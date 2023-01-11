Дополнительные комментарии Пригожина Евгения Викторовича

Запрос от редакции издания Live24 и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Судя по расследованиям различных СМИ, ровно год назад Вы обратились к Сергею Шнурову, чтобы написать песню «В Питере говно». Ситуация не улучшилась, планируете ли Вы сделать еще какие-либо творческие шаги?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да. Я давно подумываю, что нужно написать песню «В Питере говно-2». Лучше Шнурова это никто не сделает. Уже который день пытаюсь до него дозвонится, но никак не получается. Пользуясь случаем: «Серега, перезвони, обсудим».

https://t.me/concordgroup_official/200



Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я хорошо владею обстановкой и не считаю необходимым комментировать для СМИ данную информацию».

https://t.me/concordgroup_official/201

Запрос от редакции издания «Вести Подмосковья» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

После Вашего обращения к мэру Екатеринбурга по поводу директора музея истории и бывшего оппозиционного журналиста Игоря Пушкарев в Государственной думе заявили, что будут пристально наблюдать за его деятельностью.

Как Вы считаете, необходимо ли это? И нужно ли снять с должности Пушкарева?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Не бывает бывших оппозиционеров. Я считаю, его необходимо уволить. Уволят или нет – это другой вопрос. Возможно, и не уволят. Поскольку если мэру прислушаться к мнению Госдумы, значит, пойти у них на поводу.

Кстати, я поздравляю всю либеральную общественность страны, так как если Пушкарёва оставят, то значит, вы продавили власть. Открыт ящик Пандоры. И человек, который критикует спецоперацию, может быть не только не посажен, но и назначен на высокую должность.

Не удивлюсь, если Пушкарева поставили на эту должность за некую лояльность, а конкретно за то, что когда он работал в оппозиционной журналистике, он не критиковал местную власть.

Хотя я не исключаю, что речь может идти о крупной взятке. Потому что, к сожалению, взятки за должности стали достаточно распространенным явлением».

https://t.me/concordgroup_official/202

Запрос от редакции издания «Блокнот. Воронеж» и ответ:

Здравствуйте!

Меня зовут Александр, я журналист издания Блокнот. Воронеж. Хотели бы получить комментарий Евгения Викторовича, о недавно появившихся у нас в городе, а потом и в других городах, в том числе и в Санкт-Петербурге, граффити с разными обращениями к Вам. Об этом писали не только местные ТГ-каналы, но и за рубежом.

Как вы считаете, с чем это связано? Возможно ли, что это продолжение неприятной ситуации, которая сложилась у вас с Леонидом Эдуардовичем Слуцким и к этому причастно ЛДПР? Спасибо заранее за ответ.

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Приглашаю правозащитников в первые ряды. Запасайтесь попкорном, скоро журнал заканчивается, будет кино. И, конечно, все впереди.

Что касается граффити, это полная чепуха. Просто кому-то я не нравлюсь, и кто-то хулиганит. Все бойцы получают зарплату копейка в копейку. Все погибшие получают деньги, которые прописаны в контракте. Поэтому ни у одного человека на этом свете не может быть ни одной претензии ко мне по поводу оплаты».

https://t.me/concordgroup_official/203

Запрос от редакции издания «Дни.ру» и ответ:

Добрый день, Евгений Викторович! В телеграм-каналах и в СМИ развернулась большая дискуссия по поводу нашумевшего видеоролика, где некие бойцы записали видеообращение к начальнику Генштаба РФ. В нем они жалуются на отсутствие боеприпасов. Можете ли Вы сказать, это украинские националисты или бойцы ЧВК «Вагнер»?

Ответ:

Евгений Викторович сейчас не на связи. Как только у нас будет возможность получить от него комментарий, мы ответим на ваш запрос.

https://t.me/concordgroup_official/204

Евгений Пригожин прокомментировал нашумевшее видео, на котором артиллеристы "Вагнера" в резкой форме критикуют начальника Генерального штаба МО РФ Герасимова за отсутствие боеприпасов и невозможности из-за этого прикрывать своих товарищей.

"Заехал к ребятам в землянки. Я не увидел украинских националистов. Националистов на том нашумевшем видео нет.

Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны. Когда вытаскиваешь тела своих товарищей и видишь их в последний раз, то боеприпасы очень нужны".

https://t.me/concordgroup_official/206

"Вы кого-нибудь видели из украинских националистов? И я не видел". Евгений Пригожин заехал к бойцам на позиции. В свою очередь глава «Группы Вагнера» заявил, что будет добиваться решения данной проблемы, как и любой проблемы касающейся «оркестра», вопреки бездействию кабинетных военных чиновников, так как для него на первом месте его бойцы, нужды фронта и интересы Родины.

Видео:

https://t.me/concordgroup_official/208



Запрос от редакции издания «Век» и ответ:

Евгений Викторович, добрый день! Очевидно, что эффективность ЧВК «Вагнер» сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Можете ли Вы пояснить, чем же все-таки ЧВК «Вагнер» отличается от других вооруженных формирований?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Это хорошо управляемая подготовленная структура с уважительным отношением друг к другу по всей вертикали».

https://t.me/concordgroup_official/209



Запрос от редакции издания «Петербург Ньюс» и ответ:

Евгений Викторович, здравствуйте! Вас беспокоит корреспондент издания «Петербург Ньюс».

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко восхитился чистотой петербургских улиц и сказал: «На меня он [Петербург] произвёл потрясающее впечатление. Настолько вычищен, выдраен город». В то же время, петербуржцы открыто критикуют губернатора за то, что в городе сложилась невыносимая дорожно-транспортная ситуация и для пешеходов, и для автомобилистов.

Как Вы думаете, с чем может быть связано существование двух настолько полярных мнений?



Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я думаю, что всё очень просто. Возникла небольшая путаница. Александр Григорьевич думал о том, что речь идет о Минске. И поэтому ответил, что город очень чистый. Но, если откровенно, то по моей информации, Александр Дмитриевич бегает за всеми высокопоставленными визитерами нашего города и уговаривает их сделать заявление, что город чистый. Ну что ж, это тоже способ. Можно убирать для всех горожан, а можно договориться с двумя-тремя влиятельными ЛОМами и ничего не делать».

https://t.me/concordgroup_official/210



Публикуем комментарий Добрый день, господин Пригожин!

В свете последних событий и комментариев ваших бойцов, не могли бы вы обнародовать вашу, персональную оценку деловых качеств начальника Генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу?

Ответ Евгения Викторовича:

"Я не обсуждаю деловые качества представителей государственных структур Российской Федерации с врагами России"

.https://t.me/concordgroup_official/211

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«К сожалению, я не знаком с прогнозами Медведева. Но как только появится свободная минута - обязательно ознакомлюсь».

https://t.me/concordgroup_official/212

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, я ознакомился с «прогнозами» и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются. А что касается обстановки на фронте, я хорошо в нее погружен, но это мой маленький секрет».

https://t.me/concordgroup_official/213

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Виктор Иванович Соболев выражает собственную позицию, а не позицию Комитета по обороне. Каждый имеет право на свое мнение. Могу сказать, что ЧВК «Вагнер» сегодня играет одну из решающих ролей в зоне СВО.

Что касается обращения к Герасимову, я согласен с тем, что формулировки должны быть более корректны. Однако, в проблемах, которые существуют, необходимо совместно разбираться».

https://t.me/concordgroup_official/215

Андрей Картаполов, председатель Комитета Госдумы по обороне, прокомментировал высказывание генерал-лейтенанта и депутата КПРФ Виктора Соболева о значении ЧВК "Вагнер" в рамках СВО.

Ранее коммунист заявил, что роль "Оркестра" в боевых действиях сильно преувеличена. Такая реакция последовала после критики "вагнеровцами" начальника Генштаба Герасимова за отсутствие боеприпасов на линии боевого соприкосновения.

"Если у Виктора Соболева такое мнение, то в своей жизни он никогда не сталкивался с ЧВК "Вагнер". В отличие от меня, например. Я сталкивался и считаю, что ЧВК "Вагнер" - это очень правильная организация, которая способна выполнять самые сложные задачи. Везде, где я имел с ними дело, они такие задачи и выполняют. На тех участках фронта, где они действуют, их роль ключевая".

https://t.me/orchestra_w/4051

Коллеги, добрый день!

В telegram-каналах появилось фото письма в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина. Судя по подписи она направлена от Вашего лица.

Может ли Евгений Викторович подтвердить его подлинность?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Мысли мои, музыка народная. Подлинность этого письма, как и многих других, подтверждать не буду, считаю нецелесообразным».

https://t.me/concordgroup_official/216

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, мне их показали. Ничего хорошего для меня в этом нет. Чем больше мы идем напролом, тем больше нас будут тормозить те, кто заинтересован в мутных схемах, и не заинтересован в победоносной войне. А кто это, я вам потом расскажу».

https://t.me/concordgroup_official/219

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я уже давал комментарий, что Беглов с нами навсегда, минимум до 39 года. Так что запасайтесь протезами. А если серьезно, то при том, что, как все мы видим, Беглов не приносит никакой пользы городу, он создал уникальную, прекрасно продуманную систему делёжки городских денег, зданий и территорий группе заинтересованных лиц. Поэтому паука из этой коррупционно-бюрократической паутины, в которую вовлечено большое количество лиц, можно выбить только уничтожив всю паутину, а значит, кувалдой. Либо потопом, либо пожаром. Но паук настолько оборзел, что для пожара достаточно одной искры. Как говорил Владимир Ильич Ленин: «Из искры разгорится пламя».

https://t.me/concordgroup_official/220

Публикуем комментарий Евгений Викторовича:

«Я с уважением отношусь к Жириновскому и к тем, кто поддерживает идеи ЛДПР. В ЛДПР есть две проблемы. Первая, малозначительная, это название. Неплохо было бы пройти ребрендинг. Слова "либералы" и "демократы", когда создавалась партия в 90-ые, были заветными. А теперь наша оппозиция и западные партнёры так их испохабили, что лучше бы придумать что-нибудь в духе времени. Например, ЛДПР - «Люди Дела – Патриоты России».

Вторая проблема, очень существенная, это председатель партии Слуцкий . Я уже говорил об отношении к нему.

Так что я поздравляю всех членов ЛДПР с наступающим Новым годом: и ветеранов, и новоиспеченных. И тех патриотов, кто всю жизнь прожил в России, и тех, кто просидел 14 лет в американской тюрьме. И желаю вам в Новом году избрать достойного председателя, который не посрамит имя и дела Владимира Вольфовича Жириновского».

https://t.me/concordgroup_official/221

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