8 июля — День начала строительства Байкало-Амурской магистрали

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану.

Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Общая протяженность магистрали – 4300 километров.

С Транссибирской железной дорогой БАМ связывается тремя соединительными линиями: Бамовская – Тында, Известковая – Ургал и Волочаевка – Комсомольск.

Дорога пересекает 11 полноводных рек, 7 горных хребтов. Более 1000 километров пути проложено в районах вечной мерзлоты или высокой сейсмичности. На трассе пробито 8 тоннелей, построено 142 моста (длиной более 100 метров), более 200 железнодорожных станций и разъездов, свыше 60 городов и поселков.

Депутаты Народного Хурала Бурятии намерены учредить в России новый праздник — День бамовца. Соответствующий законопроект они направили в Госдуму. День бамовца предлагается отмечать 8 июля. Именно 8 июля 1974 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской магистрали».

1974 год считается годом второго рождения БАМа: началось активное строительство магистрали сразу по многим направлениям силами комсомольских строительных "десантов" и частями Железнодорожных войск СССР. https://m.ok.ru/chelznak/topic/70308685745131?__dp=y Байкало - Амурская магистраль - стройка века Байкало – Амурскую магистраль называют стройкой века. Это напрямую характеризует масштабы строительства для реализации столь грандиозных планов. Достаточно отметить, что за всю историю строительства, которое продолжалось на протяжении десяти лет (1974 – 1984 годы), в нём участвовало более 2 миллионов человек. Начало строительства Началом строительства Байкало – Амурской магистрали считается 27 апреля 1974 года, когда первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд отправился на стройку. Активное строительство началось сразу по нескольким направлениям. Но немногие знают, что это было второе рождение БАМа. Совершив небольшой исторический экскурс в 1924 год, на страницах главных советских газет можно найти информацию о том, что на Совете труда и обороны СССР был поднят вопрос о необходимости строительства параллельной Транссибу железнодорожной магистрали в глубине территории страны и дальше от границы. Необходимость данного строительства была продиктована вероятностью возникновения войны с Японией. Также был необходим доступ к региональным полезным ископаемым. Разработку планов строительства дороги с выходом к Тихому океану в 1930 году центральные власти предложили проектным организациям Сибири и Дальнего Востока. В этот период дорогу впервые назвали Байкало – Амурской магистралью. Стройка в годы войны Начиная с 1933 года, когда были уложены первые метры рельсов в северном направлении в сторону посёлка Тындинский, производилась укладка путей, которые должны были соединить БАМ с Транссибом. Исключением не стали и военные годы, когда с 1943 по 1945 годы построили железную дорогу Комсомольск – на – Амуре – Советская Гавань. В дальнейшем, с 1950 по 1959 год происходило строительство дороги Тайшет – Лена (Усть – Кут). А к началу 1960 – х годов было введено в строй второе меридиональное соединение БАМа с Транссибом – трасса Известковая – Ургал. 1973 год ознаменовался тем, что начал работать порт Восточный в бухте Врангеля, ставший морскими воротами БАМа. Поэтому 1974 год называют датой второго рождения БАМа. В этот год строительство магистрали началось по многим направлениям. В работу включились комсомольские строительные «десанты» и части железнодорожных войск СССР. На протяжении десяти лет в строительстве БАМа участвовало около 2 миллионов человек. В итоге к 1 январю 1983 года при строительстве БАМа построено 3400 притрассовых автомобильных дорог, 1400 мостов, 1800 водопропускных труб и уложено 2260 километров главных железнодорожных путей. «Золотое звено», соединившее трассу на всём протяжении от Тайшета до Ванино, было уложено 27 октября 1984 года. На сегодняшний день Байкало – Амурская магистраль – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она стала вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Протяженность всей магистрали равна 4300 километрам. https://pulse.mail.ru/article/bajkalo-amurskaya-magistral-strojka-veka-1709019875470285736-4352855940900189905/

Добавлю из своей копилочки, собранной на просторах... Укладывается последнее звено БАМа. Стыковка Александра Абаза. 29 сентября 1984 года. Читинская область, ж-д станция Балбухта Якобчук Сергей Алексеевич (1937-2015) «Жизнь на БАМе. Строители Сибири». 1982-1985

Нужен ли России Дальний Восток?

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