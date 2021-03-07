.Женщины на фронте - 1. Моряки и Санинструкторы

Собственно, тема родилась спонтанно: после смерти бабушки мужа, разбирали бумаги и фотографии. Бабушка воевала от звонка до звонка. Не рассказывала про войну вообще, если приставали с вопросами, шутила - поваром была, и разговор на кавалеров-гвардейцев переводила. На войну ушла в 20 лет. Была связисткой.
Они такие хорошенькие на фотографиях, такие звонкие, светлые, молоденькие девчонки. Как-то с трудом представляется, что им пришлось пережить в те годы.
Хочу просто вспомнить их, известных и не известных, тех, кто в тылу работал до изнеможения и тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, кто каждодневно совершал свой маленький или большой личный подвиг, Вспомнить о тех, кто лицом к лицу встретил оккупантов и дал им отпор. Потому, что женщина с оружием в руках, под пулями, против мужчи, в нечеловеческих условиях - на мой взгляд, это противно самой природе женщины и требует огромного мужества.
Во время войны 41-45 гг. около миллиона женщин подали заявления об отправке в действующую армию. К 1942 году в рамках только молодежных подразделений было подготовлено свыше 222 000 девушек-воинов: минометчиц, станковых и ручных пулеметчиц, стрелков-автоматчиц, снайперов, связисток.
Женщины воевали во всех родах войск и Военно-Морском флоте. Они составляли 25% всех бойцов противовоздушной обороны, защищавших наше небо. Они были танкистами, морскими пехотинцами, разведчицами, артиллеристами, диверсантками, связистками, врачами, санинструкторами, партизанами.
200 00 женщин награждены боевыми орденами, 90 стали Героями Советского Союза, свыше 200 удостоены Ордена Славы, который невозможно получить ни за какие заслуги, кроме подвига на поле боя, 4 стали полными кавалерами этого ордена.
Ну, а здесь биографии и истории о наиболее известных из них.
Евдокия Николаевна ЗАВАЛИЙ (1924-2010)
«Фрау Чёрная смерть».
Гвардии полковник морской пехоты - единственная женщина, возглавлявшая действующий на передовой линии фронта разведывательный взвод морских пехотинцев.
Кавалер четырёх боевых орденов и почти 40 медалей
2 детей, 4 внука, 4 правнука
В июле 1941 года немцы высадили десант в ее родном селе (Николаевская область). Завязался бой. Девушка под бомбежкой перевязывала раненных бойцов и командиров. Когда полк стал отступать, она уговорила командира полка взять её с собой санитаркой, сказав, что ей скоро 18 лет.
При переправе через Днепр была ранена, отправлена в госпиталь, где в дальнейшем отказалась комиссоваться.
После лечения была направлена в запасной полк, но когда отбирали солдат на передовую, её приняли за мужчину (была в гимнастёрке и галифе, в документах было записано «Завалий Евдок. Ник.») и по ее желанию отправили в десантную бригаду. Службу «Евдоким» начала со взятия в плен немецкого офицера, после чего «Евдокима» направили в отделение разведки. В одном из боёв командир взвода был убит, и Завалий подняла всех в атаку. В этом бою она была ранена и в госпитале открылась правда о том, что «Евдоким», который 8 месяцев воевал вместе с десантниками, — девушка.
После окончания шестимесячных курсов младших командиров, в звании младшего лейтенанта, была направлена в бригаду морской пехотыкомандиром взвода.
Командуя взводом, она освобождала Севастополь, штурмовала Сапун-гору, участвовала в боях за Балаклаву, Керчь, переправлялась через Днестровский лиман, освобождала Бессарабию, воевала за освобождение Тамани, Туапсе, Новороссийска, высаживалась с десантом в румынскую Констанцу, болгарские Варну и Бургас, Югославию. Ее взвод перекрыл путь к отступлению немецким танкам (в бою десантники подбили 7 танков).
В ходе Будапештской наступательной операции Евдокия Завалий со своим взводом, пройдя через городскую канализацию с кислородными подушками, захватили бункер немецкого командования во главе с генералом.
Из интервью Е.Н.Завалий
…Я после войны ещё долго по ночам ходила в атаку. Кричала так, что соседи пугались… До Победы дошли только 16 моих ребят, сегодня из нашего спецвзвода 83-й бригады морской пехоты осталась я одна…
Анна Ивановна ЩЕТИНИНА (1908-1999)
Первая в мире женщина — капитан дальнего плавания.
В 1925 году поступила на судоводительское отделение Владивостокского морского техникума. После работала на Камчатке, где прошла путь от простого матроса до капитана. В возрасте 24 года Анна получила штурманский диплом, а в 27 стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания. В 1935 она прославилась на весь мир, проведя корабль «Чавыча» через полярные льды на Дальний Восток.
В начале Великой Отечественной войны Анна Ивановна получает направление в Балтийское пароходство. В августе 1941 года она под жестоким обстрелом фашистов водила груженный продовольствием и оружием пароход "Сауле" по Финскому заливу, осуществляя снабжение нашей армии. Осенью 1941 года вместе с группой моряков была командирована во Владивосток в распоряжение Дальневосточного пароходства и на судах "Карл Либкнехт", "Родина" и "Жан Жорес" - перевозила воинские грузы через Тихий океан.
В самом конце Второй мировой войны, 25 августа 1945 года, Анна Ивановна Щетинина участвует в составе в переброске 264-й стрелковой дивизии на Южный Сахалин.
Валентина ОРЛИКОВА (1915-1986)
Единственная в мире женщина-капитан китобойного судна и первая женщина-капитан траулера.
Герой Социалистического Труда.
В войну служила сначала штурманом, а потом помощником капитана. Участвовала в эвакуации раненых из Таллинна в августе 1941 года (под ожесточенными бомбежками). С августа 1942 года до октября 1944 - 4-й штурман, а затем третий помощник капитана на теплоходе "Двина".
«Двина» возила в США советское сырьё в обмен на американскую продукцию, поставляемую по ленд-лизу. В первый рейс, так как конвой из английских кораблей задерживался, было решено отправить «Двину» в одиночку, без сопровождения. Из оружия на борту было 2 пулемёта и 5 винтовок и чтобы корабль не казался совсем беззащитным на нем были сооружены муляжи корабельных орудий.
Маршрут 1-го рейса (август 1942-июнь 1943)
Архангельск – Диксон - мыс Челюскина – бухта Тикси - бухта Амбарчин - Чукотское море, дальше идти невозможно льды - вышли в обратный путь - пролив Карские Ворота - Белушья губа (Новая Земля) - вышли в США в одиночку - порт Анкудерн (Исландия) - Рейкьявик(Исландия) - вышли международным караваном в США - Бостон (США) - Нью-Йорк - Колон (Панама) - вошли в Панамский канал - Сан-Франциско - Акутан (Алеутские острова) - Петропавловск-Камчатский – Владивосток
Была награждена Орденом Ленина.
Мария Никитична ЦУКАНОВА (1924-1945)
Старший матрос, санинструктор морской пехоты Тихоокеанского флота, Герой Советского Союза.
После окончания школы работала телефонисткой в одном из поселков Красноярского края, а с декабря 1941 санитаркой в госпитале, эвакуированном из Ростова. Её отчим и брат ушли на фронт, брат вскоре погиб. С февраля по июнь 1942 работала на Иркутском авиационном заводе. Без отрыва от производства прошла курсы санинструкторов 13 июня 1942 года была призвана в ВМФ и направлена для прохождения службы на Дальний Восток. Служила телефонисткой и дальномерщицей артиллерийском дивизионе береговой обороны. В 1944 году после окончания школы младших медицинских специалистов Мария была назначена санинструктором отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота.
Во время советско-японской войны 14 августа 1945 г. Мария Цуканова в составе батальона морской пехоты участвовала в высадке десанта в корейский порт Сэйсин(ныне Чхонджин). Во время боя оказывала медицинскую помощь раненым, вынесла с поля боя 52 раненых десантника. Была дважды ранена, в бессознательном состоянии попала в плен к японцам и была ими зверски замучена (её изрезали ножами и выкололи глаза).
Екатерина Илларионовна ДЁМИНА (Михайлова) (1925 – 2019)
Одна из немногих женщин, служивших в разведке морской пехоты. Герой Советского Союза.
Ушла на фронт в 15 лет в июне 1941, приписав себе 2 года. После тяжелого ранения в ногу отказалась коммисоваться и вернулась на фронт на военно-санитарное судно, переправлявшем раненых из Сталинграда в Красноводск. После завершения Сталинградской битвы Михайлову по её просьбе зачислили санитарным инструктором в батальон морской пехоты, формировавшийся в феврале 1943 года из добровольцев. С этим батальоном Михайлова с боями прошла по водам и берегам Кавказа и Крыма, Азовского и Чёрного морей, Днестра и Дуная, по земле Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Чехословакии и Австрии. Вместе с бойцами батальона вступала в бой, отбивала контратаки врага, выносила с поля боя раненых, оказывала им первую помощь.
Трижды была ранена.
22 августа 1944 года при форсировании Днестровского лимана в составе десанта одной из первых достигла берега, оказала первую помощь 17 тяжелораненым матросам, подавила огонь крупнокалиберного пулемёта, забросала гранатами дзот и уничтожила свыше 10-и гитлеровцев.
4 декабря 1944 года в десантной операции по захвату порта Прахово и крепости Илок (Югославия), будучи раненой, продолжала оказывать медицинскую помощь бойцам и, спасая их жизнь, из автомата истребила 5 вражеских солдат. После выздоровления она вновь вернулась в строй. Победу встретила 9 мая в Вене.
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Зинаида Михайловна ТУСНОЛОБОВА-МАРЧЕНКО (на фото в центре) (1920-1980)
Герой Советского Союза. Кавалер ордена Красной Звезды.
Фронтовая санитарка. За 8 месяцев пребывания на фронте вынесла с поля боя 128 раненых.
2 февраля 1943 года в бою за станцию Горшечное Курской области тяжело ранена, сутки пролежала среди трупов: в бою Зинаида пыталась оказать помощь раненому командиру взвода, но была тяжело ранена в ноги. Немцы перешли в контратаку, девушку некому было подобрать, она притворилась мёртвой. Почувствовала, как к ней подошёл фашист, который ударил ее ногой в живот, затем стал бить прикладом по голове, по лицу.
Зинаиду случайно нашли разведчики. Вмерзшую девушку вырезали изо льда ножами.
Вследствие обморожения она лишилась рук и ног. На бортах многих танков, самолётов и орудий появился лозунг «За Зину Туснолобову!».
Из письма мужу: «..Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду... Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина»
Из ответа бойца Марченко: "Милая моя малышка! Родная моя страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя - мы всегда будем вместе. Я твой прежний, твой Иосиф…"
Впоследствии супруги родили 2 детей
Марионелла («Гуля») Владимировна КОРОЛЁВА (1922-1942)
Советская киноактриса, героиня Великой Отечественной войны, санинструктор.
Начала сниматься в кино с 4 лет.
В августе 1941 года, после рождения сына, добровольцем зачислена в стрелковую дивизию, санинструктором
24 ноября 1942 года во время ожесточенной схватки под Сталинградом вынесла с поля боя 50 тяжелораненых бойцов и командиров с оружием. На исходе дня пошла в атаку на высоту с группой бойцов. Под пулями первая ворвалась в окопы противника и гранатами уничтожила 15 человек. Смертельно раненая, продолжала вести неравный бой. В 1943 года награждена посмертно орденом Красного Знамени.
Из заявления об отправке добровольцем на фронт
Я вижу смысл своей жизни в том, чтобы немедленно отправиться на защиту Советского Отечества, на защиту своего сына.
Книга «Четвертая высота» написана о жизни и подвиге Гули Королевой.
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Валентина МИЛЮНАС
Санинструктор гвардейской латышской дивизии. Гвардии сержант.
Кавалер Ордена Отечественной Войны и Ордена Красной Звезды.
В августе 1944 г. одной из первых форсировала реку.. Бойцы звали её «Лиесма» (латышск. Пламя, Огонёк).
Из книги Андрея Еременко «Годы возмездия. 1943–1945»:
«В дальнейшем 43-я гвардейская латышская дивизия, наступая несколько севернее Даугавпилса, заняла железнодорожную станцию Вишки; бой здесь был очень упорным, так как, закрепившись в прочных станционных постройках, гитлеровцы вели губительный огонь по наступавшим. Стрелки залегли. Именно в эту минуту поднялась Валя Милюнас и с возгласом: «Вперед, за родную Латвию!» — устремилась на врага. За ней двинулись десятки других воинов, но вот вражеская пуля сразила героиню. Все думали, что она убита. С мыслью о мести за смерть молодой патриотки стремительно двинулись новые подразделения. Вдруг Валя поднялась и, размахивая красным флажком, вновь стала звать воинов вперед на врага.
Гитлеровцы были выбиты из станции. Раненую героиню подобрали ее подруги — санитарки. Красный флажок оказался косынкой, пропитанной ее кровью.»
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Наталья Александровна КАЧУЕВСКАЯ (Спирина) (1922-1942)
Актриса, санинструктор гвардейского стрелкового полка, гвардии красноармеец. Герой Российской Федерации
С первых дней войны Наталья участвовала в строительстве оборонительных сооружений, организовывала студенческие фронтовые бригады, которые ездили по воинским частям и госпиталям с концертными программами, поддерживала связь со студентами, ушедшими на фронт.
В одном из госпиталей познакомилась с Павлом Качуевским (командиром партизанского отряда), за которого весной 1942 вышла замуж. В партизанский отряд Наталью вместе с мужем не пустили. В дальнейшем Павел погиб в тылу врага при выполнении боевого задания.
Наталья окончила курсы санинструкторов и была зачислена в гвардейский стрелковый полк
20 ноября 1942 года в ходе контрнаступления, во время неравного боя с гитлеровскими автоматчиками, прорвавшимися в тыл, девушка под артиллеристским огнем спасла жизнь 20 раненым бойцам. С автоматом в руках отстреливалась от врагов до последнего патрона, дальше пошли в ход гранаты. Последней гранатой Наталья подорвала себя и приблизившихся оккупантов.
Мария Сергеевна БОРОВИЧЕНО (1925-1943)
Герой Советского Союза
После школы закончила курсы санинструкторов. В августе 1941 зачислена санинструктором в штат воздушно-десантной бригады
В сентябре 1941 года в бою у Конотопа Маша спасла более 20 бойцов, и помогла установить пулемет на высоте у реки Сейм, решивший исход боя. Летом1942 годав бою у села Гутрово санитарка пошла в атаку вместе со всеми, а когда солдат противника выбил у неё пистолет, подхватила трофейный автомат и уничтожила четверых немцев.
Участвовала в Сталинградской битве как санитарка и как боец.
Летом 1943 года в боях за Курск спасла лейтенанта, прикрыв его своим телом и метнув при этом гранату во вражеский танк. Осколок снаряда попал ей прямо в сердце.
Зинаида Александровна САМСОНОВА (1924-1944)
Герой Советского Союза
До войны работала санитаркой. С октября 1942 года зачислена санинструктором стрелкового полка.
Участвовала в Сталинградской и Курской битвах.
В числе первых 24 сентября 1943 года форсировала Днепр, оказывала помощь раненым, при захвате плацдарма уничтожила 3 вражеских солдат. Находясь на первой линии обороны 26 и 27 сентября под огнём противника вынесла с поля боя 30 раненых и эвакуировала их самостоятельно на левый берег, участвовала в бою, умело действуя трофейными автоматом и гранатами.
В январе 1944 года во время ожесточенных боев на территории Белоруссии погиб командир полка, Зинаида Самсонова взяла на себя командование боем и подняла бойцов в атаку. Чуть позже, при попытке вынести раненого с нейтральной полосы, была застрелена вражеским снайпером.
Это ей посвятила Юлия Друнина одно из стихотворений:
Мы лежим под разбитой елью,
Ждем, когда же начнет светлеть...
Под шинелью вдвоем теплее,
На прмерзшей , сырой земле
......................................................
Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам.
Через смертные рубежи....
В этом бою Зина и погибла.
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Вера Яковлевна СОЛОМИНА (1916-1943)
До войны работала в локомотивном депо и нормировщиков в шахте.
Окончила курсы санинструкторов и добровольцем была зачислена в добровольческую дивизию
Сержант медицинской службы.
Вынесла с поля боя на Курской дуге 270 раненых.
Награждена орденами «Красной Звезды» и Ленина.
Погибла в бою под Белгородом.
Ирина Николаевна ЛЕВЧЕНО (1924-1973)
Герой Советского Союза, гвардии подполковник, санинструктор роты, офицер связи. Первая советская женщина, удостоенная медали имени Флоренс Найтингейл
Служила с июня 1941 года в операционно-перевязочном взводе, затем санинструктором роты стрелкового полка.
К маю 1942 года на ее счету 168 раненых, вынесенных с поля боя.
Из воспоминаний командира
«..В 1942 г. наши войска вели бой на Керченском полуострове. Танки вышли из укрытия и развернутым фронтом пошли в атаку. За одним из наших танков, прикрываясь его броней, бежала с медицинской сумкой санинструктор… Девушка метнулась к пылающему танку. Она быстро открыла люк и стала вытаскивать из машины раненых… Загорелся ещё один танк. Его экипаж выбрался из машины и залег в ближайшей воронке. Ирина подбежала к танкистам, перевязала им раны…»
В тех боях Ирина не только оказывала помощь раненным под вражеским огнем, но и захватила и доставила в часть пленного и станковый румынский пулемет, была тяжело ранена. А в дальнейшем отстояла отмену решения медкомиссии о снятии ее с воинского учета, чтобы поступить на курсы в танковое училище
В 1943 году после окончания ускоренного курса Сталинградского танкового училища вернулась на фронт офицером связи танковой бригады.
Командовала группой лёгких танков «Т-60», экипаж её танка участвовал в штурме Смоленска, освобождала Румынию, Карпаты, Венгрию, Болгарию
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Валерия Осиповна ГНАРОВСКАЯ (1923-1943)
Герой Советского Союза, рядовой гвардейского полка.
В сентябре 1941 года эвакуировалась в Тюменскую область и работала телефонисткой.
На фронт ушла добровольцем после окончания курсов санинструкторов.
Валерия Гнаровская спасла жизнь многим бойцам и офицерам. Только в одном из боев она вынесла с поля боя 47 раненых. Защищая раненых, уничтожила свыше 20-и солдат и офицеров противника.
23 сентября 1943 года в районе села Иваненки (Гнаровское) Вольнянского района Запорожской области Украины шел тяжелый бой. Валерия вместе с ранеными находилась на санитарном пункте, около штабного блиндажа. Когда она бинтовала рану одному из бойцов, в опасной близости появились атакующие «тигры». Ведя беспрерывно огонь из пушек и пулеметов, они приближались к санитарному пункту и штабу. Чтобы остановить танки и спасти раненных Валерия со связкой гранат бросилась под первый танк (пока второй танк пытался маневрировать, он был уничтожен подоспевшими бойцами стрелкового полка). Всего в тот день силами советской армии на этой линии фронта было уничтожено 49 танков.
Матрёна Семёновна НЕЧЕПОРЧУКОВА (Ноздрачёва) (1924 - 2017)
Санитарный инструктор санитарной роты 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии, одна из четырёх женщин — полных кавалеров ордена Славы.
Родилась в Харьковской губернии в крестьянской семье. Окончила Балаклеевскую акушерско-сестринскую школу в 1941 году. Работала медсестрой в районной больнице.
В Красной Армии с апреля 1943 года.
При форсировании реки Днепр за период с 27 по 30 сентября 1943 года вынесла с поля боя 24 тяжелораненых бойцов и командиров и оказала первую медицинскую помощь 49 воинам. За этот подвиг награждена медалью «За отвагу»
1 августа 1944 года в боях близ польского населённого пункта Гжибув оказала первую медицинскую помощь 26 раненым. Позднее, в районе польского города Магнушев, вынесла из-под огня противника офицера и эвакуировала его в тыл.
Приказом от 11 августа 1944 года награждена орденом Славы 3-й степени.
В боях на левом берегу Вислы оказала первую медицинскую помощь 69 тяжело раненным бойцам и офицерам. 18 января 1945 года, оставшись с группой раненых из 27 человек в польском населённом пункте Овадув, вместе с несколькими медицинскими работниками и ездовыми, отразила нападение гитлеровцев, выходивших из окружения и обеспечила доставку раненых в госпиталь без потерь. 18 марта 1945 года в боях южнее польского города Кюстрин оказала медицинскую помощь 51 раненому воину, в том числе 27 тяжело раненным. Награждёна орденом Славы 2-й степени.
При прорыве обороны противника на левом берегу реки Одер и в боях на берлинском направлении под огнём вынесла с поля боя 78 раненых солдат и офицеров. Вместе с пехотой она преодолела реку Шпре южнее немецкого города Фюрстенвальде и, будучи раненой, продолжала оказывать медицинскую помощь вышедшим из строя солдатам и офицерам. Из пистолета сразила гитлеровца, который пытался вести огонь по раненым.
Награждёна орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 году Матрёна Семёновна Нечепорчукова демобилизована в звании гвардии старшины медицинской службы.
Вышла замуж за своего боевого товарища — Виктора Степановича Наздрачёва. работала в поликлинике и специальной школе-интернате.
В 1973 году ей была присуждена высшая награда Комитета Международного Красного Креста — медаль «Флоренс Найтингейл».
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