В память о Трезорке

Памятник Трезору во Всеволожске (скульптор Евгений Крылов)

В далёком 1939 году ленинградские ребятишки спасли от голодной смерти щенка-сироту, притащив его в дом, окружив теплом и заботой. Кто бы сказал их ворчавшим родителям, что через два года дрожащий от холода и страха скулящий найдёныш спасёт их всех от неминуемой гибели?

Не поверили бы!

В середине 1960-х годов в Ленинграде в районе Парголово сносили деревянные дома, освобождали место для нового жилого строительства. Во дворе расселённого дома рабочие обнаружили удивительный объект - могилку, над которой возвышался обелиск с прикреплённой фотографией. С фотографии смотрел пёс с большими умными глазами - помесь "двортерьера" с гончей. Подпись гласила: "Дорогому другу Трезору (1939 - 1945 гг.) от спасённых им хозяев". Было понятно, что памятник как-то связан с событиями блокады, и сносить его не стали, а через паспортный стол начали искать бывших жильцов дома.

Через неделю в тот двор пришёл седой мужчина и бережно снял фотографию собаки с обелиска. Сказал обступившим его строителям:

- Это наш Трезорка! Он спас нас и наших детей от голода. Я его фотографию повешу в новой квартире.

Мужчина рассказал удивительную историю.

Осенью 1941 года окраины северных районов города сравнительно мало страдали от обстрелов и бомбёжек, основные удары немцев приходились на центральную часть Ленинграда. Но голод пришёл и сюда, в том числе и в деревянный дом на четыре семьи, в каждой из которых были дети.

Общим любимцем двора был Трезорка - игривый и смышлёный пёс. Но в одно октябрьское утро в собачью миску, кроме воды, налить было нечего.

С тех пор Трезорка начал приносить зайцев почти ежедневно. Пригородные поля опустевших совхозов были заполнены неубранным урожаем - в сентябре к городу подступил фронт. Капуста, морковка, картофель, свёкла остались в грядах. Зайцам раздолье. Их расплодилось очень много.

В семьях двора регулярно варили бульоны из зайчатины. Женщины научились шить из шкурок тёплые зимние варежки, меняли их на табак у некурящих, а табак обменивали на еду.

Охотничьи походы Трезора подсказали ещё один спасительный маршрут: дети с саночками ходили на засыпанные снегом поля и выкапывали картофель, капусту, свёклу. Пусть подмороженные, но продукты.

Во время блокады в этом доме никто не умер. В новогодний вечер 31 декабря детям даже установили ёлку, и на ветках вместе с игрушками висели настоящие шоколадные конфеты, которые выменяли у армейских тыловиков на пойманного Трезором зайца.

Так и пережили блокаду. Уже после Победы, в июне 1945 года Трезор, как обычно, с утра отправился на охоту. А через час пришёл во двор, оставляя за собой кровавый след. Он подорвался на мине. Умный пёс, видимо, что-то почуял, успел отскочить, поэтому не погиб сразу. Умер уже в родном дворе...

Жители дома плакали над ним, как над ушедшим из жизни близким человеком. Похоронили его во дворе. И вот памятник ему поставили. С фотографией – успели сделать аккурат в победную весну, сосед демобилизовался с трофейным фотоаппаратом. После войны каждый вечер 9 мая все жильцы дома собирались у его могилы и поминали пса, как павшего героя.

«Вам спасибо, нашли, напомнили. Мои внучата его помнить тоже будут. У нас в доме щенка завели. Знаете, как назвали? Трезорка! Озорной такой растёт!» – улыбнулся после рассказа бывший жилец строителям.

А когда переезжали в новое жильё - в суматохе забыли о нём.

Тот мужчина попросил строителей:

- Если сможете, не застраивайте могилу Трезора. Посадите на этом месте ель. Пусть у ребятишек-новосёлов зимой будет ёлка. Как тогда, 31 декабря 1941 года. В память о Трезорке.

Жители высотной новостройки уже привыкли, что возле одного из подъездов растёт большая красивая ель. И не многие знают, что она посажена в память о блокадной собаке. Спасшей от голода шестнадцать ленинградцев.

(С) Александр Смирнов, г. Санкт-Петербург Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко осматривает памятник Трезору во Всеволожске (скульптор Евгений Крылов)

Настоящая верность

Трезорка – дворняга, метис, не служил в армии. Не вынюхивал мины, не вывозил раненых, не бросался с динамитом на спине под немецкие танки. Обычный пёс, которых тысячи живут с хозяевами в квартирах и в домах. Но рискуя попасться живодёрам или принять смерть от осколка или пули, Трезорка добывал еду хозяевам. Его собачья верность была сильнее блокадного голода и зимних холодов, крепче всех клятв! И потому герою рассказа во Всеволожске поставили памятник, а в далёкой Сибири дети из рисунков делают мультфильм про Трезорку. В социальных сетях Трезорка уже стал одной из легенд ленинградской блокады.

Рассказ о блокадном Трезорке, именем которого назван и проект spb.aif.ru, решено экранизировать. Соответствующее решение принято на «Ленфильме».

Короткометражный художественный фильм «Блокадный Трезорка» будет снимать молодой петербургский кинорежиссёр Илья Северов. Сам он из семьи потомков блокадников, осаду города гитлеровцами пережила его бабушка. Поэтому его труд по экранизации блокадной темы – ещё и дань памяти близким. Сейчас режиссёр заканчивает кастинг актёров, многие из желающих принять участие в съёмках также имеют в своей семейной истории память о блокаде. Хотя подбор актёров проходит и в Москве. Создание сценария фильма поручено молодому сценаристу Роману Лантуху. Пёс, который сыграет Трезорку. В жизни его зовут Фрам. Фото: АиФ

Кстати, в канун празднования 80-летия полного освобождения от блокады петербуржцы и патриоты всей России организовали всероссийскую информационную акцию в интернет-ресурсах – «Прочти рассказ «Блокадный Трезорка» петербургского писателя Александра Смирнова. А к памятнику во Всеволожске дети продолжают приносить цветы и конфеты во все памятные дни, посвящённые истории обороны Ленинграда.

