БЕДНАЯ ЛЕНД-ЛИЗА - неблагодарная история об американских поставках в СССР

Чем ближе 70-летие Победы, тем все больше со стороны либерально озабоченных политиканов, журналистов, историков и публицистов наблюдается восторгов по поводу американского «ленд-лиза», которые ставят помощь западных союзников СССР куда выше Сталинградской или Курской битв и тех десятков миллионов жертв, которые пришлось заплатить советскому народу за Победу над коричневой чумой нацизма. Новости СМИ2 Чем ближе 70-летие Победы, тем все больше со стороны либерально озабоченных политиканов, журналистов, историков и публицистов наблюдается восторгов по поводу американского «ленд-лиза», которые ставят помощь западных союзников СССР куда выше Сталинградской или Курской битв и тех десятков миллионов жертв, которые пришлось заплатить советскому народу за Победу над коричневой чумой нацизма.

Сталин и Гопкинс 1941 г.

Закон о ленд-лизе или «Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов», который был принят Конгрессом США еще 11 марта 1941 года, давал Президенту США «право передавать взаймы или в аренду другим государствам различные товары и материалы, необходимые для ведения военных действий», если эти действия, по определению президента, являлись жизненно важными для обороны США.

Под «различными товарами и материалами» понимались оружие, военная техника, боеприпасы, стратегическое сырье, амуниция, продовольствие, товары гражданского назначения для армии и тыла, а также любая информация, имеющая важное военное значение. Сама схема ленд-лиза предусматривала выполнение страной-получателем ряда условий:

1) уничтоженные, утраченные или потерянные во время боевых действий материалы не подлежали оплате, а уцелевшее и пригодное для гражданских целей имущество следовало оплатить полностью или частично в порядке погашения долгосрочного кредита, выданного самими США;

2) сохранившиеся военные материалы могли оставаться у страны-получателя до тех пор, пока США не затребуют их назад;

3) в свою очередь, арендатор обязывался помогать Соединенным Штатам всеми имевшимися у него ресурсами и информацией.

Между прочим, и об этом мало кто знает, закон о ленд-лизе обязывал страны, претендовавшие на американскую помощь, представлять США исчерпывающий финансовый отчет. Неслучайно министр финансов США Генри Моргентау-младший во время слушаний в сенатском комитете назвал это положение уникальным во всей мировой практике: «Впервые в истории одно государство, одно правительство предоставляет другому данные о своем финансовом положении».

С помощью ленд-лиза администрация президента Ф. Д. Рузвельта собиралась решить ряд неотложных задач, как внешнеполитических, так и внутренних. Во-первых, такая схема позволяла создать новые рабочие места в самих США, которые еще не до конца вышли из тяжелейшего экономического кризиса 1929–1933 годов. Во-вторых, ленд-лиз позволял американскому правительству оказывать определенное влияние на страну-получателя ленд-лизовской помощи. Наконец, в-третьих, посылая европейцам только оружие, материалы и сырье, но не солдат, Ф. Д. Рузвельт выполнял свое предвыборное обещание: «Наши парни никогда не будут участвовать в чужих войнах».

Первоначальный срок поставок по ленд-лизу был установлен до 30 июня 1943 годас дальнейшей ежегодной пролонгацией по мере его необходимости, а первым администратором этого проекта Ф. Д. Рузвельт назначил бывшего министра торговли, своего помощника Гарри Гопкинса.

Вопреки распространенному заблуждению система ленд-лиза создавалась отнюдь не под СССР. Первыми военную помощь на основе особых арендных отношений (аналога оперативного лизинга) в конце мая 1940 года запросили англичане, поскольку фактический разгром Франции оставил Великобританию без военных союзников на европейском континенте. Сами англичане, запросившие первоначально 40–50 «старых» эсминцев, предложили три схемы расчетов: безвозмездный дар, оплата наличными и лизинг. Однако премьер У.Черчилль был реалистом и прекрасно понимал, что ни первое, ни второе предложения энтузиазма у американцев не вызовут, поскольку воюющая Англия была фактически на грани банкротства.

Поэтому президент США Ф. Д. Рузвельт быстро принял третий вариант, и в конце лета 1940 года сделка состоялась. После этого в недрах американского Министерства финансов родилась идея распространить опыт одной частной сделки на всю сферу всех межгосударственных отношений. Подключив к разработке законопроекта о ленд-лизе Военное и Военно-морское министерства, Администрация Президента США 10 января 1941 года внесла его на рассмотрение обеих палат конгресса, который и был утвержден им 11 марта 1941 года.

Между тем, в сентябре 1941 года Конгресс США после долгих дебатов одобрил так называемую «Программу победы», суть которой, по словам самих же американских военных историков (Р.Лейтон, Р.Коакли), «заключалась в том, что вкладом Америки в войну будет оружие, а не армии». Сразу после подписания этой программы президентом Ф. Д. Рузвельтом его советник и спецпредставитель Аверелл Гарриман вылетел в Лондон, а оттуда — в Москву, где 1 октября 1941 года нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов, британский министр запасов и снабжения лорд У. Э. Бивербрук и президентский спецпредставитель А.Гарриман подписали Первый (Московский) протокол, который положил начало распространение программы ленд-лиза на Советский Союз.

Затем, 11 июня 1942 года, в Вашингтоне было подписано «Соглашение между правительствами СССР и США о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», которое окончательно отрегулировало все принципиальные вопросы военно-технического и экономического сотрудничества двух главных участников «антигитлеровской коалиции». В целом все ленд-лизовские поставки в СССР традиционно делят на несколько этапов, в соответствии с подписанными протоколами:

Пред ленд-лиз — с 22 июня 1941 по 30 сентября 1941 года (до подписания протокола)

Первый протокол — с 1 октября 1941 по 30 июня 1942 (подписан 1 октября 1941)

Второй протокол — с 1 июля 1942 по 30 июня 1943 (подписан 6 октября 1942)

Третий протокол — с 1 июля 1943 по 30 июня 1944 (подписан 19 октября 1943)

Четвёртый протокол — с 1 июля 1944 по 20 сентября 1945 (подписан 17 апреля 1944),

2 сентября 1945 года подписанием акта капитуляции милитаристской Японии Вторая Мировая война была завершена, а уже 20 сентября 1945года все поставки по ленд-лизу в СССР были прекращены. Правительство США никогда не публиковало подробных отчетов того, что и сколько было отправлено по программе ленд-лиза в СССР. Но по уточненным данным доктора исторических наук Л. В. Поздеевой («Англо-американские отношения в годы Второй мировой войны 1941—1945 гг., 1969; «Лондон — Москва: Британское общественное мнение и СССР. 1939–945», 1999), которые были извлечены ей из закрытых американских архивных источников, датированных 1952 годом, поставки по ленд-лизу в СССР осуществлялись по пяти маршрутам:

Дальний Восток — 8 244 000 (47,1%);

Персидский залив — 4 160 000 (23,8%);

Северная Россия — 3 964 000 (22,7%);

Советский Север — 681 000 (3,9%);

Советская Арктика — 452 000 (2,5%).

Британский премьер-министр У.Черчилль, в свое время назвал ленд-лиз «самым бескорыстным актом в истории всех стран». Однако по признанию самих американцев, ленд-лиз приносил немалые доходы и выгоды самим США. В частности, бывший министр торговли СШАДжесси Джонс прямо говорил, что «поставками из СССР мы не только возвращали свои деньги, но и извлекали прибыль, что было далеко не частным случаем в торговых отношениях, регулируемых нашими государственными органами». Его соотечественник, американский историкДж. Херринг столь же откровенно писал, что «ленд-лиз не был самым бескорыстным актом в истории человечества…

Это был акт расчетливого эгоизма, и американцы всегда ясно представляли себе выгоды, которые они могут из него извлечь». И это было действительно так, поскольку ленд-лиз оказался неиссякаемым источником обогащения многих американских корпораций.

Ведь, по сути, единственной страной антигитлеровской коалиции, получившей весомый экономический выигрыш от войны, были именно США.Недаром в самих Соединенных Штатах Вторую Мировую войну довольно часто называют «хорошей войной», что зримо видно из названия работы другого американский историкаС.Теркели «The Good War: An Oral History of World War II» (1984) («Хорошая война: устная история Второй мировой войны» (1984), в которой он с предельным цинизмом отмечал: «Почти весь мир во время этой войны испытал страшные потрясения, ужасы и был почти уничтожен. Мы же вышли из войны, имея в наличии невероятную технику, орудия труда, рабочую силу и деньги. Для большинства американцев война оказалась забавой… Я не говорю о тех несчастных, которые потеряли своих сыновей и дочерей. Однако для всех остальных это было чертовски хорошее время».

Неслучайно все исследователи в один голос говорят о том, что программа ленд-лиза заметно оживила экономическую конъюнктуру в самих США, в платежном балансе которых операции по ленд-лизу стали на время войны одной из ведущих статей.

Для выполнения поставок администрация Ф. Д. Рузвельта начала широко использовать так называемые контракты с фиксированной рентабельностью («cost-plus contracts»), когда частные подрядчики могли сами устанавливать определенный уровень доходов по отношению к издержкам. В случаях, когда требовались значительные объемы специализированной техники, в роли арендодателя выступало правительство США, покупавшее все необходимое оборудование для последующей передачи в лизинг.

Конечно, можно извести не одну тонну бумаги, чтобы объяснить непосвященной публике грандиозное значение ленд-лиза в победе над коварным врагом, но совершенно очевидно, что никаким словоизвержением невозможно изменить реальные цифры, которые говорят сами за себя. Например, в годы войны стрелкового оружия всех основных типов на предприятиях Советского Союза было произведено более 29,1 млн. единиц, в то время как с американских, британских и канадских заводов на вооружение в РККА поступило всего лишь около 152 тыс. единиц, то есть 0,5%. Аналогичная картина наблюдалась и по всем типам артиллерийских систем всех калибров — 647,6 тыс. советских орудий и минометов против 9,4тыс. заграничных, что составляло менее 1,5% от их общего числа.

По другим видам вооружений картина была несколько иная, но тоже не столь «оптимистическая»: по танкам и самоходным орудиям соотношение отечественных и «союзнических» машин составляло, соответственно, 132,8 тыс. и 11,9 тыс. (8,96%), и по боевым самолетам — 140,5 тыс. и 18,3 тыс. (13%).

А между тем, больше поставить американцы никак и не могли, поскольку из почти 46 млрд. долларов, в которые американцам обошлась вся ленд-лизовская помощь, для разгромившей львиную долю германских дивизий и ее военных сателлитов Красной Армии, дядюшка Сэм выделил всего9,1 млрд. долларов, то есть чуть больше одной пятой средств.

В то же время Британская империя получила более 30,2 млрд., Франция — 1,4 млрд., Китай — 630 млн. и даже страны Латинской Америки, чьи боевые подвиги на полях Второй Мировой войны без микроскопа вряд ли можно рассмотреть, урвали свои 420 млн. баксов, а всего поставки по программе ленд-лиза получили 42 страны. Причем, совершенно очевидно, что сами США, принимая программу ленд-лиза, руководствовались исключительно своими собственными интересами — защитить себя руками других «союзников». Надо сказать, что в последнее время общие поставки по ленд-лизу стали оценивать несколько иначе, но сути общей картины это не меняет: из 50 млрд. долларов почти 31,5 млрд. было потрачены на поставки в Великобританию, 11,3 млрд. — в СССР, 3,2 млрд. — во Францию и 1,6 млрд. — в Китай.

Но, может быть, при общей незначительности объема заокеанской помощи она сыграла решающую роль именно в 1941 г., когда немцы стояли у ворот Москвы и Ленинграда, и когда до победного марша по Красной площади оставалось всего каких-то 25–40 км. Давайте посмотрим статистику поставки вооружений за этот год. С начала войны до конца 1941 г. Красная Армия получила 1,76 млн. винтовок, автоматов и пулеметов, 53,7 тыс. орудий и минометов, 5,4 тыс. танков и 8,2 тыс. боевых самолетов. Из них наши союзники по «антигитлеровской коалиции» поставили всего 82 артиллерийских орудия (0,15%), 648 танков (12,14%) и 915 самолетов (10,26%). С учетом всех вооружений, имевшихся на начало войны, этот, и без того не слишком внушительный, процент снижается до совершенно ничтожных цифр — 0,04%, 2,32% и 3,14%, особенно если учесть, что изрядная часть присланной военной техники, в частности 115 из 466 танков английского производства, в первый год войны до фронта так и не добралась.

Если перевести эти поставки вооружений и военной техники в денежный эквивалент, то по данным известного историка, доктора исторических наук М. И. Фролова («Тщетные потуги: против принижения роли СССР в разгроме фашистской Германии», 1986; «Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в немецкой историографии», 1994), которые многие годы успешно и достойно полемизирует с немецкими историками (В.Швабедиссен, К.Уэбе), «до конца 1941 года — в самый тяжелый для Советского государства период — в СССР по ленд-лизу из США были направлены материалы на сумму 545 тыс. долларов при общей стоимости американских поставок странам антигитлеровской коалиции 741 млн. долларов, то есть менее 0,1% американской помощи получил Советский Союз в этот сложный период. К тому же первые поставки по ленд-лизу зимой 1941–1942 года достигли СССР очень поздно, в эти критические месяцы русские, и одни только русские, оказывали реальное сопротивление германскому агрессору на своей собственной земле и своими собственными средствами, не получая какой-либо заметной помощи со стороны западных демократий. К концу же 1942 года согласованные программы поставок в СССР были выполнены американцами и англичанами на 55%. В 1941–1942 годах в СССР поступило всего 7% отправленных за годы войны из США грузов. Основное количество вооружения и других материалов было получено Советским Союзом в 1944–1945 годах, после коренного перелома в ходе войны».

Теперь посмотрим, что же представляли собой боевые машины союзных стран, которые первоначально шли по программе ленд-лиза. Так, из 711истребителей, прибывших из Англии в СССР до конца 1941 года, 700 составляли безнадежно устаревшие машины типа «Киттихок», «Томагавк» и «Харрикейн», которые существенно уступая немецкому «Мессершмиту» и советскому «Яку» по скорости и маневренности, и не имели даже пушечного вооружения. Даже если советскому летчику и удавалось поймать вражеского асса в пулеметный прицел, то их пулеметы винтовочного калибра зачастую оказывались совершенно бессильными против довольно крепкой брони немецких самолетов. Что касается новейших истребителей «Аэрокобра», то в 1941 году их было поставлено всего 11 штук.

Причем, первая «Аэрокобра» прибыла в Советский Союз в разобранном виде, без какой-либо документации и с полностью отработанным моторесурсом. Это, кстати, относится, и к двум эскадрильям истребителей «Харрикейн», вооруженных 40-мм танковыми пушками для борьбы с бронетехникой противника. Когда сами британцы на своем собственном опыте убедились, что штурмовики из этих истребителей получаются совсем никчемные, они, не моргнув глазом, отправили их в СССР, где те всю войну простояли без дела, поскольку желающих лететь на крылатых гробах в Красной Армии просто не нашлось. Аналогичная картина наблюдалась и с хвалеными английскими бронемашинами — легким танком «Валлентайн», который советские танкисты окрестили «Валентина», и средним танком «Матильда», которую те же танкисты обозвали еще хлестче — «Прощай, Родина», поскольку тонкая броня, пожароопасные карбюраторные двигатели и допотопная трансмиссия делали их легкой добычей немецких артиллеристов и гранатометчиков.

По авторитетному свидетельству личного помощника В. В. Молотова В. М. Бережкова, который в качестве переводчика И. В. Сталинаучаствовал во всех переговорах советского руководства с англо-американскими визитерами, вождь всех времен и народов нередко возмущался тем, что, например, англичане поставляли по ленд-лизу устаревшие самолеты типа «Харрикейн» и уклонялись от поставок новейших истребителей«Спитфайр».

Более того, в сентябре 1942 года в беседе с лидером республиканской партии США У.Уилки в присутствии американского и английского послов и У.Стэндли и А.Кларка Керра Верховный Главнокомандующий прямо поставил перед ним вопрос: «Почему английское и американское правительства снабжают Советский Союз некачественными материалами», и пояснил, что речь идет, прежде всего, о поставках американских самолетов П-40 вместо куда более современных «Аэрокобр» и что англичане поставляют никуда не годные самолеты «Харрикейн», которые значительно хуже германских. Был случай, добавил Сталин, когда американцы собрались поставить Советскому Союзу 150 «Аэрокобр», но англичане вмешались и оставили их себе. Советские люди… отлично знают, что и американцы, и англичане имеют самолеты, равные или даже лучшие по качеству, чем немецкие машины, но по непонятным причинам некоторые из этих самолетов не поставляются в Советский Союз. Американский посол адмирал Стэндли не имел сведений на этот счет, а английский посол Арчибальд Кларк Керр признал, что он в курсе дела с «Аэрокобрами», но стал оправдывать их отправку в другое место тем, что эти 150 машин в руках англичан принесут «гораздо больше пользы общему делу союзников, чем, если бы они попали в Советский Союз».

В целом, ознакомившись с присланным нам в помощь металлоломом, сталинские соколы быстро уяснили принципиальную разницу между американцами и англичанами. Если британские джентльмены все же блюли некие приличия и, периодически посылая товар по принципу «на тебе, Боже, что мне не гоже», хотя бы доставляли его в оговоренном количестве, то янки просто в наглую срывали поставки: обещали прислать в 1941году 600 танков и 750 самолетов, а послали первых всего 182 и 204, соответственно, и т. д.

Та же история повторилась и в 1942 году: если советская промышленность выпустила в этот год более 5,9 млн. единиц стрелкового оружия, 287 тыс. орудий и минометов, 24,5 тыс. танков и самоходных орудий и 21,7 тыс. самолетов, то по ленд-лизу за январь—октябрь 1942 года было поставлено всего 61 тыс. единиц стрелкового оружия, 532 орудий и минометов, 2703 танков и самоходок и 1695 самолетов. Причем, с ноября 1942 года, т. е. в самый разгар битвы за Кавказ и Сталинград, и проведения операции «Марс» на Ржевском выступе поставки вооружений практически полностью прекратились.

По информации историков (М. Н. Супрун «Ленд-лиз и северные конвои, 1941—1945 гг.», 1997) эти перебои начались уже летом 1942 года, когда немецкая авиация и подлодки разгромили печально знаменитый Караван PQ-17, брошенный на произвол судьбы по приказу британского Адмиралтейства своими же конвойными судами. Результат оказался катастрофическим: до советских портов дошло всего 11 из 35 судов, что и было использовано в качестве предлога для приостановки отправки следующего конвоя, который был отправлен только в сентябре 1942 года. Причем, новый Караван PQ-18, потерял по дороге 10 транспортов из 37, и очередной конвой был отправлен только в середине декабря 1942 года.

Таким образом, за 3,5 месяца, когда на Волге шла решающая битва всей Второй Мировой войны, в Мурманск и Архангельск пришло поодиночке менее 40 судов с ленд-лизовскими грузами. В связи с этим обстоятельством у многих возникло законное подозрение, что в Лондоне и Вашингтоне все это время просто выжидали, в чью пользу завершится сражением под Сталинградом.

Между тем, с марта 1942 года, т. е. всего через полгода после эвакуации из европейской части СССР более 10 тыс. предприятий, начался рост промышленного производства, который уже к концу этого года превысил довоенные показатели в пять раз. Причем, надо отметить, что 86% всей рабочей силы составляли старики, женщины и дети. Именно они в годы войны дали нашей армии 102,5 тыс. танков и самоходок, более 125,6 тыс. самолетов, более 1,2 млн. артиллерийских орудий и минометов и т. д.

Но самым интересным является то, что наши либеральные историки и журналисты либо хорошо знают, но тщательно скрывают, либо просто пропускают мимо ушей, либо с торжественным видом выкладывают в качестве решающего козыря — поставки, не относящиеся к основным видам вооружений.

И тут, казалось бы, крыть нечем, поскольку цифры получаются и впрямь солидные. В частности, именно по ленд-лизу мы получили 2586 тыс. тонн авиационного бензина, что составляло 37% от произведенного в СССР в годы войны, и почти 410 тыс. автомобилей, т. е. 45% всего автотранспорта РККА, без учета трофейных автомобилей. Немалую роль сыграли и поставки продовольствия, хотя за первый год войны они были крайне незначительны, а всего США поставили примерно 15%потребленного мяса и прочих «деликатесов».

А ведь, были еще станки, рельсы, паровозы, вагоны, радиолокаторы и другое полезное имущество, без которых много не навоюешь. Безусловно, ознакомившись с этим впечатляющим списком, можно бы искренне восхититься президентом США Ф. Д. Рузвельтом и американскими партнерами по «антигитлеровской коалиции», если не знать один нюансик: одновременно вполне сравнимую по объемам помощь американские промышленные корпорации оказывали и нацистской Германии.

Например, нефтяная корпорация «Стандарт Ойл», принадлежавшая Джону Рокфеллеру-младшему, только по линии немецкого концерна «И. Г. Фарбениндустри» продала Берлину бензина и смазочных материалов на 20 млн. долларов.

А венесуэльский филиал этой же компании ежемесячно отправлял в Германию 13 тыс. тонн сырой нефти, которую мощная химическая промышленность Третьего Рейха тут же перерабатывала в первоклассный бензин. Причем, драгоценным топливом дело не ограничивалось и немцам из-за океана сплошным потоком шел вольфрам, синтетический каучук и куча разных комплектующих для автомобильной промышленности, которыми германского фюрера снабжал его старинный друг Генри Форд-старший.

В частности, хорошо известно, что на снабжение германского вермахту шло 30% всех автопокрышек, изготовленных на его заводах. Что касается общего объема фордовско-рокфеллеровских поставок нацистской Германии, то полных сведений на этот счет нет до сих пор, поскольку это есть строжайшая коммерческая тайна, но даже то малое, что стало достоянием общественности и историков позволяет легко понять, что торговля с Берлином в годы войны шла ничуть не меньше, чем с «союзными» Лондоном и Москвой.

Чуть выше мы писали о том, что существует и еще одна ходячая версия, что со стороны США ленд-лизовская помощь носила, чуть ли, не благотворительный характер.

Однако при ближайшем рассмотрении и эта версия не выдерживает никакой критики. Прежде всего, потому, что уже в ходе войны в рамках так называемого «обратного ленд-лиза» Вашингтон получил необходимого сырья общей стоимостью почти в 20% от переданных материалов и вооружений. В частности, из СССР были отправлены 32 тыс. тонн марганцевой и 300 тыс. тонн хромовой руды, значение которых в военной промышленности было крайне велико. Достаточно сказать, что когда в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции войск 3-го и 4-го Украинских фронтов в феврале 1944 года германская промышленность лишились никопольского марганца, то 150-мм лобовая броня немецких «королевских тигров» стала держать удар советских артиллерийских снарядов куда хуже, чем аналогичный 100-мм броневой лист, который стоял раньше на обычных «тиграх».

Кроме того, за союзные поставки СССР расплачивался золотом и только на одном британском крейсере «Эдинбург», который был потоплен немецкими подлодками в мае 1942 года, находилось 5,5 тонн драгоценного металла.

Кроме того, значительную часть оружия и боевой техники, как и полагалось по договору ленд-лиза, Советский Союз по окончании войны вернул обратно. Получив взамен счет на круглую сумму в 1300 млн. долларов. На фоне списания ленд-лизовских долгов иным державам это выглядело откровенным грабежом, поэтому И. В. Сталин потребовал пересчитать «союзнический» долг.

Впоследствии американцы были вынуждены признать, что откровенно приврали, но в итоге накрутили на итоговую сумму проценты и окончательная сумма с учетом этих процентов, признанная СССР и США по Вашингтонскому соглашению, подписанному в 1972 году, составила 722 млн. зеленых. Из них 48 млн. были выплачены США при Л. И. Брежневе, к июлю 1973 года, тремя равными платежами, после чего эти выплаты были прекращены в связи с вводом американской стороной дискриминационных мер в торговле с СССР, в частности пресловутой«Поправка Джексона-Вэника».

Лишь в июне 1990 года в ходе новых переговоров президентов Дж. Буша-старшего и М. С. Горбачева стороны вернулись к обсуждению ленд-лизовского долга, в ходе которых были установлены новый срок окончательного погашения задолженности — 2030 год, и окончательная сумма долга — 674 млн. долларов.

После распада СССР его технически долги были разделены на долги правительствам (Парижский клуб), и долги частным банкам (Лондонский клуб). Долг за ленд-лиз был долговым обязательством перед правительством США, то есть частью долга Парижскому клубу, который Россия полностью погасила в августе 2006 года.

Поэтому все нынешние причитания наших либералов по поводу американской благотворительности выглядят довольно мерзко, особенно на фоне вполне трезвых оценок самих американцев. Например, президент Ф. Д. Рузвельт прямого говорил, что «помощь русским — это удачно потраченные деньги», а его преемник в Белом доме Г. Трумэн еще в июне 1941 года на страницах «Нью-Йорк Таймс» прямо заявил:

«Если мы увидим, что Германии я побеждает, мы должны помогать России, а если верх будет одерживать Россия, мы должны помогать Германии, и пусть они, таким образом, убивают друг друга как можно больше». Более того, касаясь вопроса о выгодах ленд-лиза для самих США, одна из американских журналисток приводит такую экстравагантную подробность: «война была для нас настолько выгодна, что на выборах 1944 года соперник Ф. Д. Рузвельта губернатор Нью-Йорка республиканец Э. Т. Дьюи якобы имел в своей программе пункт о продолжении войны, но уже против русских на стороне немцев».

Первую официальную оценку роли ленд-лиза в общей победе над нацизмом, которая затем в разной интерпретации тиражировалась во многих энциклопедиях и научных работах, дал член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский, который в своей книге«Военная экономика СССР в период Отечественной войны» (1948) прямо писал: «если сравнить размеры поставок союзниками промышленных товаров в СССР с размерами производства промышленной продукции на социалистических предприятиях СССР, то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4%».

И хотя, на протяжении всех этих лет западные советологи, да и наши доморощенные антисталинисты, а по сути власовцы типа господ Б. В. Соколова и Г. Х. Попова, всячески пытались возвеличить роль ленд-лизовских поставок в годы Второй Мировой войны, сами американские ученые, военные и чиновники (Р.Голдсмит, Дж. Херринг, Р.Джоунс) вынужденно признают, что «вся союзная помощь СССР не превысила 1/10советского производства вооружений», а общий объем ленд-лизовских поставок, с учетом знаменитой американской тушенки «Второй фронт», составила порядка 10–11%. Более того, известный американский историк Р.Шервуд в своей знаменитой двухтомной работе «Рузвельт и Гопкинс» (1958), написанной в разгар «холодной войны», прямо цитировал Гарри Гопкинса, который сказал, что «американцы никогда не считали, что помощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером на Восточном фронте. Победа была достигнута героизмом и кровью русской армии».



Источник: nacontrol.ru