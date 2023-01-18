Территория Героев...(65)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/23441 https://t.me/mod_russia/23446 https://t.me/mod_russia/23457 https://t.me/mod_russia/23460

Младший сержант Кузьмищев Виктор Младший сержант Виктор Кузьмищев, действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, в ходе боя уничтожил позиции пулеметного расчета противника, а также, несмотря на полученное ранение, ликвидировал 6 человек живой силы противника.

https://zpobeda.ru/viktor-kuzmishhev/

Старшина Слепцов Александр Старшина Александр Слепцов в составе батальонно-тактической группы российских десантников брал под контроль стратегический важный объект. В ходе боестолкновения с украинскими националистами, из вооружения боевой машины десанта старшина лично уничтожил грузовой автомобиль с нацистами, а также три единицы техники с вооружением.

При этом после того, как объект перешел под контроль российских Вооруженных Сил, отступивший противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции.

В ходе ведения оборонительного боя Слепцов организовал контратаку силами своего отделения, благодаря чему была уничтожена группа пехоты численностью до семи человек. В результате российские военные смогли отразить атаки врагов и удержать объект под умелым руководством старшины, весь личный состав остался жив, хотя силы были не равны.

Награждён орденом Мужества!

https://zpobeda.ru/aleksandr-slepcov/

Гвардии прапорщик Воротилин Роман Гвардии прапорщик Роман Воротилин выполнял боевую задачу по обеспечению командного пункта всеми видами связи. Стремясь лишить российские подразделения устойчивого управления, противник атаковал позиции командного пункта. При этом применяя артиллерию и минометы.

При обстреле один из снарядов разорвался рядом с аппаратной связи, в результате чего она получила повреждения и загорелась. Рискуя жизнью, гвардии прапорщик Роман Воротилин эвакуировал из горящей аппаратной товарища, получившего тяжелые ранения, не способного выбраться самостоятельно. Роман оперативно оказал ему первую помощь, чем спас жизнь.

Невзирая на обстрелы, Воротилин развернул резервную станцию связи и восстановил связь внутри пункта управления и с вышестоящим командованием.

https://zpobeda.ru/roman-vorotilin/

Майор Монахов Вячеслав В условиях повышенной опасности и риска для жизни, при совершении маршей автомобильных колонн майор Вячеслав Монахов обеспечил надежную организацию охраны материальных ценностей воинских колонн на остановках и привалах. Это способствовало успешному выполнению боевых и специальных задач. Также под непосредственным контролем Вячеслава проводились мероприятия по оказании помощи и содействию в восстановлении жизненно важных объектов в населенных пунктах, освобожденных от вооруженных формирований украинских боевиков.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-monahov/

Сержант Домрачев Евгений Отделению российских военнослужащих, под руководством заместителя командира взвода – командира боевой машины сержанта Евгения Домрачева, была поставлена задача по разведке разрушенных мостов, затрудненных участков дорог, лесных завалов на путях движения колонны ВДВ.

Продвигаясь по маршруту, у одного из населенных пунктов, Евгений обнаружил группу украинских националистов, планировавшую осуществить минирование дороги. Оценив силы радикалов, сержант Домрачев со своим подразделением, совершив обходной маневр и выйдя в тыл врага, стремительно атаковал противника.

В ходе завязавшегося боя Евгений получил ранение. Самостоятельно оказав себе первую помощь, он продолжил вести бой, и лично уничтожил БМП националистов вместе с ее экипажем.

Лишенные огневой поддержки, националисты были вынуждены бежать с поля боя.

https://zpobeda.ru/evgenij-domrachev/

Младший сержант Шахпазов Роман Командир отделения младший сержант Роман Шахпазов вместе со своим подчиненным личным составом выполнял задачу по охране мест хранения имущества и боеприпасов батальонной тактической группы российских войск. Ночью Роман вел наблюдение за территорией, прилегающей к местам хранения имущества и боеприпасов.

Во время наблюдения Шахпазов обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами. Используя средства связи, Шахпазов своевременно доложил о приближающемся противнике и открыл огонь по националистам. Осознавая возможность подрыва боеприпасов, Роман первым уничтожил гранатометчика. Несмотря на превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором, организованным Роман и его подчиненными. Благодаря мужеству и героизму младшего сержанта Шахпазова группе удалось сдержать диверсионно-разведывательную группу противника до прибытия основных сил, которые уничтожили украинских диверсантов.

https://zpobeda.ru/roman-shahpazov/

Лейтенант Маркеев Роман Гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием Романа Маркеева выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих на позиции украинских националистов подразделений российских мотострелков.

В ходе наступления артиллерийскими ударами взвода Маркеева было уничтожено 6 единиц техники противника и 2 укрепительных сооружения боевиков. Противостоящие российским подразделениям националисты в результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Маркеева существенно утратили боевую способность и вынуждены были покинуть занимаемые позиции.

Благодаря профессионализму, мужеству и отваге Маркеева задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена.

https://zpobeda.ru/roman-markeev/

Рядовой Денисенко Евгений Рядовой Евгений Денисенко, действуя в составе батальонной тактической группы российских десантников, выполнял задачи по обороне стратегически важного населенного пункта, освобожденного от украинских националистов.

Ночью вооруженная группа боевиков, усиленная бронетранспортером, стремясь в очередной раз прорвать линию обороны, атаковала позиции российских десантников. Евгений первым обнаружил противника, о чем незамедлительно доложил командиру, и, получив приказ на уничтожение боевиков, открыл огонь по вражеской технике. В ходе боя рядовой Денисенко точным выстрелом из гранатомета поразил бронеавтомобиль противника вместе с десантом, нанеся значительный урон врагу.

При ведении оборонительных действий группа военнослужащих, в состав которой входил Евгений, занимая стратегически выгодную позицию, отразила атаку противника, имеющего численное превосходство, что позволило защитить населенный пункт.

https://zpobeda.ru/evgenij-denisenko/

Старший сержант Кирдяшев Сергей Старший сержант Сергей Кирдяшев в составе подразделения выполнял специальную задачу по освобождению территории от противника, дальнейшего продвижения нашил войск в тыл противника, что продолжал оказывать ожесточенное сопротивление.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы, находясь под постоянным наблюдением беспилотных летательных аппаратов врага и периодического огневого воздействия, по целеуказанию начальника артиллерии, личным составом расчета старшего сержанта Кирдяшева был уничтожен 1 наблюдательный пункт, 4 единицы бронированной техники и более 15 военнослужащих.

Высокий профессионализм и слаженность расчета старшего сержанта Кирдяшева позволили нанести существенный урон украинским боевикам, что привело к их отступлению.

https://zpobeda.ru/sergej-kirdyashev/

Старший сержант Синегубов Антон Командир отделения старший сержант Антон Синегубов в составе подразделения выполнял задачи по обнаружению ДРГ противника в заданном районе.

На подступах к населенному пункту, подконтрольному противнику, Антон обнаружил украинских боевиков численностью до взвода, закрепившихся на оборудованных позициях. Оценив обстановку, Синегубов доложил командованию об обнаруженном противнике. Было принято решение атаковать.

В ходе завязавшегося боя старший сержант Антон Синегубов, скрытно перемещаясь на местности, огнем из штатного вооружения лично уничтожил БМП противника иностранного производства. Лишив боевиков поддержки бронетехники, действуя смело и решительно, огнем из пулемета Антон продолжил наносить огневое поражение украинским националистам, не давая им вести прицельный огонь.

Благодаря действиям старшего сержанта Антона Синегубова удалось обнаружить и уничтожить бронетехнику противника и более десяти боевиков, а также взять стратегически важный населенный пункт под контроль российских войск.

https://zpobeda.ru/anton-sinegubov/

Военнослужащий Базаржапов Жалсан Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал сержант Жалсан Базаржапов, выполняла задачи по обнаружению позиций националистов в заданном районе. Продвигаясь по лесополосе, российские военнослужащие обнаружили группу украинских боевиков. Завязался бой.

Жалсан одним из первых открыл огонь по боевикам, оборудующим огневую точку, и уничтожил пулеметный расчет. Противник, имеющий численное превосходство, предпринял попытку окружения российских военнослужащих. Командир группы принял решение на отход в сторону движущихся к нашим подкреплениям.

Сержанту Базаржапову была поставлена задача – прикрывать отход группы. Ведя прицельный огонь, Базаржапов точным огнем уничтожил пулеметный расчет на пикапе, а также ранил еще трех националистов, сковав тем самым действия боевиков. Отходя в сторону своих, Жалсан продолжал уничтожать преследователей. Смелые и профессиональные действия Базаржапова позволили двум российским группам выстроить оборону и, дождавшись боевиков, уничтожить их.

https://zpobeda.ru/zhalsan-bazarzhapov/

Военнослужащий Икоев Георгий Ветеран СВО. Икоев Георгий Вепхвиевич

Уроженец Республики Северная Осетия-Алания г.Алагир с первых дней принимал участие в СВО.

За проявленную отвагу храбрость и мужество, представлен к государственной награде: медали «За Отвагу»

https://zpobeda.ru/georgij-ikoev/

Сержант Тонтоев Тимур В Бурятии участника СВО на Украине сержанта Тимура Тонтоева наградили орденом Мужества.

Известно, что в феврале его колонна войск попала в засаду. Тимур Тонтоев сумел выбраться из машины, и под шквальным огнём противника начал прицельную стрельбу по украинским националистам. Это дало возможность его товарищам спешиться с техники и организовать оборону. Во время боя сержант получил сквозное ранение в стопу, но, несмотря на это, продолжал вести ответный огонь.

За проявленную отвагу и самоотверженность сержант Тимур Тонтоев указом прeзидента награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/timur-tontoev/

Старший лейтенант Рябец Евгений Командир батальона 2 армейского корпуса НМ ЛНР старший лейтенант Евгений Рябец говорит, что он, как настоящий мужчина, должен защищать свою землю от врага.

На счету его подразделения участие в боях за освобождение крупных населенных пунктов ЛНР, десятки укрепрайонов, взятых во взаимодействии с союзными силами, уничтоженная боевая техника ВСУ.

https://zpobeda.ru/evgenij-ryabec/

Военнослужащий Белокрылов Алексей В ходе специальной военной операции командир отделения – санитарный инструктор сержант Алексей Белокрылов выполнял задачи по медицинского обеспечения подразделения ВС РФ.

В ожесточенных боях с украинскими националистами, удерживающими под своим контролем один из населенных пунктов, Алексей, несмотря на артиллерийские и минометные залпы со стороны противника, оценивая тяжести ранений, оказывал неотложную помощь нашим военнослужащим прямо в местах массированного обстрела.

Находясь под плотным огнем артиллерии и авиации противника, Алексей лично вынес из-под огня противника в безопасное место 7 раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь, чем спас их жизни.

Также сержант Белокрылов неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым на месте, вследствие чего часть военнослужащих, получившая незначительные повреждения, продолжала выполнять боевые задачи.

https://zpobeda.ru/aleksej-belokrylov/

Капитан Волчек Максим Капитан Максим Волчек в ходе одного из артиллерийских обстрелов наших позиций получил тяжелую контузию, но принял решение остаться руководить своим батальоном до момента стабилизации обстановки на вверенном участке обороны. На протяжении трех дней противник безрезультатно атаковал наши позиции. Все это время капитан продолжал руководить обороной рубежей на подступах к населенному пункту, отбивая все попытки врага прорваться в посёлок.

https://zpobeda.ru/maksim-volchek/

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Шевяков Алексей В ходе спецопepaции, защищая миpное население ДНР и ЛНР, героически погиб Шевяков Алексей.

Ранее Алексей работал спасателем в Областной Службе спасения Костромской области.

У Алексея осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

https://zpobeda.ru/aleksej-shevyakov/

Военнослужащий Провоторов Алексей В ходе специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на территории Украины погиб Алексей Провоторов, уроженец Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского района.

Родился и вырос Алексей Тимофеевич в селе Средний Карачан. Во время службы в армии принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Был награжден нагрудными знаками «Участнику боевых действий», «За отличие в службе ВВ МВД России», «За службу на Кавказе».

В период частичной мобилизации 2022 года Алексей Провоторов был вновь призван в ряды Вооруженных Сил РФ.

В ходе специальной военной операции на Украине показал пример верного товарища, храброго военнослужащего и настоящего патриота. Погиб при выполнении боевых задач.

https://zpobeda.ru/aleksej-provotorov/

Военнослужащий Кизятов Госман В Омской области, Русско-Полянском районе, аул Басс-Агаш простились с солдатом Кизятовым Госманом Булатовичем.

Обстоятельства его гибели не сообщаются.

Госман — был улыбчивым, с особым чувством юмора, учась в школе занимался греко-римской борьбой и занимал призовые места, вежливый и хороший, таким и останется в наших сердцах!

https://zpobeda.ru/gosman-kizyatov/

Военнослужащий Очерцов Дмитрий В ходе СВО под Луганском погиб Очерцов Дмитрий Рудольфович.

https://zpobeda.ru/dmitrij-ochercov/

Доброволец Рязанов Юрий В Люберцах простились с Юрием Рязановым, воином погибшем на СВО в городе Артемовск Донецкой Народной Республики.

Родные и близкие, коллеги и друзья простились с погибшем защитником Отечества, добровольцем, бойцом ЧВК Вагнера, Юрием Рязановым.

Юрий погиб героически, защищая Родину, боевых товарищей, свою семью.

https://zpobeda.ru/jurij-ryazanov/

Военнослужащий Тарбаев Мирхат В Камызякском районе простились со старшим матросом, разведчиком-снайпером разведывательной десантной роты Тарбаевым Мирхатом Руслановичем.

Он погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине.

После объявления спецоперации, Мирхат одним из первых подписал контракт для участия. Несмотря на юный возраст, он имел много медалей, которыми был награжден за отвагу, мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга. Свой мужской долг Мирхат исполнил до конца и погиб.

Он всегда стремился помочь родным, братьям и друзьям, очень любил маму, брата, жену и маленькую дочку.

https://vk.com/wall-54825165_778703

Военнослужащий Джалмуханов Артур В Камызякском районе в последний путь проводили Джалмуханова Артура Ерсаиновича.

Ему было 33 года.

Он был добрым, отзывчивым, всегда готов помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Артур навсегда останется в памяти односельчан добрым и скромным парнем.

https://vk.com/wall-54825165_778703

Военнослужащий Шерстнев Григорий В Лысковском округе простились с военнослужащим Григорием Шерстневым 1964 года рождения, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Григорий Владимирович проходил военную службу по контракту с августа 2022 года.

https://zpobeda.ru/grigorij-sherstnev/

Доброволец Соколов Александр Погиб участник специальной военной операции Соколов Александр Иванович.

С 2003 по 2015 служил в мурманском ОМОН.

Был добровольцем.

Он уже на пенсии был, но пошёл, когда Родина в опасности….

Он был профи…. всю Чечню прошёл…

https://zpobeda.ru/aleksandr-sokolov-2/

Военнослужащий Стромилов Дмитрий Дмитрий Андреевич Стромилов героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

13.04.2000-29.12.2022

https://zpobeda.ru/dmitrij-stromilov/

Военнослужащий Каргаполов Олег Командир боевой машины десантно-штурмового взвода ВДВ - Олег Каргаполов погиб в бою в Кременском районе ЛНР.

Ему было 38 лет, был призван в самом начале мобилизации.

Родился он в Минусинске, ранее работал на вахте, был добровольцем пожарной дружины.

https://vk.com/wall-138996566_32657

Военнослужащий Сеикаев Александр 3 января киевским режимом был нанесен удар американскими ракетами системы залпового огня «HIMARS» в городе Токмак Запорожской области по зданию центральной районной больницы.

Здание центральной районной больницы никогда не использовалось в качестве военного объекта и выполняло только единственную функцию оказания медпомощи населению.

В момент ракетного удара в райбольнице российскими гражданскими и военными медиками оказывалась медицинская помощь гражданским лицам, пострадавшим от артиллерийских ударов ВСУ.

Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных.

Несмотря на опасность обстрелов, майор Сеикаев принял решение выполнить свой врачебный долг и остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место.

В ходе последующих ударов ВСУ по центральной районной больнице находившиеся в здании пациенты и командир медицинского батальона получили ранения не совместимые с жизнью.

За самоотверженную верность врачебному долгу, мужество и героизм, майор медицинской службы Александр Сеикаев награжден Орденом Мужества, посмертно.

https://t.me/mod_russia/23190

Военнослужащий Шевченко Михаил В ДК Радуга состоялось прощание с Любимым Отцом, сыном, братом, другом, Шевченко Михаилом Викторовичем, погибшим в ходе СВО.

г. Карталы

https://zpobeda.ru/mihail-shevchenko/

Военнослужащий Тё Александр При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции трагически погиб Тё Александр Сергеевич.

https://zpobeda.ru/aleksandr-tjo/

Военнослужащий Судаков Данила С прискорбием сообщаем, что во время специальной военной операции на Украине, в городе Артемовске (ДНР), погиб Данила Борисович Судаков.

https://zpobeda.ru/danila-sudakov/

Военнослужащий Ишаев Рафаэль Стало известно о гибели участника частной военной компании «Вагнер», уроженца с. Бузовьязы Ишаева Рафаэля Нагозюмовича.

Ему было 43 года.

Несмотря на различные сложности в жизни, семье, Рафаэль Нагозюмович принял решение встать на защиту Родины и внести свой вклад в приближение победы. Поэтому стал добровольцем.

Однако тяжелое ранение унесло его жизнь.

Две дочери остались без отца.

https://zpobeda.ru/rafael-ishaev/

Гвардии ефрейтор Оразаев Артем Оразаев Артем Игоревич. 22 ноября 1991 г.р. Гвардии ефрейтор 17-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Погиб 12 марта 2022 года в г.Энергодар в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году. Республика Марий Эл, Моркинский район, д.Токпердино.

Со своими сослуживцами во главе с комбатом спасали с ангара раненных, рядом с ними подорвались две мины, одна из мин подорвалась возле Артёма. Был сильно ранен. После попал в госпиталь,приходил в сознание на некоторое время.Но была большая потеря крови. К сожалению, покинул наш мир.

Погиб в г.Энергодар Запорожской области Украина. Служил в Чеченской республике, Шатойский район, с.Борзой.

https://zpobeda.ru/orazaev-artem/

Военнослужащий Молчан Денис Простились с выпускником ВПК "Анжерская застава" героически погибшим при выполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине.

Матрос морской пехоты КТОФ Денис Молчан.

https://zpobeda.ru/denis-molchan/

Военнослужащий Прошин Максим 35-летний житель Железногорска Максим Прошин погиб в ходе СВО

Максим Евгеньевич проходил военную службу по мобилизации.

В повседневной жизни Максим был отзывчивым человеком и профессионалом своего дела, пользовался уважением в коллективе.

https://vk.com/wall-54576025_192107

Военнослужащий Казаков Анатолий В зоне операции СВО в Макеевке героически погиб 42-летний воин Казаков Анатолий Викторович.

Сын, Брат, Муж, Отец, Друг, Товарищ.

Посмертно награждён Орденом Мужества!

https://zpobeda.ru/anatolij-kazakov/

Военнослужащий Федотов Алексей Погиб в специальной военной операции Федотов Алексей Владимирович житель посёлка Ламберг (Карелия). Родился, вырос, и всю жизнь провёл на острове Риеккалансаари.

https://zpobeda.ru/aleksej-fedotov/

Доброволец Гольтяев Фёдор В Курильске простились с погибшим в зоне СВО добровольцем.

Тело Фёдора Гольтяева предали земле с воинскими почестями.

Некоторое время Фёдор жил на Итурупе вместе с братьями, а погиб, освобождая город Бахмут.

https://zpobeda.ru/fjodor-goltyaev/

Военнослужащий Макаров Григорий Мобилизованный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН Григорий Макаров погиб в ходе спецоперации в Украине.

Был призван на спецоперацию в рамках частичной мобилизации.

«Прямой, честный, надёжный, всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту – таким он был, и таким мы его запомним», — вспоминают коллеги Григория.

22 октября 2022 года Григорию Макарову исполнилось 40 лет. При каких обстоятельствах погиб — неизвестно.

https://zpobeda.ru/grigorij-makarov/

Капитан Кятвиртис Андрюс В ходе специальной военной операции при исполнении своего воинского долга погиб уроженец Пугачева Саратовской области Андрюс Далюсович Кятвиртис.

Он показал пример верного товарища, храброго военнослужащего и настоящего патриота. Не щадя своей жизни, он доблестно и самоотверженно нес службу.

https://zpobeda.ru/andrjus-kyatvirtis/

Ефрейтор Дулин Алексей Алексей Дулин имел воинскую специальность наводчик-оператор боевых машин пехоты.

Алексей родился 6 мая 1993 года в Краснообске. Обучался в Краснообской школе № 2, после чего поступил в Сибирский государственный университет геосистем и технологий.

Земляки характеризуют Алексея, как отзывчивого, доброго человека.

https://news.rambler.ru/education/50013133-efreytor-navodchik-iz-krasnoobska-aleksey-dulin-pogib-v-zone-svo/

Сержант Файзулин Фаниль В зоне СВО погиб 32-летний сержант из Новосибирской области Фаниль Файзулин

Уроженец деревни Усманка Новосибирской области, позже переехал в Омск.

В зоне проведения СВО Фаниль служил с конца октября.

Он получил ранение в ходе боев в Херсонской области и скончался 30 декабря.

https://zpobeda.ru/fanil-fajzulin/

Сержант Максимченко Сергей В Сузунском районе простились с Сергеем Максимченко, жителем села Мереть.

26-летний молодой человек погиб в ходе спецоперации в Украине.

Он родился 22 ноября 1996 года. После окончания школы в 2015 году был призван на службу в ряды российской армии. После «срочки» решил построить карьеру военного и остался в армии в качестве контрактного служащего.

За безупречную службу был неоднократно отмечен министерством обороны РФ, в том числе медалью за участие в масштабных воинских стратегических учениях «Восток — 2018».

https://zpobeda.ru/sergej-maksimchenko/ В с.Бобровка Сузунского района простились с Владимиром Васильевичем Чепрасовым, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Владимир Васильевич был открытым и приветливым человеком. Когда ему пришла повестка, он находился в Якутии. Он не пытался найти какие-либо причины уклониться. Он явился вовремя, зашел с улыбкой, получил повестку и сказал: «Если Родина зовёт, надо идти».

Погиб, защищая своих товарищей. Незадолго до своей гибели он вытащил своего товарища в окоп и спас его жизнь.!».

С воинскими почестями Владимир Васильевич Чепрасов был похоронен на родной земле.

https://suzun.nso.ru/news/15236

Доброволец Гомаско Леонид 31-летний Леонид Гомаско из города Татарск Новосибирской области погиб в зоне СВО.

Леонид с дня объявления частичной мобилизации был готов отправиться на СВО. Он получил повестку, но вскоре его вернули домой. Тогда молодой человек заключил контракт с Вооруженными силами Российской Федерации и отправился на СВО как доброволец.

Уроженец Татарска Леонид Гоменко после 7 класса переехал в Московскую область, город Орехово-Зуево. После школы он прошел срочную службу во Владикавказе, а в 2011 году вернулся в Татарск, чтобы помогать сестре. Часто на праздниках он был диджеем или Дедом Морозом.

https://zpobeda.ru/leonid-gomasko/

Прапорщик Хапакныш Олег В селе Заковряжино Новосибирской области простились с Олегом Хапакнышом.

Олег Хапакныш погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Он родился в Донецке. После окончания школы переехал в Новосибирскую область и служил полицейским.

Неоднократно участвовал в боевых действиях, был награжден медалью «За доблесть» и медалью отдела специального назначения «Корсар». Кроме того, погибший имеет три медали ЧВК «Вагнер».

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/oleg-hapaknysh/

Рядовой Осипов Илья Илья Алексеевич Осипов

23.08.1999 — 01.11.2022

Рядовой морской пехоты героически погиб в бою при исполнении воинского долга в ходе СВО на Украине.

Илья был улыбчивым, добрым, отзывчивым и вежливым парнем, таким он и останется в наших сердцах.

Жил и вырос в п. Врангель (Приморский край).

https://zpobeda.ru/ilya-osipov/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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