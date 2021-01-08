Не натянешь маску – будет плохо, или Как люди бегут из «свободной» Европы в «тоталитарную» Россию

Чем дальше, тем сильнее у бывших наших за границей ощущение, что Запад из места, удобного для жизни, превращается в злую пародию на себя – а Россия на этом фоне становится такой же привлекательной, как когда-то Запад. Самой свободной страной современного мира, чего уж там.

Я очень люблю читать зарисовки повседневной жизни, которые выкладывают в социальных сетях интеллигентные русскоязычные эмигранты.

Меня, конечно, подозревают в злорадстве, но я так же люблю читать восхищённые чужим устройством жизни рассказы, как и возмущённые. Сам-то я за бугром бываю исключительно туристом и, по понятным причинам, давненько уж не бывал – а там, вишь, происходят значительные изменения. Настолько значительные, что некоторые из бывших наших начинают задумываться, не вернуться ли к отеческим гробам. Причём по причинам не духовным, но прозаическим: карантинные ограничения и решительная борьба властей Запада с собственными гражданами делают жизнь эмигранта некомфортной – именно в тех точках, которые казались некомфортными в когдатошней жизни на родине. Была колбасная эмиграция, будет колбасная репатриация… Осталось понять, насколько массовая.

Слова очевидца

Вот, пожалуйста, недавний любопытный пример: "Зарисовки Копенгагенской ковидлы" Романа Любимова.

Житель Дании выложил их в своём фейсбуке в открытый доступ, так что не вижу повода не воспользоваться его наблюдениями:

"Что-то явно идёт не так. Обстановка с ковидом продолжает нагнетаться без всякой меры… Я не спорю, что болезнь существует и она бывает довольно серьёзной, но есть ощущение, что под это дело пытаются нам что-то новое "втюхать", какой-то новый миропорядок и образ жизни.

Про маски: я ехал сегодня на работу в поезде СОВЕРШЕННО ОДИН. На мне была маска. НО только высунут нос, потому что иначе запотевают очки и неудобно читать. И так как я в вагоне один, то я решил, что имею право высунуть нос. На станции в поезд влетел контролёр, и прямо как-то повеяло Стругацкими "Трудно быть богом", тот момент, когда мелкие лавочники почувствовали власть. Контролёры в Дании обычно милые и доброжелательные. Всякие обязательные "доброе утро" и "не соизволите ли вы показать мне билет". А тут так жёстко и агрессивно: "Натяни маску до конца на лицо, иначе это неуважение к закону".

– Какому закону, – спросил я. – В чём дело? Я в поезде – ОДИН. Никого больше нет. Кому я мешаю?

– Если ты сейчас не натянешь маску полностью, я вызываю полицию, и ты заплатишь штраф 2,5 тысячи крон.

Что меня больше всего напрягло в этом – не отсутствие логики, что вот, мол, один в вагоне, а маску натяни до конца... Напрягло другое, то, КАК ОН РАЗГОВАРИВАЛ. Он разговаривал, ощущая за спиной какую-то новую поддержку, какую-то силу. Так контролёры в Дании не разговаривали НИКОГДА.

Приехал на Центральный вокзал, где мне выходить, и вдруг увидел, что вокзал тоже поменялся. Везде патрули, из довольно крепких чуваков, которые проверяют маски. На входе ТАКОЙ бугай, которому Шварценеггер из "Коммандос" позавидовал бы. Стоит детинушка и поглядывает, нет ли масок.

А люди спешат, испуганные. Если кто подошёл ближе чем на пять метров, в обморок падают от страха… Тут и так-то людей мало, весь город Копенгаген – 1,2 миллиона человек, и к тому же сейчас перед Рождеством половина людей уже на каникулах. А вторая половина работает из дома. Поезда пустые. А патрулей и контролёров понагнали столько, сколько их и в обычные часы пик не бывает. Что это? К чему это?

Как-то совсем не напоминает то, что было ещё недавно... И тоскливо, и неправильно всё смотрится. Не то что предрождественское настроение, а вообще какое-то что-то невообразимое доселе. Все, как испуганные мыши, по углам, и только патрули-масочники...

Противненько это было всё увидеть. А перед глазами этот контролёр, почуявший власть".

Таких мнений в социальных сетях… Нет, у меня нет статистики. Скажем, они в последнее время очень часто попадаются на глаза. И везде, в разных странах, наши соотечественники возмущены одним и тем же: в один миг демократические государства превращаются в полицейские.

Неожиданно, в самом деле, правда? Мы ведь ещё помним, что восхищало переселявшихся на Запад из России – ощущение огромной бытовой свободы. Нет вахтёров. Нет мелочных запретов. Вольно дышится – вот что такое была эмиграция, помимо ста сортов колбасы в супермаркете, особенно после того, как эти сто сортов и в России перестали быть роскошью. И вот поди ж ты – что-то сломалось. Хватило одной эпидемии… Видимо, в качестве предлога.

Полицейские государства без среднего класса

Наблюдения очевидцев в точности совпадают с ощущениями, которые по итогам года возникают у серьёзных социологов и политологов: Запад в 2020 году стремительно деградирует. Демократические завоевания и свободы остаются в прошлом. Несмотря даже на сопротивление довольно больших социальных групп, государства Европы и Северной Америки быстро и неуклонно превращаются в олигархии.

Пресловутый средний класс, который ещё недавно казался становым хребтом этих обществ, беднеет и теряет влияние. Новая постковидная экономика и политика, как оказывается, вполне может без него обойтись. Хуже того, чем дальше, тем меньше шансов, что на нашей памяти его влияние восстановится.

Общества Запада поляризуются, распадаются на небольшую группу очень богатых и способных управлять своими странами – и огромные массы бедных, зависимых от социальных пособий и разве что формально не лишённых права голоса, а неформально полностью подвластных чрезвычайным полицейским мерам, которые государства вводят потому, что так выгодно олигархам. Это и в самом деле общества, в которых "вахтёры" (как в зарисовке из Дании) приобретают огромную власть над обычным рядовым человеком – потому что у этого человека больше нет никаких способов для того, чтобы призвать их к порядку.

Вот что пишет по этому поводу один из руководителей Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, пересказывая для широкой публики свой доклад на научном совете ВЦИОМ:

В мировом масштабе произошёл отказ не только от "либеральных" способов управления и согласования интересов, но даже от любых демонстративно уважительных и согласовательных процедур. Образ средней власти в стране первого мира к концу года – галичский "кум": "Скажет слово и поест, морда вся в апатии". А начиналось весной всё неплохо. С "солидарности" и опоры на лучшие качества народов... Этот же "кум" пришёл и в отношения с экспертами. От "следуем за наукой" к "наука здесь я" со стороны "администраторов". Примеров тьма – от смешной истории с редактированием понятия "коллективный иммунитет" на сайте ВОЗ до последних абсолютно постыдных упражнений с "британским штаммом"…

Одним из крупнейших получателей помощи становятся журналисты и СМИ (под условия лояльности политике властей), в результате расхождения властной и медиаповестки с повесткой "народной" поражают воображение и заставляют вспомнить наши 1996-1998 годы. Примеров куча – особенно ярко это проявляется в травле несогласных докторов и даже судей и в освещении протестов…

Мало кто понимает: ковид-бенефициарам нужен именно "мучительный однообразный труд". Они только за него и готовы платить (от строителей, планирующих импортировать мигрантский труд на полтора триллиона рублей… до Ubera который кое-где в Европе предпочёл закрыться на Рождество, лишь бы не платить двойной праздничный тариф своим работникам).

Утверждение, что от "новой экономики" пострадают "водители" и "почтальоны", – это чушь. "Гастарбайтеры" на рабских условиях или около того – всегда будут нужны "новой экономике", а вот средний класс – нет".

Глеб Кузнецов указывает, что всё это приводит к накоплению противоречий между классами современного общества, столь же острых, как в начале прошлого века. И с теми же возможными последствиями, вплоть до бунтов и революций. На "инвесторов" в этом противостоянии я бы не поставил, заключает он.

Где в следующий раз будут массовые – пока обращённые против "карантинов" выступления? В Израиле, где накануне нового года введён третий полный локдаун? В США, где экономические сложности подогреваются возмущением от нарушений на президентских выборах и охлаждаются вбрасыванием в экономику очередного триллиона необеспеченных долларов? В свалившейся во внезапную самоизоляцию Великобритании? Этого мы сейчас сказать не можем.

Но гораздо важнее другое: сейчас Россия кажется более свободной и даже более безопасной, более человекоориентированной, чем Запад. Кажется, впервые в своей истории. Сохраним ли мы это преимущество? Или пойдём той же дорогой, что вся Европа, губя свой средний класс и наращивая количество едва сытых недовольных безработных? Вот выбор, перед которым оказалась страна в конце 2020 года…

А пока в Европе всё больше тех эмигрантов, которые хотели бы вернуться в Россию.

Андрей Перла

