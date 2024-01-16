Роскошь Питера

Павильон «Эрмитаж» в «Царском селе» доступен для посетителей В течение двух лет реставраторы кропотливо восстанавливали живописные полотна. Внутренняя отделка Эрмитажа дошла до наших дней почти без изменений. Залы пронизаны светом, благодаря широким окнам-дверям, через которые можно выйти на балконы. Внешняя отделка Эрмитажа в стиле барокко. Павильон был украшен гирляндами, лепными украшениями, вазами, статуями. Часть этих украшений была вызолочена, на ярком голубом фоне великолепно выделялись белые колонны. А самое интересное- это чудо механизм в доме. Накрытый стол поднимался из-под пола, каждый гость мог заказать себе блюдо с помощью записи на грифельной доске. После застолья столы опускались вниз и зал превращался в танцплощадку. Между окон Растрелли разместил зеркала. Плафон для центрального зала написал Джузеппе Валериани.

Дворец Елизаветино Своим названием усадьба «Елизаветино» обязана не то императрице Елизавете Петровне, не то Елизавете Эсперовне Трубецкой – одной из своих именитых хозяек. При государыне-императрице в Дылицах был построен каменный охотничий замок в стиле барокко и распланирован небольшой регулярный парк. Авторами проекта могли быть Растрелли, Ринальди или кто-то из их учеников.

Примечательно, что никаких документов, касающихся постройки этого дворца не сохранилось. Все действия императрицы заносились в камер-фурьерские журналы, это были своего рода дневники придворной жизни. Но ни в одном журнале не найдено упоминаний о пребывании Елизаветы Петровны в Дылицах.

Сейчас усадьба обрела новое обличие и открылась для окружающих с непривычной стороны. Теперь это музей и прекрасная локация для всевозможных торжеств.

Николаевский дворец, Санкт-Петербург, Россия. Николаевский дворец был построен в 1853-1861 годах для Великого князя Николая Николаевича, сына императора Николая I. Архитектором проекта был выбран известный петербургский мастер Андрей Штакеншнейдер. Как часто бывает в Питере, сохранность внутри отличная. Ручки на всех дверях выполнены в виде лапы с шаром – надо же было такое придумать! Говорят, Штакеншнейдер изначально придумал эту деталь как игру для своей дочери, а уже впоследствии стал использовать такие ручки в своих работах.

Во дворце также находится церковь «Всех скорбящих радость». Огромная лестница ведет на самый верх как раз к ней. Правда церковь сейчас закрыта…

После смерти великого князя его дворец был продан за долги. Дети Николая Николаевича смогли забрать лишь личные вещи и вынуждены были покинуть свой дом. В 1894 году во дворце был открыт Ксенинский женский институт на 350 воспитанниц. После революции институт закрыли, а во дворце был открыт Дворец Труда. Николаевский дворец, Санкт-Петербург, Россия. В настоящее время дворец Труда занимает Совет Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также он используется в коммерческих целях, часть помещений сдаётся под офисы.

Фото: Елена Крижевская

Дворец Коттедж, Парк Александрия, Петергоф, Санкт-Петербург Перед вами один из самых уютных и красивых дворцов пригорода Петербурга «Коттедж», который находится в парке «Александрия». С улицы дворец выглядит как небольшой домик, внутри же пространство будто увеличивается, вмещая в себя роскошную лестницу на три этажа и множество красиво оформленных комнат и залов! Если ещё не были - Коттедж обязателен к посещению! Дворец строился архитектором А.Менеласом в 1826-1829 годах для супруги Николая I Александры Федоровны. Император назвал дворец «Александрией» в честь жены. Стиль дворца - неоготика. В 1841-1842 годах архитектором А. Штакеншнейдером к дворцу была пристроена столовая с мраморной террасой, соединённая со старой частью стрельчатой аркадой. Чугунные балконы, эркеры, террасы, увитые виноградом, внутри - комнаты с готической отделкой, камины, витражные окна, маленькая винтовая лестница на второй этаж,и, конечно, же парадная чугунная лестница!

Строгановский дворец, Санкт-Петербург Изначально барон Строганов достроил купленный дом и прожил в нем более 10 лет. Позже пожар на Невском уничтожил большинство построек, в том числе и его дом. Тогда всего за 6 недель возвысился помпезный каменный дворец.

Внутренние помещения дворца — это 50 парадных комнат. Все интерьеры дворца отделаны под руководством Растрелли. От красоты и роскоши захватывало дух. Каждая комната уникальна. Несмотря на множество комнат, во дворце не было спальни как таковой. Граф Строганов любил ночевать каждый раз на новом месте.

После смерти графа А.С. Строганова дворец перешел по наследству к сыновьям. В наше время в стенах здания находится филиал Русского Музея. Архитектор: Ф.Б. Растрелли. Дата постройки: 1754 год.

Адрес: Невский проспект, 17

Особняк М. Ф. Кшесинской

Построен в1906 г. Архитектор: А. И. фон Гогена Здание в стиле модерн построили для прима-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. В отделке использовали красный и серый гранит, облицовочный кирпич, декоративный металл. Несмотря на то, что главный фасад особняка выходит на Кронверкский проспект, здание не имело прямого входа с улицы, только через внутренний дворик. Особняк нередко становился центром культурной жизни — в гостях у балерины бывали Федор Шаляпин, Карл Фаберже, Анна Павлова, великие князья Романовы и др. Здесь проходили балы и торжественные приемы, игрались домашние спектакли и концерты. Кшесинская покинула свой особняк в 1917 г. Здание сразу было занято органами РСДРП(б), здесь произносил речи с балкона В. И. Ленин. Во время вооруженных столкновений 1917 г. многое имущество особняка были утеряны. После 1991 г. в здании располагается Музей политической истории России. Кронверкский пр., 1

Мариинский дворец Мариинский дворец, Санкт-Петербург Мариинский дворец — дворец в Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади, назван в честь дочери императора Николая I Марии, которой предназначался как свадебный подарок по случаю бракосочетания с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским. Построен в 1839-1844 годах по проекту Андрея Штакеншнейдера и считается лучшим произведением зодчего. В 1880-х годах дворец был продан в казну и стал служить резиденцией Государственного совета, в 1890-х был отремонтирован и частично перестроен под руководством архитектора Людвига Петерсона. В 1906 году под руководством Леонтия Бенуа был пристроен отдельный корпус для Большого зала заседаний. С конца XIX века наряду с Зимним и Таврическим дворцами Мариинский является одним из трёх «политических» дворцов Петербурга. Мариинский дворец

Интерьеры усадьбы Марьино (усадьба Строгановых-Голицыных). Деревня Андрианово, Тосненский район, Ленинградская область. Один из примеров как использовать в утилитарном направлении старинные особняки, кроме музейных пространств. Посещение музейных комнат возможно только с экскурсией по дворцу. На старинных диванах и стульях можно сидеть. Кстати, часть дворца является гостиницей и каждый номер выполнен в разном стиле под 19 век. Мебель восстанавливалась и покупалась по всему миру в антикварных магазинах. Место очень красивое. Усадьба восстановлена по старинным чертежам и акварелям. Здесь царит атмосфера 19-го века.

В Петербурге есть припаркованная кованая карета

Эта карета с сундуком и сиденьем для кучера выполнена по образцу экипажа XVII века. Макет составлен из стальных прутов, так что вес всей конструкции при всей внешней хрупкости составляет почти целую тонну. ⠀ Карета была заказана владельцем близлежащей гостиницы, которому наскучили автомобили, портящие своим видом историческую атмосферу места. Павильонный зал - интерьер Северного павильона Малого Эрмитажа

Невероятная красота