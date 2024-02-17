Всесоюзные физкультурные парады 1930–1940-е годы

Всесоюзные парады физкультурников были настоящими спортивными празниками в нашей стране, которые проводились со средины 1930-х годов до середины 1950-х годов.

Парады стали важным событием в культурной и общественной жизни той эпохи, особым видом театрализованного действия. Авторами ярких массовых зрелищ были выдающиеся режиссеры, балетмейстеры, композиторы, художники: В.Мейерхольд, И.Туманов, В.Захаров, К.Голейзовский, А.Новиков, Ю.Файер, П.Вильямс, Г.Рублев, Е.Ладыженский и многих другие.

В их числе заметную роль сыграли художники Михаил Филиппович Ладур и Антонина Каземировна Ладур-Контовт. При изучении архива художников, я столкнулась с многочисленными черно-белыми фотографиями физкультурных парадов (более 350). Среди них присутствовали уникальные снимки эскизов художников-оформителей первого послевоенного парада 1945 года. Дополнив фото фрагментами воспоминаний Михаила Ладура, сохранившимися документами, подлинными эскизами и чертежами, статьями и комментариями, был сформирован альбом (в электронной версии).

Все члены этой семьи художников, включая Анатолия Ладура - монументалиста, хранителя архива своих родителей много сделали для Москвы. В настоящее время материалы по Всесоюзным парадам физкультурников из архива Ладуров как документ эпохи переданы мною в дар музейному объединению «Музеи Москвы».

Марина Терехович, искусствовед,

член правления АИС и секции художников монументально-декоративного искусства МСХ.

Содержание

М. Терехович. Праздник молодости, силы и красоты. Физкультурный парад как особый вид театрализованного действия

Довоенные парады

Пропуска 1936, 1938 и 1940 годов для входа на Красную площадь

Фоторяд снимков парада 1937 года

М. Ладур. Нормальное безумие. Об оформлении парада 1939 года

Послевоенные парады

Пропуска 1945 и 1946 годов для входа на Красную площадь, 1947 года на стадион «Динамо» и пригласительный билет на правительственный прием 1947 года

М. Терехович. Первый мирный праздник

Фоторяд снимков и эскизов художников-оформителей парада 1945 года

Статьи из газеты «Красный спорт» от 21 августа 1945 года:

_Под звуки зурны.

_Выступление спортивной делегации Азербайджана

_На поле — Московский институт физкультуры

Фоторяд парадов 1946 и 1947 годов

Из воспоминаний художника М. Ладура:

_Касьян Голейзовский

_Оформительское искусство

_Чудо

Справка по итогам Всесоюзного парада физкультурников 1947 года

Приложение

Эскизы оформления спортивных акций 1940–1950-х годов

Перечень авторов Всесоюзных физкультурных парадов

По материалам программ 1945, 1947, 1954 годов

Из воспоминаний художника М. Ладура. Ну и ну

Письмо Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта

Расписка гвардии-лейтенанта Кумбатова от 25 июля 1945 года

О художниках Михаиле, Антонине и Анатолии Ладур

Об авторе-составителе

Праздник молодости, силы и красоты

Физкультурный парад как особый вид театрализованного действия Плещутся знамена, звучит музыка, юноши и девушки размашисто маршируют в колоннах, катятся в «рейнских колесах», замирают в многоярусных пирамидах, «выписывают» своими телами культовое имя — таков устоявшийся кинообраз советских физкультурных парадов сталинской эпохи.

Физкультурные парады были синтетическим театрализованным действием, но как об особом виде сценографии о них лишь упоминаются в общих чертах. Хотя они имели своих авторов, среди которых немало достойных и известных имен. В этом контексте публикация уникальных материалов из архива художников Михаила Ладур и Антонины Ладур-Контовт представляет определенный интерес.

Наряду со своими многочисленными коллегами они являлись непосредственными участниками создания этих впечатляющих зрелищ — «театра коллективного энтузиазма».

В 1930-х — 40-х годах ХХ века спортивные праздники — непременный атрибут социально-политической и культурной жизни страны под названием СССР. Несколько слов об их истоках.

В первые годы после Октябрьской революции 1917 года представители авангардных направлений горели желанием соединить искусство и жизнь во имя «НОВОГО». Первые революционные театрализованные действа показали идеалистичность их романтических мечтаний о спонтанном сотворчестве широких народных масс. Мудрый и практичный нарком А.В. Луначарский вполне справедливо счел, что акцент надо сделать на методе художественного руководства, на организации самодеятельности, на администрировании. Популярность в те годы шествий, демонстраций, митингов и прочих пропагандистско-агитационных акций с участием большого количества людей общеизвестна. Они с успехом использовались для нужного социально-психологического воспитания через эмоциональную заряженность атмосферы мероприятия. «Эффект толпы» настраивал каждого отдельного человека на нужную «революционную волну».

Стоит напомнить, что в начале ХХ века складываются иные жизненные основы не только в России, назревает движение к массовости, к массовой культуре и в других индустриальных странах. Человек — член коллектива, винтик механизма как в хрестоматийном фильме Чаплина «Новые времена». Рождаются иные эстетические концепции, искусство зачастую принципиально политизировано. Такие метры режиссуры, как В.Э.Мейерхольд, Н.П.Охлопков, Н.Н.Евреинов в СССР, а в Германии — Э.Пискатор занимаются формотворчеством, особого рода экспериментами под названием «теа-действие». В нем должны участвовать не только актеры, само сценическое действие, но и архитектура. Возникает идея «театра под открытым небом» — пространства для вольного контакта сцены и зрительного зала. Об архаичной структуре сцены, об ее несоответствии современной техник организации спектакля говорит и А.Я.Таиров. Театр В.Э.Мейерхольда гастролирует в Берлине на арене Спортпаласа. В Москве работает «Зеленый театр» в Парке культуры и отдыха (ныне имени Горького), рассчитанный на 20 тысяч зрителей. Новаторские разработки синтезируют в единое целое искусство драмы, оперы, балета, пантомиму, гимнастику, акробатику.

В концепцию советского человека коммунистического будущего как непременная составляющая входили сила и крепость тела: «в здоровом теле — здоровый дух», «закаляйся, как сталь». Подход к решению этой национальной задачи был всесторонний. В 1922 году учреждается специальное издательство «Физкультура и спорт», выходят специализированные газеты и журналы. К пропаганде были привлечены деятели искусств. Например, в Третьяковской галерее храниться эскиз плаката художника А.А.Дейнеки «Колхозник — будь физкультурником» 1930 года. Развитие спорта и массовое физическое воспитание обеспечивалось созданием многочисленных добровольных спортивных обществ и спортплощадок, а также строительством стадионов с постоянными трибунами. В 1927 году в Москве был открыт стадион «Динамо» на Ленинградском проспекте (проект архитекторов А. Лангмана и Л. Чериковер). За 20 довоенных лет в Советском Союзе было построено около 600 стадионов, 14 тысяч комплексных спортивных площадок, 6000 лыжных и более 500 водных станций.

Апофеозом всего комплекса мер был «Всесоюзный День физкультурника», отмечаемый в середине июля. Он был задуман как праздник-призыв, который обращался к каждому молодому человеку страны: «Будь сильным, мужественным, ловким, смелым. Таким тебя хочет видеть Родина». Физкультурные организации и общества показывали свои достижения по всей стране, начиная от небольшого колхозного стадиона и кончая величественным парадом на Красной площади с повтором на стадионе «Динамо».

Над созданием этого зрелища трудились режиссеры, хореографы, музыканты, тренеры, спортсмены, и конечно, художники. В архиве сохранились многочисленные репортажные фотографии парадов 1937, 1939, 1945 и 1946 годов (Фотографии являлись рабочим материалом художников и штаба парада в целом. Они выполнялись в порядке служебного задания для фиксации отдельных моментов выступлений участников на репетициях и на самом параде для последующего изучения), программы парадов 1945, 1946 и 1947 годов, пропуска 1936–1947 годов, ряд документов, воспоминания художника М.Ф. Ладура, которые он написал в начале 1960-х. Особо стоит выделить уникальные, к сожалению, черно-белые фото с эскизов художников к оформлению парада 1945 года. Примечательно, что программы парадов содержат описание выступлений с указанием фамилий участников и авторов. Материалы помогают осветить некоторые моменты большой творческой работы огромного коллектива людей самых разных профессий.

Как уже говорилось, парады проводились на стадионе «Динамо» и на Красной площади. Уже само место их организации требовало в каждом случае различных приемов и специальных проектных разработок. При создании временной архитектурно-пространственной среды арена стадиона требовала кругового обзора, а прямоугольная площадь с реальной исторической декорацией изначально предполагала фронтальный обзор с ориентацией на мавзолей с его трибуной для руководства страны. Много усилий требовало решение технических проблем: обеспечение спецэффектов, надежность конструкций, на которых выполнялись упражнения спортсменами, ветровые нагрузки и прочее и прочее.

Режиссеры-постановщики, такие как мастер спорта Н.П. Серый, И.М. Туманов (Туманишвили), М.Д. Сегал, балетмейстеры Р.В. Захаров, К.Я. Голейзовский, И.А. Моисеев и другие использовали экспериментальные наработки в области массовых действ. (К слову, В.Э. Мейерхольд режиссировал парад в Ленинграде в последнее лето перед своим арестом). По этому же пути следовали и художники, которые в основном были сценографами. Из их имен можно составить весьма репрезентативный список: П.В. Вильямс, Б.Г. Кноблок, В.В. Дмитриев, В.В. Иорданский, Г.И. Рублев, С.С. Кобуладзе, В.А. Сулемо-Самуйло, С.И. Ушинскас и другие. Сегодня произведения многих их них в музейных и частных коллекциях мирового уровня. Вообще, в декоративно-оформительском искусстве тех лет работали художники, «не вписавшихся» в жесткие рамки социалистического реализма. Среди них выпускники ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, ученики выдающихся мастеров первого русского авангарда начала ХХ века. Столь же впечатляющий список композиторов и музыкантов: Ю.Ф. Файер, А.Г. Новиков, А.Н. Цфасман, К.Я. Листов, А.М. Баланчевадзе. Участие выдающихся спортсменов само собой разумеется, стоит упомянуть, например, легендарных гимнастов А.В. Азаряна и В.И. Муратова, тяжеловесов Г.И. Новикова и С.И. Амбарцумяна.

Общая направленность советской культуры середины 1930-х годов ХХ века — возвращение к ранее отвергнутой классике и в допустимой мере к национальным традициям. Литературность, общедоступная понятность содержания стали основой художественного образа в любом виде творчества. Особое место в системе «ретрансляции» исторических форм имеет обряд и обычай. Нередко гимнастические упражнения подавались как национальные игры или танцы, присущие той или иной народности. Причем поиски мастеров-постановщиков в этнографическом искусстве был чрезвычайно широк. Например, на параде 1945 года в выступлениях делегации Карело-финской ССР использованы элементы народного праздника. Девушки в этот день выходят в кружевных шарфах; на Красной площади шарфы растянулись на десятки метров. В упражнениях московских студентов энергетического института имитируются волны (девушки) и пловцы (юноши). У маори Новой Зеландии есть танец, в котором женщины изображают море-волны, а мужчины — рыболовов-гребцов. (Конечно, параллель несколько натянутая. Однако стоит принять во внимание, что одним из постановщиков номеров на парадах тех лет был И.А. Моисеев – создатель ансамбля танцев народов мира). Костюмы также во многих случаях строятся на национальных особенностях кроя и орнаментике.

В архитектурном оформлении использовались панно, эмблемы, флаги, переносные декорации, фонтаны и бассейны по специальным проектам. Для изготовления привлекались различные заводы и предприятия. В фонтанах спортсмены изображали скульптуру, и шла «игра» с водой. Все авторы проявляли массу выдумки и изобретательности, их творческие находки вошли в практику устройства массовых зрелищ и используются до сих пор.

Ритм, синхронность в исполнении фигур, равнения фронтальное и диагональное, круговые построения — важные элементы физкультурно-спортивного зрелища. Большое значение для общего впечатления имело цветовое решение, колористика как отдельного номера, так и парада в целом. Человек являлся как бы мазком или кусочком мозаики в создаваемых масштабных многофигурных композициях, причем не статичных, а постоянно трансформирующихся, находящихся в движении. (Например, в параде 1947 года в выступлении спортивного общества профсоюзов участвовало 7200 гимнастов, в выступлении общества «Трудовые резервы» — 6000).

Сохранившиеся фотографии запечатлели лица зрителей, погрузившихся в атмосферу праздника с непосредственностью детей. И собственно, для этого беззаветно трудились режиссеры, балетмейстеры, художники, спортсмены — заслуженные мастера и рядовые участники.

Публикуемые материалы отражают различные грани формирования парадов. Большой интерес представляет, например, сохранившийся фрагмент «Справки по итогам парада 1947 года». Из нее видно, что борьба с космополитизмом и прочие идеологические шоры не могли не сказаться на работе всего авторского коллектива.

К 1950-м годам энтузиазм первооткрывателей иссекает. Романтизм, «новое чувство природы и истории», «жадное стремление жить с удесятеренной силой» начинает покидать одну шестую часть света. Номера и оформление повторяются, наступает стагнация.

Физкультурные парады вошли в стилевую систему той уже далекой эпохи наряду с проектами Дворца Советов, сталинскими высотками, ВСХВ-ВДНХ, московским метро, песнями Анатолия Новикова и Василия Соловьева-Седого, танцевальными ансамблями Игоря Моисеева и «Березка», фильмами Сергея Эзенштейна и Григория Александрова.

Идеологические клише постсоветского времени оставляют за скобками достижения и мастерство их создателей, ссылаясь на их явный сервильный характер. При этом забывается, что военно-спортивные выступления существовали в царской России, что подобного рода «магические действа» характерны для всей нашей цивилизации испокон веков.

В заключение пару слов о том, что подвигло меня на систематизацию и изучение этих архивных материалов. В записях М.Ф. Ладура неоднократно встречаются горькие слова о судьбе произведений оформительского искусства, об отсутствии музея. (Собственно, поэтому он и стал организатором журнала «Декоративное искусство СССР» — как журнала о широком спектре проблем материально-художественной культуры.) Эскизы, рисунки, проекты, чертежи, тексты-концепции крайне редко сохранялись авторами в силу разных причин. Одна из них была очень существенная в психологическом плане — оформительское искусство считалось низшим жанром в советской иерархии. Остались не зафиксированными оригинальные проектные идеи и разработки. Довоенные парады

Пропуска 1936,1938 и 1940 годов для входа на Красную площадь

Фоторяд снимков парада 1937 года

М. Ладур. Нормальное безумие. Об оформлении парада 1939 года

Всесоюзный парад физкультурников, посвящённый 20-летию Великой пролетарской революции и принятию Сталинской конституции

(Визуальный ряд составлен из снимков, выполненных корреспондентами «Союзфото». Их стилистика характерна для 1930-х годов, особенно в части построения композиции кадра и ракурсов.)



1937, Москва, Красная площадь, 12 июля, стадион Динамо, 14 июля Колонна физкультурников проходит по Красной площади.

Фото А.Н. Грибовского Головная часть колонны спортобщества «Энергия».

Фото Ф.И. Кислова Колонна пилотов Московского городского совета ОСОАВИАХИМ.

Фото Э. Н. Евзерихина Физкультурники спортобщества «Локомотив».

Фото Э. Н. Евзерихина Колонна велосипедистов.

Фото Э.Н. Евзерихина Физкультурницы Грузинской ССР.

Фото Э.Н. Евзерихина Физкультурницы Грузинской ССР на Красной площади

Фото Ф.И. Кислова Головная колонна физкультурников сортобщества «Энергия».

Фото П.К. Новицкого Физкультурники спортобщества «Стрела».

Фото Э.Н. Евзерихина Гимнастические упражнения на перекладине.

Фото Ф.И. Кислова Колонна физкультурников спортобщества «Локомотив»

Фото С.И. Лоскутова Колонна физкультурников Украинской ССР.

Фото С.И. Лоскутова Физкультурницы Белорусской ССР.

Фото Ф.И. Кислова Оформление колонны физкультурников Узбекской ССР.

Фото Э.Н. Евзерихина Оркестр делегации таджикских физкультурников.

Фото С.И. Лоскутова

Нормальное безумие

Из воспоминаний художника Михаила Ладура о параде 1939 года на Красной площади

(Воспоминания о параде 1939 года на Красной площади М.Ф.Ладур записал в начале 1960-х годов.

Под руководством кинорежиссера А.И. Медведкина была осуществлена экспериментальная съемка парада на цветную пленку.

В монографическом альбоме «Александр Родченко. Фотография — искусство» (Москва, 2006. Издательская программа «Интерроса») воспроизводится фото декоративной конструкции «Ромашка». Год съемки указан 1936.) Декоративные конструкции «Васильки» (рейнские колеса) для выступления физкультурников общества «Спартак».

Художник М.Ф. Ладур Оформление Красной площади к Всесоюзному параду физкультурников.

Художник М.Ф. Ладур

Николай Павлович Старостин был хорошим, может быть, даже вдохновенным «хозяином Спартака». Несколько месяцев работы по подготовке выступления спортсменов этого общества в физкультурном параде на Красной площади давали основание вспомнить Старостина не только как большого специалиста в спорте, но и как, безусловно, творчески одаренную натуру. Физкультурный парад на Красной площади — это далеко не одно и тоже, что такое же зрелище на стадионе. Сама атмосфера этого великого исторического места требовала особенных приемов и специальных проектных разработок. Нужно сказать, что в этом параде участвовали все крупные спортивные объединения. Соперничество между ними было открытым. Каждый коллектив старался и хотел произвести самое сногсшибательное впечатление. И я, как главный художник «Спартака», и Николай Павлович, как его сущность, тоже старались выдумать что-нибудь еще невиданное. Сейчас, пожалуй, не место описывать все те «чудеса», которые мы выдумали, так как задача в другом, как можно судить по заголовку статьи. Ну, в общем, расскажу о событиях по порядку.

Центральный штаб парада, собственно высший художественный совет, принял решения объявить конкурс на лучшее оформление Красной пощади. Конкурс был интересный, тем более что в таких масштабах он объявлялся впервые. 150 художников приняли участие в этом почетном творческом соревновании. Я проекты в «Спартаке» закончил, и, не знаю, какая сила меня толкнула принять участие в конкурсе.

Товарищи постарше помнят, когда во время пасхальных праздников, домашние «изобретатели» сеяли в тарелках с землей или траву или просто ячмень. К празднику в эту травушку-муравушку клали крашенные яички. Было красиво. Я не знаю, то ли воспоминания детства, то ли какая другая причина привела к мысли, а что если посеять траву на мокром войлоке и потом облицевать этой «пасхальной фактурой» архитектуру оформления. Эта мысль меня так увлекла, что я горячо принялся за проект. Он получился необычным и возможно хорошим. Но успех проекта определила зеленая травушка на войлоке: роскошный квадрат 50х50 сантиметров привлек всех своей наивной прелестью. Комиссия и руководство тоже были увлечены идеей и, на мое несчастье, проект был принят. Из 150, участвовавших в конкурсе, только один «травяной» получил путевку в жизнь. Только потом я понял, когда хмель успеха прошел, в каком безумном положении я очутился. Старостин и тот растерялся на какое-то мгновение: ведь проект проектом, а нужно все это реализовать — организовать, проследить. Ведь я уже писал, что два слова — «Красная площадь» приводили всех нас в состояние глубокого уважительного страха. Вообще, как я остался жив и не заработал инфаркт, я сам не знаю. (Вероятно, потому, что не было тогда еще этого термина «инфаркт»).

Свыше полутора тысяч щитов трех форматов с войлоком заняли стеллажи московских оранжерей. Их исправно поливали особым питательным раствором. Касалось бы, вот-вот поднимутся зеленые стрелки. Я ежедневно, а иногда и дважды на день, наведывался к своей войлочной зелени. Но увы, прошла неделя, а семена и не думали прорастать! Что делать? А кроме этого, безнадежного вопроса возник еще один не менее важный. Ведь проект был утвержден с живой зеленью. Время было явно не на нашей стороне. Пришлось решиться на покаянный визит. Да…жалко, что не получилось, ну что же всякое случается. Спасайте положение любыми средствами. И на меня внимательно посмотрели глаза руководителя, взявшего в свое время всю ответственность за «живую зелень». Чувствовал я себя крупным обманщиком, хотя право я не был виновен полностью. Ну что же нужно было «спасать положение любыми средствами».

Я вспомнил театральную практику, ведь на сцене «траву» мы делали тряпичную. Я не думаю, что нужны подробности в обрисовке всех сложностей с переделкой проекта, но главное придется все же рассказать. Около пяти тысяч метров марли, окрашенной «под траву», нужно было разрезать на квадраты (примерно размером с носовой платок) и затем чуть-чуть подкрахмаленные пришивать на фоновой холст. И вот первая особенность оформительской работы: окраску нужно было сделать в одну ночь. Ситценабивная фабрика Красная Пресня, я дал образец и подписал пробу. Но в начале пятого, когда уже почти начало светать, выяснилось, что из пяти тысяч метров зеленый цвет вышел только у двух тысяч, а полторы тысячи окрасились в голубой цвет. Что делать? В отчаянии я распорядился оставшиеся полторы тысячи окрасить в ярко желто-лимонный. В общем, когда мы все три цвета «платочков» смешали, перепутали между собой и нашили на нашу оформительскую архитектуру, я был потрясен результатом: появилась условно-импрессионистическая «трава» — живая, молодая и … «значительная».

Вот пришло время объяснить читателю, зачем я рассказываю этот, в общем-то, технический эпизод. «Войлочная трава» выросла-таки, но с опозданием. Один лист я оставил-таки, и вот под утро в день парада я тихонько взял его и поставил «живую» траву рядом с ее искусственным заменителем. Зеленая яркая натуральная трава на глазах меркла, теряла праздничный настрой, не выдерживая сравнения с трехцветной соперницей. О моих выводах и впечатлениях я никому не сказал ни слова. Но сейчас через 30 лет я признаюсь себе, что мне здорово повезло с семенами «живой травы», не захотевшей участвовать в чужой для нее роли «вертикального озеленения». В тысячный раз подтвердилась ставшая уже банальной истина, что в искусстве нужно оперировать средствами искусства, даже если это искусство оформительское. Я не твердо убежден, что если бы все здание Гумма было оформлено живой зеленью, то это было бы плохо. (Эту фразу я написал, чтобы не погасить в творчестве художника даже самые «сумасшедшие» мысли и изобретательский пыл).

И последняя справка. Войлок же был все же по-хозяйски использован в той отрасли, где он был, очень нужен. Послевоенные парады

Пропуска 1945 и 1946 годов для входа на Красную площадь, 1947 года на стадион «Динамо» и пригласительный билет на правительственный прием 1947 года

М.ТЕРЕХОВИЧ. Первый мирный праздник

Фоторяд снимков и эскизов художников-оформителей парада 1945 года

Статьи из газеты «Красный спорт» от 21 августа 1945 года:

Под звуки зурны. Выступление спортивной делегации Азербайджана

На поле — Московский институт физкультуры

Фоторяд снимков парадов 1946 и 1947 годов

Из воспоминаний художника М.Ладура:

Касьян Голейзовский

Оформительское искусство

Чудо

Справка по итогам Всесоюзного парада физкультурников 1947 года

Торжественный марш на стадионе «Динамо» колонны физкультурников Красной Армии

Первый мирный праздник

Москва, 12 августа на Красной площади, 14 и 15 августа повтор на стадионе «Динамо» Эскиз оформления колонны физкультурников общества «Металлург». На знамени изображен Орден Победы

Художник В.П.Дэопик.

«Пришла завоеванная Победа, пришел праздник. Он показался нам более красивым, более щедрым и пышным, чем представлялся в мечтах» — так писал известная журналистка Татьяна Тэсс о физкультурном параде 1945 года. Он стал первым мирным, традиционным праздником народа-победителя.

Грандиозное театрализованное представление состоялось 12 августа в Москве на Красной площади. Оно началось в 12 часов и продолжалось 4 часа 40 минут. По радио шла его трансляция. Число участников превышало 23 тысячи человек. Помимо руководства страны во главе с И.В.Сталиным, на нем присутствовали иностранные гости: главнокомандующий экспедиционными силами союзников на европейском театре военных действий господин Дуайт Д. Эйзенхауэр с сыном Джоном, посол США в СССР господин В.А.Гарриман, члены дипломатических миссии, делегации молодежи Польши, Болгарии, Югославии, Албании, Финляндии. Парад с разных точек снимали 60 кинооператоров и среди них Р. Кармен, Т. Бунимович, В. Доброницкий, М. Ошурков, Б. Штатланд. 14 и 15 августа состоялся его повтор на стадионе «Динамо».

Всесоюзный «День физкультурника» регулярно отмечали во второй половине июля во всех городах и весях СССР. Лишь в 1945 году он состоялся в августе, вслед за историческим военным парадом Победы. О параде готовили два фильма режиссеры В. Беляев и И. Посельский, а также режиссер И. Венжер. Один из этих фильмов должен был быть цветным.

В архиве сохранились уникальные материалы о параде 1945 года. Во-первых, это «Программа Всесоюзного парада физкультурников», в которой указаны все участники: делегации союзных республик, спортивные общества, учебные вузы, отдельные гимнасты, командиры колонн. Кроме того, в ней содержатся описание сюжетов выступлений, количество участников, руководители, а также фамилии композиторов и художников. Во-вторых, это фотографии 1945 года с эскизов художников, оформлявших выступления. По всей видимости, они попали к М.Ф. Ладуру как члену штаба парада. В архиве имеется расписка от 27 июля 1945 года в том, что некий Кумбатов(?) получил 45 фотокарточек для штаба парада. Репортажные статьи из газет «Известия», «Правда» и «Красный спорт» (за август месяц 1945 года) помогли дополнить картину.

Красная площадь была преображена художниками до неузнаваемости. Она утопала в цветах и зелени; серая брусчатка была покрыта гигантским ковром цвета весенней травы. Переливаясь на солнце, сверкали водяные каскады фонтана, сооруженного на Лобном месте. Его венчала скульптурная группа — парафраза «Рабочего и колхозницы», по периметру чаши также располагались скульптуры. Против трибуны лицом к мавзолею встали посланцы всех союзных республик и спортивных обществ в национальных костюмах. Открыл марш-парад величественный макет ордена «Победы». Идут физкультурники Грузии во главе со своими чемпионами Рухеладзе и Токашвили, Армении — с Серго Амбарцумяном. Карело-финскую делегацию ведет герой обороны Москвы 1941 года под Волоколамском лыжник Дробышевский.

В обществе «Пищевик» — чемпион по боксу, партизан Николай Королев и лыжница Зоя Болотова, в «Крыльях Советов» — гиревик Григорий Новак, в «Сталинце» — пловец, обладатель мировых рекордов Леонид Мешков, в рядах динамовцев — всесоюзные чемпионы по вольной борьбе Арсен Моколишвили, чемпионы по конькам М. Исакова и З. Холщевникова, лыжник В. Смирнов.

Заключает марш-парад колонна велосипедистов в красных, голубых и оранжевых майках на машинах недавно восстановленного Харьковского велосипедного завода. В показательных соревнованиях участвовали и другие спортсмены, только что вернувшиеся с фронта.

Главным художником праздничного парада 1945 года был Г.И. Рублев. Ныне живописные произведения этого мастера находятся в ГТГ, монументальные украшают станции метрополитена. Имена многих из авторов оформления делегаций физкультурников республик и спортивных обществ также вписаны в истории отечественного искусства; это П.В. Вильямс, Б.Г. Кноблок, В.В. Дмитриев, Б.В. Иорданский, И.Г. Ахундов, Т.Г. Абакелия и другие.

Среди художников парада преобладали сценографы и художники, специализирующиеся в области наглядной агитации и выставочной деятельности. Надо заметить, что в конце 30-ых годов в эти области творчества по разным причинам ушли и некоторые художники-станковисты. По эскизам оформления парадов отчетливо можно наблюдать отголоски стилистики изоискусства 20-х годов. Многие из художников физкультурного парада 1945 года — выпускники ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, ученики выдающихся мастеров первого русского авангарда. Вот несколько примеров: З.М. Сирвинт-Шерман, ученица А.А. Осмеркина, А.В.Шевченко, А.В.Лентулова (художник общества «Зенит); А.С. Магидсон, ученица П.П. Кончаловского и И.М. Рабиновича (художник общества «Строитель»); Е.М. Фрадкина, ученица Р.Р.Фалька (художник общества «Большевик»). Приведенные выше фамилии художников, а также С.Я. Сенькин (художник общества «Медик»), Я.Ф. Козловская (художник общества «Сталинец»), М.А. Младова (художник общества «Родина») упомянуты в книге О.И. Ройтенберг «Неужели кто-то вспомнил, что мы были…» (издательство «Галарт», 2004г.). Это уникальное исследование расширило наше представление не только о советской станковой живописи 1920-х — 30-х годов, но и о декоративно-оформительском искусстве и его мастерах, продолжавших свою творческую деятельность в 1940-х — 50-х годах.

Благодаря фотоматериалам из архива М.Ф. Ладура можно проанализировать состав работ художников по созданию визуального образа физкультурного парада. Каждый номер представлял собой мини-спектакль. Костюмы делегаций физкультурников Союзных республик, участников торжественного марш-парада разрабатывались с учетом национальных народных традиций. Например, девушки Украины были в венках из васильков и в вышитых блузах, юноши делегации РСФСР — в белых шелковых рубашках также с вышивкой. Делались эскизы костюмов и для спортивных выступлений. Некоторые художники окрашивали костюмы в разные оттенки основного цвета, что создавало его вибрацию и оживляло общий колорит массовых выступлений. При показе вольных гимнастических упражнений обществом «Трудовые резервы» на площадь вышло 3500 физкультурников в голубых костюмах с голубыми вымпелами другого оттенка и синими знаменами (художник Б.Г. Кноблок). Оформление всей площади, также как и отдельных номеров, требовало серьезного технического обеспечения, и создавались художниками в тесном контакте с инженерами и с заводами-изготовителями конструкций, тканей и прочего оборудования. Например, общество «Большевик» на огромном грузовике устроило в августовскую жару каток с настоящим льдом, на котором выступали известные фигуристы тех лет Т. Гранаткина и С. Глязер (художник Е.М. Фрадкина).

В своих эскизах художники подробно поэтапно изображали все построения и фигуры, которые должны были быть выполнены физкультурниками. К эскизам костюмов прилагались рисунки орнаментов для вышивок, указывался цвет и материал. Некоторые авторы совмещали в одной композиции костюм, схему построений, фрагмент выступления. Пластические принципы и стиль авторов эскизов чрезвычайно разнообразен. К сожалению, это всего лишь черно-белые фотографии и воспринимаются они как рисунок, о колористических качествах судить невозможно. Тем не менее, даже в таком виде многие из эскизов воспринимаются как оригинальные художественные произведения. Особенно интересна подача самого материала: схем построений, гимнастических фрагментов, шествий. Таковы, например, эскизы выступлений физкультурников общества ВЦСПС (художник Ф.Т. Севартян), школьников Москвы (художник П.В.Вильямс), Ленинградского института физкультуры (художник В.В.Дмитриев), Энергетического института (художник В.Г.Храповицкий), велосипедистов (художник Е.Б.Ладыжинский). Надо учесть, что в программе парада приведены фамилии главных художников спортивных обществ и делегаций, ответственных за выступление. Но, общеизвестно, что в практике оформительского искусства бытует коллективное творчество с привлечением соавторов и помощников. Поэтому подлинное имя конкретного исполнителя того или иного эскиза зачастую установить трудно, но на некоторых эскизах фамилию художника все же можно прочитать: это В.Г.Храповицкий (эскизы Киргизской делегации), В.Б.Романов (эскизы Таджикской делегации), Г.И. Рублев (делегация РСФСР), В. Лотошкин и А. Доброклонская, Б.В. Иорданский (торжественный марш).

Праздник 1945 года был не столько демонстрацией достижений физической культуры, сколько демонстрацией реального возвращения всей страны к мирной жизни. Делегация общества «Пищевик» пронесла огромную корзину, в которой среди цветов сидели дети и лакомились конфетами (художник Ю.Н. Бордуков). Школьники Москвы изобразили летний пионерский лагерь, раскинув на зеленом ковре Красной площади белые палатки. Украинский «Гопак», белорусскую «Лявониху», молдавский «Бакури», Карело-финский «Сапо», литвский «Косари», туркменский «Надиляр» и другие народные танцы исполнили посланцы всех республик.

Совместно с художниками над синтетическим зрелищем работали такие известные мастера, как балетмейстер К.Я. Голейзовский, дирижер Ю.Ф. Файер, грузинский композитор А.М. Баланчевадзе, азербайджанский композитор Т.В. Ниязи.

Все вместе они создали «праздник яркой сверкающей красоты…», оставивший неизгладимое впечатление у зрителей и участников физкультурного парада 1945 года. Украинская ССР Торжественный марш делегации физкультурников Украинской Советской социалистической республики. 400 человек

Главные художники М.Б. Жуманский и И.И. Кееринг Надписи на эскизах «Парад. Герб УРСР»; «Портрет т. Сталина. Парад».

Другие надписи расшифровывать не удалось «… для упражнений девушек»

Надписи на русском языке Участники украинской делегации на физкультурном параде в Москве 1945 года.

Мужской парадный костюм.

Физкультурный парад в Москве 1945 года.

Выступление украинской делегации.

Деталь вышивки мужской сорочки

Обозначены размеры и цвета: ярко васильковый, темно-синий.

Часть надписей разобрать не удалось.

Надписи на эскизах на украинском языке «… выступлений девушек. Купальник.

Цвет электрик, полосы белые.

Набор цветов лент на ордене Победы»

Надписи на русском языке Эскиз женского парадного костюма.

Физкультурный парад в Москве 1945 года.

Выступление украинской делегации.

Деталь вышивки женской сорочки.

Обозначены цвета: ярко-васильковый и темно-синий.

Образец вышивки рукава дан в натуральный размер.

Надписи на эскизах на украинском языке Физкультурники украинской делегации из Закарпатья. Юноша в гуцульском костюме Упражнения на рейнских колесах украинской делегации на физкультурном параде в Москве 1945 года. (Участвует 20 пар рейнских колес). «Трусы мужские» и «Мужской костюм для гимнастов»

Подпись на эскизах на русском языке

Карело-Финская ССР

Эскизы выступления делегации

Главный художник делегации Г.А.Стронг Молдавская ССР

Эскизы костюмов и эскизы отдельных эпизодов выступления делегации

Главные художники делегации Г.П.Куренной и В.Е.Нечаева Российская СФСР

Эскизы оформления торжественного марша делегации физкультурников.

Оформление отдельных эпизодов парада в стиле русского народного гуляния Эскиз оформления выступления делегации РСФСР Туркменская ССР

Эскиз оформления выступления.

Главный художник делегации Л.Е.Либер

Делегация Туркменской ССР

Количество участников — 175 человек

Литовская ССР

Эскизы костюмов и эпизодов оформления выступления со схемами построений номеров.

Главный художник делегации С.А. Жукас Упражнения с баскетбольными мячами Казахская ССР

Эскизы костюмов и оформления отдельных эпизодов выступления физкультурников

Главный художник Э.Н.Черномский Грузинская ССР Эскизы торжественного марша и костюмов физкультурников

Главный художник Т.Г.Абакелия Эскизы отдельных эпизодов: грузинская борьба, упражнения с шестами, акробатика. Армянская ССР Выступление физкультурников на Красной площади

Главный художник делегации И.И.Арбатов Эскизы оформления отдельных эпизодов: упражнения мужчин на турнике, женщин с кувшинами.

Подпись на эскизе неразборчивая — Аслома. Е. Знаменосец делегации физкультурников тяжеловес Серго Абарцумян.

Латвийская ССР Эскизы торжественного марша и костюмов физкультурников

Главный художник Г.К.Ликумс

Эстонская ССР

Эскизы костюмов (формы) и оформления торжественного марша физкультурников

Главный художник И.А.Вилуп Выступления физкультурников Эстонской ССР

Схема перестроений. Эскизы отдельных эпизодов Азербайджанская ССР Статья из газеты «Красный спорт».21 августа 1945 года Эскизы декораций и костюмов физкультурников Эскизы оформления отдельных эпизодов выступления физкультурников Азербайджанской ССР: народный танец «Казахи», упражнения мужчин с винтовками, гимнастические упражнения.

Главный художник делегации И.Г.Ахундов Белорусская ССР Делегация физкультурников

Количество участников — 300 человек.

Главный художник делегации В.В.Алтуфьев Эскизы костюмов

Таджикская ССР Делегация физкультурников

Количество участников — 150 человек

Главный художник делегации Е.Г. Чемодуров Эскизы оформления колонны и отдельных эпизодов выступления физкультурников Таджикской ССР.

Подпись на эскизах «худ. С.Е. Романов 45 г.» Колонна физкультурников ДСО «Пищевик». Эскиз оформления выступления физкультурников ДСО «Пищевик»

Главный художник Ю.Н.Бордуков Выступление физкультурников спортивного клуба Московского ордена Ленина энергетического института имени Молотова (МЭИ)

Мужчины и девушки демонстрируют комбинированные гимнастические упражнения.

Построение пирамиды.

Количество участников — 600 человек.

Директор института т. Голубцов В.А.

Руководитель выступления — мастер спорта т. Киселев В.А.

Из программы парада

Эскизы отдельных эпизодов выступления студентов МЭИ

Подпись: худ. В. Храповицкий Колонна Добровольных спортивных обществ профсоюзов (ВЦСПС).

Выход гимнастов на площадь. Гимнастические упражнения в сомкнутом строю.

Гимнастические упражнения в разомкнутом строю.

Упражнения лучших гимнастов на снарядах — турниках и лопингах.

Демонстрация акробатических упражнений на мотоциклах.

Прыжки на мотоциклах

Количество участников — 1300 человек .

Руководители выступления: т. Белицкий И.М., заслуженный мастер спорта т. Серый Н.П.

Художник — т. Севартян Ф.Т.

Музыкальное оформление — народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии т. Файер Ю.Ф.

Из программы парада

Эскизы костюмов спортсменов ВЦСПС Эскизы номеров на мотоциклах и выступления спортсменов ВЦСПС Эскизы отдельных номеров выступления спортсменов ВЦСПС. Физкультурники ордена Ленина спортивного общества «Динамо» на торжественном марше. Головная колонна. Физкультурники ДСО «Динамо»

Количество участников — 2700 человек

Председатель Московского городского совета — т. Мильштейн С.Р.

Командир колонны — т. Пияшев И.И.

Художественные руководители: заслуженный мастер спорта т. Астафьев Б.Н., т. Осипов Д.К. и т. Левин М.Я.

Художник — т. Гранков С.А.

Из программы парада

Колонна физкультурников на Красной площади

Показательные спортивные соревнования.

Бег на 100 метров для женщин

Участвуют: мастер спорта Сеченова Е.И. («Динамо» — Москва), мастер спорта Летова В.И. («Крылья Советов» — Москва, мастер спорта Фокина В.К. («Торпедо» — Горький), Духович З.В. («Динамо» — Дзауджикау), Красикова В.И. (ГОЛИФК — Ленинград).

Бег на 100 метров для мужчин.

Участвуют: заслуженный мастер спорта Головкин П.А. (Красная Армия — Москва), мастер спорта Каракулов Н.З. («Динамо» — Москва), мастер спорта Кузнецов С.И. (ВВС КА — Москва), мастер спорта Анисимов И.Н. (Красная Армия — Киев), мастер спорта Коробов Г.В. («Крылья Советов» — Москва), Ярко А.И. (Красная Армия — Москва).

Из программы парада

Колонна физкультурниц Государственного ордена Ленине и ордена Красного знамени Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (г. Ленинград)

Показательные спортивные соревнования.

Эстафета для женщин (400 + 300 +200 + 100 метров).

Участвуют команды добровольных спортивных обществ: «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов».

Эстафета для мужчин (800 + 400 + 200 + 100 метров)

Участвуют команды добровольных спортивных обществ: «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «ЦДКА»

Главный судья — судья республиканской категории Ежков А.П.

Из программы парада

Эскизы колонны физкультурников со знаменами различных спортивных обществ Эскиз колонны конных физкультурников мужчин и женщин со схемами перестроений Эскиз одной из колонн физкультурников со схемами перестроений.

На автомобиле знамя с надписью «Слава героям» и изображение медали «Золотая Звезда» героя СССР Спортсмены добровольного спортивного общества «Буревестник» Эскизы торжественного марша колонн физкультурников. (Возможно, студентов высших учебных заведений) Колонна физкультурников Красной Армии

Количество участников — 2500 человек.

Командир колонны — генерал-лейтенант Тарасов А.А. Эскизы костюмов для выступления учащихся города Москвы

Главный художник — П.В.Вильямс,

руководитель — балетмейстер Р.В.Захаров

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На этом сегодня остановимся, продолжим завтра, а сейчас пойдём и сделаем несколько физических упражнений)))