Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.71

На тг-каналах, близких к ОП замену герба на тризуб на монументе Родина-мать называли изнасилованием русской женщины2. Комментариев не будет.

https://t.me/Varjag2007/71865

Вот это уже называется "доехали"! Икона Богородицы в военной каске с надписью "Мати Божа спаси нашу расу".

Украина. XXI век Важно тут это "РАСУ". Во как замахнулись, и каски фашистские, и зига трезубом.. Они там че курят?

https://t.me/wagner_group_pmc/37662

Сладков:

Ребят, желаю исправить одну неточность: говорить «украинское контрнаступление пошло не так» — это не совсем верно. Правильно говорить: «Российские военные заставили украинское наступление пойти не так». Лик российских солдат 58-й армии, воюющих на Запорожском фронте.

https://t.me/Sladkov_plus/8268

Экипаж танка "Алеша" представлен к званию Героев России. Танкисты под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попали под артобстрел, механик-водитель был ранен. Командир экипажа оказал ему первую помощь, передал медикам, потом занял его место.

Лейтенант Александр Леваков занял место командира танка.

Обнаружив 8 украинских бронемашин, в том числе два танка, вступили в бой.

Баксиков умело маневрировал и руководил работой экипажа. Леваков оперативно и грамотно помогал наводчику Алексею Неустроеву.

В первые минуты боя были уничтожены оба танка противника Т-72Б, в следующие полчаса - БТР М113 и пять американских машин MaxxPro вместе с десантом. Потом еще 40 минут экипаж прикрывал своих и только после этого отправился на перезарядку.

Когда сменивший их танк получил повреждение, Баксиков с командой под огнем противника отбуксировал машину, благодаря чему спас экипаж поврежденного танка.

Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

Кино бы про них снять!

https://t.me/proofzzz/12982

6 августа Денис Пушилин наградил "Золотыми звездами" героев экипаж танка "Алеша", остановивший атаку бронеколонны противника на Запорожском направлении. https://t.me/ssigny/66918

Привет от мобилизованных разведчиков с Купянского направления

https://t.me/rsotmdivision/9769

Леса Кременной

https://t.me/rusich_army/10251

"Мы продолжаем его дело": батальон первого главы ДНР громит противника в Марьинке Артиллеристы 5-й мотострелковой бригады ДНР, названной в честь первого главы республики Александра Захарченко уничтожают врага в Марьинке.

Бойцы рассказывают, что в городе стоит 79-я бригада ВСУ, которая находится здесь уже на протяжении девяти лет. За это время они так здесь окопались, что уничтожить их и их укрепрайоны очень сложно.

Однако, несмотря на это мотострелки понемногу громят их укрепления, выбивая врага с Марьинки.

"Мы наносим по ним удары с БПЛА и "Градов". Иногда применяем "Солнцепек". После отработки по цели, мы отгоняем орудия в безопасное место, обновляя его маскировку каждые три дня. В открытой местности мы наши установки не оставляем, так как противник сразу же фиксирует их с дронов", — говорят военные.

Бойцы отмечают, что продолжают дело своего погибшего командира. Они помнят, что обещали Александру Владимировичу, и все обещания выполнят. Лучшей местью укронацистам, убившим Захарченко, станет цветущая республика и мирное небо над головой у ее жителей, за которые боролся первый глава ДНР.

Напомним, что состав 5-й мотострелковой бригады входят только ополченцы, которые отстаивают свободу Донбасса с 2014 года. Тогда бригада называлась "Оплот" и командовал ею Александр Захарченко.

https://t.me/Russiaanews/17808

Работа артиллерии на Кинбурнской косе. Получив оперативные данные и приказ на открытие огня, артиллеристы второго взвода, расчет "Вано" дивизиона "Маныч", казачей бригады "Дон" быстро выдвигаются к орудию в полной экипировке. Снаряд осколочно-фугасный, полный заряд, гаубица Д 30 готова к открытию огня. Последние корректировки наводки и выстрел. Проверка прицела, еще один выстрел. Снаряды уходят в цель.

https://t.me/ssigny/66884

Группа "Ярого" снайперы 155 ОбрМП ТОФ Группа "Ярого" снайперы 155 ОбрМП ТОФ

https://t.me/rusvarg/3737

Военнослужащие подразделения разведки 1-й танковой армии на Сватовском направлении. 1 8 июля 2023-го года.

https://t.me/rosich_ru/46555

Портрет русского добровольца Позывной бойца "Евдак" , он из батальона "Херсон" РШБр св. Георгия Союза Добровольцев Донбасса.

https://t.me/tsargradtv/52757

Ещё две БМП-1 украинской армии, подбитые в результате июльских боев за подступы к Работино.

https://t.me/rybar/50482

Военнослужащий батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, пулемётчик с позывным «Малыш». Этот молодой человек наглядный пример храброго и самоотверженного воина. Из его слов становится понятно, что быть солдатом - значит брать на себя большой груз ответственности за свою семью и Родину.

Данные кадры – история о том, как обычный детдомовский мальчик в поисках себя оказался в рядах российских войск и там нашёл своё призвание. С момента, как «Малыш» попал в состав чеченского батальона, он обрёл верных братьев, готовых в любой ситуации протянуть руку помощи. Такое не может предложить ни одна другая работа. А это его командир, который, по его словам, считает его за сына.

https://t.me/RKadyrov_95/3802

Стальной батальон https://t.me/rsotmdivision/9790

«Я заплакал первый раз от счастья!» Эмоции от того, что военком пошёл навстречу парню без кисти на левой руке в его желании служить Родине. Кисть он потерял на учениях на срочной службе. А хотел поступить на контракт и попасть в Сирию (до СВО) Позывной «Каскад», Первая Добровольческая Разведывательно-Штурмовая Бригада «Волки». На фронте с августа прошлого года. Зимой стал командиром группы. - на такой боевой дух нужно ровняться!

- сил и здоровья Защитникам Отечества!

https://t.me/ttambyl/3069

У Сергея практически на руках в 2016 году умер сын, которому было 16 лет... умер от рака. Когда началось СВО, он не выдержал и сказал жене, что поедет туда, потому что и их сын мог быть среди ребят... жена отпусти ла. Вот с тех пор и кормит. А Батей его прозвали сами ребята. Пока у нас есть такие люди мне за эту страну не будет стыдно никогда!

Низкий поклон всем тем, кто помогает нашим ребятам, всем кто занимается гуманитаркой, всем кто освещает события в информационном поле, спасибо всем кому не стыдно

https://t.me/wagner_group_pmc/37618

Процесс восстановления Мариуполя идет очень интенсивно. Активно восстанавливается инфраструктура и возводятся новые жилые районы. Денег на это выделено более чем достаточно, так что к 2025 году город должен очень серьезно преобразиться, хотя часть следов войны еще существенное время сохранится, особенно это касается "Азовстали", промзоны и восточного района.

https://t.me/boris_rozhin/94161

Дети ДНР учатся управлять дронами. Взрослые им говорят, это нужно для того, чтобы вы могли тушить пожары - "Вон помнишь, как у вас за домом пшеничное поле загорелось? Заметили не сразу, это ещё когда дым приполз, а облетели б поле дроном, не сгорела б вся пшеница". Пойдете работать в МЧС, говорят детям, или в сельское хозяйство. Девочки могут снимать свадьбы. Уже профессия. Взрослые готовят детей к миру. Мальчики в мир не верят, говорят, война сейчас не закончится, а если закончится, то когда они вырастут, начнется другая, потому что от России теперь так просто не отстанут. И будут они не пшеничные поля сверху снимать, а запускать боевые дроны. Никто этого не хочет. Я прошу поднять руки детей, у которых отцы воюют. Среди поднявших - три рядом сидящих мальчика, белобрысые голубоглазые. Похожие. Три брата. Отец воевал под Артемовском. Сейчас не знают где. Раньше работал трактористом. Вот бы ему пригодилось сейчас то, что бойкие сыновья научились "летать" и теперь в форточки дроном залезают, не то, чтоб над трактором летать. Когда вернётся отец, над ним в поле полетают. Только когда это ещё будет? И только учительница верит в то, что скоро наступит мир. Очень скоро. У нее предчувствие. У детей его нет.

https://t.me/nationaldef/4136

Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших в зоне боевых действий Депутат Госдумы, представитель парламентской группы по вопросам военной спецоперации на Украине Шамсаил Саралиев подтвердил передачу украинской стороне 44 тел погибших, в ответ Киев передал 160 тел бойцов, погибших в ходе боевых действий. Об обмене телами погибших также сообщила украинская сторона.

В июле текущего года стороны передавали друг другу тела погибших военнослужащих. Тогда российская сторона передала Киеву 62 тела, а Украина в ответ передала 160.

Последний официально подтвержденный обмен попавшими в плен военнослужащими состоялся в начале июля. Тогда стороны обменялись военнопленными по формуле "45 на 45". Кроме того, по словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, на Украину были возвращены двое детей, мать которых, работавшая военным медиком, была обменяна ранее.

https://topwar.ru/223164-mezhdu-rossiej-i-ukrainoj-sostojals...

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Соломатин ушел добровольцем на СВО. 47-летний Соломатин получил позывной Солома и сейчас находится в районе Артемовска.

Полузащитник играл в составе сборной на чемпионате мира 2002 года и стал чемпионом России в 2003-м в составе ЦСКА. Яявляется воспитанником московского «Торпедо».

https://t.me/ssigny/67022

Бойцы РФ взяли новую партию трофеев на украинских позициях в районе Кармазиновки Противник оставил много НАТОвских гранатометов и других интересных вещей.

https://t.me/boris_rozhin/94253

Позывной "Киргиз". Мигрант готов был отдать жизнь за русских, но попал под арест.

Мы часто обращаем внимание на мигрантов, которые не хотят жить по законам России. Но происходит это лишь потому, что такие наши гости заявляют о себе слишком громко и их следует призывать к порядку. А слышали ли вы, например, о гражданине Киргизии по имени Кубанычбек уулу Аскар? После начала СВО он принял решение пойти на фронт и готов был отдать жизнь за русских, потому что это отвечало его принципам и убеждениям – плечом к плечу с братьями боец с позывным "Киргиз" сражался против украинских неонацистов. Но… для властей Киргизии он оказался преступником.

После Кубанычбек вернулся в Бишкек, чтобы попрощаться со своим отцом – он был при смерти. Почти сразу бойца арестовали, а затем приговорили к 10 годам лишения свободы за участие в СВО.

На произошедшее с героем обратили внимание правозащитники Общества Царьград. Кроме того, официальный представитель МИДа России Мария Захарова отмечала, что вопрос о выдаче Аскару Кубанычбеку российского паспорта прорабатывается. А чтобы впредь подобные ситуации не повторялись, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов предложил подготовить инициативу, согласно котором наши силовики не должны будут выдавать участников СВО странам, где им можем угрожать уголовная ответственность за исполнение воинского долга.

Удастся ли вытащить бойца с позывным "Киргиз"? Пока вопрос открытый. Но мы очень надеемся, что сможем помочь герою.

https://t.me/tsargradtv/52957

Еще один яркий представитель группировки деревьев и кустарников, помешавшей украинцам эффективно наступать. «Бизон» - пулеметчик той самой 810-й бригады морской пехоты. Позывной получил из-за того, что казался очень массивным в хоккейной экипировке.

Нынче экипировка совсем другая и подбирает ее «Бизон» весьма тщательно. Говорит, что перечитал и пересмотрел массу военных блогов, и многое почерпнул для себя.

Заметив обилие символики RSOTM, поинтересовался и таки да - канал Админа читает, заочно знаком с ним и просит передать привет.

https://t.me/rsotmdivision/9868

1429 полк, 58 армия

https://t.me/rsotmdivision/9917

Военнослужащие ОБрСпН в зоне проведения СВО.

https://t.me/rosgvardia67/25091

Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР @riaphoto

https://t.me/rosich_ru/46774

Спецназ России в зоне СВО

https://t.me/ok_spn/26021

Исчезновение генерала Суровикина вынудило заговорить даже его бывшего начальника. В интервью генерал-полковник Валерий Марченков выразил уверенность, что главком ВКС не имел отношения к мятежу Пригожина. «Даже в самом скандальном эпизоде его биографии — этой истории с августовским путчем 1991 года — следствие, Минобороны и президент Ельцин признали, что он действовал в соответствии с присягой», — рассказал Марченков.

Генерал отметил, что Суровикин никогда не нарушал правил службы родине и действовал из лучших побуждений.

https://t.me/c/1801542020/6852

Боевая машина 9А331-1 ЗРК 9К331 «Тор-М1» Центрального военного округа в зоне проведения СВО. https://t.me/boris_rozhin/94355

Как сообщают турки, в районе Орехова попаданием 1500 кг авиабомбы был уничтожен весь штаб 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Этим ударом было сильно нарушено управление всей группировкой на данном направлении, так как через подобные штабы через терминалы Starlink передаются приказы центрального командования, а точнее НАТО. Такого высокоточного поражения в этом районе не было уже 2,5 месяца, и тот факт, что Россия разрабатывает и тестирует новые системы для подавления и обнаружения Starlink, а также следит за новостями о сбоях в работе Starlink, вероятно, свидетельствует о том, что эти системы прошли успешные фронтовые испытания.

https://t.me/infantmilitario/104779

Военнослужащие СпН МО России в зоне проведения СВО Военнослужащие СпН МО России в зоне проведения СВО

https://t.me/rusvarg/3826

Враг будет уничтожен!!!

https://t.me/rusich_army/10301

Лендлиз продолжает поступать к нам в подразделения. Захваченного НАТОвского вооружения уже столько, что ни в какие музеи оно не сдаётся, а используется по прямому назначению против врага.

https://t.me/rusich_army/10311

Держим врага на прицеле Решать поставленные задачи нашим снайперам помогают современные крупнокалиберные винтовки АСВК «Корд». Они уверенно уничтожают противника на дистанции до 1,5 км. А патроны калибра 12,7 миллиметра пробивают кирпичные стены и даже броню БМП. Снайперы Западной группировки войск на Купянском направлении.

https://t.me/mod_russia/29125

Была прожарена очередная партия наемнышей, отдыхающих от перемог в отеле Reikartz в Запорожье. ВСУки в окопах землю жрут, а наемники живут в отелях. Чуете разницу в подходах. ''Все лучшее европейцам/ американцам!!''- девиз украинских холопов.

https://t.me/zloy_zhurnalist/6664

Май 2022 года.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СОБАКИ Этого песеля зовут Харди.

Его предала бывшая хозяйка, сбежав в самом начале военных действий, с Волновахи, в спокойную мирную жизнь, где-то в Европе, брать с собой собаку она не решилась.

Видимо, в новой картине мира Харди места не нашлось.

И все бы хорошо в кавычках, умирать никто не желает, но девушка решила проблему зверя достаточно жутким способом, посадив его на железную цепь.

"Лежать. Ждать, Хард".- последние слова, услышал верный друг

Дама заперла дверь гаража на огромный амбарный замок, и растворилась в темноте пространства. Навсегда.

А Хард. Он просто верный пес. Сидел и ждал.

Пожилые люди, которым на тот момент было тяжело, подкармливали пса. В какой то из дней, мне написала зооволонтер Юля Горбачева.

Попросила помощи в транспортировке Харда.

Закупив для зооволонтёров ДНР помощь в виде кормов и медикаментов. Выдвинулась.

Ехали такой компанией. Хард, 2 кошки и игривый котенок. Все уже обрели дом.

А прекрасный хаски(который всю дорогу лаял был недоволен, что его не пускают вперёд) разнося весь салон, обрёл самую заботливую семью. Посмотрите, как он преобразился. Красавец

Каждая жизнь важна. Вот что я могу сказать.

https://t.me/ankavolonter/2219

И на этом обзор завершаю. Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок