30 мая 1896 года (130 лет назад) произошла Ходынская катастрофа

Коллаж по мотивам картины "Ходынка" Владимира Маковского. 1899 год

30 (18) мая 1896 года, день коронации императора Николая II, навсегда вошел в историю как день трагедии на Ходынском поле. Паническая давка, случившаяся в Москве в день народных гуляний по случаю коронации императора Николая II, получила название Ходынской катастрофы.

Гулянье на Ходынском поле, предусмотренное царским двором в связи с коронацией императора, должно было пройти по тому же сценарию, что и в 1883 году при коронации Александра III. Тогда на празднество пришли около 200 тысяч человек, всех их накормили и одарили подарками. На массовые гуляния на Ходынское поле к двум часам дня 30 мая должен был прибыть коронованный Николай II с супругой Александрой и приглашенными высокими особами и дипломатами.

Распорядителем гуляния в 1896 году по просьбе царя был назначен его дядя, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. На организацию праздника было затрачено 20 миллионов рублей. Ходынское поле было достаточно большим (около одного квадратного километра), однако рядом с полем проходил овраг, а на самом поле было много промоин и ям. Ходынское поле на окраине Москвы прежде не использовалось для массовых гуляний. Оно служило учебным плацем для войск и было неухоженным: рядом с полем находился овраг, а земля была изрыта ямами. К празднику овраг и ямы закрыли досками и присыпали песком.

По периметру поля установили временные эстрады, балаганы и лавки, а также множество ларьков, где планировалсь раздавать бесплатную водку и подарочные наборы.

В каждый набор входили белая эмалевая кружка с императорским вензелем, сайка, колбаса, пряник, сладости и жетон с памятной надписью. Планировали раздать 400 000 таких кульков, а также угостить людей 30 000 ведрами пива и 10 000 ведрами мёда.Помимо этого, устроители гуляний предполагали разбрасывать в толпе мелкие монеты (жетоны) с памятной надписью.Платок с изображением Николая II и Александры Федоровны (1896 г.),выпущенный Прохоровской мануфактурой в честь венчания на царствие императора Николая II.

В него заворачивались подарки, раздаваемые во время народного гуляния на Ходынском поле.

Начало гулянья было назначено на 10 часов утра 18 мая, но уже с вечера 17 мая на поле стали прибывать со всей Москвы и окрестностей люди, зачастую целыми семьями, привлеченные слухами о подарках и раздаче денег. В пять часов утра 18 мая толпа, жаждущая открытия буфетов, бараков и раздачи даров, в общей сложности насчитывала не менее 500 тысяч человек. 1800 полицейских не смогли сдержать толпы, когда по ней прокатился слух, что буфетчики раздают подарки среди «своих», и потому на всех подарков не хватит. Люди через ямы и канавы, которые по случаю праздника лишь прикрыли досками и присыпали песком, ринулись к временным деревянным строениям. Настилы, прикрывавшие колдобины, рухнули, люди падали в них, не успевая подняться: по ним уже бежала толпа.

Раздатчики, понимая, что народ может снести их лавки и ларьки, стали бросать кульки с едой прямо в толпу, что лишь усилило сутолоку. Сметенные людской волной полицейские ничего не могли сделать. Лишь к следующему утру прибыли полицейские подкрепления и толпа рассеялась, оставив на поле тела затоптанных и изувеченных людей.

О случившемся доложили великому князю Сергею Александровичу и императору Николаю II. Они не стали отменять свой праздничный обед в Петровском дворце (недалеко от Ходынского поля). «Ходынская катастрофа - величайшее несчастье, но оно не должно омрачать праздник коронации», - сказал Николай II.

В 12 часов дня императорский кортеж, едущий во дворец, встретил на дороге подводы с телами убитых и раненых, закрытые рогожами. На самом же Ходынском поле оставшиеся в живых приветствовали проезжающего императора криками «Ура!», оркестрами, исполнявшими «Боже, царя храни!» и «Славься!».

Место трагедии очистили, и праздник продолжился. На Ходынском поле выступал оркестр. К двум часам дня прибыл император, и на поле начался парад.

Празднества по случаю коронации продолжились вечером в Кремлёвском дворце, а затем балом на приёме у французского посла. Многие ожидали, что если бал не будет отменён, то, по крайней мере, состоится без государя. По словам Сергея Александровича, хотя Николаю II и советовали не приезжать на бал, однако царь высказался, что хотя Ходынская катастрофа — это величайшее несчастье, однако не должно омрачать праздника коронации. Николай II открыл бал с графиней Монтебелло (женой посланника), а Александра Фёдоровна танцевала с графом.

Жертвы Ходынки: По официальным данным, на Ходынском поле погибли 1389 человек, 1500 получили увечья.

Правительство старалось скрыть от общества масштабы случившегося, на каждую семью погибшего выделили по 1000 рублей, сирот определи в приюты, похороны провели за счет казны. Тысячу бутылок портвейна и мадеры отправили в больницы. Большинство погибших похоронили в братской могиле на Ваганьковском кладбище, где воздвигли памятник по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица, посвящённый жертвам Ходынской катастрофы, с выбитой на нём датой трагедии: «18 мая 1896».Наказаны были московский обер-полицмейстер Власовский и его помощник — оба были сняты с занимаемых должностей.

Обыватели во всём винили великого князя Сергея Александровича, как организатора празднеств, дав ему прозвище «князь Ходынский».

