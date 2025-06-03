Вещие сны, которые повлияли на нашу жизнь

Практически все видят сны и сны действительно бывают вещими. Еще говорят: «Сон в руку». Чаще всего вещие сны – это самообман или совпадение каких-либо деталей сна с событиями, которые происходят потом в реальности. Вещие сны могут сниться и тем, кто доверяет своей интуиции. Такие люди могли предсказывать стихийные бедствия, болезни, свадьбу, рождение детей, а некоторые сны становились настоящим прорывом в какой-либо области.

Дмитрий Иванович Менделеев

Дмитрий Иванович Менделеев родился в 1834 году. Это был выдающийся химик. Он пытался создать способ отображения химических элементов, предугадывая, что существует некая последовательность сортировки элементов, но никак не понимал, как же это можно реализовать.

Как-то ночью ему приснился сон, о котором Менделеев Д.И потом написал: «Я увидел во сне таблицу, где все элементы встали на свои места по мере увеличения атомного веса. Проснувшись, я сразу же нарисовал на листе бумаги эту таблицу, где все элементы разместил по атомным весам». Так появилась на свет периодическая система химических элементов.

Хотя есть и другая версия, по которой Менделеев такого не писал и всегда обижался, когда ему говорили про этот сон: «Я 20 лет над этим работал, а вы говорите, что эта таблица мне приснилась!»

Джеймс Кэмерон

Когда у Джеймса Кэмерона была температура под 39 градусов, ему приснился сон про безногого робота с красным глазом. Робот втыкал в землю перед собой кухонные ножи, подтягивался и пытался достать женщину.

Интересно, что было причиной такого сна: температура, простое воображение или больное воображение, связанное с повышенной температурой? В дальнейшем появился фильм «Терминатор».

Ларри Пейдж

У Ларри Пейджа была навязчивая мысль о том, почему это его приняли в колледж. Наверняка ведь ошиблись в канцелярии. Поэтому, ожидая со дня на день отчисления, Пейдж очень нервничал. Вполне вероятно, что из-за этих нервов ему приснился сон, где он скачивает всю информацию из интернета на свой компьютер.

Проснувшись и сделав математические вычисления, он убедился в невозможности сохранения всех веб-страниц на одном компьютере, учитывая пропускную способность и проблему хранения. Но оказалось, что возможно сохранить веб-страницы в виде отдельных ключевых пунктов информации. В связи с этим у Ларри Пейджа возникла идея о создании всемирного поисковика Google.

Альберт Эйнштейн

Альберту Эйнштейну приснился сон, где коровы щиплют траву в загоне, через загородку которого был пропущен электрический ток. При этом коровы касались загородки, но не испытывали никакого беспокойства. Фермер, увидев это, поспешил заменить севшую батарейку. Как только он это сделал, то все коровы отпрыгнули от загородки.

Эйнштейн сказал фермеру, что было смешно видеть, как все коровы разом отпрыгнули от забора, на что фермер ему возразил, сказав, что коровы отпрыгивали поочередно, по мере продвижения тока от батарейки. Этот сон подсказал Эйнштейну идею о том, что одни наблюдатели видят что-то происходящее мгновенно, а другие видят те же события, но происходящими во времени. Так было положено начало создания теории относительности.

Говард Лавкрафт

«Некрономикон» - одна из наиболее знаковых книг зла. Говард Лавкрафт объяснил это тем, что «Некрономикон» на греческом языке означает «образ закона мертвых», хотя это вызывало всяческие споры по поводу правильности перевода. Несмотря на это, он утверждал, что первоначальная идея о том, как назвать эту книгу, пришла к нему во сне.

Эрже

Эрже (настоящее имя Жорж Проспер Реми) был создателем комиксов про Тинтина. Ему постоянно снились кошмары. Он говорил, что ему снятся необозримые белые пространства, которые навевают гнетущую тоску. В одном из снов он находился в белой беседке и на него напал белый скелет. После этого все вокруг побелело.

Эрже обратился к психоаналитику, который рекомендовал ему прекратить работы по комиксам про Тинтина. Но вместо этого был нарисован «Тинтин в Тибете», где все действие происходит в снежных горах, которые символизируют «белые пространства», как и в снах художника.

Роберт Луис Стивенсон

Роберт Луис Стивенсон находился в отчаянии из-за своего финансового положения. Издатель требовал написать популярную приключенческую книгу. Но у него ничего не получалось.

Как-то раз ночью Роберту приснился кошмарный сон, и он даже начал кричать во сне. Жена Фанни разбудила его, но он был этим недоволен: «Зачем ты разбудила меня, мне снилась такая интересная история». Но именно этот сон и стал основой для его новой книги «Доктор Джекил и мистер Хайд».

Кристофер Нолан

«Начало» - известный фильм Кристофера Нолана о снах. Поэтому совсем не удивительно, что он был вдохновлен ими. Сам Нолан неоднократно говорил, что многое из того, что происходит в «Начале», основано на его личных снах, а если быть точнее, то на нескольких случаях, когда он испытал осознанное сновидение и пытался изменить сон выгодным для себя образом.

Мэри Шелли

Мэри Шелли, которую в то время звали Мэри Годвин, как-то пришла на встречу, организованную лордом Байроном. Гости расселись вокруг костра, стали развлекать друг друга, рассказывая страшные истории о призраках.

Мэри тоже захотела придумать и рассказать свою собственную историю о призраках, подобную тем, которые услышала. Этой же ночью Мэри приснился сон о безумном ученом, который попытался играть в Бога и изобрести новую человеческую расу. Так зародился фильм «Франкенштейн».

Пол Маккартни

«Yesterday» - одной из наиболее известных песен Битлз. Мелодия этой песни приснилась Полу Маккартни. Сначала он не знал об этом и просто как-то проснулся с мелодией, крутившейся у него в голове.

Пол посчитал, что где-то слышал эту песню раньше, но так и не смог вспомнить, где. Маккартни наиграл мелодию на фортепиано и записал ноты для песни. Затем он передал ее всем своим друзьям, спрашивая, кто слышал эту песню. Не верил он, что песня пришла к нему из собственного подсознания еще долго.

Мадам C.J. Walker

Известна как первая в мире женщина миллионер. Она сделала своё состояние в начале 20-го века на косметике. C.J. Walker рассказывала, что во сне к ней пришёл незнакомец, который сообщил рецепт средства для быстрого роста волос. Именно это средство (бальзам для волос) и помогло ей хорошо заработать.

Элиас Хоу

Швейная машина была изобретена в 1845 году после того, как Элиас Хоу увидел сон-фантасмагорию. Будто его взяли в плен мужчины с копьями и хотели убить. На остриях их копий он заметил отверстия. Эта идея и стала недостающим звеном в создании швейной машины.

Отто Леви

Леви приснился сон - эксперимент на живых лягушках. Он повторил его наяву. Ученый замедлил сердце одной из лягушек, собрал выделившуюся жидкость и ввел в сердце второй лягушки, что привело к его немедленному замедлению. Таким образом ученый доказал, что нервные импульсы передаются при помощи химических веществ, и получил за это Нобелевскую премию в 1936 году.

Нильс Бор

Бор известен как создатель первой квантовой теории атома и активный участник разработки основ квантовой механики. В 1913 году датский учёный Нильс Бор увидел сон, что он очутился на Солнце. Вокруг с огромной скоростью вращались планеты. Проснувшись, он создал планетарную модель строения атомов, за что также получил Нобелевскую премию.

Сальвадор Дали

Одна из самых известных картин художника Сальвадора Дали «Постоянство памяти», по признанию художника, «пришла» к нему во сне. «Это воплощение на холсте моего сна», - говорил Дали.

Джеймс Уотсон

Американский учёный Джеймс Уотсон в середине XX века увидел во сне двух переплетающихся змей. Это и подтолкнуло его к идее о форме и структуре ДНК.

Фридрих Кекуле

Химик Фридрих Кекуле увидел сон о формуле бензола, где также участвовали змеи. Он вспоминал: «Мне приснились две змеи. Как заворожённый, я следил за их танцем, как вдруг одна из них схватила себя за хвост и дразняще затанцевала перед моими глазами. Будто пронзённый молнией, я проснулся: структура бензола представляет собой замкнутое кольцо!»

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