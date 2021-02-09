Офшоров больше не будет . Приказ Путина полностью выполнен

В конце марта прошлого года Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству финансов пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с рядом государств, где российский бизнес имеет офшорные компании. Среди наиболее популярных направлений Путин перечислил Кипр, Мальту, Люксембург, Нидерланды и т.д.

Впрочем, в реальности все оказалось куда более масштабно. Как бы я не ругал на своем канале Антона Силуанова, но данное поручение Президента он выполнил быстро и качественно. Реальная деофшоризация в России стартовала. Я стараюсь быть объективным. Когда Силуанов или же Набиуллина совершают по-настоящему полезные действия для российской экономики, я буду их хвалить. С меня не убудет.

Но вернемся к офшорам. Для начала рассмотрим ситуацию с наиболее популярными направлениями вывода капитала.

Кипр. Изначально эта страна сопротивлялась. Но после того, как Силуанов пригрозил, стукнув кулаком по столу (раз в год и палка стреляет), что Россия и вовсе расторгнет СИДН, Кипр согласился повысить ставку налога на дивиденды до 15%.

Мальта и Люксембург. С этими государствами все прошло легко. Видимо, они учли опыт Кипра и быстро согласились повысить налог на дивиденды.

Нидерланды.

А вот здесь переговоры зашли в тупик. Амстердам отказывается выполнять требования России. Что ж, это не страшно. Судя по всему, Москва расторгнет СИДН, и в Голландию даже теоретически не будет идти отток отечественного капитала.

Сегодня стало известно, что целых 34 страны пересмотрели свое налоговое законодательство после требования России. Если ранее речь шла исключительно о четверке вышеупомянутых стран, то теперь ясно, что работа велась по широкому фронту. Это, действительно, прорыв. Теперь у российского бизнеса не остается практически никаких лазеек на то, чтобы вывести деньги из страны без потерь.

Первые результаты деофшоризации Путина мы увидим уже в этом году. Если смотреть на цифры 2020 г., то, по данным ЦБ, чистый отток капитала из России составил 47.8 млрд. долларов. Правда, эту цифру не нужно воспринимать как истину в последней инстанции.

Под статью "отток капитала" также попадают операции по погашению внешнего долга. По итогам 2020 года внешний долг России сократился на 21,3 млрд. долларов до 470,1 млрд.

Таким образом, в офшоры было направлено не 47,8 млрд., а "всего лишь" 26,5 млрд. Конечно, это тоже значительная цифра, составляющая в рублевом эквиваленте порядка 2 трлн. рублей, но назвать ее катастрофической язык не поворачивается.

Здесь же вспомним о том, что Минфин готовится изменить налоговое законодательство для САР (русские офшоры). Теперь в них ставка налога на дивиденды будет составлять 10% вместо 15%, которые компании будут вынуждены заплатить в случае вывода капитала за рубеж. Очень надеюсь, что эта мера положит начало массовой перерегистрации отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию. А это, если считать накопленным итогом, десятки триллионов рублей в горизонте 7-10 лет.

В результате в плюсе будут все: и российская экономика в целом, и федеральный бюджет, и бизнес. В общем, государственный капитализм работает как нужно

https://zen.yandex.ru/media/dvinsky/ofshorov-bolshe-ne-budet...