Сохраненное и восстановленное, ч.27

Ну что. Вчера были матриалы по потерям Санк-Петербурга. А сегодня будем радоваться восстановленному.

В Петербурге в этом году запланирован капитальный ремонт 159 зданий, построенных до революции, – Беглов В прошлом году в городе было отреставрировано 145 исторических фасадов. Реставрационные работы подразумевают тщательное обследование объектов и изучение архивных документов – фотографий, чертежей и описаний.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры также включил в план года реставрацию ряда знаковых объектов: фасадов собора Петра и Павла в Петергофе, интерьеров Князь-Владимирского собора, фасадов и кровли Большой Хоральной Синагоги, а также интерьеров церкви Богоявления на Гутуевском острове.

В Петербурге восстановили исторические витражи с жабками. Дом Барышникова — историческое здание в Санкт-Петербурге по адресу ул. Марата, 31. Один из первых образцов модерна и первая работа Александра Барышникова, прославившая его как архитектора. В начале XX века дом был одним из центров культурной жизни города, в нём располагались издательство «Шиповник», Императорское Русское театральное общество и балетная студия братьев Чекрыгиных.

С 2001 года имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Уникальные витражи в стиле модерн находились в парадной дома на улице Марата, 31 и были созданы в 1899 году. Это одни из самых старых витражей такого типа в городе. Утраченные стёкла волонтёры воссоздали по архивным фотографиям и текстовым описаниям.

Дом Радио Здание в стиле неоклассицизм было построено в 1912–1914 гг. по проекту архитекторов братьев Косяковых для Санкт-Петербургского Благородного собрания.

Во время Первой Мировой войны здесь располагался лазарет Красного Креста, затем госпиталь.

После революции 1917 года в здании разместилась организация «Пролеткульт», в 1924 году — кинотеатр «Колосс», и наконец, в 1933 году — Ленинградское радио.

С июня 2019 года Дом Радио является официальной резиденцией оркестра, хора и творческой лаборатории MusicAeterna под руководством дирижёра Теодора Курентзиса.

На данный момент практически все помещения Дома радио находятся в управлении MusicAeterna.

В марте 2024 года Дом Радио закрылся на реставрацию, которая продлится до 2026 года.

Барельеф, найденный в... дымоходе В ходе реставрационных работ в дымовой трубе Дома Радио обнаружили барельеф, датируемый началом XX века. Гипсовая композиция, ранее украшавшая исторический зал, была разрушена в 1930-х годах. При прочистке дымохода обнаружены фрагменты гипсового барельефа эпохи модерна. Это элемент первоначального убранства, намеренно уничтоженный в 1930-х. Не просто выброшенный, а с особой прагматичной жестокостью пущенный на засыпку дымового канала. Найденные фрагменты планируют использовать при оформлении обновлённого пространства Третьей студии, которая сохранит исторические элементы и одновременно будет оснащена современными акустическими решениями.

Увы. Это не востановленное, а скорее законсервированное. Что значит не везет и еще бы знать как с этим бороться?Минкульт расторг контракт: Биржа в очередной раз остается без реставрации Подрядчик «РСК-Ренессанс» полностью провалил старт реставрации: ни проектной документации, ни работ по контракту на 1,4 млрд рублей, заключённому в декабре 2024 года. Минкульт потребовал вернуть аванс – свыше 1 млрд рублей.

История с восстановлением Биржи, переданной Эрмитажу ещё в 2014 году, превратилась в десятилетний сериал из скандалов, ушедших подрядчиков и уголовных дел.

Сегодня здание стоит без отопления и элементарной консервации – его состояние близко к аварийному. Контракт с компанией Марата Каргинова «РСК-Ренессанс» окончательно встал в 2025-м после того, как сам бизнесмен был арестован по делу о даче взятки бывшему гендиректору МХАТа Владимиру Кехману.

Следствие считает, что Каргинов приобрел Mercedes V-classe стоимостью 27 млн руб. и внедорожник G-classe той же марки, которые записал на одну из своих фирм и физлицо, а фактически передал Владимиру Кехману. Дорогостоящий подарок, по мнению правоохранительных органов, стал поводом к получению строительных контрактов на объектах Минкультуры: компания Каргинова обустраивала офис дирекции Культурного форума, который возглавляет Кехман.

Кунсткамера готовится к новому этапу реставрации Еще одно знаковое место Питера

20 декабря с исторического здания Кунсткамеры на Университетской набережной будут убраны строительные леса. Завершается важный этап масштабной реставрации старейшего музея России, который недавно отметил 311-летие.

Как сообщил директор Музея Андрей Головнев, во время работ по реставрации фасада специалисты получили уникальную возможность изучить старинную кирпичную кладку XVIII века.

«В каждом кирпиче — своего рода тайна: и технологическая, и историческая, — отметил Андрей Головнев. У нас культурный слой, как в археологии. Любое вмешательство в такую историческую структуру приводит к новым открытиям».

Однако на этом реставрация не закончится. Уже в 2026 году работы продолжатся в корпусе, выходящем в Таможенный переулок. Сейчас именно через него организован основной вход для посетителей. На время ремонта входную группу перенесут в другое место.

Личный проект архитектора модерна Дом Василия Шёне был построен в начале XX века и стал для архитектора не только жильём, но и своеобразным экспериментом. Работы велись в 1903–1904 годах, когда модерн только начинал формироваться как самостоятельное направление в петербургской архитектуре.

Первоначально здание задумывалось как небольшой флигель. но после переработки проекта оно превратилось в полноценный особняк. Архитектура постройки сочетает в себе черты неоромантического модерна и элементы, заимствованные у английских и американских жилых домов. При этом облик здания стал более строгим и лаконичным по сравнению с ранними работами Шёне. В конце 1960-х годов здание подверглось реконструкции. В ходе работ были утрачены оригинальные элементы внутреннего убранства, включая декоративные фризы и деревянные панели. Несмотря на это, особняк остаётся важным примером архитектуры петербургского модерна. Каменный о., Театральная аллея, 8 литера Д

Реставрационно-производственная компания «Паллада» (СПб), основанна в 2001 году. Компания специализируется на реставрации памятников, фасадной и интерьерной керамики, каминов, изразцов и иконостасов. Предприятие объединяет мастерские, научный отдел и музей «Керамарх», выполняя полный цикл: от проектирования до воссоздания декоративно-прикладного искусства. Удивительно красивые старинные камины и печи, восстановленные в реставрационной мастерской "Паллада" Здесь продолжают старинные петербургские традиции, восстанавливают старые камины и печи, а также создают новые.

Фотофакт. Площадь Восстания. Капитальный ремонт. 1923 г.

На заднем плане Знаменская Церковь, в наше время — вестибюль станции метро «Площадь Восстания»

Водный лабиринт Гатчины В XVIII веке в Гатчинском парке возник необычный водный аттракцион — сеть искусственных островков с извилистыми протоками у Белого озера, соединённых деревянными мостами. В 1880-х годах инженер Людвиг Шперер заменил их на изящные чугунные переправы. Прогулки на лодках по лабиринту создавалось так, чтобы гости сбивались с пути и долго не могли найти выход к озеру. В 2010 году компания «Возрождение Петербурга» провела реставрацию: укрепила и обновила мостики, очистила каналы и вернула ансамбль к историческому облику.

В Эрмитаже восстановили 450-летнюю королевскую шпалеру «Аполлон и знаки зодиака» Грандиозное полотно площадью 24 квадратных метра было создано в Бельгии по эскизам круга Рафаэля из шерсти, шёлка и золотых нитей. На полотне изображен бог солнца в окружении зодиакальных символов. Как поясняют в музее, эта шпалера входит в алхимическую серию «Времена года. Гротески». Все пять шпалер планируется представить на выставке, посвященной 150-летию Музея Академии Штиглица, которая состоится в 2026 году.

На Рубинштейна отреставрировали дом, в котором жил Сергей Довлатов Здание модерна 1911 года, созданное по проекту инженера Александра Барышникова, наконец-то вернуло себе прежний облик.

Теперь фасад снова выглядит так, как задумывали архитекторы: восстановили лепнину, балконы, элементы декора и аккуратно подчистили камень. Улица Рубинштейна меняется быстро, но такие реставрации напоминают: здесь всё ещё живёт история.

В урочище Каменные Поляны Ленинградской области (урочищами называют исчезнувшие населенные пункты) находится уникальный храм Рождества Иоанна Предтечи, построенный при Иване Грозном во второй половине 16 века. Отрадно, что недавно руины церкви законсервировали, появился шанс на восстановление.

Отреставрированные дома Владимирского округа в Санкт-Петербурге

В Петербурге продолжается масштабная программа реставрации фасадов доходных домов. Вот подборка, фотографий обновлённых доходных домов во Владимирском округе (район около станции метро Владимирская и Владимирского проспекта и близлежащих улиц).

Коломенская 33/40, Лиговский 63: Рубинштейна 23, Рубинштейна 5: Невский 65, Марата 12: Коломенская 5, Коломенская 42: Загородный 10, Загородный 4: Загородный 24, Достоевского 10: Достоевского 38 , Достоевского 26: Колокольная 5, Колокольная 16: Пушкинская 6, Пушкинская 8:

Причём, как и в предыдущие разы, обновляют не только сами фасады, но и входные двери и балконные ограждения, заменяя типовые советские.

