Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алекс кузь
    Ссср - эпоха рождения человечества. Все таланты от бога. А что сегодня слушают в кабинетах кремля.Журавли Яна Френкеля
  • Марина Трянина
    хороший композитор! Вечная ему память и благодарность!Журавли Яна Френкеля
  • Лариса Голубицкая
    За такие преступления нужно было без суда всех вешать! Вот эти отголоски фашизма сейчас и подняли голову!!!Как и за что суди...

30 мая 1896 года (130 лет назад) произошла Ходынская катастрофа

Коллаж по мотивам картины "Ходынка" Владимира Маковского. 1899 год

30 (18) мая 1896 года, день коронации императора Николая II, навсегда вошел в историю как день трагедии на Ходынском поле. Паническая давка, случившаяся в Москве в день народных гуляний по случаю коронации императора Николая II, получила название Ходынской катастрофы.

Гулянье на Ходынском поле, предусмотренное царским двором в связи с коронацией императора, должно было пройти по тому же сценарию, что и в 1883 году при коронации Александра III. Тогда на празднество пришли около 200 тысяч человек, всех их накормили и одарили подарками. На массовые гуляния на Ходынское поле к двум часам дня 30 мая должен был прибыть коронованный Николай II с супругой Александрой и приглашенными высокими особами и дипломатами.

Распорядителем гуляния в 1896 году по просьбе царя был назначен его дядя, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. На организацию праздника было затрачено 20 миллионов рублей. Ходынское поле было достаточно большим (около одного квадратного километра), однако рядом с полем проходил овраг, а на самом поле было много промоин и ям. Ходынское поле на окраине Москвы прежде не использовалось для массовых гуляний. Оно служило учебным плацем для войск и было неухоженным: рядом с полем находился овраг, а земля была изрыта ямами. К празднику овраг и ямы закрыли досками и присыпали песком.

По периметру поля установили временные эстрады, балаганы и лавки, а также множество ларьков, где планировалсь раздавать бесплатную водку и подарочные наборы.

В каждый набор входили белая эмалевая кружка с императорским вензелем, сайка, колбаса, пряник, сладости и жетон с памятной надписью. Планировали раздать 400 000 таких кульков, а также угостить людей 30 000 ведрами пива и 10 000 ведрами мёда.Помимо этого, устроители гуляний предполагали разбрасывать в толпе мелкие монеты (жетоны) с памятной надписью.Платок с изображением Николая II и Александры Федоровны (1896 г.),
выпущенный Прохоровской мануфактурой в честь венчания на царствие императора Николая II.

В него заворачивались подарки, раздаваемые во время народного гуляния на Ходынском поле.

Начало гулянья было назначено на 10 часов утра 18 мая, но уже с вечера 17 мая на поле стали прибывать со всей Москвы и окрестностей люди, зачастую целыми семьями, привлеченные слухами о подарках и раздаче денег. В пять часов утра 18 мая толпа, жаждущая открытия буфетов, бараков и раздачи даров, в общей сложности насчитывала не менее 500 тысяч человек.1800 полицейских не смогли сдержать толпы, когда по ней прокатился слух, что буфетчики раздают подарки среди «своих», и потому на всех подарков не хватит. Люди через ямы и канавы, которые по случаю праздника лишь прикрыли досками и присыпали песком, ринулись к временным деревянным строениям. Настилы, прикрывавшие колдобины, рухнули, люди падали в них, не успевая подняться: по ним уже бежала толпа.

Раздатчики, понимая, что народ может снести их лавки и ларьки, стали бросать кульки с едой прямо в толпу, что лишь усилило сутолоку. Сметенные людской волной полицейские ничего не могли сделать. Лишь к следующему утру прибыли полицейские подкрепления и толпа рассеялась, оставив на поле тела затоптанных и изувеченных людей.

О случившемся доложили великому князю Сергею Александровичу и императору Николаю II. Они не стали отменять свой праздничный обед в Петровском дворце (недалеко от Ходынского поля). «Ходынская катастрофа - величайшее несчастье, но оно не должно омрачать праздник коронации», - сказал Николай II.

В 12 часов дня императорский кортеж, едущий во дворец, встретил на дороге подводы с телами убитых и раненых, закрытые рогожами. На самом же Ходынском поле оставшиеся в живых приветствовали проезжающего императора криками «Ура!», оркестрами, исполнявшими «Боже, царя храни!» и «Славься!».

Место трагедии очистили, и праздник продолжился. На Ходынском поле выступал оркестр. К двум часам дня прибыл император, и на поле начался парад.

Празднества по случаю коронации продолжились вечером в Кремлёвском дворце, а затем балом на приёме у французского посла. Многие ожидали, что если бал не будет отменён, то, по крайней мере, состоится без государя. По словам Сергея Александровича, хотя Николаю II и советовали не приезжать на бал, однако царь высказался, что хотя Ходынская катастрофа — это величайшее несчастье, однако не должно омрачать праздника коронации. Николай II открыл бал с графиней Монтебелло (женой посланника), а Александра Фёдоровна танцевала с графом.

Жертвы Ходынки:По официальным данным, на Ходынском поле погибли 1389 человек, 1500 получили увечья.

Правительство старалось скрыть от общества масштабы случившегося, на каждую семью погибшего выделили по 1000 рублей, сирот определи в приюты, похороны провели за счет казны. Тысячу бутылок портвейна и мадеры отправили в больницы.Большинство погибших похоронили в братской могиле на Ваганьковском кладбище, где воздвигли памятник по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица,  посвящённый жертвам Ходынской катастрофы, с выбитой на нём датой трагедии: «18 мая 1896».Наказаны были московский обер-полицмейстер Власовский и его помощник — оба были сняты с занимаемых должностей.

Обыватели во всём винили великого князя Сергея Александровича, как организатора празднеств, дав ему прозвище «князь Ходынский».

http://ptiburdukov.ru/История/произошла_Ходынская_катастрофа
https://yasgazeta.ru/n864295.html

Предыдущие материалы:

.

.

.

.

.

.

история
наверх