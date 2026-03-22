Как Советская Россия вышла из Первой мировой войны

Новый поворот

Троцкий отправился в Брест с целью затянуть переговоры и выиграть время для мировой революции. Ему лично не нужен был мир. Его интересовала мировая революция. На заседаниях он блистал ораторским искусством, произнося длинные пламенные речи, которые были рассчитаны не на тех, кто слушал его, а на широкие массы в Европе. Задача была все та же — раздуть пожар революции, прежде всего, в Германии и Австрии.

Он скорее агитировал, чем вел переговоры. Однажды это привело к тому, что, увлекшись революционной риторикой, Троцкий совершил грубый просчет. Он предложил немцам пригласить в Брест представителей Польши, Литвы и Курляндии, чтобы непосредственно от них услышать, какой они видят свою дальнейшую судьбу. Немцы моментально ухватились за это и согласились доставить представителей властных структур оккупированных ими территорий в Брест. Пришлось Троцкому идти на попятную и объяснять, что кандидатуры таких представителей должен одобрить он сам.

Тем временем, переговоры в Бресте пополнились совершенно новым сюжетом. Прибыли посланцы независимой Украины. Поначалу они робко жались по углам и жаждали лишь одного — официального признания странами Четверного союза. Но видя отчаянное положение Австрии, где нехватка продовольствия грозила вылиться в восстание, украинцы быстро освоились и предложили себя в качестве альтернативного участника переговоров.

Прибывшие киевляне обладали в глазах Четверного союза бесспорным преимуществом. «Украинцы, — записал в дневнике граф Чернин, — сильно отличаются от русских делегатов. Они значительно менее революционно настроены, они гораздо более интересуются своей родиной и очень мало — социализмом. Они, в сущности, не интересуются Россией, а исключительно Украиной».

Троцкому совершенно не нравилось присутствие в Бресте самостоятельной украинской делегации, но постоянными рассуждениями о праве наций на самоопределение большевики сами себя загнали в угол, и теперь вынуждены были признать равноправие переговорщиков из Киева. Первая страница Брестского мира, подписанного между Советской Россией, Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией

Троцкий категорически возражал, чтобы Германия и Австрия заключили договор с представителями Рады (хотя к тому времени большевики прислали собственных дополнительных переговорщиков от Украины) и могли получать украинское продовольствие. Такой мир означал крушение всей его стратегии, направленной на то, чтобы тянуть время, распаляя протестные настроения в Берлине и Вене.

Ожидания большевиков на скорые революции в Германии и Австро-Венгрии не оправдались. Последнее, что он мог сделать, — это заявить об окончании войны и одновременно отказаться подписывать мирный договор.

Ни войны, ни мира

11 февраля Троцкий покинул Брест. Закончилась самая необычная в истории мирная конференция. Перемирие все еще действовало, но мира не было. Так родилась ставшая широко известной формула «ни войны, ни мира».

Оригинальный выход, найденный Троцким, не решал стоявших перед Россией проблем, но зато позволил в те дни Ленину удержать власть в партии и не дать ей расколоться. Со своей формулой Троцкий выступил связующим звеном между сторонниками крайних взглядов в большевистской партии — немедленного мира любой ценой и продолжения войны, теперь уже «революционной».

Драма сепаратного мира, однако, на этом не закончилась. Большевики начали демобилизацию российской армии, поскольку от нее теперь было гораздо больше проблем, чем пользы. Многие солдаты и даже офицеры занимались пьянством и грабежами. Дезертирство с оружием в руках приняло невиданные масштабы. Русские солдаты выходят из окопов, бросают оружие и сдаются. 1915 год

Троцкий вспоминал, что во время своего первого пересечения фронта на пути в Брест-Литовск в январе 1918 года он и его единомышленники в окопах «не могли уже подготовить сколько-нибудь значительной манифестации… окопы были почти пусты».

Многомесячная антивоенная агитация революционеров сказывалась самым печальным образом. От такой армии лучше было избавиться и постараться создать новую, хоть это и требовало времени. Как всегда, Троцкий смотрел на события с точки зрения мировой революции. Он понимал, что неподписание мирного договора может привести к возобновлению войны и началу немецкого наступления на Петроград, но находил «революционную» выгоду в том, что это покажет всему миру агрессивность германского империализма.

Свою политическую формулу Троцкий поспешил дополнить, и теперь она выглядела следующим образом: «войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем». Если немцы начнут наступление, рассуждал Троцкий, «мы всегда успеем капитулировать достаточно рано».

Позиция Троцкого находила в целом полное понимание Ленина, хотя последний больше склонялся к раннему, как он его называл «аннексионистскому миру». «Приличия соблюдены, а война закончена», — примирительно говорил Ленин, не скрывая своего облегчения.

Наступление германской армии все-таки началось 18 февраля, а спустя всего две недели, 3 марта, было наконец подписано мирное соглашение. Хотя армией наступавшие германские части назвать было трудно. Соединения, насчитывавшие буквально 100–200 человек брали российские города, из которых в панике разбегались немногочисленные красноармейцы и представители революционной власти. Русские военнопленные празднуют подписание мира с Германией

Новые условия, продиктованные немцами, были, как и опасались большевики, более жесткими, чем те, что предусматривались ранее. Россия теряла новые территории, обязывалась выплатить трехмиллиардную скрытую контрибуцию и признать независимость Украины.

Но на этот раз советская делегация подписала мирный договор, как образно выразился Троцкий, «не читая». Брестская революционная авантюра была закончена. Большевиков принудили подписать «аннексионистский» мир. Правда, условия Брестского мира просуществовали недолго — в ноябре 1918 года они были отменены Компьенским перемирием на Западе. А летом 1919 года в Париже Антанта окончательно раскромсала Германию.