«Ельцин-центр» как карикатура на историю России

Русские революции— Февральская и Октябрьская в советское время трактовались однозначно, но после распада СССР начался пересмотр отношения к историческим фактам и героям тех событий. В современном российском обществе до сих пор нет устоявшейся оценки революций. Осмысление их итогов продолжается по сей день, при этом одновременно идёт обсуждение и поиск истины в деяниях политики Ельцина-Горбачёва. Обществу нужна просто Правда-Истина во всем её многообразии, всех периодов истории нашего государства, но, к сожалению, на данный момент главную скрипку в этом историческом оркестре играют либералы, яркий пример тому — открытие «Ельцин-центра», в котором период истории нашего государства до эпохи Горбачёва-Ельцина преподносится в искажённом виде, а также проведение Гайдаровских форумов, этаких межсобойчиков либералов 90-х.

Все эти разнонаправленные действия говорят об отсутствии единой государственной политики, однозначно понимаемых всеми участниками политических процессов целей развития страны, как нет определённости в методах и средствах достижения даже тех целей, что заявлены (так майские указы 2012 года до сих пор «на исполнении»).

Рассмотрим ситуацию вокруг Ельцин-центра подробнее.

Президент российского Фонда культуры Никита Михалков считает, что «Ельцин-центр», который имеет филиал и в Москве, способствует:

«разрушению национального самосознания и нарушает представление людей о реальной истории».

Об этом он заявил 9 декабря 2016 года в ходе парламентских слушаний, посвящённых теме реализации стратегии государственной культурной политики до 2030 года. Он призвал скорректировать программу музея, чтобы показать другую точку зрения. Режиссёр заявил, что должна существовать политика:

«обращённая к тому, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, великая страна».

http://www.nakanune.ru/article...

Выступление

Выступление было опубликовано. Что тут началось! Режиссёра стали упрекать и обвинять в лицемерии. Мол, кормился из рук первого президента России, клялся ему в преданности, а теперь критикует центр его имени, в котором ни разу не был. О самой истории ни слова. Но вот наступил 2017 год — год столетия двух революций. Берегись, история! Есть повод для новых научных и художественных инсинуаций.

Михалков побывал в «Ельцин-центре», но мнение своё не поменял. Даже наоборот. Он укрепился в своей оценке и пожалел, что не сделал этого раньше. Люди его протест в целом поддержали.

Вмешательство же в спор вдовы Ельцина Наины Иосифовны вызвал у публики не только приступ сарказма, но и понимание супружеских чувств.

Память о президентстве Бориса Николаевича в народе живая, не книжная. Он не стал культовой фигурой в истории, её пытаются создать с помощью политических пропагандистских технологий, спотыкаясь на эпизодах и фактах, которые общество никак не хочет забывать или мифологизировать. Зря либералы из «Ельцин-центра» подставляют родственников своего кумира. Народ помнит, как Борис Николаевич самоотверженно и принципиально боролся с привилегиями членов политбюро, на чём приобрёл свой авторитет, но потом предоставил «Семье» и своему окружению такие привилегии, которые критикуемым членам и их детям даже не снились.

Но прежде чем говорить, что так возмущает население в деятельности этого аналога «Сахаровского центра», необходимо остановиться на очень важном аспекте: а как появился этот центр и на какие средства?

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ «КАРМАН» ПРОЕКТА

25 ноября 2015 года либеральная общественность открыла в Екатеринбурге «Ельцин-центр».

Предыстория появления центра

В 2007 году, после смерти Б.Ельцина, его семья по приглашению американской стороны посетила США. Одним из пунктов программы визита стало посещение так называемых президентских центров. Традиция открывать центры наследия бывших президентов — американская, в США работают центры Картера, Кеннеди, Никсона, Клинтона, Буша-младшего, старшего — всего 13 центров. Работа центров финансируется из внебюджетных источников, за счёт благотворительности, как это было и с их строительством.

Но на постсоветском пространстве американские общественные центры переродились в государственные со свойственной государству помпезностью, что нашло отражение в бывших республиках Средней Азии.

Американская идея понравилась семье Б.Н.Ельцина. Конечно, захотелось сделать это за счёт государства, и с 2007 года началось лоббирование проекта на государственном уровне.

Видео: http://balalaika24.ru/history/eltsin-tsentr

В 2008 году Госдумой был принят закон «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий», который так и не был подписан действующим тогда Президентом РФ Владимиром Путиным. Уже тогда стройка центра наследия Ельцина оценивалась в 1,225 млрд. рублей, то есть в 48 млн. $ по действующему курсу, а ежегодное финансирование из бюджета предполагалось в размере 125 млн. рублей. Но аппетиты растут…

Маленькая деталь… Закон «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий» подписал Президент РФ Дмитрий Медведев 13 мая 2008 года, т.е. в первый день своего президентства (!). Это, конечно, о многом говорит… Кстати, в этот же день новоявленный президент Дмитрий Медведев подписал и свой первый Указ, которым поручил своей Администрации президента учредить некоммерческую организацию — Фонд «Президентский центр Б.Н.Ельцина», определив главным источником финансирования фонда, кроме благотворительных взносов и прибыли, безвозвратные субвенции из федерального бюджета. Этим же указом Д.Медведев наделил фонд государственным имуществом (любимая затея у него раздавать безвозмездно государственное имущество — ВШЭ, РПЦ, различным центрам и т.д.).

В Москве фонду был передан комплекс зданий усадьбы Долгорукова (Бобринских) на Малой Никитской 12, где ранее располагалась Росохранкультура, состоящий из трёх внушительных строений.

За период президенства Д.Медведева на строительство данного центра направилось несколько млрд. руб., сколько точно, как говорится, история умалчивает (порядка 7,0 — 13,0 — такая информация в сети).

В мае 2012 года сменился президент РФ. Дмитрий Медведев озаботился собственным «наследием». Ещё 5 мая 2012 года в «Life News» прошло сообщение, что в 2013 году в Санкт-Петербурге начнёт работу Центр исторического наследия Дмитрия Медведева. Сообщил об этом изданию источник в руководстве «Президентского центра Бориса Ельцина», который выразил готовность распространить «накопившийся опыт» в интересах Д.Медведева. Интернет «разорвался» шутками, что главным экспонатом музея Дмитрия Медведева мог бы стать iPhone четвертого поколения, который Медведеву подарил сам Стив Джобс…

Шутки шутками, но Дмитрий Медведев продолжил лоббировать вечное строительство «Ельцин-центра» и после ухода с поста президента…

Вокруг этого центра выстраивается система сообщающихся сосудов: зарубежные фонды — частные российские фонды — государственные российские фонды. Эта система позволяет заниматься чисто антироссийской политикой под прикрытием российской юрисдикции и даже за счёт российского бюджета.

Так, исполнительный директор частного Фонда «Первого президента РФ Б.Н.Ельцина» Евгений Степанович Волк одновременно является основателем и председателем попечительского совета Международного фонда Фридриха фон Хайека и возглавляет российское отделение фонда «Наследие» (The Heritage Foundation).

Среди партнёров Фонда Хайека — целый ряд американских и европейских организаций, занимающихся «проповедованием» западных ценностей, либерализма и демократии. На сайте самого Фонда Хайека говорится, что:

«основной задачей фонда является распространение в РФ знаний о привлекательности современного капитализма»

А целью фонда, конечно, заявлена:

«популяризация идей неолиберализма».

На том же сайте Фонда Хайека одним из главных заголовков идёт обращение президиума фонда под названием «Кто остановит Путина?», да и темы остальных статей и выступлений в этой же логике.

А Фонд «Наследие» — это, вообще, американский неправительственный научно-исследовательский и образовательный центр в области государственной политики, оказывающий значительное воздействие на формирование внутренней и внешней политики США. Именно эта организация ежегодно публикует «индекс экономических свобод», где «недемократическая путинская Россия» занимает 140-е место из 178 стран в компании с Бурунди.

Именно эти фонды финансируют и готовят кадры «антипутинской оппозиции» в России. Именно эти фонды финансируют различные НКО, признанные в России «иностранными агентами», в т.ч. «Мемориал» и «Пермь-36», про фильм о последнем, показанном в этом центре 16 января 2017 года, расскажем далее.

Именно эти фонды финансируют программы по пересмотру истории России, по её «десталинизации».

В связи с этим вопрос: российская власть за наши с Вами деньги под видом «Ельцин-центра» получила очередной очаг либерализма в России?

Да, и такая немаловажная деталь: Общая площадь «Ельцин-центра» — 85 тыс. (!) кв. м. Для понимания всей грандиозности увековечивания памяти Ельцина напомним, что общая площадь Зимнего дворца 60 тыс. кв. м, а площадь Манежа — Центрального выставочного зала Москвы — всего 6,5 тыс. кв. м, то есть градостроительный памятник Ельцину больше дюжины Манежей, воздвигнутых друг на друга. Фараонский размах!

Мы неслучайно столь подробно остановились на появлении этого центра, чтобы было понятно, какие цели изначально закладывались создателями центра.

Главная задача Ельцин-центра — работа с рыхлым мировоззрением тех, кто появился на свет в конце 1980-х годов. У подрастающего поколения и современной молодёжи очень важно сформировать лояльное отношение к реформам 1990-х и, как следствие, к нынешнему либеральному режиму, который является производной ельцинской эпохи.

Ельцин-центр — это, по сути, прогосударственная НКО, проецирующая на граждан свою «мягкую силу». Её цель заключается в мифологизации не столько личности Ельцина, сколько эпохи, уроки которой мы не имеем права забывать.

КАКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ФИЛЬМЫ ВОЗМУЩАЮТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ В «ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРЕ»

Несложно догадаться, что 1990-е годы в стенах Ельцин-центра — это не время разрухи, кровопролитной войны на Северном Кавказе, нищеты, унизительного поглощения «ножек Буша» и квашеной капусты.

Мультимедийная выставка музея не говорит посетителю прямо:

«Ельцин был хорошим руководителем, потому что принёс нам цветы демократии».

С мировоззрением человека, прежде всего молодого, работают гораздо тоньше. Акцент делается на демонстрации глянцевых картинок той поры и фотографий Ельцина, когда он бывал в адекватном состоянии. Фактология подменяется рассуждениями о глобальных переменах, которые «нельзя оценивать однозначно».

В экспозиции музея практически ничего не говорится о войне в Чечне, Приднестровье, об официальных оценках приватизации 90-х специальной комиссией Госдумы и Счётной палаты. Наверное, создатели экспозиции посчитали всё это незначительной мелочью, несоизмеримой с «заслугами» первого президента.

Зато много цитат классиков. Но слова Михаила Булгакова: «Разруха начинается в головах» — просто универсальные для любого времени и любой страны, а уж для реформаторов Шариковых в России — печать на лоб. Эти слова должны бы стать надвратной надписью на главном входе в «Ельцин-центр» — храме либерализма.

Но не в цитатах дело. Интересно, что бы сказали эти классики о распаде СССР, которому активно и прямо способствовал первый президент РСФСР? Ведь это он первым инициировал провозглашение суверенитета России 12 июня 1990 года, а в январе 1991 года официально поддержал сепаратистов Прибалтики от имени суверенной России ещё до того, как был проведён референдум о сохранении Советского Союза.

Конечно же, юные зрители не будут задаваться такими глубокими вопросами и сами делать выводы из цитат великих. Они наверняка воспримут цитаты буквально и согласно общему пафосу экспозиции. Так и было задумано её авторами.

Гитлеру не удалось сделать того, что сделал Ельцин. Суммарные потери от разрушения экономики страны за один только, один (!) 1996-ой год, в два с половиной раза превысили потери в Великой Отечественной войне.

Источник: http://ipolk.ru/blog/russcode/23832.html

Так что же так возмутило Н.Михалкова, да и не только его — в сети много разнообразных отзывов об этом «творении»?

Вот, например, "История русской демократии - "странный" мультфильм Ельцин-центра"

После просмотра напрашивается вывод, что все правители России и СССР были, в лучшем случае, неудачники, в худшем — тираны. И лишь Ельцин сошёл с небес как мессия, подняв народ до высот демократии, которую в ту пору в народе называли просто — «дерьмократией».

При этом, надо отметить, — «голь на выдумки хитра», и неравнодушные люди делают альтернативные экскурсии на материалах той же самой экспозиции: "Альтернативная экскурсия в Ельцин-Центр"

После 9 мая в центре были проведены лекции, суть которых сводилась к сравнению СССР с нацистской Германией, о чём было написано в статье «Хроники лжи «Ельцин-центра»: как в президентском учреждении рассуждают об «эстетике фашизма».

«Говорить о каких-то параллелях или о каком-то сравнении советского периода с периодом фашистской Германии — ну, это значит быть откровенным врагом русского народа. Надо вообще снять этот центр с государственного финансирования, а то «угрохали» на него несколько миллиардов, когда пенсии нечем платить, и еще каждый год финансируют»

— отметил депутат Госдумы Вадим Соловьев.

В свою очередь редакция издания написала в конце статьи:

«просим прокуратуру считать публикацию поводом для проверки содержания лекций «Ельцин-центра» (http://www.nakanune.ru/articles/111699/).

«Ельцин-центр» нужно признать иностранным агентом для начала, так как он ведёт на нашей территории пропаганду антигосударственную, разлагает наше молодое поколение.

Помимо этого, в центре должны быть представлены списки разрушенных заводов, списки умерших, которые не выдержали той жизни, списки жертв войн, начиная с Чеченской войны, фото всех «младореформаторов», допустивших развал страны и обнищание народа.

После этой ельцинской аферы кучке частных лиц достается 85% природно-ресурсной ренты, хотя во всех нефтедобывающих странах доля государства в доходах от продажи нефти составляет минимум 60%, но доходит и до 90. Да за такую ельцинскую щедрость они должны были сами «Ельцин-Центр» отгрохать, ан нет!, с обобранного Ельциным народа ещё 7 млрд. руб.(а может и более?) содрали на его помин!

Может, для памяти было бы достаточным назвать Президентскую государственную библиотеку именем Ельцина и написать пару-другую мемориальных книг? Статую на родине поставить из мрамора. Зачем же так рано, по историческим меркам, раздувать его культ личности? Ельцин выиграл пару раундов у Горбачёва и нокаутировал Верховный Совет РСФСР, но проиграл-то народ, обманутый реформаторами-либералами во главе с первым президентом.

Только злонамеренные люди могут представлять детям Россию как страну деспотичных царей, территорию подданных рабов-придурков без собственного достоинства и вне европейской цивилизации, пытающихся ей, Европе, подражать. Таким приёмом народу из поколения в поколение внушается извечный комплекс русской неполноценности, сопровождаемый стойким синдромом саморазрушения нации. Вот о такой опасной преемственности говорил полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Михалков Никита Сергеевич.

За свои деньги, на своём личном участке, в своём личном музее — пожалуйста, можно выражать своё отношение к тому, другому или третьему в любой форме. Но за государственные деньги, причём, громадные, возвеличивать некую личность вопреки мнению большинства, очевидно, нельзя, с чем мы также солидарны с Н.Михалковым.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БАНДЕРОВСКОГО НАЦИЗМА

В данном центре, помимо экспозиций, чтения лекций, производится и презентация документальных фильмов. Вот на одном из них мы и остановимся.

В «Ельцин-центре» продолжили бороться за права «невинно» репрессированных, явно «следуя» (?) призывам президента России:

«не нагнетать страсти в обществе, не обострять вопросы истории и вести дискуссии в ключе примирения».

16 января 2017 года в центре показали ленту «Пермь-36. Отражение», в основе которой лежат истории трёх заключенных упомянутой колонии (один из них — С.Ковалёв), а также история самого «единственного в России музея, посвящённого памяти жертв политических репрессий». И всё это, по словам автора фильма, отражает нынешнее положение в стране. Хотя что действительно отражает этот фильм — большой вопрос.

«Пермь-36» — неофициальное название советской исправительно-трудовой колонии строгого режима для осуждённых за «особо опасные государственные преступления», есть АНО «Пермь-36» (музей политических репрессий), который был признан иностранным агентом (об этом в фильме по понятным причинам не говорится).

В колонии преимущественно содержались военнослужащие Waffen SS, «Лесные братья» и участники батальонов ОУН-УПА.

Ниже приводим высказывания руководства музея относительно «героев» Украины, вместе с фашистами участвовавших в геноциде советского народа:

http://tanya-mass.livejournal.com/3695658.html