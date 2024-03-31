Тикси – самый северный морской порт России

Заполярный посёлок Тикси — опорный пункт российской Арктики, самый северный морской порт страны, через который проходит Севморпуть. Здесь находятся военные части пограничников, ветряная электростанция, способная работать при -50 градусах, важнейшие для науки метеорологическая и геокосмофизическая обсерватории и даже полигон запуска ракет, выводящих в атмосферу исследовательские зонды.

Тикси расположен в Якутии на берегу Северного ледовитого океана, недалеко от устья реки Лены, в 500 км к северу от линии полярного круга. Посёлок довольно молодой — он появился на картах в 1933 году. Сейчас здесь живёт порядка 4,5 тыс. человек, хотя в эпоху своего расцвета в 80-е годы эта цифра доходила почти до 12 тыс.

Добраться сюда по-настоящему трудно: круглогодичных автодорог, ведущих в посёлок, нет, летом ходят пассажирские суда, однако навигация длится всего порядка трёх месяцев. Для доставки грузов часто используют зимник — везут по льду. Но проще всего долететь до Тикси на самолёте из Якутска. Рейсы регулярно осуществляет авиакомпания «Полярные авиалинии», один из главных местных перевозчиков.

1. Тикси — административный центра Булунского улуса Якутии. По данным на начало 2023 года, в посёлке живёт почти 4,5 тыс. человек. Его «золотой век» пришёлся на поздние советские годы и завершился с наступлением 90-х. Однако Тикси постепенно возрождается: весной 2023 года его морской порт стал международным, грузооборот увеличился, а осенью посёлок был признан одним из опорных населённых пунктов Арктической зоны России. 2. Прямые пассажирские авиарейсы в Тикси есть только из Якутска. Расстояние до посёлка по прямой — порядка 1000 км. Самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» преодолевает этот путь за 3 часа. Самолёты летают сюда регулярно, на сегодня это самый оптимальный способ добраться до Тикси.

До осени 2012 года в Тикси летали самолёты из Москвы, однако в 2012 году началась реконструкция аэропорта, авиасообщение было прервано. Тогда базирующийся в Тикси перевозчик «Полярные авиалинии» организовал стыковочные рейсы от регионального центра до соседнего посёлка Усть-Куйга и дальнейшую отправку пассажиров на вертолёте Ми-8. Весной 2013 году аэропорт возобновил работу. Сегодня взлётно-посадочная полоса принимает только небольшие самолёты. После окончания ремонта рейсы из Москвы могут возобновить. 3. Прибывших встречает уникальный раритет на ходу — легендарный перронный автобус ЛиАЗ-677П по прозвищу «Луноход». Производство этой модели остановили в 90-х годах, работающих экземпляров уже почти не сохранилось. 4. Посёлок расположен в 7 километрах от аэропорта. 5. Полярная ночь здесь наступает 19 ноября и заканчивается 24 января (67 суток), а полярный день длится с 10 мая до 3 августа (86 суток). 6. Зима в Тикси суровая, однако морской климат делает её мягче — средняя температура в январе составляет -30 градусов Цельсия. Абсолютный минимум составил -50,5 градусов. Коротким летом воздух прогревается в среднем до +7 градусов. 7. Улица Трусова — центральная улица в посёлке. На ней находятся здания администрации посёлка, Булунского улуса и единственная гостиница. Улица носит имя Трусова Михаила Михайловича — почётного полярника, начальника и замначальника Тиксинского морского порта в 30–60-х годах прошлого века. 8. Тикси возник в 1933 году как один из опорных пунктов Северного морского пути. В 1939 году получил статус поселка городского типа. Во время Великой Отечественной войны в поселке формировались внутренние арктические конвои. После войны населенный пункт был известен как важнейший транспортный узел Якутии. Здесь построили аэродром для самолетов стратегической авиации в составе Оперативной группы в Арктике. 9. Пожалуй, самые северные сноубордисты страны. Ребята скатываются с обычного сугроба, который намело во дворе жилого дома. 10. Порт в Тикси начали строить в 1938 году, спустя пять лет после того, как в посёлке появились первые жилые и складские помещения. По сей день обслуживание порта — самого северного в России — главная функция Тикси. Это необходимо для снабжения всей российской Арктики. 11. Морской порт находится на побережье бухты Тикси в море Лаптевых — это один из наиболее труднодоступных участков Севморпути. 12. Навигация продолжается с середины июля до середины октября. Суда обрабатывают не только на причалах, но и на рейде с помощью специальных плавсредств. 13. В основном через Тикси доставляют продовольственные, генеральные, строительные грузы, а также контейнеры, уголь и лес. В летний период осуществляются пассажирские перевозки местного значения. 14. Слово «Тикси» (якут. Тиксии) в переводе означает «пристань» или «место встречи». 15. Жилые дома на Ленинской улице в Тикси. Посёлок часто называют «Морскими воротами Якутии». Этот «титул» зафиксирован даже на стеле перед въездом. 16. Продовольствие в арктические поселки Якутии поставляется в два этапа: летом по железной дороге до Нижнего Бестяха на правом берегу Лены недалеко от Якутска, а затем перевозится судами класса «река-море» до пункта назначения. Скоропортящиеся продукты могут быть доставлены по воздуху через грузовой стыковочный рейс Якутск—Усть-Куйга—Тикси на Ан-26 и вертолёте Ми-8. 17. Тиксинский музей истории и развития Арктики — один из самых северных музеев мира. Здесь представлены останки первого российского научно-исследовательского судна — шхуны «Заря» полярной экспедиции под руководством барона Эдуарда Толля 1900-1902 годов. Среди её задач был также и поиск Земли Санникова — острова-призрака в Северном ледовитом океане. Несмотря на то, что экипаж «Зари» понёс потери (скончался и сам Толль), а легендарный остров так и не был найден, экспедиция положила начало комплексному исследованию арктических морей, были получены важные данные в области географии, гляциологии, океанографии, метеорологии и прочих наук. В экспедиции участвовал молодой Александр Колчак. 18. Кости мамонта в музее Тикси. 19. Здание бывшего завода «Богхед».

В 1934 году, когда посёлок только начинал развиваться, было найдено месторождение оленита (он же богхед). Это сапропелевый длиннопламенный уголь. В 1942 году был построен завод по перегонке нефти из этого сырья под воздействием высоких температур. Руководство СССР рассматривало вариант обеспечения всего крайнего севера жидкими ГСМ таким образом, однако в 1953 году было принято решение о ликвидации завода. Это здание — всё, что от него осталось на сегодняшний день. 20. Расцветом Тикси, как и многих других населённых пунктов заполярья, пришёлся на 80-е годы. Тогда население здесь достигало почти 12 тыс. человек. 21. В основном застройка Тикси представлена трёх-четырёхэтажными домами. Фундаменты приходилось делать свайными из-за особенностей грунта в тундре. Из-за этого у каждого дома есть довольно высокое крыльцо. 22. Серафимо-Никольская церковь в Тикси.

Приход в Тикси появился ещё в 1999 году — верующие сначала собирались в здании гостиницы «Моряк», в общежитии «Заполярье», а позже на арендованной квартире. Только в 2009 году начал работать миссионерский стан «Спасский». В 2010 году игумен Агафангел по поручению Московского Патриархата прибыл в Тикси и разработал проект здания с учётом специфики местного климата: низкие потолки для сохранения тепла, пологая крыша, чтобы ветер сам сдувал с неё снег и так далее. На строительство пожертвовали деньги предприниматели из Москвы и Якутии. 23. В 2012 году с уходом военных из посёлка аэропорт закрыли на реконструкцию и связь с большой землёй почти прервалась. Тем не менее, отец Агафангел приступил к возведению: панели для строительства доставляли из посёлка, находящегося на тысячу километров южнее, а строители, чтобы успеть до холодов, трудились по 13 часов в день без выходных. Здание церкви с жилым блоком, библиотекой, трапезной и кинозалом было построено в 2013 году и на следующий год освящено. Оно вмещало до 150 прихожан. 24. Церковь посвятили наиболее почитаемому в Якутии Николаю Угоднику и старцу Серафиму Вырицкому — богатому купцу, принявшему постриг и пожертвовавшему всё своё состояние монастырям. 25. Резной наличник окошка церкви с изображениями мамонта и полярной совы. 26. В конце 2023 года посёлок Тикси вошёл в перечень опорных населённых пунктов российской Арктики — стратегически важных городов и сёл, господдержка которых будет осуществляться на системной основе. Кроме Тикси в их число вошли: города Мурманской и Архангельской областей, Кемско-Беломорская агломерация в Карелии, агломерация Салехард-Лабытнанги, города Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Воркута, Норильск, Дудинка и Игарка, посёлки Диксон, а также города Анадырь и Певек Чукотского автономного округа. 27. От советской эпохи в Тикси осталось множество муралов на стенах домов. 28. Самый сложный период пришелся на 90-е годы: порт переживал трудные времена, многие жители покинули посёлок, большая часть военных также ушла. В Тикси есть заброшенные здания — многие из них расселены. 29. Разноцветными здания сделаны по северному обычаю, чтобы было легче ориентироваться в пургу. 30. Табличка времён «Перестройки». 31. В Тикси сильные ветра. В СМИ постоянно появляются свидетельства, как людей сдувает прямо на улицах. Из-за ветра зимой часто отменяют уроки в школах, женщинам разрешают не выходить на работу. 32. Постоянные ветра наметают огромные сугробы. 33. Кроме главной улицы Трусова Тикси образован улицами Набережной, Морской, Ленинской, Академика Федорова. Обойти его весь можно буквально за полчаса. Однако автобусный маршрут в нём всё-таки есть. 34. «Буханка», заметённая снегом. 35. Дом по адресу Ленинская улица, 2а — одно из самых необычных зданий посёлка. 36. 37. Тикси является звеном в строящейся трансарктической коммуникационной сети ПВОЛС «Полярный экспресс». Это строящийся трансарктический подводный коммуникационный кабель из Мурманска во Владивосток, общей протяженностью 12 650 км с пропускной способностью от 52 до 104 Тб/с. 38. Тиксинская гидрографическая база «Росатом».

Мурал «Место встречи» на стене здания новый — он появился в 2023 году при поддержке Росатома. Его автор — художник Илья Федотов из Нижнего Тагила. Сюжет прост и близок к тиксинским реалиям: в посёлок прибывает рейс с важным грузом, но ещё важнее оказывается момент встречи с близкими людьми, которых герои мурала долго не видели из-за продолжительной непогоды. 39. С июня по сентябрь ходит речной пассажирский теплоход «Механик Кулибин», выполняя рейсы по маршруту Якутск — Тикси — Якутск. Прибытие теплохода в северное село — это большое событие. Помимо приезда жителей и туристов, теплоход снабжает население продуктами питания, товарами народного потребления. За навигацию «Механик Кулибин» успевает сделать 7-8 рейсов. 40. Жилые дома на улице Академика Фёдорова. 41. Тикси – пограничная зона, опорный пункт обеспечения национальной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации. 42. Полярная геокосмофизическая обсерватория «Тикси» Института космофизических исследований и аэрономии имени Юрия Шафера (ИКФИА) Сибирского отделения Российской академии наук.

Обсерваторию открыли в 1957 году на базе Арктического и антарктический научно-исследовательского института. Она предназначена для изучения геомагнитного поля, ионосферы, оптического свечения ночного неба и полярных сияний и прочих задач в исследовании атмосферы. Обсерватория стала частью целой сети станций наблюдения и на островах Северного Ледовитого океана, и на материке на территории Якутии. 43. Внутри главного здания установлены 18 счётчиков, которые занимаются регистрацией космических частиц. 44. Околоземное космическое пространство над Арктикой имеет особенности. Главная из них — усиленное энерговыделение в космической и ионосферной плазме в высоких геомагнитных широтах. Результаты изучения ионосферы необходимы для надежного предсказания и прогнозирования ее поведения, весьма существенно определяющего работу линий радиосвязи и различных радиосистем. 45. С полигона при обсерватории в 2015 году впервые запустили геофизическую ракету МН-300 массой 1,5 тонны, которая вывела научный зонд на высоту 300 км. Это помогло учёным в измерении параметров верхних слоев атмосферы и ионосферы и позволило углубиться в изучение физических процессов в них. Учёные шли к этому очень долго — станцию ракетного зондирования построили ещё в 1980-х годах, однако с развалом СССР её пришлось законсервировать. Работы по восстановлению станции начались лишь в 2008 году.

Станцию ракетного зондирования атмосферы М-211 можно использовать для контактных измерений параметров окружающей среды по трассе полета, исследования воздействия факторов космического полета и космической радиации на биологические объекты, для создания искусственных образований и активного воздействия на ионосферу и для вывода на низкую орбиту Земли микро- и наноспутников массой до 10 кг. 46. В геокосмофизической обсерватории «Тикси» проводятся непрерывные геофизические измерения: вариаций геомагнитного поля, аврорального поглощения радиоволн, характеристик ионосферы, излучений в области очень высокочастотного диапазона, оптического свечения ночного неба и полярных сияний, электрического поля, рентгеновского излучения и интенсивности космических лучей.

Научный потенциал Тикси не только в исследованиях атмосферы, космоса и мерзлоты — за годы его существования учёные собрали огромную базу для изучения биологических видов. 47. В настоящее время в обсерватории работает 17 человек. 48. Недалеко от Тикси находится также ветряная электростанция (ВЭС) мощностью 0,9 МВт. В её составе три специально адаптированные для работы в Арктике энергоустановки высотой порядка 4о м. «Ветряки» способны работать даже при температуре -50 градусов и скорости ветра до 25 м/с, однако способны выдерживать и ветер до 70 м/с.

ВЭС Тикси в 2018 году построили ПАО «Русгидро» совместно с японской компанией NEDO. 49. Метеостанция «Полярка».

Заброшенный посёлок Полярка находится в 8 км на юго-восток от Тикси. Этот населённый пункт всего на 200 человек был создан в 1989 году для обслуживания находящейся в нём полярной метеостанции. В 1999 году его ликвидировали, однако метеостанция продолжила работу. 50. Гидрометеорологическая станция Тикси появилась в 1932 году — раньше самого посёлка. Сегодня она важная часть международной сети арктических обсерваторий, которая проводит современные комплексные исследования климата, солнечной радиации, магнитосферы и вечной мерзлоты. 51. В России — 45 полярных станций. Большая их часть находится вдоль Северного морского пути. Люди здесь работают без отпусков и выходных, по соседству с белыми медведями, несколько месяцев в году — в условиях полярной ночи. 52. Остров Бруснева — одно из самых северных «кладбищ» кораблей. Он находится примерно в пяти километрах от Тикси. 53. Кладбище кораблей на острове Бруснева — то, что осталось после отъезда на юг большей части населения Тикси после распада СССР. Огромное количество плавсредств разного назначения оказались ненужными и брошенными. 54. Справа на фото останки судна «Яков Санников», названного в честь купца и первопроходца XVIII-XIX веков, того самого, имя которого получил и загадочный несуществующий остров в Северном ледовитом океане. 55. Кладбище кораблей на острове Бруснева. 56. Сухогруз «Памяти 26 Комиссаров». В своё время его перегнали из Чёрного моря, но после того как в 1980-х на судне произошёл пожар, его переделали в плавучую нефтезаправочную станцию НЗС-1. 57. 58. Бывшая станция ретрансляции телевещания и связи «Орбита».

Система космической радиосвязи «Орбита» создавалась для трансляции телевидения, телефонной и телеграфной связи с использованием спутников «Молния» (а позже и «Радуга», «Экран», «Горизонт и других»). В 1967 году, когда был открыт телецентр в Останкино, начали функционировать и 20 первых станций «Орбиты», что позволило транслировать сигнал даже на крайний север. Всего запустили 67 станций, однако не все из них были экономически целесообразны. 59. Заброшенный ретранслятор «Орбиты». 60. Здание бывшего завода богхеда. 61. Бухта Тикси была открыта и описана исследователем Дмитрием Лаптевым в 1739 году — почти за 200 лет основания одноименного посёлка. Изначально Лаптев назвал её Губа Горелая. 62. 63. Навигационный знак и астрономический пункт в бухте Тикси были установлены в 1912 году во время экспедиции Бориса Вилькицкого на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач». 64. Аэропорт Тикси в наше время предназначен как для гражданской, так и для военной авиации. В советское время здесь базировалась 24-я отдельная транспортная авиационная эскадрилья. 65. Пассажирский самолёт Ан-24 «Полярных авиалиний». С советских времён эта модель очень удобна для превозок в условиях заполярья — самолёт способен совершать посадку как на небольшие неподготовленные аэродромы, так и на грунт. 66. Региональный перевозчик «Полярные авиалинии», появившийся ещё в 1997 году, остаётся одной из главных компаний, доставляющих в Тикси не только пассажиров, но и грузы. В парке авиакомпании как самолёты, так и вертолёты. 67. Кроме перевозок «Полярные авиалинии» проводят поисково-спасательные полёты, принимают участие в ликвидации пожаров и прочих ЧС, выполняют социально-значимые и санитарные рейсы. 68. Автобус ЛиАЗ-677П «Луноход» в аэропорту Тикси. 69. 70. На пути в Якутск можно видеть Верхоянский хребет — одну из самых крупных горных систем на северо-востоке Азии, расположенную между долинами рек Лена и Яна. 71. Миссия посёлка Тикси исторически связана с освоением Арктики и развитием Северного морского пути. Тикси со дня своего основания выполняет особую миссию стратегического опорного пункта Северного морского пути в Восточном Секторе Арктики, призванного выполнять стратегические функции государства по обеспечению безопасности в Арктике.

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