Зеленский окончательно решил превратить Украину в огромный цирк

Стенд-ап номер «Всенародный опрос» едва успев выйти, получился абсолютным хитом, который буквально разорвал Украину в клочья! Даже в лучшие свои времена «95 квартал» не видал таких побед!

Спустя полтора года Владимир Зеленский наконец-то понял, что ни ему, ни его коллегам по «Кварталу» не даётся тот ход мысли, который помогает действовать нормальным государственным деятелям.

Ну не даётся, и всё! Врождённая неспособность, как у некоторых детей — то к пунктуации, то к математике. Но ведь впереди ещё почти 4 года «отсиживания» на избранной должности, да и потом, знаете ли, в тюрьму не хочется — надо любой ценой как-то отвлечь народ. Отвлечь, развлечь и завлечь.

Поставив перед собой эту тройную задачу, Зеленский воспрял духом и вспомнил, что в отличие от государственного управления, все три цели он умеет достигать отлично, профессионально. Он, в конце концов, так и президентом стал — отвлекая, развлекая и завлекая избирателя. И вот все увидели, что Вова с огромным облегчением сорвал «тесный галстук» и с головой бросился в родную для него юмористическо-цирковую стихию!

Стенд-ап номер «Всенародный опрос» едва успев выйти, получился абсолютным хитом, который буквально разорвал Украину в клочья! Даже в лучшие свои времена «95 квартал» не видал таких побед!

Короче, в чём фишка.. На Украине скоро пройдут выборы в местные органы власти — мэры, местные депутаты, поселковые головы, вот это всё. Даже не стоит говорить, что рейтинги «Слуги народа» просели с прежних высот почти до уровня конкурентов (17, 13 и 12 процентов) — это никого не удивляет. А удивило то, что в день выборов президент-клоун решил провести какое-то никому не понятное мероприятие — не то экзитпол, не то референдум, не то соцопрос, причём даже не за государственный счёт, а за частный счёт.

Что это такое вообще, какую юридическую силу имеет, в каких законах прописано — никто ответить на может. Просто некая расплывчатая схема «Я хочу услышать народный глас!» — а то, понимаешь, всё в стране переделал, сижу, скучаю, не знаю, чем ещё заняться. Вы уж мне подскажите!

Чисто теоретически, если бы в самом деле такое устраивать, то стоило бы сделать так: создаётся сайт, где сам народ выдвигает вопросы, сам же за них голосует, и вот пять самых популярных выносятся на такой опрос. Но у народа, разумеется, никто не спросил, какие вопросы ему интересны, и предложили свои…

Боже, что это за вопросы! Стоит их просто перечислить, чтобы понять — «Квартал» наконец-то дорвался до любимого дела!

Переводим с мовы на русский:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию канабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной ценности?

Да….Вот именно все эти вопросы народ и хочет уже полтора года задать Владимиру Зеленскому и его команде! Пойдём по пунктам — по этим волшебным в своей незамутнённости кристаллам чистого абсурда!

Пункт первый — пожизненное для коррупционеров. О, как круто! Прямо Ли Куан Ю! А чего так мягко? Почему не четвертование, сожжение заживо, разборку на органы с последующей их продажей в пользу детей павших воинов АТО? Да можно хоть распятие на крестах всенародно утвердить — ни один коррупционер не пострадает! Потому что их НЕ САЖАЮТ! Вы хоть кого-то начните сажать — не пожизненно, а лет хотя бы на пять-семь! Хотя бы! Лучше на пять лет, но с вероятностью наказания сто процентов, чем пожизненное, которое «для галочки» получат пару человек, и на том всё успокоится. Так что, какой пункт тут народ бы ни выбрал, количество посаженных за коррупцию увеличится в Украине на ноль целых, одну сотую процента — и это в лучшем случае.

Пункт второй — СЭЗ для Донбасса. Идя в президенты, помнится, Зе обещал не СЭЗ, а мир, особый статус и всё прочее, прописанное в Минске. Какая ещё СЭЗ и где? На всей территории Донецкой и Луганской областей — или только на украинской её части? В Офисе президента уже успели уточнить — конечно, только на украинской части. В чём состоит конкретика функционирования этой самой свободной экономической зоны в прифронтовой обстановке — никто ни гу-гу. Вопрос ранее вообще не обсуждался, ни обдумывался, ни дискутировался ни на каком уровне. Если кто не в курсе, уже есть украинская СЭЗ в Крыму. Такая крутая штука оказалась, что уже шесть лет никто о ней не слышит. А вот вопрос о мире и прочем, чего от Зе все ждали, в опросник почему-то не попал. Видимо, никого не интересует в стране!

Пункт третий — сократить число депутатов Рады с 450 до 300. Тут даже комментировать нечего, помимо призрачной выгоды сэкономить несколько миллионов гривен за счёт их зарплат. Что этот шаг поменяет в государстве — а фиг его знает. Только партиям с меньшим рейтингом труднее станет попасть в парламент, очень демократично, да.

Пункт четвёртый — легализация препаратов канабиса. Как бы легалайз… но не легалайз! Убивает формулировка: «медицинские цели» — это, оказывается, сугубо «уменьшение боли у тяжело больных». В то время как во всём мире идёт тренд легализации канабиса как антидепрессивного и релаксационного препарата (насколько это безвредно, эффективно и безопасно — совершенно иной вопрос), на Украине решают сделать его заменителем «Нурофена» и «Кетанова», как будто именно этого жаждет та часть населения, которая обычно голосует за легалайз. Получается, что те, кто против толерантности к наркотикам, проголосуют против — ибо нефиг, а те, кто хотел бы курить траву легально — тоже… проголосуют против, ибо аналоги ибупрофена никому не интересны. По вопросу сразу виден уровень стратегического умища!

И, наконец, пятый пункт — и он после все предыдущих уже просто добивает. Интуитивно понятно, что тут хотели сказать, но что же, всё-таки, сказали, если читать буквально? «Поддерживаете ли вы право Украины обратить внимание кинувших её гарантов безопасности, что они её таки кинули?» — как-то так. Как можно ИСПОЛЬЗОВАТЬ гарантии, если их отказывается осуществлять те, кто их предоставил, а выше их инстанции просто нету уже?!.. Кому можно пожаловаться на не желающих «вписываться» за Украину против России США и Британию, если выше их на планете уже нет никого? В ООН обратиться — пускай заставит? Смешно… Или как — обратиться, скажем, к Китаю, и пускай он принуждает США исполнять их гарантии по отношению к Украине?.. Тут «право на использование гарантий» — это абстрактное право распоряжаться чем-то, что тебе не принадлежит и на что ты повлиять не можешь в принципе. Какой пункт ни выберет народ Украины — ни США, ни Британия его во внимание не примут. Точно так же можно «распоряжаться» топонимикой или законами Крыма или ЛДНР…

Вся страна ржёт как кони в цирковой конюшне. Талант не пропьёшь! Однако, кажется, этим стенд-ап номером Зеленский хоть и стёр пыль со своего потускневшего реноме комика, но имидж президента уронил вообще куда-то ниже нуля.

Григорий Игнатов

https://jpgazeta.ru/zelenskij-okonchatelno-reshil-prevratit-ukrainu-v-ogromnyj-czirk/