Кренкель чуть не сошёл с ума от бочки коньяка на полюсе

На фоне новостей о Трампе и Гренландии вспомнились советские мужики, почти до самой этой Гренландии доплывшие. В далёком (и ужасно кровавом, если верить либералам) 1937 году. Причём тут бочка коньяка и от чего сошёл с ума героический полярный радист Кренкель?

Ходят по сети абсолютно безобразные «мемуары» Папанина.

Что совсем поразительно – я истоки этой истории в реальных мемуарах нашел. Как обычно, было всё не так и не то. Но бочка с выдержанным коньячком на полюсе, таки, имелась.

История такая. Якобы, героическому экипажу льдины станции «Северный полюс – 1» с большой земли передали здоровенную бочку чистого спирта. Прям здоровенную, двести литров спиртяги.

Напомню, что мужиков на льдине в героическом дрейфе было всего четверо. Как в старой песне поётся:

Четыре имени весь мир твердит сегодня:

Папанин, Кренкель, Федоров, Ширшов!

Нет подвига смелей и благородней,

Чем подвиг четырёх большевиков!

Куда им двести литров спирта? Да ещё на полярном морозе? До родной меховой палатки не дойдут, замёрзнут в сугробе.

Этого мало, якобы, кто-то из снабженцев решил проявить инициативу. Всё лучшее советским полярникам! И как-то намутил, чтобы в бочке оказался не спирт, а первосортный армянский коньяк. Звёздочек не сосчитать!

И вот на полюсе вскрывают бочку, и надо льдами несётся первосортный аромат коньяка, а не спирта! И столь же первосортный мат Папанина.

Потому что спирт нужен для консервации местной морской фауны.

Горевали не долго. Лично Папанин, якобы, собрал самодельный самогонный аппарат. И долгими полярными ночами большевики гнали из старого коньяка спирт для технических целей.

Ну и добавляют, что глядя на это, радист Кренкель малость тронулся умом. Шутка-ли, двести литров отличного коньяка перевели даром! Не мудрено и подвинуться.

На мой вкус, история откровенно антисоветская. Вы представляете, что за человек был товарищ Кренкель? Он из челюскинцев ещё, на его глазах пароход льдами раздавило и остались полярники в ледяном плену на голом льду на долгие месяцы. И ведь выжили.

И ведь после такого не побоялся отправиться в долгую и крайне опасную экспедицию на льдине от полюса к Гренландии. Да к концу похода от гигантской льдины едва половина футбольного поля осталась. Палатка и так над трещиной висела едва-едва!

Про его радийные подвиги и вовсе рассказ на пухлую книжку. Это же он умудрился самодельным аппаратом мощностью всего в пару советских лампочек «дозвониться» с северного плюса на южный! Подлинный рекорд радиосвязи, до того считавшийся невозможным.

Это радист, который вёл с льдины передачи, когда снесло штормом в море генераторы. Да-да, крутил бешено ручку портативной динамы и успевал ключом радиограммы отстукивать.

Но что поделать, у либералов тихо чокнулся товарищ Кренкель. Не выдержала душа коммуниста угробленного зазря коньяка!

Сначала показалось какой-то дикой байкой. Но закопался в книжки – есть, есть там бочка коньяка! Пишет об этом человек легендарный ничуть не менее, авиационный штурман Валентин Иванович Аккуратов. Даже в двух его книгах упоминания нашлись.

Личность сугубо реальная, героический полярник, рекордсмен. Летал надо льдами и до Великой Отечественной. И в финскую бил врагов, прошел воздушными тропами до самого Берлина в сорок пятом. Сотни боевых вылетов.

После Победы снова полёты над полюсом и новые рекорды. Не ради красивой записи, ради науки и освоения Арктики, рекорды что, лишь дополнение, признание заслуг.

Открываем его книгу «Право на риск». Кстати, язык у штурмана отличный, пишет крайне увлекательно, вкусно пишет, да и жизненный опыт поразительный. Читаем:

«После взаимных радостных приветствий сразу приступили к разгрузке машины. Чего только не выкатывалось на лед из объемистого брюха самолета «СССР-Н-169»! Тут были и свиные туши, и резиновые мешки с горючим, и большие металлические коробки желтого цвета — концентраты продуктов для остающейся на льдине четверки, и сложные приборы, и, наконец… Небольшой бочонок со старым, выдержанным коньяком, который Иван Дмитриевич бережно унес в свою большую палатку из шелка, простеганного гагачьим пухом, с брезентовым верхом. На стенах палатки-дома белыми буквами было написано «Дрейфующая станция СССР».

Ну вот, никто ничего не перепутывал. На полюс сразу везли коньяк и везли пить. Что такого-то, пропустить чарку для согрева после тяжёлой трудовой смены на льдах?

И бочонок совсем небольшой. Какие там двести литров? Бочонок легко унёс в руках не самого богатырского сложения товарищ Папанин. Вот это гораздо больше похоже на правду.

Удивительно, но и следы самогонного аппарата отыскались! Правда, в другой книге того же штурмана «Лёд и пепел». Читаем:

«Есть такой самолет, Иван Дмитриевич, — ответил Черевичный, — это туполевский АНТ‑6. Мы его на практике проверяли: допускает полетный вес с перегрузкой в две тонны, что полностью обеспечит полет необходимым горючим. — Это какой же такой самолет, Иван Иванович? — Да СССР-Н-169, тот самый, на котором в тысяча девятьсот тридцать седьмом году вам, Иван Дмитриевич, на Северный полюс Мазурук с нашим Валентином привезли бочонок старого коньяка. — Бочонок? Пустую бочку! — с обидой фыркнул Папанин. — Там всего и оставалось пятнадцать литров! Остальное выдули отцы–командиры в ожидании погоды! А хорош был коньячок, но, увы, почти весь пришлось перегнать на спирт, для бальзамирования океанских каракатиц. А ты говоришь — бочку!»

Вот тут совсем точно. Двести литров спирта превратились в пятнадцать коньяка. Который с удовольствием и распили на полюсе частью.

А частью перегнали на технический спирт для сохранения тех самых морских полярных гадов. Так что самогонный аппарат, таки, на полюсе был.

И само собой, ничуть не сходил с ума товарищ Кренкель. Сам же небось и помогал собирать самодельный агрегат. Там это не в первый раз было.

В первый же день высадки пришлось делать самодельную лебёдку, чтобы брать пробы живности с разных глубин. Потому что самолёт с оборудованием сначала льдину просто не нашёл, промахнулся. Так что опыт конструирования из подручного имелся.

Ну и зачем выдумывать? Реальная-то история подвига папанинцев в разы более могуча! Эх, жаль никто из нынешних журналистов не читает старинные мемуары про ужасающий 1937 год.

Ярослав Бушмицкий

https://dzen.ru/a/aWelY3BhSQKYBakH



.

.

.

.

.

.