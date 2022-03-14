Кого США предполагали увидеть преемником Сталина его смерти?

За несколько дней до 71-й годовщины основания прототипа ЦРУ, были выложены в Интернет для общего пользования 775 тысяч документов ведомства общим объемом порядка 13 млн. страниц. Ранее эти документы, рассекреченные в 2000 году согласно указу президента США Билла Клинтона от 1995 года, были доступны в Национальном архиве США (штат Мэриленд). Президент США Джеральд Форд и директор ЦРУ Джордж Буш-старший

Вопрос о потенциальном преемнике Иосифа Виссарионовича Сталина очень интересовал руководство США, ведь от этого в значительной степени зависела дальнейшая ситуация в мире. Дать достоверную информацию по этому вопросу должна была американская разведка. Но, как показали недавно рассекреченные документы ЦРУ, даже она не смогла дать реальную картину происходящего в Кремле накануне и после смерти Сталина.

В 1940-1950-е годы руководство США, конечно, очень интересовало, кто придёт к власти в СССР после смерти Сталина. На этот вопрос должна была ответить американская разведка. Как свидетельствуют сравнительно недавно рассекреченные документы ЦРУ, она оказалась не на высоте и не смогла дать точный прогноз относительно преемника Вождя народов. Это можно объяснить только тем, что у американской разведки практически полностью отсутствовали источники, близкие к советским партийным и государственным кругам.

О полной неосведомлённости спецслужб говорит и тот факт, что они проворонили создание советской атомной бомбы, испытание которой в 1949 году стало настоящим шоком для американского руководства.

Ведь тот же министр обороны США Дж. Форрестол всего за 11 месяцев до этого испытания отметил в своём дневнике, что русским потребуется «пять или даже десять лет» до начала производства своих атомных бомб. Кстати, 22 мая 1949 года в США покончил с собой этот самый первый министр обороны страны. В последнее время перед гибелью он впал в паранойю, ожидая скорого наступления СССР на США. Его знаменитая фраза «Русские идут!» надолго стала объектом насмешек со стороны советских газет в годы «холодной войны». Талантливый профессионал, интеллектуал, сошедший с ума в конце жизни из-за «советской угрозы», Джеймс Форестолл остался одной из знаковых и противоречивых фигур американской истории.

Появление у Советского Союза атомного оружия ещё острее поставило вопрос о будущем преемнике Сталина. Попытка шантажировать СССР наличием у США ядерного оружия провалилась. Сталин, благодаря советской разведке, обладал достоверной информацией о возможностях американцев, поэтому весьма спокойно реагировал на угрозы с их стороны.

Появление у СССР атомного оружия покончило с ядерной монополией США, американские «ястребы» рвали на себе волосы, а Западом на некоторое время овладели страх и уныние. Президент США Гарри Трумэн подписывает Закон о национальной безопасности. На заглавной фотографии штаб-квартира ЦРУ, расположенная в городе Лэнгли, штат Вирджиния

Впрочем, уповая на мудрость Сталина, с которым западные деятели имели дело в период Второй мировой войны, они предполагали, что он не пойдёт на новую большую войну. А вот что произойдёт после его смерти, оставалось для них пугающей и волнующей загадкой. Ведь его преемник теперь не только получал в своё распоряжение самую сильную в мире и закаленную в боях армию, но и атомное оружие в придачу. 18 сентября 1947 года вступил в силу Закон о национальной безопасности США, согласно которому было создано знаменитое ЦРУ — именно она должна была дать исчерпывающую информацию о СССР и о преемнике Сталина (Интересный факт: в отличие от подобных организаций в большинстве стран мира, ЦРУ – это не военная структура, а гражданская. Ее сотрудники не имеют воинских званий, а агенты – это люди, прошедшие специальную тактическую подготовку. Самыми подготовленными из них считаются работники Отдела специальных мероприятий, который состоит из ветеранов таких подразделений Вооруженных сил США, как Спецподразделение «Дельта» и «Морские котики» - прим.).

Однако в годы существования СССР эта организация, особенно в 40-50-е годы, приносила весьма скромные результаты.

Аналитики этого ведомства давали более или менее верные прогнозы по общим вопросам, но, когда дело доходило до реальной оценки влияния той или иной личности в руководстве Союза, информация американских разведчиков очень часто оказывалась недостоверной. Вячеслав Михайлович Молотов

В январе 1948 года ЦРУ сделало вывод, что преемником Сталина станет Вячеслав Молотов. Американские разведчики-аналитики писали: «В настоящее время наилучшим кандидатом для замены является Молотов, чья тесная связь со Сталиным, преданность нынешней советской политике и большой опыт как как партийной, так и государственной службы дают ему отчетливое преимущество перед другими членами Политбюро».

Однако этот прогноз оказался ошибочным: уже в 1949 году Молотов оказался в такой опале, что потерял многие посты, которые до этого имел. Его жена была арестована по обвинению в «связях с международным сионизмом». Кстати, о падении Молотова как политического лидера ещё ранее свидетельствовало его отстранение от руководства советским атомным проектом, вместо него был поставлен Л.П. Берия. После ареста жены Молотова отстранили от должности министра иностранных дел СССР, потом Сталин закрыл для него доступ в Кремль, и до самой смерти вождя тот постоянно ожидал ареста.

Жертва «старой гвардии»

В то время, когда аналитики ЦРУ прочили Молотова в преемники Сталина, сам Вождь народов в 1948 году, в день своего 70-летия, назвал своим главным преемником Николая Вознесенского. Собравшимся он заявил, что это единственный человек, которому можно доверить управление государством. «Я считаю, что лучше его кандидатуры у нас нет», — сказал он представителям своего самого ближайшего окружения.

Если верить охраннику Георгию Эгнаташвили, после Вознесенского Сталин назвал второй кандидатурой Клима Ворошилова, а третьим номером — Николая Булганина. По мнению Сталина, к власти должен был прийти достаточно молодой человек, способный отдать управлению страной не менее 20 лет своей жизни. Согласно Эгнаташвили, Берия, Микоян и Каганович, услышав заявление Сталина, встретили его без каких-либо слов и с непроницаемыми лицами, хотя Маленков явно занервничал.

До сих пор историки теряются в догадках, проговорился ли Сталин под влиянием выпитого вина или специально подставил Вознесенского, прикрывая своего истинного преемника. Есть и предположение, что он хотел проверить Вознесенского на способность противостоять представителям «старой гвардии». Ещё по одной версии, Сталин даже не собирался назначать какого-либо преемника, а просто хотел внести раздор в стан своих приближённых для укрепления своего влияния.

Давайте немного вспомним о Николае Вознесенском, о котором, думаю, многие читатели практически ничего не знают. Статья о Вознесенском в Военном Энциклопедическом словаре, М., Воениздат, 1986 : Вознесенский в 1938 году был назначен председателем Госплана СССР, до этого, в 1935-м, защитил докторскую диссертацию, а в 1943 году стал действительным членом Академии наук. Мало того, в 1947-м он получил Сталинскую премию за научный труд «Военная экономика СССР в период Отечественной войны».