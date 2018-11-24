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Советское пиво

Почему-то сразу представляется "Жигулевское" и только "Жигулевское", как будто не было ничего другого. Но советское пиво отнюдь не ограничивалось этим сортом, да и к всем известным "Жигулям" пришло далеко не сразу. Хочется приоткрыть некоторые страницы истории пива в СССР.

Советское пиво Советское пиво

После гражданской войны стали восстанавливаться фабрики и заводы, в том числе и пивоваренные, особенно бурно это происходило в период НЭПа, когда многие пивзаводы были сданы в аренду. Какие же сорта пива варили в то время? В общем такие же, как и до революции. Если посмотреть на этикетки тех лет (хотя бутылочное пиво выпускалось тогда в очень ограниченном количестве) то это "Венское" (и "Венское, tafelbier"), "Мюнхенское", "Пильзенское", реже "Богемское", "Баварское", "Экстра-Пилзен" и "Пильзенский экспорт", "Кульмбахское" (названные по месту их происхождения), а также "Бархатное" (и "Черное-бархатное"), "Бок-Бир", "Двойной золотой ярлык", "Кабинетное", "Любительское", "Мартовское", "Можжевеловое", "Опытное № 2" (очевидно существовало и "Опытное № 1"), "Портер" (и "Высший английский портер"), "Пель-эль", "Столовое" (и "Столовое № 2"), "Светлое", "Черное", "Экспорт". Редко, но называли пиво по месту производства - "Псковское", "Приморское" или по названию завода производителя - "Северянин", также редко встречались пиво с оригинальным названием - "Рибис". Что можно сказать об этом пиве?

"Венское" - пиво варимое на венском солоде, слегка прожаренном, поэтому обладает янтарным или даже бронзовым цветом, солодовым вкусом. В Германии этот сорт варили плотным и выдерживали дольше, так появился сорт "Окторберфест", который пьют на одноименном пивном фестивале в Мюнхене. В СССР же, варили наоборот, более легкий, столовый вариант (который могли даже называть "Венское, tafelbier" - "столовое", что видно по приведенной этикетке), плотный же вариант венского варили более темным и называли "Мартовское". "Мюнхенское" - варится на темном мюнхенском солоде - это достаточно плотное темное пиво с богатым карамельным вкусом. "Пильзенское" - знаменитое пиво из чешского Пльзеня - светло-золотистое, отфильтрованное до блеска, хорошо охмеленное. "Экспорт" - пиво этого стиля варили плотным и хорошо выброженным, чтобы оно обладало хорошей "прочностью" для перевозок (на экспорт). "Бок-бир" - немецкий сорт с длинной историей, хорошо выдержанный, с очень высокой плотностью, а значит и крепостью. "Портер" - знаменитый английский сорт пива, насчитывающий уже 300 лет. Варится из темных и жженый солодов и жаренного ячменя. Очень плотный, богатый, насыщенный и крепкий (в России и СССР этот сорт был под сильным влиянием Русского имперского стаута - еще более плотного и крепкого, а значит отличался большей плотностью и крепостью по отношению к родоначальникам этого жанра, англичанам, один из вариантов портера так и назывался - "Extra Double Stout"). "Можжевеловое" похоже являлось прообразом "Таежного" и "Магаданского" с хвоей. Как видим варилось не только пиво низового брожения (лагеры), но и верхового, в том числе "Пель-эль". Как видим - большинство сортов пришло к нам из Германии, Чехии, Австрии и Англии. А вот "Черное" в старых энциклопедиях называют российским сортом.

К концу 20-х, НЭП начали свертывать, все большее значение в экономике приобретало государство. Были введены первые стандарты, для пива это был ОСТ 61-27, введенный в действие с 1 января 1928 года. Согласно этому общесоюзному стандарту пиво варилось 4-х сортов: "Светлое пиво № 1" (плотность 10,5%, крепость 2,9% вес.) характеризовалось ясно выраженным хмелевым вкусом "Светлое пиво № 2" (11% на 2,9%) - сочетанием солодового и хмелевого вкуса "Темное пиво" (12% на 3%) - ясно выраженным солодовым вкусом (вкусом темных солодов, то есть карамельным) "Светлое пиво" № 1 и № 2 различались, судя по цветности, используемым солодом - № 1 - светлым (пильзенским), № 2 - более темным (венским). "Темное" пиво варилось на темном "мюнхенском" солоде. "Черное пиво" - верхового брожения (предыдущие были низового брожения, то есть лагерами) - имело при 13% плотности крепость всего 1%. "Черное пиво" было своего рода квасом и отличалось от него сырьем (ячмень, а не смесь ячменя и ржи) и отсутствием молочно-кислого брожения. Само брожение шло 3 дня (а для лагерных сортов минимальный срок выдержки в подвале был 3 недели), то есть как и у кваса. Пиво в ОСТе описывалось как сброженный солодовый напиток с хмелем, как основное сырье предлагался ячмень, хотя временно допускалось использование пшеничного солода или рисовой сечки (до 25%). Разрешалось варить специальные сорта пива, плотностью свыше 15%. Следующий ОСТ 4778-32 ничего принципиально нового не внес.

Радикальные изменения произошли в 1936 году. Существует легенда, что на сельскохозяйственной выставке в Москве победило пиво "Венское" Жигулевского завода из Куйбышева. И Анастас Микоян, курировавший в то время пищевую промышленность спросил, почему ваше пиво имеет такое "буржуазное" название? Давайте переименуем его по имени вашего завода в "Жигулевское"! (есть вариант рассказа, что Микоян бы на Жигулевском пивзаводе и ему очень понравилось пиво "Венское" и он предложил наладить его выпуск на других пивзаводах под именем "Жигулевское"). Обе версии несколько сомнительны, работы над расширением ассортимента и новым ОСТом велись активные и планировалось его расширение как раз за счет "буржуазных" сортов, но в результате действительно "Венское" стало "Жигулевским", а заодно переименовали и другие "буржуазные" сорта - "Пильзенское" стало "Русским", Мюнхенское" - "Украинским" и "Экстра-Пильзень" стало "Московским". Новые название были вероятно выбраны в честь госзаводов входивших в то время в Наркомпищепром СССР: "Ленинградское" в честь 3-х пивзаводов г. Ленинграда, "Московское" - пивзавода г. Москвы, "Жигулевское" - Жигулевского пивокомбината г. Куйбышева, "Русское" - ростовского завода Заря и "Украинское" в честь заводов г. Харькова "Новая Бавария" и г. Одессы. Вероятно эти переименования были внесены в ОСТ НКПП 8391-238 (до сих пор не могу его найти, отсутствует даже в РГБ) и окончательно закреплены в ОСТ НКПП 350-38. Переименовано было не только пиво, но и солод - светлый пильзенский солод стали называть русским (есть вариант где его именуют московским), венский солод переименовали соответственно в жигулевский, а темный мюнхенский в украинский. Эти наименование были внесены в ОСТ НКПП 357-38 на солод.

Кроме вышеперечисленных сортов производилось пиво "Полярное", "Союзное", "Волжское", "Столичное" и "Московское, высший сорт" с указанием ОСТ НКПП 350-38. Про "Союзное" сведений нет, а "Полярное" было клоном "Московского" и из-за этого было снято с производства еще до войны. "Столичное" (на то время - плотность 19%) и "Московское, высший сорт" (плотность 18%) стали варить с 1939 года.

После войны, был принят государственный общесоюзный стандарт на пиво - ГОСТ 3473-46. Фактически он повторял своего предшественника, ОСТ 350-38, но были внесены следующие изменения в сорта: "Русское" заменили на "Рижское" (так как Рига перестала быть "буржуазным" городом, этот сорт начали варить еще с 1944-го года), а плотность "Ленинградского" выросла с 18 до 20%. Несколько изменились и сроки выдержки в подвале - у "Жигулевского" до 21 дня, у "Рижского" и "Московского" до 42 суток, у "Ленинградского" до 90 суток. Исчезло упоминание про низовое и верховое брожение. Вероятно широкое применение трофейного немецкого оборудования окончательно закрепило производство в СССР исключительно лагеров (хотя позже сорт "Бархатное", на некоторых заводах, все таки сбраживали и верховыми дрожжами).

Следующий ГОСТ 3473-53. Сорт "Карамельное" был заменен на "Бархатное" - плотность 12%, крепость не выше 2,5% алк. по мас. При его изготовлении также применяли сахар, а также специальные дрожжи - не сбраживающие сахарозу. Органолептические характеристики сортов несколько поменялись и стали следующими: "Жигулевское" - выраженный хмелевой вкус "Рижское" - сильно выраженный хмелевой вкус "Московское" - сильно выраженный хмелевой вкус и аромат "Ленинградское" - винный привкус "Украинское" - ясно выраженный вкус и аромат темного солода "Мартовское" - слегка сладковатый вкус и ясно выраженный солодовый аромат "Портер" - солодовый вкус и винный привкус "Бархатное" - сладкий вкус и солодовый аромат. Также, с этим ГОСТом встречается "Летнее".

С конца 50-х годов вместо ГОСТа стали использовать республиканские технические условия. Первым в России было РТУ РСФСР 197-57, затем РТУ РСФСР 197-61 - его и рассмотрим, так как ассортимент сортов значительно вырос. Сохранены 8 сортов из прошлого ГОСТа, а также добавлены следующие: "Освежающее" (светлое, плотность не менее 8%, крепость не менее 1,8% мас., выдержка не менее 14 суток) - хмелевой вкус и слабый хмелевой аромат "Казанское" (светлое, 14%, 3,9%, 60) - хмелевой вкус и аромат - разработка завода в Казани "Двойное золотое" (светлое, 15%, 4,2%, 60) - специфический солодовый вкус и хмелевой аромат "Невское" (светлое, 15%, 4%, 60) - хмелевой аромат, приятную горечь и слабо выраженный винный привкус "Исетское" (светлое, 16%, 5%, 50) - легкий винный привкус, хмелевой вкус и аромат - разработка Исетского завода в Свердловске "Столичное" (светлое, 23%, 7%, 100) - сладковатый вкус с винным привкусом и хмелевой аромат "Легкое" (темное, 14%, не более 2%, 16) - сладко-солодовый вкус и слабо выраженный хмелевой аромат "Останкинское" (темное, 17%, 4,5%, 45) - мягкий вкус и солодовый аромат - разработка Останкинского завода в Москве "Самарское" (светлое, 14,5%, 4,5%, 60) - ярко выраженный хмелевой вкус и аромат с легким винным оттенком "Таежное" (темное, 12%, 3,2%, 20) - слабо выраженный хмелевой вкус с тонким привкусом хвойного экстракта "Магаданское" - (темное, 13%, 3,5%, 16) слабо выраженный хмелевой вкус с тонким привкусом и ароматом хвои стланника. Также были добавлены сорта "Рижское оригинальное", "Московское оригинальное", "Ленинградское оригинальное" - от обычных "Рижского", "Московского" и "Ленинградского" они отличались применением сырья только высшего качества, большего количества хмеля и более длительным дображиванием. Для изготовления пива, в зависимости от рецептуры, применялся ячменный пивоваренный солод, цветной ячменный солод и несоложенные материалы: ячменная мука, рисовая мука или рисовая сечка, мука из обезжиренной кукурузы; сахар (в том числе глюкоза), хмель и вода. А для сортов "Самарское" - соевая мука, "Таежное" - хвойный экстракт, "Магаданское" - настой стланника.

В конце 60-х был вновь принят ГОСТ 3473-69. Сорта пива в нем соответствуют ГОСТу 53 года - это "Жигулевское", "Рижское", "Московское", "Ленинградское", "Украинское", "Мартовское", "Портер", "Бархатное". В ГОСТ 3473-78 список сортов не изменен. Гораздо более обширная номенклатура сортов приведена в российском республиканском стандарте. К московской Олимпиаде'80 было сварено первое советское баночное пиво "Золотое кольцо".

Наконец, уже в "перестройку" были запущены следующие сорта (в основном слабоалкогольные) - "Столовое" (8%, ТУ 10-04-06-77-87), "Светлое специальное" (10%, ТУ 10-04-06-48-87), "Жигулевское специальное" (11%, ТУ 10-04-06-70-87), "Русь" (11%, ТУ 10 РСФСР 616-90), "Витязь" (14%, ТУ 10 РСФСР 389-88), "Экспресс" (12%, ТУ 10 РСФСР 390-88) - вероятно для продаж в вагонах-ресторанах. Хамовнический завод сварил "Шипку" (12%, ТУ 18-6-26-83, сорт разработан совместно с Болгарскопиво) и уже практически в 90-м - "Тройку". Так же уже в 90-м, на Тверском заводе сварили "Тверское" (12%), "Тверское, светлое" (14%, ТУ 10-17-04-90) и "Тверское, темное" (15,5%, ТУ 10-17-02-89). Сортов разработанных в 90-м-91-м годах было много, но часть из них стала производиться уже когда СССР распался.

Суммируя нужно сказать, что не только "Жигулевским" жил человек в Советском Союзе, но и многим другим пивом (и часто весьма оригинальным - как сверхплотное "Столичное" или слабовыброженное "Легкое" или с хвоей как "Таежное" и "Магаданское"), хотя, конечно, "Жигулевское" и преобладало. В союзных республиках существовали свои собственные республиканские стандарты и по ним варились свои оригинальные сорта пива.

Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво

Советское пиво

 Советское пиво
Советское пиво

Советское пиво

 Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво

Советское пиво

 Советское пиво

Советское пиво

Советское пиво

Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво

Советское пиво

 Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
Советское пиво Советское пиво Советское пиво
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