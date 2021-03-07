.Женщины на фронте - 1. Моряки и Санинструкторы

Собственно, тема родилась спонтанно: после смерти бабушки мужа, разбирали бумаги и фотографии. Бабушка воевала от звонка до звонка. Не рассказывала про войну вообще, если приставали с вопросами, шутила - поваром была, и разговор на кавалеров-гвардейцев переводила. На войну ушла в 20 лет. Была связисткой.

Они такие хорошенькие на фотографиях, такие звонкие, светлые, молоденькие девчонки. Как-то с трудом представляется, что им пришлось пережить в те годы.

Хочу просто вспомнить их, известных и не известных, тех, кто в тылу работал до изнеможения и тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, кто каждодневно совершал свой маленький или большой личный подвиг, Вспомнить о тех, кто лицом к лицу встретил оккупантов и дал им отпор. Потому, что женщина с оружием в руках, под пулями, против мужчи, в нечеловеческих условиях - на мой взгляд, это противно самой природе женщины и требует огромного мужества.

Во время войны 41-45 гг. около миллиона женщин подали заявления об отправке в действующую армию. К 1942 году в рамках только молодежных подразделений было подготовлено свыше 222 000 девушек-воинов: минометчиц, станковых и ручных пулеметчиц, стрелков-автоматчиц, снайперов, связисток.

Женщины воевали во всех родах войск и Военно-Морском флоте. Они составляли 25% всех бойцов противовоздушной обороны, защищавших наше небо. Они были танкистами, морскими пехотинцами, разведчицами, артиллеристами, диверсантками, связистками, врачами, санинструкторами, партизанами.



200 00 женщин награждены боевыми орденами, 90 стали Героями Советского Союза, свыше 200 удостоены Ордена Славы, который невозможно получить ни за какие заслуги, кроме подвига на поле боя, 4 стали полными кавалерами этого ордена.

Ну, а здесь биографии и истории о наиболее известных из них.



Евдокия Николаевна ЗАВАЛИЙ (1924-2010)

«Фрау Чёрная смерть».

Гвардии полковник морской пехоты - единственная женщина, возглавлявшая действующий на передовой линии фронта разведывательный взвод морских пехотинцев.

Кавалер четырёх боевых орденов и почти 40 медалей

2 детей, 4 внука, 4 правнука

В июле 1941 года немцы высадили десант в ее родном селе (Николаевская область). Завязался бой. Девушка под бомбежкой перевязывала раненных бойцов и командиров. Когда полк стал отступать, она уговорила командира полка взять её с собой санитаркой, сказав, что ей скоро 18 лет.

При переправе через Днепр была ранена, отправлена в госпиталь, где в дальнейшем отказалась комиссоваться.

После лечения была направлена в запасной полк, но когда отбирали солдат на передовую, её приняли за мужчину (была в гимнастёрке и галифе, в документах было записано «Завалий Евдок. Ник.») и по ее желанию отправили в десантную бригаду. Службу «Евдоким» начала со взятия в плен немецкого офицера, после чего «Евдокима» направили в отделение разведки. В одном из боёв командир взвода был убит, и Завалий подняла всех в атаку. В этом бою она была ранена и в госпитале открылась правда о том, что «Евдоким», который 8 месяцев воевал вместе с десантниками, — девушка.

После окончания шестимесячных курсов младших командиров, в звании младшего лейтенанта, была направлена в бригаду морской пехотыкомандиром взвода.

Командуя взводом, она освобождала Севастополь, штурмовала Сапун-гору, участвовала в боях за Балаклаву, Керчь, переправлялась через Днестровский лиман, освобождала Бессарабию, воевала за освобождение Тамани, Туапсе, Новороссийска, высаживалась с десантом в румынскую Констанцу, болгарские Варну и Бургас, Югославию. Ее взвод перекрыл путь к отступлению немецким танкам (в бою десантники подбили 7 танков).

В ходе Будапештской наступательной операции Евдокия Завалий со своим взводом, пройдя через городскую канализацию с кислородными подушками, захватили бункер немецкого командования во главе с генералом.

Из интервью Е.Н.Завалий

…Я после войны ещё долго по ночам ходила в атаку. Кричала так, что соседи пугались… До Победы дошли только 16 моих ребят, сегодня из нашего спецвзвода 83-й бригады морской пехоты осталась я одна…