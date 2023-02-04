Азиатский батальон в зоне СВО. "Партии мира" пора наступить на больную мозоль

Победа – наше общее желание в дни специальной военной операции (СВО). И речь идёт не только о победе на поле боя. Мы должны победить и внутреннего врага – так называемую "партию мира", во многом мешающую боевым действиям. И не удивляйтесь, но больной мозолью для этого внутреннего врага вполне может стать азиатский батальон в зоне СВО. Объясняем, беседуя с экспертами.

Если мигрант получил гражданство России, он должен не просто пользоваться всеми благами, которые с этим связаны, но и страну защищать, когда надо. А надо – сейчас. О чём сказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он заявил, что нужно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении получивших гражданство России мигрантов в зону СВО для выполнения боевых задач. Кроме того, в обязательном порядке, если они годны к строевой, призывать на срочную службу.

Ведущая "Первого русского" Елена Афонина в эфире программы "Мы в курсе" обсудила с экспертами, какие плюсы и минусы могут быть у этого решения и как его реализовать.

"Параллельная" жизнь и двойное гражданство

Первая проблема, которая всплывает в этом случае, – двойное гражданство, заметил военный политолог, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Люди, имеющие его, могут перемещаться из страны в страну с разными паспортами, жить "параллельной" жизнью, как им выгодно. И если завтра в России начнётся мобилизация и военные действия, они просто уедут к себе в Среднюю Азию.

Это наше большое заблуждение и большая ошибка. Я понимаю, что мы подыгрываем элитам в России, у которых двойное гражданство. Позволяем им летать, жить на яхтах, виллах заграничных. Надо решительно закончить с этим двойным гражданством, из-за него все беды. После этого вопроса о том, служить ли мигранту в армии или нет, просто не будет. Он – гражданин Российской Федерации и обязан служить, – подчеркнул Александр Михайлов.

Мигранты и служба в армии

Ситуация: человек приехал в Россию на ПМЖ, не как мигрант – на год, на полгода, по контракту, перевёз семью. Он должен отказаться от предыдущего гражданства и вступить в российское, чтобы автоматически получить все права и обязанности гражданина России, считает Александр Михайлов. В том числе обязанность защищать Родину.

Но Елена Афонина напомнила о трагическом случае в Белгородской области с расстрелом мобилизованных представителями из Средней Азии. И эта ситуация небезосновательно вызывает опасения.

Я не стал бы углубляться здесь в национальный аспект… Имело место проявление неуставных отношений, которые были, есть и будут в армии. И периодически такая статистика всплывает, – прокомментировал Александр Михайлов.

Если открыть статистику Главной военной прокуратуры, то там, по его словам, найдётся много чего "интересного". Вопрос должен лежать не в этой плоскости, считает эксперт.

"Мы никак не можем обязать мигранта идти на службу в армию, пока у него есть паспорт своей страны. Если он добровольно хочет – он пойдёт, послужит, станет контрактником, сделает здесь, возможно, военную карьеру. Но если ему не захочется, то он завтра сел в самолёт и улетел. Даже с повесткой из военкомата, которую мы ему принесём", – добавил он.

Пора закрывать лазейку

Александр Михайлов через канал Царьград обратился к депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть возможность внесения законопроекта о прекращении двойного гражданства на территории России.

Он пояснил, что нам не победить, пока мы ведём спецоперацию, а в это время "любой человек с двойным паспортом улетает в Израиль, в Европу, в Таиланд, в Австралию, в Среднюю Азию".

Если раньше руководство страны обязало избавиться от вторых паспортов чиновников, депутатов и сенаторов Федерального собрания, то сейчас пришло время для всех граждан России, которые их имеют. И это вопрос выбора: либо они там, либо здесь, – подчеркнул эксперт.

Хватит заниматься вот этим подыгрыванием элитам и подыгрыванием преступной деятельности очень многих людей. Вы знаете, сколько преступников с двойными паспортами, сколько воров в законе с двойными паспортами? Вы просто посмотрите статистику силовиков. Пора закрывать эту лазейку. Как мы закрыли с офшорами. Как закрыли лазейку для чиновников и депутатов. Пора для всех, – резюмировал Александр Михайлов.

Не время перебирать

России нужны все воины, какой бы национальности они не были. Такое мнение высказал ещё один эксперт Царьграда, военный корреспондент и музыкант Аким Апачев. Он честно признался, что не видит, "где заканчивается таджик и начинается киргиз", но ему кажется, что "эти люди могут быть нам полезными".

Мне кажется, сейчас не время перебирать. И я думаю, они усилят наши ряды однозначно, – сказал Аким Апачев.

Будет внятная стратегия, как работать с такими подразделениями – будет работа. Как пример – основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который нашёл общий язык с заключёнными и научил их воевать, отметил Аким Апачев.

"Нужен грамотный командир, который возглавит такие подразделения. Я не знаю, что это будет, добровольческое подразделение или регулярное подразделение. Но, безусловно, сейчас нам нужны на передовой солдаты", – считает Аким Апачев.

Есть "но"

Аким Апачев подчеркнул, что служба в армии не должна стать "лазейкой" для мигрантов, желающих получить гражданство России в упрощённом порядке.

Знаете, сейчас же действует закон об упрощённом получении гражданства, как раз-таки лицами, которые вступают в ряды Вооружённых сил Российской Федерации. Мне кажется, в первую очередь важно, чтобы этот инструмент не превратился в то, что сейчас в целом происходит у нас с миграционной политикой, – сказал журналист.

По словам Акима Апачева, в 2019 году он сам получил паспорт гражданина России, "прошел всё: РВП, ВМЖ, все круги".

"Я сдавал экзамен по русскому языку. И вместе со мной сдавали экзамен люди, выходцы из Средней Азии, которые не то что русской истории не знали, они в целом русского языка не знали. То, что сейчас происходит, конечно, это неправильно, это нужно менять. И должна быть внятная системная работа", – пояснил собеседник Царьграда.

Батальон "Яндекс.Такси" и "Газпром"

Идея о том, чтобы собрать среднеазиатские батальоны из числа сотрудников "Яндекс.Такси", где работает много азиатов, по словам Акима Апачева, решила бы многие проблемы на передовой.

"Вот, смотрите, я пользуюсь услугами Яндекс.Такси. И их там великое множество. Мне кажется, каждая корпорация может из своих сотрудников собрать целый батальон. Батальон "Яндекс.Такси" прекрасно усилит наступающие подразделения армии Российской Федерации. Почему нет? Подразделения "Газпрома". Нам сейчас все нужны", – пошутил военкор.

Но на самом деле всё серьёзно. Как сказал Аким Апачев, наши ребята проходят очень сложный этап, когда идут тяжёлые бои. Им самим сложно нести всё это на себе.

"Поэтому милости прошу. Сирийцы? Пожалуйста. Я думаю, садыки помогут воевать. Они умеют… Иранцы тоже – было бы неплохо… В общем, мы будем рады всем. Поэтому я бы не был столь переборчивым", – заключил военкор.

https://tsargrad.tv/articles/my-v-kurse-migranty-v-armii-ros...