офис компании «Российские железные дороги» с плакатами, где сразу же их схватила охрана. В итоге 12 человек были задержаны, против них возбуждены статьи «хулиганство» и «организация несанкционированной акции».

2009 год

11 октября 2009 года прошли выборы в Мосгордуму, по итогам которых в МГД оказались только две партии: «Единая Россия» и КПРФ. Оппозиция на выборах провалилась — коммунистам досталось три места. Явка составила 35%. Медведев голосует на выборах в Мосгордуму. 2009 год

2010 год

Лето 2010 года для Москвы стало чрезвычайно жарким, причём в прямом и переносном смысле. Центральная Россия подверглась сильной жаре, которая вызвала массовые лесные пожары. Масштаб был настолько велик, что ликвидировать огонь не представлялось возможным. В августе столица оказалась окутанной в густой смог, повысивший смертность населения в два раза. Смог в Москве. 2010 год

28 сентября 2010 года закончилось правление Юрия Михайловича Лужкова. В этот день мэр лично президентом был отправлен в отставку.

Временно исполняющим обязанности мэра назначают заместителя Лужкова Владимира Ресина. И уже 21 октября того же года Мосгордума официально утверждает Сергея Семёновича Собянина в должности мэра столицы.

Такими выдались нулевые для Москвы, не слишком громкими, но, на наш взгляд, по-своему интересными, уютными и тёплыми.