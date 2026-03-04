День памяти И.В. Сталина

5 марта 1953 года в 21 час 50 минут перестало биться сердце Иосифа Виссарионовича Сталина - величайшего советского государственного и партийного деятеля, революционера-большевика, выдающегося теоретика марксизма-ленинизма, ученика и соратника В.И. Ленина, продолжателя его великого дела, руководителя первого в мире социалистического государства – СССР, генералиссимуса, творца победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Иосиф Виссарионович Сталин вступил в РСДРП в 1898 году. Твердо решив связать свою жизнь с борьбой за освобождение трудового народа, усвоив великое учение Карла Маркса, он стал учеником и соратником Владимира Ильича Ленина. Твердо следуя большевистским принципам, совместно с Лениным он был вдохновителем и вождем Великой Октябрьской социалистической революции. В тяжелейшие годы защиты Советской Республики от белогвардейской контрреволюции и интервенции товарищ Сталин находился на передовой борьбы за светлое будущее трудового народа: он был членом Реввоенсовета Республики, участвовал в обороне Царицына, Петрограда, в разгроме Деникина, Врангеля и интервентов.

После смерти товарища Ленина, Иосиф Виссарионович Сталин встал у руля первого в мире социалистического государства, продолжив великое дело основателя Союза Советских Социалистических Республик. Под его руководством в 1920-1930 гг. были осуществлены индустриализация и коллективизация, превратившие Советский Союз в передовое индустриальное государство. Великая модернизация, проведенная товарищем Сталиным, завершилась окончательной победой социализма в СССР и принятием самой демократической Конституции 1936 года.

В годы Великой Отечественной войны Иосиф Виссарионович Сталин возглавил борьбу советского народа с немецко-фашистскими захватчиками и привел его к победе в мае 1945 года.

Руководя Ставкой Верховного Главнокомандования, товарищ Сталин принимал активное участие в разработке оборонительных и наступательных операций Красной Армии, организовывал взаимодействие тыла и фронта, а также представлял Советский Союз на конференциях антигитлеровской коалиции. Выдающийся вклад Иосифа Виссарионовича Сталина в победу над фашистской Германией был отмечен присвоением ему 27 июня 1945 года звания Генералиссимуса Советского Союза.

Вся жизнь Иосифа Виссарионовича Сталина прошла в борьбе и труде на благо народов СССР и всего мира. С его именем связаны выдающиеся победы и достижения Советского Союза и социалистической системы: окончательная ликвидация бедности, безработицы и безграмотности, индустриализация и коллективизация, победа в самой страшной войне за всю историю человечества. В XXI столетии все прогрессивное человечество помнит и чтит товарища Сталина, чей образ олицетворяет верность идеалам марксизма-ленинизма и большевистскую твердость в борьбе за социализм.

«ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР И ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза

Дорогие товарищи и друзья! Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 час. 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и. Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа — Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

Имя Сталина — бесконечно дорого для нашей партии, для советского народа, для трудящихся всего мира. Вместе с Лениным товарищ Сталин создал могучую партию коммунистов, воспитал и закалил ее; вместе с Лениным товарищ Сталин был вдохновителем и вождем Великой Октябрьской социалистической революции, основателем первого в мире социалистического государства.

Продолжая бессмертное дело Ленина, товарищ Сталин привел советский народ к всемирно-исторической победе социализма в нашей стране. Товарищ Сталин привел нашу страну к победе над фашизмом во второй мировой войне, что коренным образом изменило всю международную обстановку. Товарищ Сталин вооружил партию и весь народ великой и ясной программой строительства коммунизма в СССР.

Смерть товарища Сталина, отдавшего всю свою жизнь беззаветному служению великому делу коммунизма, является тягчайшей утратой для партии, трудящихся Советской страны и всего мира.

Весть о кончине товарища Сталина глубокой болью отзовется в сердцах рабочих, колхозников, интеллигентов и всех трудящихся нашей Родины, в сердцах воинов нашей доблестной Армии и Военно-Морского Флота, в сердцах миллионов трудящихся во всех странах мира.

В эти скорбные дни все народы нашей страны еще теснее сплачиваются в великой братской семье под испытанным руководством Коммунистической партии, созданной и воспитанной Лениным и Сталиным. Советский народ питает безраздельное доверие и проникнут горячей любовью к своей родной Коммунистической партии, так как он знает, что высшим законом всей деятельности партии является служение интересам народа.

Рабочие, колхозники, советские интеллигенты, все трудящиеся нашей страны неуклонно следуют политике, выработанной нашей партией, отвечающей жизненным интересам трудящихся, направленной на дальнейшее усиление могущества нашей социалистической Родины.

Правильность этой политики Коммунистической партии проверена десятилетиями борьбы, она привела трудящихся Советской страны к историческим победам социализма.

Вдохновляемые этой политикой народы Советского Союза под руководством партии уверенно идут вперед к новым успехам коммунистического строительства в нашей стране…

Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества.

Да здравствует великое, всепобеждающее учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина!

Да здравствует наша могучая социалистическая Родина!

Да здравствует наш героический советский народ!

Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского Союза!» „5 Марта“, 1953 г. Стукошин Фёдор Михайлович (1914–1974)

В 53-м году Нью-Йорк таймс на первой полосе рассказывает о смерти Сталина: И ООН в этот день приспустила флаги в своей штаб-квартире в память о советском вожде. И это в стране, где Сталина демонизировали. Справка: Будущий глава советского государства И.В.Сталин (Джугашвили) родился 21 (9 по ст.ст.) декабря 1879 г. в грузинском селе Гори. В период подпольной революционной деятельности неоднократно подвергался арестам и ссылкам. С момента создания РСДРП поддерживал ленинские идеи, стратегию большевистской партии. Участвовал в проведении Великой Октябрьской социалистической революции. На II Всероссийском съезде Советов 8 ноября 1917 г. Сталин был избран наркомом по делам национальностей, позже был наркомом государственного контроля и рабоче-крестьянской инспекции. В период Гражданской войны и иностранной интервенции Сталин был одним из организаторов обороны Петрограда, членом РВС Республики и фронтов. 3 апреля 1922 г. Сталин был избран Генеральным секретарем ЦК РКП(б). Под его руководством оказалась государственная система, фактически разрушенная революцией и Гражданской войной. В 30-40-е гг. в СССР была произведена форсированная индустриализация, необходимая для будущей Победы. Сталин возглавлял советское государство и армию на всем протяжении Великой Отечественной войны. После войны в стране было осуществлено невиданно быстрое послевоенное восстановление. Сталин умер 5 марта 1953 г.

"День и ночь громили Сталина. Он и так, и эдак бит.

Но слетела лишь окалина, - как стоял, так и стоит".

Г.Иванов "Загадка"

До сих пор остаётся одной из самых волнующих загадок истории, как обычный человек стал властелином великой Империи. 6 марта утром в 173-й школе. Москва

Австрийский социалист Эрнст Фишер, несколько лет живший в Москве, в своей книге "Жизнь и смерть Иосифа Сталина " пишет, что это не Сталин взбирался на вершину власти, а народ выталкивал его на эту вершину, иногда против его желания.

"То, что народ требовал от Сталина стать диктатором и навести в стране порядок, вполне правдоподобно и легкообъяснимо. Исповедуемый первой генерацией революционеров интернационализм вначале ассоциировался в сознании масс с величием России, выполняющей миссию освобождения угнетённого рабочего класса всего мира от эксплуататоров. Наши парни шли воевать, "чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать". Но к концу 20-х годов становилось всё очевиднее, что мировой революции не будет. А вот наше Отечество под лозунгами Интернационала превращалось в нечто непонятное, чуждое русскому духу, крикливое и неприличное. В трамвай садились совершенно голые люди с плакатом на груди «Долой стыд!». Идя домой с работы, жена могла зайти на 10 минут в загс и в одностороннем порядке развестись с ничего не подозревающим об этом мужем. Новорождённым давали какие-то дикие имена: либо из революционных сокращений, либо из перевёрнутых фамилий вождей (Октябрина, Даздраперма, Владилен и т. д.). Неимоверно расплодившиеся активисты решали все вопросы на митингах и собраниях, затягивавшихся до ночи. И русский народ начал понимать, что теряет самое большое своё завоевание, потребовавшее тысячу лет подвигов, крови и пота, — русскую государственность. И поэтому готов был поклониться как спасителю нации всякому, кто её восстановит. Сталин уловил эту народную волю. 6 марта, 8 часов утра... Литейный цех Московского завода "Динамо".

Его делом стало воссоздание Империи".

И сегодня мы начинаем осознавать, что вся та статейно-публицистическая грязь и весь тот информационный мусор, которые в течение двух десятилетий непрекращающимся потоком вываливались на самую крупную историческую фигуру XX века, ни чем иным, кроме как грязью и мусором - не являются. Все то, что агрессивно вдалбливалось в головы россиян, начиная с 1985 года - года прихода к власти Горбачева – (а вообще-то еще со времен Хрущева) даже на Западе признано ложью и клеветой. "Сталин не был лишь мстительным диктатором, а - человеком, который был очарован идеями и жадно читал марксистскую доктрину, а также русскую и грузинскую литературу. Он был также интернационалистом, приверженным цели увидеть Россию, играющую сильную роль на мировой арене. Сервис пересматривает имидж Сталина как диктатора, который ни перед чем не останавливался. Его власть не была безграничной и его убежденность в том, что его окружают враги, тоже не была лишена оснований", - говорится в аннотации изданной недавно в США книги о Сталине . (Роберт Сервич, биография, 2005г.) 1. Долгожданное прозрение

Ну, вот и в США наконец-то /естественно, для избранных, то есть способных мыслить/ признали очевидные вещи, как признали и то, чего на самом деле хотел Сталин. Так может, стоит нынешним русскоязычным "обличителям" образа Великого Вождя задаться для начала одним простым вопросом: а разве вы не хотите, чтобы Россия играла на мировой арене сильную роль? А, если не хотите – то чего, собственно вы добиваетесь? Какую цель преследуют все эти штампованные /и давно уже полностью и многократно опровергнутые фактами/ вопли о "тиране" и "диктаторе" с болезненной подозрительностью? Ответы на эти вопросы могут быть витиеватыми и разными, но не способными скрыть главного: их цели могут быть любыми, кроме одной – сохранения России как государства. Потому как не может быть у государства будущего без уважения к своему собственному прошлому, без должного почтения к великим победам и великим свершениям предыдущих поколений.

Но наступают времена очищения, угар горбачевско-яковлевских "разоблачений" понемногу рассеивается. Один из важных шагов - это переоценка роли Сталина в истории нашей Родины. Ведя игру по жестоким правилам своего времени, а, порой, усиливая их жестокость, Сталин добился превращения России, ослабленной и разоренной многолетней смутой, в мощную супердержаву. И, что бы ни писали разномастные волкогоновы, триумф Сталина в XX веке стал общим триумфом нашей с вами страны.

2. На изломе российской истории

" Сталин был величайшим , не имеющим себе равных в мире, диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием. Нет, что бы ни говорили о Сталине, таких история и народы не забывают". Это сказал Уинстон Черчиль, всю свою жизнь активно и последовательно боровшийся с социалистической системой как таковой. Никто никогда даже не пытался опровергнуть эти слова второго по значению /после Сталина / политика XX века. Поэтому их просто старались не вспоминать.

Чтобы точнее обозначить роль Сталина в судьбе России, необходимо вспомнить, какая перспектива планировалась внешними силами в отношении России в самом начале века ХХ. Известно, например, что в масонских кругах Франции все настойчивее выдвигалась идея расчленения России, "этого колосса", как тогда выражались. Еще Парвус, известный деятель мировой закулисы, в 1915 году предложил немцам свой план расчленения России, который, кстати, и был принят.

Более того, не большевики, но именно Временное правительство ликвидировало русское самодержавие, которое являлось неотъемлемым свойством Российской Империи, и планировало ее территориальное расчленение, которое, безусловно, означало фактическое уничтожение Российской Империи.

Подтверждений этому имеется множество, как косвенных, так и фактических, в том числе таких, как признания в этом и со стороны деятелей Временного правительства /в большинстве своем как раз состоящих из масонов – тайных или явных/. Так Керенский много позже беседовал с французским журналистом Ретинью и говорил о планах Временного правительства, связанных с предоставлением независимости не только Финляндии и Польше, но также Украине, народам Кавказа и Средней Азии. По существу, Керенский говорил о ликвидации Российской Империи как таковой.

Тогда - пронесло. Октябрьский переворот повернул события в другую сторону. И в очень короткое время, на протяжении всего нескольких лет, была в основном восстановлена территориальная целостность Российской Империи. Можно бесконечно ломать копья на тему того, КАК это было сделано, но факт должен быть признан - территориально историческая Россия была восстановлена. И заслуги Сталина в этом, как одного из самых успешных полководцев в гражданской войне - неоспоримы.

3. Легко ли взять на себя бремя власти в разоренной стране

Дальнейшее развитие было возможно в двух направлениях. Одно направление – на экстремальный марксизм в самых крайних формах, с его идеей перманетной революции, общими для всех женами, всеобщими трудовыми лагерями и т.д. и т.п., представлял Троцкий и его единомышленники. Другое, самое умеренное направление социализма возглавлял Сталин .

России тогда снова неимоверно повезло – линия Сталина победила, и под началом Сталина большевики начали восстанавливать российскую государственность.

В результате на протяжении 30-х годов произошел поворот политики руководства страны к национальным истокам. Это – прежде всего коллективизм и общинность, осознание принадлежности к государству, превалирование идеи над индивидуальным стяжательством, умение жертвовать собой.

Перед Сталиным в 30-е годы стояла задача построения мобилизационного общества. А для этого было жизненно необходимо все рычаги управления сосредоточить в одних руках. Сталин с этой задачей справился.

4. Немного о пользе номенклатурного очищения

И снова начинаются крики: а репрессии?! А кровавый 37-й год?!! Спокойно, давайте разберемся. Репрессии, как известно, в значительной степени коснулись партийной, советской и хозяйственной номенклатуры, и особенно это ярко видно на примере как раз таки 37-го года. В том году на самом деле аресты в количественном отношении пошли на убыль. Поэтому и начала отпадать необходимость в огромном карательном аппарате. И именно поэтому львиную долю арестованных /что далеко не всегда означало расстрел/ в 37 году составили бравые чекисты. То есть - те, кто до этого сами арестовывали, пытали и расстреливали. И логика в этом просматривается истинно сталинская: товарищи мавры сделали свое дело – товарищи мавры могут удалиться.

Была и еще одна значительная категория арестованных: советская номенклатура. И это тоже понятно: слишком они вкусили сладость власти, как вкусили и всю прелесть материальных благ. А аппетит приходит во время еды – всем им, Тухачевским и Якирам, Зиновьевым и Каменевым хотелось власти и этих материальных благ все больше и больше… Такова природа большинства людей, увы, - взять то, что влечет и представляет его конкретные, непосредственные интересы. А особенность номенклатуры состоит в том, что она очень близко поставлена к собственности и располагает огромной властью, как и в том, что у номенклатуры /в целом/ чувство насыщения не наступает никогда. Но, те, кто проиграл в борьбе за право всегда быть в роли "ведущих и направляющих", смириться с этим не желали ни за что. Добровольно бы они власть не отдали. Они на самом деле начали плести заговоры. Чем и подписали себе приговор. Уничтожал их вождь всех народов не всех – выборочно, чтобы остальным наглядный урок преподать.

5. "Если завтра – война…"

То, что Европа беременна войной, в 20-30-е годы прошлого века было ясно как день . И дело вовсе не в агрессивной внешней политике какой-то отдельной страны. В предвоенные десятилетия практически ВСЕ страны Европы, равно как Япония и США лихорадочно наращивали свой военный потенциал. Ну, и для чего, спрашивается, кроме как не для будущей войны они это делали? И причины будущей войны были отнюдь не в СССР, не пакте Молотова-Рибентроппа, и даже не в "Мюнхенском сговоре". Причины – в грабительском, унизительном и очевидно несправедливом Версальском договоре 1918 года, перекроившим Европу и заложившим под нее бомбу с часовым механизмом.

И именно для того чтобы выстоять в предстоящем нелегком испытании, Сталин заставил страну пойти на крайние лишения и жертвы. Теперь "обличители" Сталина , обвиняя его в жестокостях "сталинских пятилеток", одновременно клеймят его за недостаточность усилий, приложенных при подготовке к мировой войне. Господа, вы хотя бы определитесь с выбором - за что накидываться!

На самом деле за 12 лет сталинских пятилеток ценой неимоверных усилий и тяжелых жертв было сделано все возможное и почти невозможное. Страна /под непосредственным руководством Сталина / создала огромный промышленный и научно-технический потенциал, на основе которого была заново создана современная оборонная промышленность. К началу войны в СССР было завершено создание нового танка Т-34 и развернулось его массовое производство. В 1940 г. были проведены первые испытания реактивных минометных установок, впоследствии названных "катюшами". В 1939-1941 гг. на вооружение стали поступать самозарядные винтовки Токарева, станковые пулеметы Дегтярева, автоматы Шпагина /ППШ/. К 1941 г. было налажено производство новых видов полковых пушек, минометов, гаубиц, были приняты на вооружение и стали поступать в авиационные части современные самолеты: бомбардировщики Ил-2 и Пе-2, истребители Лагг-3 и Миг-3… Продолжать невозможно, любой интересующийся сам может восполнить пробелы в познании.

6. Вернуть Сталина Победе

Для того, чтобы оценить роль Сталина в Победе, надо вспомнить, какой у нас был в этой войне враг. А враг был страшный. Он стремился не просто к своей победе и конечному доминированию, а к победе, связанной с физическим уничтожением России и русского народа. Победа СССР, России над Германией означала второе спасение России, в котором выдающуюся роль сыграл верховный главнокомандующий Иосиф Сталин .

Масштабы полководческой деятельности Сталина в годы Великой Отечественной войны были поистине безграничны. Сталин осуществлял руководство всеми Вооруженными Силами страны, каждодневно направлял и координировал боевые действия всех фронтовых и армейских объединений действующей армии. Его деятельность пронизывала все важнейшие стороны величайшей из войн: охватывала, помимо собственно военных вопросов, все сферы внутренней и внешней политики Советского государства, от военной экономики и идеологии до дипломатии.

Сталин был врагом шаблона. Он поощрял инициативу командующих как в процессе разработки планов кампаний и операций, так и в ходе боевых действий. Вместе с тем он строго и неуклонно требовал подчинения интересов фронта общей стратегической задаче вооруженной борьбы. В случаях нарушений следовало его немедленное вмешательство в действия командующего фронта или армии и принятие мер по исправлению положения. Управление войсками Сталин твердо держал в своих руках. Впрочем, чтоб не быть голословным, - слово непосредственным очевидцам:

"Идти на доклад в Ставку, к Сталину , - писал в своих воспоминаниях Жуков, - скажем, с картами, на которых были хоть какие-то "белые пятна", сообщать ему ориентировочные, а тем более преувеличенные данные, было невозможно. Сталин не терпел ответов наугад, требовал исчерпывающей полноты и ясности".

Маршал Устинов: "Обладая богатейшей, чрезвычайно цепкой и емкой памятью, Сталин в деталях помнил все, что было связано с обсуждением, и никаких отступлений от существа выработанных решений или оценок не допускал. Он поименно знал практически всех руководителей экономики и вооруженных сил, вплоть до директоров заводов и командиров дивизии, помнил наиболее существенные данные, характеризующие как их лично, так и положение дел на доверенных им участках. У него был аналитический ум, способный выкристаллизовывать из огромной массы данных, сведений, фактов самое главное, существенное".

Маршал Баграмян: "Во время обсуждения предложений командующих Верховный был немногословен. Он больше слушал, изредка задавал короткие, точно сформулированные вопросы. У него была идеальная память на цифры, фамилии, названия населенных пунктов, меткие выражения. Сталин был предельно собран…"

А вот как описывал военный талант Сталина Черчилль: "Я затем точно разъяснил операцию "Торч". Когда я закончил свой рассказ, Сталин проявил живейший интерес. Сталин , по-видимому, внезапно оценил стратегические преимущества "Торч". Он перечислил 4 основных довода в пользу "Торч". Во-первых, это нанесет Роммелю удар с тыла, во-вторых, это запугает Испанию, в-третьих, это вызовет борьбу между немцами и французами во Франции, в-четвертых, это поставит Италию под непосредственный удар. Это замечательное заявление произвело на меня глубокое впечатление. Оно показало, что русский диктатор /определение оставим на совести Черчилля/ быстро и полностью овладел проблемой, которая до этого была новой для него. Очень немногие из живущих людей смогли бы понять соображения, над которыми мы так настойчиво бились на протяжении ряда месяцев. Он все это оценил молниеносно".

Столь единодушная оценка полководческих способностей Сталина не случайна. Он действительно выдающийся полководец, и сыграл решающую роль в крупнейших в истории человечества битвах на полях Великой Отечественной войны, которые готовились и проходили под непосредственным руководством Верховного Главнокомандующего. И, наконец, то, что по всем главным вопросам его слово было решающим, не опровергает никто даже из его ярых ненавистников.

7. Победа и ее результаты

Сталину в результате победы над Германией удалось вернуть утраченные территории, принадлежавшие некогда России. Особенно любопытно, что Сталину удалось создать всеславянский союз во главе с Россией. Сталин создал этот союз в своеобразной форме стран социалистического содружества. Это сразу резко изменило геополитическое положение России, СССР и сделало Россию менее уязвимой, если говорить о внешней опасности. Таким образом, по итогам Великой Отечественной Войны Сталин снова спас Россию.

Выступления Берии, Маленкова и Молотова на похоронах Сталина

Похороны Сталина

