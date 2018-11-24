Почему-то сразу представляется "Жигулевское" и только "Жигулевское", как будто не было ничего другого. Но советское пиво отнюдь не ограничивалось этим сортом, да и к всем известным "Жигулям" пришло далеко не сразу. Хочется приоткрыть некоторые страницы истории пива в СССР.

После гражданской войны стали восстанавливаться фабрики и заводы, в том числе и пивоваренные, особенно бурно это происходило в период НЭПа, когда многие пивзаводы были сданы в аренду. Какие же сорта пива варили в то время? В общем такие же, как и до революции. Если посмотреть на этикетки тех лет (хотя бутылочное пиво выпускалось тогда в очень ограниченном количестве) то это "Венское" (и "Венское, tafelbier"), "Мюнхенское", "Пильзенское", реже "Богемское", "Баварское", "Экстра-Пилзен" и "Пильзенский экспорт", "Кульмбахское" (названные по месту их происхождения), а также "Бархатное" (и "Черное-бархатное"), "Бок-Бир", "Двойной золотой ярлык", "Кабинетное", "Любительское", "Мартовское", "Можжевеловое", "Опытное № 2" (очевидно существовало и "Опытное № 1"), "Портер" (и "Высший английский портер"), "Пель-эль", "Столовое" (и "Столовое № 2"), "Светлое", "Черное", "Экспорт". Редко, но называли пиво по месту производства - "Псковское", "Приморское" или по названию завода производителя - "Северянин", также редко встречались пиво с оригинальным названием - "Рибис". Что можно сказать об этом пиве?

"Венское" - пиво варимое на венском солоде, слегка прожаренном, поэтому обладает янтарным или даже бронзовым цветом, солодовым вкусом. В Германии этот сорт варили плотным и выдерживали дольше, так появился сорт "Окторберфест", который пьют на одноименном пивном фестивале в Мюнхене. В СССР же, варили наоборот, более легкий, столовый вариант (который могли даже называть "Венское, tafelbier" - "столовое", что видно по приведенной этикетке), плотный же вариант венского варили более темным и называли "Мартовское". "Мюнхенское" - варится на темном мюнхенском солоде - это достаточно плотное темное пиво с богатым карамельным вкусом. "Пильзенское" - знаменитое пиво из чешского Пльзеня - светло-золотистое, отфильтрованное до блеска, хорошо охмеленное. "Экспорт" - пиво этого стиля варили плотным и хорошо выброженным, чтобы оно обладало хорошей "прочностью" для перевозок (на экспорт). "Бок-бир" - немецкий сорт с длинной историей, хорошо выдержанный, с очень высокой плотностью, а значит и крепостью. "Портер" - знаменитый английский сорт пива, насчитывающий уже 300 лет. Варится из темных и жженый солодов и жаренного ячменя. Очень плотный, богатый, насыщенный и крепкий (в России и СССР этот сорт был под сильным влиянием Русского имперского стаута - еще более плотного и крепкого, а значит отличался большей плотностью и крепостью по отношению к родоначальникам этого жанра, англичанам, один из вариантов портера так и назывался - "Extra Double Stout"). "Можжевеловое" похоже являлось прообразом "Таежного" и "Магаданского" с хвоей. Как видим варилось не только пиво низового брожения (лагеры), но и верхового, в том числе "Пель-эль". Как видим - большинство сортов пришло к нам из Германии, Чехии, Австрии и Англии. А вот "Черное" в старых энциклопедиях называют российским сортом.

К концу 20-х, НЭП начали свертывать, все большее значение в экономике приобретало государство. Были введены первые стандарты, для пива это был ОСТ 61-27, введенный в действие с 1 января 1928 года. Согласно этому общесоюзному стандарту пиво варилось 4-х сортов: "Светлое пиво № 1" (плотность 10,5%, крепость 2,9% вес.) характеризовалось ясно выраженным хмелевым вкусом "Светлое пиво № 2" (11% на 2,9%) - сочетанием солодового и хмелевого вкуса "Темное пиво" (12% на 3%) - ясно выраженным солодовым вкусом (вкусом темных солодов, то есть карамельным) "Светлое пиво" № 1 и № 2 различались, судя по цветности, используемым солодом - № 1 - светлым (пильзенским), № 2 - более темным (венским). "Темное" пиво варилось на темном "мюнхенском" солоде. "Черное пиво" - верхового брожения (предыдущие были низового брожения, то есть лагерами) - имело при 13% плотности крепость всего 1%. "Черное пиво" было своего рода квасом и отличалось от него сырьем (ячмень, а не смесь ячменя и ржи) и отсутствием молочно-кислого брожения. Само брожение шло 3 дня (а для лагерных сортов минимальный срок выдержки в подвале был 3 недели), то есть как и у кваса. Пиво в ОСТе описывалось как сброженный солодовый напиток с хмелем, как основное сырье предлагался ячмень, хотя временно допускалось использование пшеничного солода или рисовой сечки (до 25%). Разрешалось варить специальные сорта пива, плотностью свыше 15%. Следующий ОСТ 4778-32 ничего принципиально нового не внес.

Радикальные изменения произошли в 1936 году. Существует легенда, что на сельскохозяйственной выставке в Москве победило пиво "Венское" Жигулевского завода из Куйбышева. И Анастас Микоян, курировавший в то время пищевую промышленность спросил, почему ваше пиво имеет такое "буржуазное" название? Давайте переименуем его по имени вашего завода в "Жигулевское"! (есть вариант рассказа, что Микоян бы на Жигулевском пивзаводе и ему очень понравилось пиво "Венское" и он предложил наладить его выпуск на других пивзаводах под именем "Жигулевское"). Обе версии несколько сомнительны, работы над расширением ассортимента и новым ОСТом велись активные и планировалось его расширение как раз за счет "буржуазных" сортов, но в результате действительно "Венское" стало "Жигулевским", а заодно переименовали и другие "буржуазные" сорта - "Пильзенское" стало "Русским", Мюнхенское" - "Украинским" и "Экстра-Пильзень" стало "Московским". Новые название были вероятно выбраны в честь госзаводов входивших в то время в Наркомпищепром СССР: "Ленинградское" в честь 3-х пивзаводов г. Ленинграда, "Московское" - пивзавода г. Москвы, "Жигулевское" - Жигулевского пивокомбината г. Куйбышева, "Русское" - ростовского завода Заря и "Украинское" в честь заводов г. Харькова "Новая Бавария" и г. Одессы. Вероятно эти переименования были внесены в ОСТ НКПП 8391-238 (до сих пор не могу его найти, отсутствует даже в РГБ) и окончательно закреплены в ОСТ НКПП 350-38. Переименовано было не только пиво, но и солод - светлый пильзенский солод стали называть русским (есть вариант где его именуют московским), венский солод переименовали соответственно в жигулевский, а темный мюнхенский в украинский. Эти наименование были внесены в ОСТ НКПП 357-38 на солод.

Кроме вышеперечисленных сортов производилось пиво "Полярное", "Союзное", "Волжское", "Столичное" и "Московское, высший сорт" с указанием ОСТ НКПП 350-38. Про "Союзное" сведений нет, а "Полярное" было клоном "Московского" и из-за этого было снято с производства еще до войны. "Столичное" (на то время - плотность 19%) и "Московское, высший сорт" (плотность 18%) стали варить с 1939 года.

После войны, был принят государственный общесоюзный стандарт на пиво - ГОСТ 3473-46. Фактически он повторял своего предшественника, ОСТ 350-38, но были внесены следующие изменения в сорта: "Русское" заменили на "Рижское" (так как Рига перестала быть "буржуазным" городом, этот сорт начали варить еще с 1944-го года), а плотность "Ленинградского" выросла с 18 до 20%. Несколько изменились и сроки выдержки в подвале - у "Жигулевского" до 21 дня, у "Рижского" и "Московского" до 42 суток, у "Ленинградского" до 90 суток. Исчезло упоминание про низовое и верховое брожение. Вероятно широкое применение трофейного немецкого оборудования окончательно закрепило производство в СССР исключительно лагеров (хотя позже сорт "Бархатное", на некоторых заводах, все таки сбраживали и верховыми дрожжами).

Следующий ГОСТ 3473-53. Сорт "Карамельное" был заменен на "Бархатное" - плотность 12%, крепость не выше 2,5% алк. по мас. При его изготовлении также применяли сахар, а также специальные дрожжи - не сбраживающие сахарозу. Органолептические характеристики сортов несколько поменялись и стали следующими: "Жигулевское" - выраженный хмелевой вкус "Рижское" - сильно выраженный хмелевой вкус "Московское" - сильно выраженный хмелевой вкус и аромат "Ленинградское" - винный привкус "Украинское" - ясно выраженный вкус и аромат темного солода "Мартовское" - слегка сладковатый вкус и ясно выраженный солодовый аромат "Портер" - солодовый вкус и винный привкус "Бархатное" - сладкий вкус и солодовый аромат. Также, с этим ГОСТом встречается "Летнее".

С конца 50-х годов вместо ГОСТа стали использовать республиканские технические условия. Первым в России было РТУ РСФСР 197-57, затем РТУ РСФСР 197-61 - его и рассмотрим, так как ассортимент сортов значительно вырос. Сохранены 8 сортов из прошлого ГОСТа, а также добавлены следующие: "Освежающее" (светлое, плотность не менее 8%, крепость не менее 1,8% мас., выдержка не менее 14 суток) - хмелевой вкус и слабый хмелевой аромат "Казанское" (светлое, 14%, 3,9%, 60) - хмелевой вкус и аромат - разработка завода в Казани "Двойное золотое" (светлое, 15%, 4,2%, 60) - специфический солодовый вкус и хмелевой аромат "Невское" (светлое, 15%, 4%, 60) - хмелевой аромат, приятную горечь и слабо выраженный винный привкус "Исетское" (светлое, 16%, 5%, 50) - легкий винный привкус, хмелевой вкус и аромат - разработка Исетского завода в Свердловске "Столичное" (светлое, 23%, 7%, 100) - сладковатый вкус с винным привкусом и хмелевой аромат "Легкое" (темное, 14%, не более 2%, 16) - сладко-солодовый вкус и слабо выраженный хмелевой аромат "Останкинское" (темное, 17%, 4,5%, 45) - мягкий вкус и солодовый аромат - разработка Останкинского завода в Москве "Самарское" (светлое, 14,5%, 4,5%, 60) - ярко выраженный хмелевой вкус и аромат с легким винным оттенком "Таежное" (темное, 12%, 3,2%, 20) - слабо выраженный хмелевой вкус с тонким привкусом хвойного экстракта "Магаданское" - (темное, 13%, 3,5%, 16) слабо выраженный хмелевой вкус с тонким привкусом и ароматом хвои стланника. Также были добавлены сорта "Рижское оригинальное", "Московское оригинальное", "Ленинградское оригинальное" - от обычных "Рижского", "Московского" и "Ленинградского" они отличались применением сырья только высшего качества, большего количества хмеля и более длительным дображиванием. Для изготовления пива, в зависимости от рецептуры, применялся ячменный пивоваренный солод, цветной ячменный солод и несоложенные материалы: ячменная мука, рисовая мука или рисовая сечка, мука из обезжиренной кукурузы; сахар (в том числе глюкоза), хмель и вода. А для сортов "Самарское" - соевая мука, "Таежное" - хвойный экстракт, "Магаданское" - настой стланника.

В конце 60-х был вновь принят ГОСТ 3473-69. Сорта пива в нем соответствуют ГОСТу 53 года - это "Жигулевское", "Рижское", "Московское", "Ленинградское", "Украинское", "Мартовское", "Портер", "Бархатное". В ГОСТ 3473-78 список сортов не изменен. Гораздо более обширная номенклатура сортов приведена в российском республиканском стандарте. К московской Олимпиаде'80 было сварено первое советское баночное пиво "Золотое кольцо".

Наконец, уже в "перестройку" были запущены следующие сорта (в основном слабоалкогольные) - "Столовое" (8%, ТУ 10-04-06-77-87), "Светлое специальное" (10%, ТУ 10-04-06-48-87), "Жигулевское специальное" (11%, ТУ 10-04-06-70-87), "Русь" (11%, ТУ 10 РСФСР 616-90), "Витязь" (14%, ТУ 10 РСФСР 389-88), "Экспресс" (12%, ТУ 10 РСФСР 390-88) - вероятно для продаж в вагонах-ресторанах. Хамовнический завод сварил "Шипку" (12%, ТУ 18-6-26-83, сорт разработан совместно с Болгарскопиво) и уже практически в 90-м - "Тройку". Так же уже в 90-м, на Тверском заводе сварили "Тверское" (12%), "Тверское, светлое" (14%, ТУ 10-17-04-90) и "Тверское, темное" (15,5%, ТУ 10-17-02-89). Сортов разработанных в 90-м-91-м годах было много, но часть из них стала производиться уже когда СССР распался.

Суммируя нужно сказать, что не только "Жигулевским" жил человек в Советском Союзе, но и многим другим пивом (и часто весьма оригинальным - как сверхплотное "Столичное" или слабовыброженное "Легкое" или с хвоей как "Таежное" и "Магаданское"), хотя, конечно, "Жигулевское" и преобладало. В союзных республиках существовали свои собственные республиканские стандарты и по ним варились свои оригинальные сорта пива.