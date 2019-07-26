Сталин как наваждение, без дискуссий о нём сегодня никуда

И точно Сталин был тираном величайшим! Мало, что подмял под себя свою эпоху – и на нашу, отделенную от него уже поколениями, руку наложил! Нескончаемые споры о нем вошли «весомо, грубо, зримо» в нашу политическую жизнь. Вроде все косточки уже перемыты, тема исчерпана – но куда там!

Недавно я обрел нового друга по переписке Дмитрия Милина.

Вот его краткое резюме:

«Военмех им. маршала Д.Ф. Устинова закончил еще в СССР. Поле деятельности – разработка систем и оборудования для операторов связи. Мои разработки стоят по всей стране от Владивостока до Калининграда и от Севастополя до Тикси...»

Слово за слово – и у нас с ним завязался диспут о Сталине, хотя есть масса других тем для общения двух интеллектуалов: Путин, музыка, съестное, анекдоты, женщины… Но мы схлестнулись именно на этой теме, что весьма симптоматично. Значит, в ней сегодня заключено что-то столь актуальное, даже горючее, что вспыхивает от любой случайной искры – как горючее, вытекшее из навернувшегося бензовоза.

И мне кажется, в наших диаметрально противоположных суждениях отразился не только их герой – но и мы сами, спорящие без устали о нем.

Дмитрий: Меня волнует не фигура Сталина. Сам он мне не интересен. Волнуют лживые мифы о Сталине, которые ведут страну, которую я строю всю жизнь, в пропасть. Мне не хочется увидеть второй раз крах моей страны, как это было с СССР, и тем более не хочется побеждать ни в какой войне ценой 27 млн. жизней соотечественников. Поэтому я своей целью ставлю развенчание мифов, окружающих Сталина. Говорю о настоящих творцах достижений СССР – чтобы мы не повторили страшных ошибок, приведших к военной катастрофе лета-осени 1941 года, когда мы не смогли продолжать войну без помощи оружием извне.

Сталин перед войной угробил Ракетный институт. Сергей Королев выжил в Колымлаге чудом, другие его коллеги были расстреляны. Мои тексты про Сталина – попытка ответить на вопрос: почему РККА, вооруженная лучше Вермахта, была полностью разгромлена летом-осеню 1941-го? Я перелопатил кучу литературы (включая тома историка Алексея Исаева). Репрессии были главной причиной той катастрофы.

Я: Ваши антисталинские тексты никаких мифов не разрушают, лишь показывают Ваш антисталинизм, весьма, на мой взгляд, несостоятельный.

По моему убеждению, причиной тех репрессий был не Сталин, а взаимная ненависть граждан, доходившая до психоза – наследие страшной Гражданской войны, в которой впервые за всю историю русские в невиданном количестве резали русских. Отец убивал сына – и брат брата. Все окружение Сталина, включая позже репрессированных, требовало крови – и из документов тех лет видно, что именно Сталин сокращал, как мог, подаваемые ему расстрельные списки. И смог сделать величайшее – перековать мечи ненависти на орала производства, науки и культуры, давших при нем невиданный скачок.

Д: Главный урок, который мы должны извлечь из тех времен – что репрессии против своего народа проводить нельзя. Особенно против военных, ученых и инженеров. Танк Т-34 был «сырым» к началу войны и по-настоящему вступил в бой лишь в 1942 г. во многом из-за того, что в 1938-м расстреляли разработчика его двигателя Константина Челпана.

(Из Википедии: «Под руководством Челпана был создан алюминиевый танковый дизель В-2 для в танка Т-34. За разработку двигателя Челпан получил Орден Ленина и звание Главного конструктора. Арестован 15 декабря 1937 года по делу о «греческом заговоре». 11 марта 1938 года расстрелян в харьковской тюрьме».)

Расстреляли и разработчика ракеты для «Катюши» – Георгия Лангемака. Королев перед посадкой занимался зенитными ракетами – и с учетом того, что к началу войны в СССР серийно производились две РЛС, у него был шанс если не к 1941-му, то к 1942-1943-му создать ракету с той же системой наведения, что и у немецкого Вассерфаля, созданного только в 1945-м.

Я: Я мало знаю подробности дела Королева, но убежден, что никакой злой воли Сталина против этого конструктора не было, а было все как раз наоборот. Чему порука – дело Туполева, жадного, спесивого и одаренного конструктора-индивидуалиста, получившего срок за растрату во время командировки в США. Но там было еще и вредительство: Туполев не хотел, чтобы у нас строили самолеты по американским чертежам, а хотел, чтобы летали только его сложносочиненные конструкции, принесшие ему мировую славу.

Сталину же были нужны простые и надежные машины для будущей войны – и он отправил Туполева не на лесоповал, а в комфортную «шарашку», которая впрочем все же была тюрьмой. И когда увидел, что Туполев всерьез исправился, доверил ему такие необъятные полномочия, которые нельзя было доверять ему же «допосадочного» образца. И Туполев стал гениальным и генеральным в полном смысле авиаконструктором СССР, автором великого бомбардировщика Ту-95, зачатого еще при Сталине и летающего по сей день. Кстати сам Туполев даже под могучим нажимом Хрущева не сказал ни одного худого слова о Сталине, которого почитал за своего крестного отца.

Д: Королев был осужден по политической статье за участие в троцкистской организации. Туполев – гениальный конструктор. Сталин – безграмотный бандит, грабивший на заре его политической карьеры банки.

Я: А Иисус Христос – голодранец, осужденный за дебоши в храмах… За деревянными политическими штампами порой теряется вид живого исторического леса. Королев был осужден за нецелевую трату денег на создание ракеты, не утвержденной в установленном порядке.

То, что Сталин уничтожал лучшие умы своей страны из его маниакальной жестокости – бред. Ни Королев, ни Туполев, ни Шостакович, знавшие Сталина гораздо лучше Вашего, никогда ничего подобного не говорили – хотя их об этом очень просили. Было бы так, как видится Вам, не было бы ни самолетов Туполева, ни ракет Королева, не симфоний Шостаковича, которыми восхищался весь мир.

Великий конструктор Семен Лавочкин, начавший с истребителей, а затем ставший создателем межпланетных кораблей, восхищался познаниями Сталина в авиастроении. Об этом мне рассказывал директор НПО имени Лавочкина Баклунов, знавший лично Лавочкина. И идея Ту-95 принадлежит именно Сталину. Туполев сначала отказался строить такой бомбовоз – как слишком революционный. Но Сталин сумел так вдохновить его, что тот за два месяца сделал чертежи и за год – в 1952 году – построил первый образец. Это был невиданный ни до, ни после рекорд. При нынешних компьютерах и давно известных технологиях на разработку типового Суперджета ушло 10 лет – а туполевские конструкторы работали на кульманах и арифмометрах…

Д: Про нецелевое расходование средств на ракету, не имевшую на тот момент аналогов – ложь. Есть приговор Королеву, где указана причина осуждения – участие в троцкистской организации. Т.е. политическая причина. Сталин защищал свою власть, не считаясь с жертвами. Это преступление против страны.

Я: Дмитрий, у Вас не двоится в глазах? Сталин так жестоко покарал Туполева и Королева, что они стали при нем генеральными конструкторами, окруженными высшей государственной заботой, авторами выдающихся творений. И сколько Хрущев ни добивался от них речей, подобных Вашим, они их не произнесли – хотя при этом здорово рисковали.

Кстати Хрущев хотел подобного и от Шостаковича, и когда он не предал того, кто первым угадал в нем великого композитора еще в 1936 году и осыпал всеми возможными наградами – жестоко отомстил, принудив Шостаковича вступить в партию. Для Шостаковича это стало тяжелой душевной травмой: Сталин верил ему без всякого партбилета, а новый вождь оттрепал первого на то время композитора в мире как мальчишку…

Д: Туполев был гениальным авиаконструктором и до ареста. Королев и Туполев сделали СССР великой технической державой, а не Сталин. Более того, все величайшие достижения СССР (Спутник, Гагарин, «царь-бомба») состоялись при Хрущеве, в его «оттепель», а не при Сталине. Речи в стране, где за них могли расстрелять, не значат ничего! Значат только факты. А они все против Сталина.

Я: Все достижения при Хрущеве – это сбор урожая, заложенного именно Сталиным. Говорить: предшественник отвратительно вспахал, засеял, удобрил, полил, а последователь собрал на этом поле рекордный урожай – нелепо и смешно.

Туполев до его отсидки был одаренным конструктором, но при этом самодуром и хапком: в американскую командировку взял с собой жену, которой помогал там отовариваться и привезти в СССР первый бытовой холодильник. При этом провалил свое задание привезти рабочие чертежи американского самолета. Говорить, что творцы сталинской эпохи добились их рекордных успехов вопреки Сталину – детский лепет.

Не Туполев был стратегом развития нашей авиации, а именно Сталин, после войны заставивший Туполева построить копию американского бомбардировщика Б-29 (Ту-4), чего Туполев очень не хотел. Сталину же это было нужно для отладки новых технологий по чужому образцу при строительстве и реконструкции сотен заводов по производству комплектующих. Одновременно решать две задачи – строить свою авиапромышленность и конструировать свой самолет – было делом непосильным. И Туполев уже после выпуска первых образцов Ту-95 это признал – и был безмерно благодарен Сталину за то, что тот создал инфраструктуру, без которой триумф его лучшего самолета был бы невозможен.

Нелепо и прикапываться к отдельным сбоям в ходе великого строительства: в любом большом деле их бывает масса; важно, что конечный продукт был произведен. В случае Сталина – это гигантская жизнеспособная промышленность, передовая наука, культура, люди-кремни, способные двигать горы.

И Т-34 в итоге состоялся – опять же сугубо по воле Сталина, который отверг трех- и пятибашенные танки Тухачевского и велел дорабатывать Т-34. Эта доработка для революционной модели заняла рекордно короткий срок – всего 3 года с момента выпуска первых образцов до превращения их боевую силу. И весь этот процесс проходил под неусыпным оком Сталина…

Д: Тогда и все достижения большевиков, включая ликвидацию безграмотности – сбор урожая царей. Меня вообще удивляет, что Сталину приписывают достижения его предшественников, его современников (которых он расстрелял) и его последователей. Решение о создании МБР (Межконтинентальные Баллистические Ракеты) принималось Хрущевым после смерти Сталина. При Сталине СССР делал только ракеты среднего радиуса действия методом «допиливания» ФАУ-2.

Сталин – не стратег. Он ничего не понимал ни в экономике, ни в производстве, ни тем более в авиации. И Альберта Кана – гения, который осуществил приписанную Сталину индустриализацию, не Сталин нашел, а расстрелянным им Пятаков.

(Из Википедии: «Американский индустриальный архитектор Альберт Кан в 1928 году был приглашён в СССР для участия в индустриализации. Приехал в Москву с 25-ю инженерами, подготовил более 4000 специалистов, между 1929 и 1932 годами спроектировал 521 объект. Это тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове; автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде; кузнечные цеха в Челябинске, Днепропетровске, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Сталинграде; станкостроительные заводы в Калуге, Новосибирске и многие другие».)

Вы сами себя обманываете. Когда я пишу, что мифы о Сталине отравляют нашу жизнь сейчас – то пишу в том числе и о Вас, считающем, что безграмотный политик может принимать технические решения. Оттого (Путин такой же) у нас и руководят Роскосмосом журналисты Рогозины, а выпускники моего профильного по ракетной тематике Военмеха (Нарышкин) – то Думой, то СВР.

Я: Да нет, большевики все сами засевали, начав практически с нуля, с порушенной Гражданской войной промышленности и экономики. А Хрущеву досталась могучая держава с атомной бомбой, ракетной и прочей техникой и стремительно развивавшимся авиапромом.

Ваше утверждение о безграмотности Сталина безосновательно. Безграмотный верхогляд не смог бы в очень рыхлой опере Шостаковича «Екатерина Измайлова», в которой я, человек с музыкальным и филологическим образованием, не вижу ровно ничего, узреть задатки будущего гения. Сталинская работа «Марксизм и вопросы языкознания», написанная лично им, в его узнаваемой катехизисной манере – труд академического уровня, изучаемый по сей день филологами.

Когда я был студентом и относился к Сталину как Вы сейчас, по своей глупости принципиально не стал этот труд читать: де много чести от меня злодею-недоучке. Прочел гораздо позже – и был потрясен: как этот человек без специального образования смог докопаться до столь точных и емких определения человеческого языка?

Впрочем у него была огромная библиотека с книгами, испещрёнными его заметками. Он вычитывал огромные объемы технической, научной и прочей литературы и знал досконально все о происходящем в нашей промышленной, научной и культурной сфере. Очень ценил пространные, часто резко критические письма о нашей науке, которые ему писал будущий нобелевский лауреат Петр Капица. Безумной пианистке Марии Юдиной, ограбленной религиозными дельцами, выслал все свои последние гонорары за статьи в «Правде»; та ответила ему оскорбительным письмом, но он, восхищенный ее исполнением сонат Бетховена, в ответ только пожал плечами…

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Тут я на полуслове обрываю этот бесконечный спор, который, очевидно, не мог привести ни к какому переубеждению сторон и в котором пусть нас рассудит кто-то посторонний. Хотя сегодня посторонних не бывает.

Но что интересное – и даже продуктивное – я бы в нем отметил.

Моему оппоненту кажется, что мой взгляд зашорен, и он по доброте своей души старается его расшорить – но и у меня мотив точно такой же! При этом ни одного грубого, неуважительного слова в адрес друг друга не сорвалось с наших уст – какой дивный прогресс! Значит, в нашем нынешнем политическом бедламе можно общаться, не теряя головы и не впадая в контрпродуктивное, как модно говорить сейчас, кликушество!

Но еще важней другое. Сталин, при ком наше общее развитие дало не виданный ни до, ни после скачок – благодаря или вопреки ему – сегодня стучится каким-то оголтелым дятлом в наши головы. Свидетельство того, что мы затосковали наконец по настоящему развитию – и именно в Сталине ищем какой-то комплексный ответ на наши окаянные вопросы.

Мой оппонент видит это так, я иначе – но нас не распихивает, а влечет друг к другу эта общая для нас тема. И именно Сталин стал тем, от чьей колоссальной фигуры стремятся оттолкнутся так или иначе те, кто нынче грезит о движении вперед.

И роль Сталина в этом вопросе будет лишь обостряться, пока мы не найдем свой ответ на этот ребром и самой жизнью поставленный нам вопрос о спасительном развитии. До граждан стало, похоже, доходить, что 20-летнее стояние на месте в ожидании подлета цен на нефть хуже всяких репрессий, что гробили отельные слои.

Ибо наш нынешний базовый застой хоронит всех.

Александр Росляков