Сегодня день радио — факты, которые вы могли не знать

1. День радио ежегодно отмечается в России именно 7 мая, поскольку в этот день в 1895 году русский физик Александр Попов осуществил сеанс связи с помощью сконструированного им радиоприемника. Александр Попов демонстрирует возможности своего радиоприемника. Фото: www.globallookpress.com

2. Первую радиограмму отправил тот же Александр Попов, но уже в 1896 году. Содержала она два слова: «Генрих Герц». Это имя немецкого физика, по которому названа единица измерения частоты переменного тока или электромагнитного излучения. Сигнал с частотой 1 Мегагерц находится примерно в середине стандартной радиовещательной полосы. 3. Радио спасло жизни 27 рыбаков в 1900 году. Александр Попов наладил 47 километров радиолинии от острова Гогланд. По этой линии ледоколу «Ермак» была передана радиограмма с приказом спасти унесенных на льдине рыбаков.

4. Первое в мире политическое событие, переданное по радио, тоже связано с Россией. В 1917 году объявили об Октябрьской революиции.

5. Поскольку в конце XIX века многие физики занимались исследованием радиосвязи, помимо Александра Попова отцами радио считаются итальянский инженер Гульельмо Маркони, американский изобретатель сербского происхождения Никола Тесла, английский физик Оливер Джозеф Лодж, французский физик и инженер Эдуар Бранли, бенгальский ученый Джагадиш Чандра Боше.

6. Первые радиопередачи в нашей стране начали передаваться из Нижегородской радиолаборатории в 1919 году. До этого в эфире звучала только азбука Морзе, а не человеческий голос.

7. В 1920-е годы передачи по радио стали вестись из опытных станций в разных городах страны, а в 1924 году вещание стало регулярным. Таким образом, радио превратилось в средство массовой информации.

8. Отмечать 7 мая как День радио стали в 1925 году, но только через 20 лет праздник вошел в календарь.

9. Интересно, что именно Советский союз первым начал иновещание на страны Запада. Московское радио (позднее — «Голос России») стало вещать на иностранных языках еще в 1929 году. Западные же радиостанции, вещающие на русском языке, такие как «Радио Свобода» и «Голос Америки» появились гораздо позже, и во времена «холодной войны» их всячески глушили.

10. В СССР радио было на пике популярности - при клубах, школах и вузах действовали радиокружки, энтузиасты собирали приемники кустарным способом.

11. Самым известным диктором в Советском союзе был Юрий Левитан, его голос знал каждый житель страны. Левитан был диктором Всесоюзного радио с 1931 года. В годы Великой Отечественной войны он читал сводки Совинформбюро и приказы Иосифа Сталина, и именно ему было доверено на всю страну сообщить о взятии Берлина и о Победе. Москвичи слушают объявление по радио о начале Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 год. Фото: www.russianlook.com

12. В 1945 году, спустя 50 лет со дня изобретения радио, в СССР появился праздник «День радио», установленный «в целях популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения радиолюбительства среди широких слоев населения».

13. В 1990-е годы система радиовещания в России кардинально изменилась. Появилось много коммерческих радиостанций, особенно музыкальных, однако же информационно-разговорные радиостанции остались, и более того, они популярны.

14. Радио не умерло даже с появлением интернета, поскольку появилась возможность слушать его онлайн без всяких приемников. Для того чтобы включить радио, теперь достаточно просто зайти на сайт любимой радиостанции.

15. Первая радиопрограмма, которая вышла через Интернет-сеть, вышла в начале 90-х годов.

16. Первая в мире Интернет-радиостанция появилась в 1993 году. Это «Internet Talk Radio».

17. 7 мая не только День радио, но и праздник для всех, кто имеет отношение к отрасли связи. Поэтому преподаватели, выпускники и студенты радиофизических факультетов России и радиолюбители празднуют этот день.

Самые известные радиоведущие СССР и России

Вадим Синявский работал на радио почти полвека – 48 лет. Именно он в 1935 году вёл первый зарубежный репортаж о футбольном матче – встречались сборные СССР и Турции. В период Великой Отечественной войны он работал военным корреспондентом и вёл радиорепортажи с фронта, например, из бункера в Сталинграде, где капитулировал Паулюс. При обороне Севастополя Синявский был серьёзно ранен и потерял глаз, но уже в 1944 году вернулся к спортивным репортажам, а 2 мая 1949 года провёл первый в истории отечественного футбола телерепортаж. Кадр из фильма «Центр нападения», 1946 год

Владимир Герцик. В годы Великой Отечественной войны коллеги называли «небесным диктором» - он вёл радиорепортажи непосредственно с борта самолёта во время боевого вылета. В мирное время Герцик озвучивал спектакли и читал стихи, а также выступал в качестве радиоведущего. Голос «небесного диктора» знала вся страна. © Кадр Первого канала

Знаменитый ведущий Игорь Кириллов известен всем телезрителям и радиослушателям страны. После нескольких лет в театре он перешёл на работу на центр на Шаболовке и после победы на конкурсе дикторов вышел в эфир. Вместе с Анной Шатиловой Кириллов вёл программу «Не время» на одной из радиостанций. © РИА Новости

Другим знаменитым советским радиоведущим был народный артист СССР Юрий Левитан. В возрасте 17 лет Левитан прошёл отбор дикторов на радио, а затем его голос вызвал симпатии Сталина, поспособствовавшего развитию его карьеры. Левитан читал правительственные заявления, вёл репортажи с Красной площади, из Кремлёвского Дворца съездов, именно он рассказал миру о первом полёте человека в космос. © РИА Новости

Виктор Балашов работал диктором Всесоюзного Радио с 1944 года. Балашов известен тем, что сотрудничал с радиостанцией «Говорит Москва», а также несколькими телепередачами: «Победители», «Клуб фронтовых друзей» и другими. © РИА Новости

В советское время большой популярностью пользовался спортивный комментатор Николай Озеров. Он вёл для радио репортажи с пятнадцати Олимпийских игр, тридцати чемпионатов мира по хоккею и восьми чемпионатов мира по футболу. В 51 год Озеров получил звание народный артист РСФСР и завершил карьеру лишь в конце 80-х в возрасте 66 лет. © РИА Новости

В российское время популярностью пользовались уже совсем другие ведущие. В июле 1999 года появилось интерактивное шоу «Бодрое утро», в котором сложился дуэт Антона Комолова и Ольги Шелест. Пара продолжает сотрудничать на различных радиостанциях, а также вести некоторые программы в одиночку. © www.russianlook.com

Другим культовым радиоведущим пост-советского времени стала Тутта Ларсен. Она вела ряд музыкальных передач, а позже стала ви-джеем телеканала «MTV Россия». © www.russianlook.com

Предыдущие материалы:

День радио в России празднуют 7 мая

День Радио

День радио - 125 лет!

День радио (День связи) - 7 мая 2018, история и особенности праздника

7 мая - День радио - День работников всех отраслей связи

7 мая - День радио !!! 120 ЛЕТ !!!!!!

ЧТО ИЗОБРЕЛ А.С. ПОПОВ, И НА ЧТО ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ Г. МАРКОНИ