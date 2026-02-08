Московские прогулки, ч.79

Ансамбль Екатерининского института. Усадьба Салтыкова Суворовская площадь достаточно популярное место для москвичей и гостей столицы. Здесь сосредоточено большое количество масштабных архитектурных памятников различных эпох. А ведь до XV века на месте площади располагалось русло реки Напрудная (другое название Самотека, Синичка), которая впадала в р.

Неглинную в районе нынешней Самотечной площади. В 20-х – 30-х гг. XX в. Река Напрудная была заключена в трубу и над ней появился сквер.

Историческая застройка места зданиями началась в 1758 г., когда здесь отстраивалась усадьба Владимира Семеновича Салтыкова. Первый проект усадебного дома был выполнен главным в тот момент архитектором Москвы князем Дмитрием Васильевичем Ухтомским в стиле зрелого барокко. Помимо главного дома на прилегающей территории был разбит плодовый сад и оранжереи. В 1777 г. у сына Алексея Владимировича владение выкупает государственная казна в лице тогдашнего обер-полицмейстера Николая Петровича Архарова под инвалидный дом по уходу за неимущими бывшими офицерами российской армии.

В 1803 г. после вывода Инвалидного дома по указу императора Александра I здесь был открыт институт Благородных девиц. Учебное заведение получило название «Училище ордена Святой Екатерины», а позднее Екатерининским институтом. Также стала именоваться и прилегающая площадь. Разработку проекта перестройки зданий поручили архитектору Ивану Дементьевичу Жилярди. Переделки продолжались вплоть до 1818 г., уже сыном Ивана Дементьевича – Доменико Ивановичем Жилярди, который расширил особняк за счет двух пристроек к бокам основного дома, оформил по-новому фасад в модном тогда стиле ампир. После революции площадь перестала называться Екатерининской. В 1932-1934 гг. она именовалась площадью Коммуны. В 1928 г. в здании Екатерининского института рас полагался Центральный дом Красной Армии. В 1918-1928 гг. по проекту архитектора С.А.Торопова здание было реконструировано с постройкой парадной лестницы. В 1960 г. перед зданием внутри ограды был установлен бюст М. В. Фрунзе работы скульптора Е.В. Вучетича. В 1982 г. в центре площади установили памятник А.В. Суворову работы скульптора О.К. Комова и архитектора В.А. Нестерова. Название Суворовская площадь получила позже в 1994 г. в честь великого русского полководца. В настоящее время в главном здании размещается Культурный центр вооруженных сил РФ имени М.В. Фрунзе. С обратной стороны к зданию примыкает исторический Екатерининский парк с прудом, в котором находится еще один интересный объект – двухэтажный флигель (строение 4), построенный в стиле ампир.

Суворовская площадь, 2, стр. 1, Москва

Есть в Москве станция метро "Октябрьское поле"

А почему станция метро «Октябрьское поле» так названа? Где там то самое поле?

Хотя название "Октябрьское поле" произошло от местности, но к полю не имеет отношения.. Если точнее, это небольшой лес, находится он южнее, чем сама станция.

В 1914 году здесь появилась одноимённая радиостанция, которая обеспечивала связь Российской Империи с союзниками из Антанты во время Первой Мировой войны.

В 1922 году, в честь 5-й годовщины Революции, радиостанцию нарекли "Октябрьской". А сама местность стала именоваться "Октябрьским военным радиополем". Со временем название сократилось до "Октябрьского поля". Вот такой поворот.

Краснопресненская обсерватория ГАИШ МГУ Краснопресненская обсерватория ГАИШ — одно из старейших астрономических учреждений России.

Астрономическая обсерватория основана в 1831 году. Обсерватория была построена по инициативе и плану профессора астрономии и математики Д. М. Перевощикова, а архитектор Д. Григорьев спроектировал жилой корпус.

Её предшественница — деревянная обсерватория Московского университета, сгоревшая в 1812 году.

Новое здание построили на земле, подаренной купцом Зосимой.

В 1900 году В. Цераский добавил купол с 15-дюймовым телескопом-астрографом, одним из крупнейших в России.

В советское время здесь работали служба точного времени и гравиметрический пункт СССР.

В настоящее время архитектурный ансамбль обсерватории включает главный корпус с башней, окружённый придворным хозяйством с профессорским домом и зданиями, в которых жили наблюдатели.

Здесь, до переезда на Ленинские горы, размещался ГАИШ (1931–1956).

В 1979 г. Краснопресненская обсерватория решением исполкома Моссовета была поставлена на государственную охрану как памятник архитектуры и градостроительства.

В 1990 году научные наблюдения завершились, сейчас здание используется как лаборатория ГАИШ МГУ. Нововаганьковский пер., 5, стр. 1, Москва

Военная академия имени М.В. Фрунзе Военная академия имени М. В. Фрунзе ведёт свою историю с 8 декабря 1832 года. Здание Военной академии имени Фрунзе построено в 1932–1937 годах по проекту Руднева и Мунца.

До августа 1918 года она именовалась Николаевской академией Генерального штаба и являлась ведущей военной академией Российской империи. Она восходила к Николаевской академии Генерального штаба, основанной 26 ноября 1832 года, и являлась ведущим военно-научным центром России и долгое время не имела постоянного здания.

После Октябрьской революции на базе Николаевской академии была учреждена Военная академия Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии.

В 1921 году академия была преобразована в общевойсковую и переименована в Военную академию РККА. Приказом РВС СССР от 5 ноября 1925 года ей было присвоено имя М. В. Фрунзе, который возглавлял её с 1923 по 1925 год.

Главный корпус — монолитный массив на мощном стилобате с выразительным карнизом, фасад украшен квадратными окнами и эмблемами серпа и молота в цоколе. Изначально планировали эллиптический зрительный зал, но в 1960-х построили общежитие подковообразной формы по проекту ученика Руднева Асса.

В годы Великой Отечественной войны академия была эвакуирована в Фрунзе (ныне Бишкек) в ноябре 1941 года и вернулась в Москву в декабре 1943 года и продолжала подготовку офицеров вначале по сокращённой, а затем и по полной программе. Её выпускники занимали ответственные посты на всех уровнях руководства войсками.

После завершения войны академия готовила военных управленцев с учётом появления новых видов оружия, в том числе и ядерного. Кроме того, в её стенах осуществлялась подготовка офицеров большого количества иностранных государств. Военная академия имени М.В. Фрунзе была высшим военным учебным заведением России, существовавшим с 1918 по 1998 год. В 1998 году её преобразовали в Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации.

пр. Девичьего Поля, 4, Москва

Здание редакции «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» «Известия» занимают высокое здание в стиле "авангард" с рядом больших круглых окон на верхнем этаже, которое фланкирует Пушкинскую площадь с севера.

Дом редакции и типографии газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» – самая значительная работа Григория Бархина, основателя целой династии архитекторов. Работа над проектом началась в 1925 году при участии инженера А.Ф. Лолейта, а закончен он был в конце 1927 года. Это полиграфическое предприятие продолжило дореволюционную традицию, начатую Федором Шехтелем: совсем рядом находилась типография «Утро России», построенная для Рябушинских, а в Трехпрудном переулке – «Скоропечатня Левинсона».

Комплекс был выстроен к десятилетию Октябрьской революции на Страстной площади, рядом с монастырем, который будет снесен в 1930-е годы. Участок не совсем правильной формы заняли два корпуса – производственный и редакционный. Между ними был поставлен лестничный блок, благодаря которому внутри квартала образовался дворик. Со стороны площади был единый фасад. В первоначальном варианте проекта над лестничным блоком была башня высотой в 12 этажей, но с 1926 года было запрещено строить здания выше семи этажей внутри Садового кольца. Фасад здания представляет собой четкую решетку вертикальных столбов и горизонтальных перемычек, образующих квадраты оконных проемов. Эта геометрическая схема выглядит незаурядно благодаря целому ряду художественных приемов. В квадратную клетку каркаса были включены вертикальный витраж лестницы и система балконов, смещенных к углу здания, что немного нарушало монотонную симметрию и придавало динамику.

Объект культурного наследия регионального значения. С 1927 по 2011 год в здании размещалась редакция газеты «Известия».

В 2011 году редакция «Известий» переехала в новый офис, и спустя год началась реконструкция исторического здания, продлившаяся до 2018 года.

Тверская ул., 18, корп. 1, Москва

Гостиница «Националь» - гостиница, обладающая королевским статусом. «Национальный» шик

Участок на Тверской, где раньше был трактир «Балаклава», в 1900 году приобрело Варваринское акционерное общество; проект поручили архитектору Александру Иванову.

В начале XX века на месте трактира «Балаклава» была построена роскошная гостиница «Националь», спроектированная архитектором Александром Ивановым.

Строительство этой первоклассной гостиницы началось в 1900 году, а уже в 1903 году она открылась.

На момент открытия считался одним из самых престижных в Москве.

В январе 1903 года для открылась гостиница «Националь», которая сегодня располагается в самом начале Тверской улицы. Торжественная церемония состоялась ещё 29 декабря 1902 года, но для всех двери отеля распахнулись только 1 января 1903-го. Отель с 160 номерами получил название «Национальная», и в 1903 году были приняты первые гости. Сооружение приобрело известность благодаря трактиру «Балаклава», который располагался внутри. Его залы походили на пещеры, а попасть туда могли только самые влиятельные горожане! Открытая в 1903 году, гостиница включала рестораны, кондитерскую, магазины, в том числе меховые. Гостиница сразу стала одной из лучших в Москве. В начале прошлого века здесь останавливались представители королевских династий Европы, российская аристократия и гости последнего российского императора.

Сооружение приобрело известность благодаря трактиру «Балаклава», который располагался внутри. Его залы походили на пещеры, а попасть туда могли только самые влиятельные горожане! Открытая в 1903 году, гостиница включала рестораны, кондитерскую, магазины, в том числе меховые. Гостиница сразу стала одной из лучших в Москве. В начале прошлого века здесь останавливались представители королевских династий Европы, российская аристократия и гости последнего российского императора.

Здесь охотно останавливались богатые промышленники, купцы, иностранные дипломаты. В 1913 году в «Национальной» проживал дядя Николая II - князь Александр Михайлович. В разное время здесь жили Фёдор Шаляпин, Иван Бунин. Здесь останавливались писатель Дмитрий Мережковский и поэтесса Зинаида Гиппиус, балерина Анна Павлова и композитор Николай Римский-Корсаков.

После революции здесь на некоторое время до переезда в Кремль в «скромной» буржуазной обстановке поселились члены Советского правительства: Ленин, Свердлов, Троцкий, Дзержинский. На долгие годы гостиница стала «1-м Домом Советов» - общежитием для функционеров новой власти. С 1918 по 1931 год советское правительство превратило гостиницу в Первый Дом Советов, где располагались правительственные подразделения и размещались представители руководства большевиков. В разное время здесь жили Ленин, Дзержинский, Троцкий.

Статус гостиницы был возвращён ей только в начале 1930-х годов. Тогда же окончательно закрепилось её название – «Националь». В 1930-е годы проведена реконструкция с заменой мебели на антикварную.

В годы Второй мировой войны она служила резиденцией для 16 иностранных посольств. В 1974 году отель «Националь» был включён в список охраняемых государством памятников истории и культуры. В 1974 году здание было признано памятником истории, а в 1991–1995 годах отреставрировали при участии «Моспроект-2». В 1995 году после реставрации оно вновь открыло двери для гостей.

В современном отеле есть крытый бассейн с подогревом, фитнес-центр, ресторан, бар, 13 залов для проведения мероприятий.

Интерьеры гостиницы «Националь» Гостиница «Национальная» была построена в 1902-03 годах по проекту архитектора Александра Иванова, в качестве заказчика и спонсора выступило Варваринское акционерное общество. На момент открытия это была самая дорогая, престижная, современная и технически оснащённая гостиница. Во все времена в гостинице останавливались соответствующие ей гости – представители государственной власти, важные иностранные господа и знаменитости. Бесконечные генерал-губернаторы, предводители дворянских собраний. Но самый известный гость первых лет гостиницы, вовсе не чиновник, а композитор — Римский-Корсаков. Моховая ул., 15/1с1, Москва

А вы знали, что знаменитая этикетка водки «Столичная» родилась в «Национале»? Любопытно, что в тридцатые годы в ресторане гостиницы обедал художник Андрей Иогансон и поглядывал на гостиницу «Москва», которая была недавно отстроена аккурат через дорогу. Он зарисовал новое здание так, как видел его в окно — с угла, и картинка легла в основу этикетки для водки «Столичная». С тех пор, кстати, этикетка не менялась.

Здание биржи Московская биржа — одна из старейших и крупнейших бирж в Российской империи.

Первые известия о собраниях московских купцов для заключения сделок биржевого характера относятся к началу 1810-х годов. Идея биржи возникла в 1828 году, когда купцы обратились к князю Голицыну.

Первая биржа открылась 20 ноября 1839 года на месте церкви Дмитрия Солунского, сгоревшей ранее.

Первое здание (1836–1839) в стиле раннего ренессанса с террасой и металлическими колоннами — работа архитектора Быковского.

В 1873–1875 годах архитектор Каминский построил новое здание с классическим портиком и неоренессансным фасадом, вмещавшее до 1150 человек.

Московская биржа, 1913 год

Биржа была общей (универсальной): на ней совершались сделки как с товарами, так и с ценными бумагами (за исключением периода Первой мировой войны).

После Октябрьской революции 1917 года деятельность Московской биржи прекратилась. После революции (1920–1925) здесь был Горный совет; в 1925 году добавили этаж по проекту Кузнецова. С 1990-х годов — штаб-квартира Торгово-промышленной палаты России. Сейчас здесь находится торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Здание биржи — архитектурный памятник второй половины XIX века. Здание охраняется как объект федерального культурного наследия.

ул. Ильинка, 6/1с1, Москва

Биржевая площадь

Небольшая площадь находится в районе Китай-города, между улицей Ильинка и Старопанским и Богоявленским переулками. Свое название площадь получила в конце XIX века по возведенному здесь зданию Московской биржи. В разное время ее именовали Ильинская, Карунинская, Куйбышева. В 1992 году площадь вновь стала Биржевой. Уникальный рисунок мощения создает ощущение старинной кладки и визуально подчеркивает наличие площади, организованной вокруг фонтана. Для проезжей части используется асфальтовое покрытие, для всех пешеходных зон - гранитные плиты. Деревянный настил вокруг фонтана используется в качестве уличной лавки. Площадь освещается за счет исторических опор и декоративной подсветки фонтана.

Сейчас площадь выглядит более нарядной!

Особняк Постникова-Коншиных-Манташева Здание построено в 1840 году в неоклассическом стиле по проекту М. Д. Быковского. Перестройка особняка на рубеже XIX и XX веков была проведена под руководством архитекторов Ф. О. Шехтеля и А. Э. Эрихсона.С середины XIX в. Москва переживает «дачный бум». С Высочайше утвержденного мнения Государственного совета от 7 июля 1847 г. за № 21387 «О раздаче в окрестностях столиц пустопорожних земель под устройство дач на сроки до тридцати лет» на расстоянии 25 верст вокруг Москвы и Санкт-Петербурга разрешалось выделять земли под устройство фабрик и заводов, а также «дач красивых, удобных и вполне соответствующих своему предназначению».

Район Петербургского шоссе, а особенно Петровского парка, был престижным дачным местом: кроме загородных домов московской знати, здесь располагались рестораны и другие увеселительные заведения. К началу века дачное строительство набирает обороты, огромные участки начинают дробиться на более мелкие, позволить которые может себе и менее взыскательная публика. В заметке журнала «Развлечение» за 1889 г. автор так определяет контингент дачного поселка: «В Петровский парк ехал beau monde, аристократия, спортсмены, адвокаты, разорившиеся дворяне... и врачи».

В 1880-е гг. участок приобретает купец А. М. Постников, учредитель «Товарищества фабрики металлических изделий А. М. Постникова», производитель церковной утвари и кабинетной бронзы.

Здание построено в 1840 году в неоклассическом стиле по проекту М. Д. Быковского. Владение по Петербургскому шоссе, 21 было возведено в первой половине XIX в. Перестраивается при Коншиных под руководством архитекторов Ф. О. Шехтеля и А. Э. Эрихсона

В годы своего владения часть участка он сдает в аренду «королю антрепризы» Ш. Омону. После смерти Постникова участок дробится, и дом с прилегающим участком переходит во владение московских фабрикантов Коншиных, а затем в 1914-1915 гг. И. А. Манташеву, сыну известного нефтепромышленника, страстному любителю лошадей, «бездельнику и прожигателю жизни». Главный фасад прямоугольного в плане дома акцентирован выступающим портиком: шесть каннелированных колонн композитного ордера опираются на цокольный этаж, образуя открытую лоджию на втором этаже. Композицию венчает фриз с розетками и треугольный фронтон, богато декорированный модульонами, розетками и гирляндами в тимпане.

Цокольный этаж имеет рустованную отделку по бокам и гладкую в центральной части, второй этаж прорезан восемью полуциркульными и двумя прямоугольными окнами, обрамленными лопатками с композитными капителями, сандриками и гирляндами. К более лаконичной части фасада справа примыкает открытая парковая терраса, огражденная балюстрадой.

К этой части архитектором Ф. О. Шехтелем был пристроен двухэтажный объем с большими полукруглыми окнами с характерной для модерна расстекловкой на первом этаже и прямоугольными на втором.

В интерьерах дома сохранились подлинные элементы отделки Ф. О. Шехтеля: трапециевидное деревянное окно, парадная мраморная лестница с резными растительными мотивами, рельефные панно.

От проспекта дачу отделяет ограда (частично глухая) в столбах с декором на лицевой части и фигурными навершиями. Входные пилоны украшены овальными картушами с гирляндами. В советский период в здании размещались квартиры сотрудников Академии им. Н. Е. Жуковского, а с 1949 года в помещениях функционировал Дом Пионеров. В 1970-е годы в мастерской, расположенной в здании, работал мультипликатор Ю. Б. Норштейн, в здании располагался Музей детского кино при киностудии «Анимафильм».

В настоящее время планируется проведение реставрационных работ, включающих ремонт кровли, лестницы и оконных рам.

Ленинградский просп., 21, Москва

Усадьба сахарного короля или особняк Харитоненко. Архитектор: Ф.О.Шехтель, 1893 г. Здание было построено по заказу крупнейшего предпринимателя Павла Харитоненко, который снабжал сахаром пол-страны. Владение принадлежало его семье ещё с 1870-х годов, а находившиеся здесь постройки использовались для конторских и складских нужд. Но в конце XIX века Харитоненко всё же решил возвести здесь усадьбу для своей семьи.

Харитоненко, решил создать здесь семейную резиденцию, пригласив для её проектирования архитектора Василия Залесского, который оформил здание в ренессансно-барочном стиле.

А для оформления интерьеров был приглашен небезызвестный Ф. О. Шехтель. Однако мастером на тот момент он ещё не был — особняк стал одной из первых его самостоятельных работ. Интерьеры, над которыми трудился Шехтель дошли до наших дней практически без изменений.

В усадьбе часто устраивались приемы и концерты, но после 1917 года судьба его была похожей на многие остальные памятники архитектуры. После революции 1917 года семья Харитоненко покинула Россию. Все владения Харитоненко были национализированы.

Здание сначала использовалось миссией датского Красного Креста, а затем передано Наркомату иностранных дел. Здесь разместились квартиры сотрудников НКИД, а главный дом часто использовался для приемов иностранных гостей.



Здесь проводились приемы иностранных делегаций.

Гербер Уэллс писал:

«Особняк для гостей правительства, где мы жили вместе с г. Вандерлипом и предприимчивым английским скульптором, каким-то образом попавшим в Москву, чтобы лепить бюсты Ленина и Троцкого, — большое, хорошо обставленное здание на Софийской набережной, расположенное напротив высокой кремлёвской стены…»

Так было до 1931 года, пока здесь не разместилось посольство Великобритании. В разные годы в усадьбе останавливались многие английские политики и дипломаты, такие как Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер. В 1994 году бывшую усадьбу Харитоненко посетила даже королева Великобритании Елизавета II. В 1994 году усадьбу посетила королева Великобритании Елизавета II во время своего официального визита в Россию.

«Особняк на Софийской набережной – самая красивая британская резиденция в мире» - Королева Елизавета II.

Здесь бывали и другие члены британской королевской семьи, такие как принц Филипп, принцесса Анна, принц Эдвард и Диана, принцесса Уэльская.

Сейчас в здании располагается резиденция посла Великобритании.

Входа нет

Софийская наб., 14

