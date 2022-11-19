Набор открыток «Советы туристам». 1980

Вот такое наглядное пособие новичкам-туристам.

Авторы: Ю. Александров, Е Антропов. У последнего совета в каком-то издании есть более подробный вариант насчёт укуса змеи, вот он:

При укусе змеи нужно быстро выдавить из ранки (не нажимая очень сильно) капельки крови. Промывайте ранку спиртом, одеколоном, кипячёной водой или раствором марганцовки. Отсасывать кровь ртом (с частым сплёвыванием) допустимо только при полной целости слизистых оболочек рта. Следует больше пить (молоко, чай, кофе, вода). При укусе в руку или ногу пораженной конечности необходимо обеспечить покой. Руку подвешивают в согнутом положении к груди. Ногу можно прибинтовать к шине, как это делают при переломе. Необходимо следить за тем, чтобы по мере развития отека повязка не врезалась в тело.

При укусе змеи нельзя делать перетяжки.

Принимать спиртные напитки совершенно недопустимо.

В тяжелых случаях обратитесь к врачу.

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