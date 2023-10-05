Сохраненная красота

Вологда знаменита не только своим резным палисадом рубежа 19-20 столетий, но и деревянными усадьбами более раннего времени (классицизм 1790-1830-х гг.). Для таких домов характерен портик с четырьмя, шестью или восемью колоннами.

Если окажетесь в Вологде, то во время прогулки по городу обязательно следует рассмотреть

дом Пузан-Пузыревского

дом Волкова

дом Левашова

дом Засецких

Невероятная редкость и радость для нашего времени — полноценная реставрация мозаик с автовокзала в Череповце. У нас никогда не знаешь: где найдешь, а где потеряешь.

Дача Месмахера Дача была построена по проекту Максимилиана Месмахера для своего брата Георга. В результате в Шуваловский парке появилась интересная конструкция из дерева в неоготическом стиле. В 2020 году на государственном аукционе особняк за 5,63 млн рублей выкупило частное лицо. Новый собственник планирует создать здесь общественное пространство. Правда, работы пока так и не начались.

Не совсем сохраненный, но интересный объект. Оценим Вознесенский собор в Тамбове, новодел 2010-х годов. Архитекторы А.С. Лунькин, Г.М. Лунькина, Д.В. Третьяков.

А это редкость. Рукописные афиши в городе Кадников (4000 жителей) Вологодской области.

Отреставрированный доходный дом Готлибова. Построен в конце XIX — начале XX века.

Седова, 26, Иркутск.

Крайне интересный шатровый храм 1680-1690-х годов в подмосковном Лыткарино. Небольшой, намоленный, недавно отреставрированный. Любопытно, что к моменту строительства патриарх Никон уже лет 30 как запретил строить шатровые храмы.

Прапрадедушка Хрущёвки. Этот дом появился после Пожара 1812 года. Простые дома, подобные этому, быстро застраивали погоревшие участки города. Можно сказать, что так зародилось направление типового строительства. Деревянный дом воспроизводит каменные формы классической архитектуры - это понравится всем и освежит облик города. Весь декор дома типовой, продавался готовым изделием, но выполнялся по эскизам модных скульпторов. Дом сохранился и находится в Малом Власьевском переулке.

Фрески итальянского художника Джованни Батиста Скотти (1776-1830), которого занесло в Россию в эпоху ампира. Внезапно были отреставрированы в здании Мастерового двора Придворного конюшенного ведомства в Петербурге, в самом центре старой столицы. Живописный плафон, падуга и фриз в помещении Присутственной комнаты главного корпуса конторы Придворного конюшенного ведомства датируется 1822 годом и представляет собой росписи, выполненные в технике клеевой живописи. В центре плафона – круг с эмблемами 12 знаков Зодиака, далее по четырем сторонам размещены панно, выполненные темперой на холстах, каждое из которых соответствует временам года. Здание теперь стало клубным домом Cheval Court, за решение реставрировать фрески надо благодарить девелоперскую компанию VOS’HOD, реставрационные работы проводились мастерами компании «Дом мастеров».

Особняк Н.А. Терентьева Трехэтажный особняк в стиле ампир был построен главным архитектором города Осипом Бове в начале XIX века. В 1898 году он перешел к купцу Терентьеву, который переделал облик здания под модерн. В 1930-е годы было надстроено два дополнительных этажа, и дом приобрел новый облик. Здесь располагалась редакция издания «Советский Союз». В 1999 году особняк приобрел бизнесмен Сергей Орлов, который профинансировал восстановление фасада. Реставраторы перекрасили надстройку в светлый цвет, выделив историческую часть здания. Во время покупки дом был пуст. Лепнина и росписи уничтожены, залы и комнаты разделены перегородками. По инициативе Сергея Орлова в доме была проведена масштабная реставрация, часть оригинального интерьера восстановили по архивным материалам, документам и журналам того времени. Сохранились также оригинальные двери, щеколды, мраморные лестницы и скульптуры.

Дом Н.И. Терентьева до настоящего времени сохраняет жилое использование.

В городе Минусинске Красноярского края отреставрировали дореволюционный особняк, принадлежавший купцу Борисову, и приспособили здание под дворец бракосочетания. Достойный пример, когда историческая постройка получает новую функцию.

ДК «Нефтехимик» в башкирском городе Салават, возможно, является самой нарядной и пестрой «несталинской сталинкой» во всей России. И годы строительства удивляют — 1962-1964 гг., уже давно строят панельные дома, а тут такое диво в 70-тысячном городе. Ребята из канала «Размагниченные и влажные билеты» пишут, что во многих местах сталианс вполне себе жил еще 7-8 лет после знаменитого постановления 1955 года.

На рубеже XVIII-XIX веков во Фрянове старшим сыном Лазаря Назаровича Иваном возводится усадьба — один из шедевров архитектуры Подмосковья. Это строение (на данный момент — историко-краеведческий музей) и сейчас является одним из самых красивых в поселении Фряново. Оно сооружено из дубовых и сосновых бревен, взятых в местных лесах, стоит на каменном фундаменте и не перестает удивлять своим первозданным видом. Во всем Подмосковье есть только два подобных памятника архитектуры — это Шереметьевские дворцы в Останкине и Кускове. Несмотря на то, что в 2001 году дому Лазаревых исполнилось 200 лет, его пропитанные специальным раствором дубовые перекрытия до сих пор находятся в прекрасном состоянии. В здании регулярно проводится текущий ремонт внутренних помещений, а недавний капитальный ремонт очень преобразил его. В усадьбе Лазаревых во Фряново в свое время была проведена большая часть съемок фильма «Отцы и дети» по одноименному роману И.С.Тургенева. Со стороны двора дом снимали как усадьбу Одинцовой, а фасад был усадьбой Кирсановых. В усадьбе снимался полностью фильм «Господа Головлевы» по Салтыкову-Щедрину, а также эпизоды фильмов «Чучело 2» и «Продавец игрушек«. Сейчас там располагается, как я сказала выше, Краеведческий музей.

Потрясающий Троицкий собор в Щелкове. Освящён перед самой революцией, в 1916 году. В советское время внутри сначала был театр, затем — литейный цех.

Вилла Брандес в Черняховске (Инстербурге) Калининградской области была возведена в 1894 году. Ныне внутри расположен детский сад.

На берегу могучей реки Камы расположено одно из самых впечатляющих зданий Перми, дом пароходчика Мешкова. Этот памятник позднего классицизма был возведен в 1820-х годах, авторами, вероятно, были И.И. Свиязев и его команда. Здание было приобретено в 1877 году Николаем Васильевичем Мешковым, промышленником и благотворителем. Напротив дома находилась торгово-пароходная пристань. Мешков занимался пассажирскими перевозками и транспортировкой нефти. Благодаря щедрости Мешкова город получил свой университет, для которого он пожертвовал огромный четырехэтажный каменный дом и предоставил средства для оснащения его всем необходимым оборудованием. Автором реконструкции этого здания в 1885-1886 годах стал А.Б. Турчевич, «архитектурный гений города».

В 2007 году было принято решение о размещении здесь главной экспозиции Пермского краеведческого музея. Это позволило сохранить и оживить историю этого места.

Очень долго размышляла: куда соотнести этот случай. Решила поставить сюда, как сохраненное (возвращенное).

Самое дорогое пасхальное яйцо в мире Яйцо-часы Ротшильдов — ювелирное пасхальное яйцо, изготовленное в 1902 году фирмой Карла Фаберже из золота, и украшенное алмазами, белой эмалью, платиной и жемчуга. Филигранная работа!

В 2007 году он был куплен русским коллекционером Александром Ивановым за $18,5 млн, а в 2014 году яйцо было преподнесено в дар Эрмитажу.

Усадьба Спасское-Лутовиново, Орловская область Спасское-Лутовиново — усадьба матери И. С. Тургенева, ныне государственный мемориальный и природный музей-заповедник в Мценском районе Орловской области.

Наследники вывезли из Спасского мебель, а в 1906 дом сгорел. В октябре 1918 имущество писателя стало национальным достоянием. 12 сентября 1921 года в соответствии с декретом «Об охране садов и парков» Спасское объявили государственным заповедником.

В 1937 Совнаркомом РСФСР были отпущены средства на восстановление усадьбы. Во время Великой Отечественной войны территория Спасского находилось в зоне оккупации и была заминирована. В 1976, на основе проекта художника Луки Никитича Перепелицы, был открыт восстановленный главный дом с воспроизведённой на момент 1881 года обстановкой.

В 1980 году были проведены лечебные мероприятия со знаменитым, посаженным самим Тургеневым, дубом. В 2021 году это дерево, которому по оценке экспертов исполнилось 198 лет, стало победителем конкурса «Российское дерево года», набрав в народном голосовании свыше 12 тысяч голосов. 30 ноября 2021 года в ходе прохождения циклона «Бенедикт» Тургеневский дуб свалил штормовой ветер.

Тот самый дуб В январе 2019 года после завершения масштабных ремонтно-реставрационных работ открылась экспозиция в доме Тургенева. В обстановке дома — мебель, являющая собой лучшие образцы работы русских мастеров XVIII - первой половины XIX веков. Коллекция музея содержит около 150 тургеневских вещей, ранее принадлежавших писателю и его предкам. Некоторые из этих вещей являются редчайшими произведениями прикладного искусства. И на сегодня все.