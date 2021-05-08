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«Три раза умер в боях» - как лейтенант Титов побеждал лютую смерть

 

«Три раза умер в боях» - как лейтенант Титов побеждал лютую смертьПетра град, город Пушкина — Святыня!
Возьми меня в себя, своё дай имя!…
Моя жизнь невозможна без тебя,
Мой Петербург, ты — Родина моя!

Кадрового старшего авиатехника-лейтенанта Титова Ивана Васильевича и его семью война застала в Таллине. Жену Нину и малышей-близнецов Юрия и Гурия морем эвакуировали в Ленинград. После тяжёлых оборонительных боёв наши войска и флот оставили Таллин.«Три раза умер в боях» - как лейтенант Титов побеждал лютую смертьЧетвёртая авиачасть 4-й авиадивизии, в которой служил Иван Васильевич, была передислоцирована осенью 1941 года из Таллина в Пушкин (Царское Село) под Ленинградом.«Три раза умер в боях» - как лейтенант Титов побеждал лютую смертьИван Васильевич служил техником на бомбардировщике ДБ-3. Кроме своих технических, он хорошо освоил обязанности борт-стрелка на этом самолёте и в случае необходимости мог подменить выбывшего или раненого сослуживца. При возвращении на аэродром Выскатка на юго-западе Ленинградской области самолёт — скоростной бомбардировщик СБ был серьёзно повреждён вражеским огнём.

Пилот и штурман покинули повреждённый самолёт, раскрыли парашюты и, как потом выяснилось, благополучно приземлились на нейтральной полосе, с которой их забрали подоспевшие наши пехотинцы.

Контуженный и оглушенный при попадании в самолёт, Иван Васильевич в отчаянии боролся с заклинившим люком, но горящий корпус самолёта не поддавался.

Горящий самолёт, с рёвом, по пологой траектории стремительно приближался к земле и, срезав несколько молодых деревьев, рухнул на краю заросшего кустарником болота. Судьба на этот раз была благосклонна к герою нашего повествования. При ударе о болотистую поверхность самолёт не взорвался, носом зарылся в болото и продолжал гореть.«Три раза умер в боях» - как лейтенант Титов побеждал лютую смертьОт страшного удара Иван получил несколько ранений и потерял сознание. Пришёл в себя от невыносимой боли, пронизывающей всё тело, и ужасного жара и гари, передняя часть самолёта, двигатели были охвачены огненным смерчем. Ивану оставалось жить считанные мгновенья…

Собрав волю в кулак, сконцентрировав все духовные и физические резервы организма, не помня себя, Иван из пистолета с остервенением стрелял в обшивку самолёта до последнего патрона, с ожесточением из последних сил обожжёнными руками и зубами удалось повредить обшивку самолёта, вывалиться из него и отползти в болотной жиже на некоторое расстояние и выбраться на относительно сухое место.

Самолёт продолжал гореть, и в какой-то момент раздался страшный взрыв. От жуткого удара и боли Иван вновь потерял сознание…

Через некоторое время от ощущения нестерпимой боли израненного и обожжённого тела он пришёл в себя. Опираясь на локти, удалось приподнять голову, Иван осмотрелся кругом.

Буквально в паре сотен метров от себя он увидел цепь немецких автоматчиков с овчаркой, стремительно приближавшихся к горящим обломкам самолёта. Придержав собак, к раненому подошло несколько фашистов.

Увидев, что лётчик жив, направили автоматы, ближний немец обыскал его и, обратив внимание на эмблемы технаря — скрещённые ключ и молот, спросил: «Рус — техник?». Иван только кивнул головой. Техническая специальность военнопленного во многом определила его дальнейшую судьбу…

Так старший техник-лейтенант Иван Титов оказался в фашистском плену и лагере для военнопленных Stammlager IIIC под Кюстрином.«Три раза умер в боях» - как лейтенант Титов побеждал лютую смертьThe Great Escape Camp: Stalag Luft III 75th Anniversary Trip

Историческая справка: Лагерь военнопленных M-Stammlager IIIC был построен в июне 1940 года на окраине деревни Альт-Древитц в 6 км от крепости Кюстрин (сейчас — Drzewice, один из районов города Костшин-над-Одрой, Польша, около 80 км к востоку от Берлина). Советские военнопленные стали поступать в лагерь в июле 1941 года. Для их содержания была отведена отдельная территория.

По имеющимся на сегодняшний день данным, в лагере погибло свыше 12 тысяч военнопленных (убиты или умерли от голода). Большинство военнопленных солдат были отправлены работать в промышленности и на фермах в Бранденбурге. 1 декабря 1944 в лагере находились 2036 американцев, 631 бельгиец, 1416 англичан, 17 568 французов, 1046 итальянцев, 2 поляка, 1591 серб и 13 727 советских военнопленных.

Как выяснилось после окончания войны, жена Ивана Нина получила в блокадной коммунальной квартире на Лиговке осенью 1941 две похоронки из авиачасти: первую вскорости после крушения самолёта на занятой немцами территории и вторую через месяц, когда командир экипажа и штурман были обстоятельно опрошены после возвращения в часть, когда они оба засвидетельствовали, что третий член экипажа подбитого самолёта был убит и упал вместе с самолётом…«Три раза умер в боях» - как лейтенант Титов побеждал лютую смертьНина Васильевна, жена и односельчанка Ивана Васильевича, с которым она была знакома с детства, не поверила в смерть любимого человека, несмотря на очевидные свидетельства, уверенная в том, что муж чудом спасся и остался в живых, была человеком глубоко верующим и холодными блокадными ночами, плача над спящими мальчиками, вымаливала своего Ванечку у господа Бога… Голодной и холодной зимой 1942 года мальчики один за другим умерли от голода… А от Ивана не было никаких вестей…

Работая на заводе, возвращаясь на ночь в лагерный барак, Иван с товарищами тщательно изучили территорию завода и лагеря, порядок охраны и перемещения личного состава, тщательно обдумывали и планировали побег…

Несколько раз буквально не хватало толики везения, чтобы попытка состоялась, хотя итог побега оптимизма не вселял. Мучительно долго проходили долгие месяцы плена…«Три раза умер в боях» - как лейтенант Титов побеждал лютую смерть
Вход в Stammlag IIIC. Рисунок узника лагеря

И вот наступили первые февральские дни 1943 года. Последнее время, по непонятным причинам, порядки в лагере и на заводе несколько смягчились. Меньше стало избиений и издевательств со стороны немцев, рабочие-пленники уже стали забывать об экзекуциях и расстрелах за нерадивость, проступки и брак в работе.

И вот настало морозное утро, когда с утра в казарме охраны послышались неразборчивые возгласы, крики, неожиданно зазвучала траурная музыка. Перед рабочей сменой на заводе в общей комнате собрали всех пленных.

С информационным сообщением выступил начальник лагеря, который с мрачным выражением лица на ломаном русском языке рассказал всем, что германский вермахт понёс тяжёлые потери в битве на Волге под Сталинградом, но немецкий народ сплочён, как никогда, и соберётся с силами, и нанесёт смертельный удар большевистской гадине.

И тут, я постараюсь максимально близко к оригинальному рассказу процитировать, как мне уже в 1978 году за праздничным столом 23 февраля в Ленинграде, в их квартире на Невском проспекте, в доме 114, живописал дядя Ваня: «Он, гад, рассказывает со скорбным выражением лица, а меня ну просто распирает, ведь сколько времени пришлось жить под тяжёлым гнётом мыслей, ничего не зная об истинном положении вещей на фронте, о судьбе родных, вот радость наружу так и попёрла — не могу себя сдержать, все вокруг изображают печаль и скорбь, а меня так и распирает, он на меня пялится, а я улыбаюсь на все 32 и всё тут!

Не выдержал фашист, сорвался. Подскочил, ударом всего тела завалил на пол, подскочила охрана и давай упавшего сапожищами охаживать, а комендант всё в лицо норовил ударить. Били, долго-ли не помню, но пришёл в себя от ужасного холода на полу в карцере, боль во всём теле страшная, а во рту — жуткое крошево. Десятка полтора передних зубов вперемежку с кровью, кусками губ и ошмётков дёсен…»

Но по какой-то причине не расстреляли и через неделю на черновые работы снова бросили. Возможно, сказался серьёзный дефицит квалифицированных рабочих. Комендант вскорости отправился на Восточный фронт.«Три раза умер в боях» - как лейтенант Титов побеждал лютую смерть
Учётная карта узника Stammlager IIIC. Лагерный номер 19299 был наколот на левой руке у Ивана Васильевича Титова — горькая памятка на всю жизнь…

Новый немецкий комендант был из выздоровевших после ранения фронтовиков. У него к русским было, по какой-то причине, достаточно либеральное отношение. По крайней мере, советских военнопленных он по своему отношению почти не выделял, по сравнению с другими, работающими на заводе, поляками и пленными французами. Ивана вернули на работу на завод.

Побег и выход к своим

В июне 1944 года во время страшного авианалёта на завод и аэродром Ивану в обстановке всеобщего хаоса, взрывов и пожаров наконец удалось бежать.

До темноты пересидел в лесу, вечером наткнулся на польский хутор. Рискнул, постучался в дом, на удивление пустили, помогли привести себя в божеский вид, умыться, накормили, дали гражданскую одежду и объяснили, куда нужно идти в сторону линии фронта. С Божьей помощью линию фронта пересёк благополучно.

Прошёл проверку СМЕРШ, поверили — и теперь уже рядовым был направлен на фронт в стрелковую часть. Принимал активное участие в жестоких боях за освобождение Польши, Венгрии. Победу праздновал в Будапеште.

А в августе 1944 года Нина Васильевна получила третью похоронку на мужа.

Освобождённые советскими воинами товарищи Ивана по лагерю сочли Ивана Васильевича погибшим при авианалёте, о чём было составлено и отправлено соответствующее уведомление в освобождённый Ленинград.

Но несмотря на весь ужас ситуации, Нина Васильевна и на этот раз не поддалась отчаянию и по-прежнему верила, что Боженька не даст пропасть её суженому. И она всё вынесла, она победила в страшной схватке с войной, она дождалась своего Ванечку!!!

Иван Васильевич Титов награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», медалью «За оборону Ленинграда». Победу праздновал в Будапеште.

Вторым орденом Красной Звезды был награждён в 1958 году Указом Верховного Совета СССР № 266/35: «За отвагу, проявленную в боях с немецкими захватчиками при совершении побега из плена в период Великой Отечественной войны, наградить: орденом Красной Звезды… п. 93 Старшего техника-лейтенанта Титова Ивана Васильевича…»

После войны прошедшему ужасы плена фронтовику далеко не сразу удалось найти работу в любимом Ленинграде. После месяцев скитаний удалось устроиться завхозом и по совместительству сторожем в вечернюю школу. При школе выделили и комнату в коммуналке. У любящей пары родилась доченька Оля, которую любили и пестовали, на которую даже пылинке не давали упасть…

Находясь порою рядом с этой замечательной парой, нам, молодым, было в диковинку наблюдать за тем, как они относились друг к другу. Они ценили каждый миг, проведённый рядом со своей «половинкой».

И сейчас, спустя десятилетия, вспоминая Ивана Васильевича, всегда рядом представляешь тихую, незаметную, бесконечно добрую и заботливую Нину Васильевну. Расставаясь даже на час-два, они прощались друг с другом так, будто расставались навсегда…

Они и ушли от нас в вечность, как и жили — тихо, незаметно, вскорости друг за другом…

Героическая семья 

А теперь отклонимся от основной линии нашего повествования.

Иван Васильевич вырос в большой крестьянской семье Титовых из подмосковного села Васильевское Уваровского района. В семье ветерана Первой мировой войны Василия Титова росло шестеро сыновей и две дочери. У старшего сына Ивана в любимицах всегда была младшая сестра Аннушка.«Три раза умер в боях» - как лейтенант Титов побеждал лютую смерть
Семейство Титовых. Мальчик, на плече которого лежит рука отца, — старший сын Ваня

После окончания школы Иван жил и работал в Серпухове. С 1928 года после призыва в ряды Красной Армии Иван закончил авиационную школу, стал высококвалифицированным авиамехаником. Он был по тем временам состоятельным и состоявшимся по меркам предвоенного времени человеком, старшим авиатехником в звании лейтенанта.

Анна после окончания школы, когда встал вопрос о выборе самостоятельного жизненного пути, посоветовавшись с родителями, поехала в Ленинград, под присмотр любимого старшего брата, служившего в авиачастях дальней бомбардировочной авиации. В Ленинграде Анна познакомилась с ярославским парнем Анатолием Пожаровым, слушателем Ленинградской Промакадемии. В апреле 1941 года молодые люди поженились, причём свадьбу сыграли в Ленинграде, в квартире у старшего брата Анны Ивана.

В июне 1941 года Анатолий ушёл добровольцем на фронт. Сражался в звании младшего лейтенанта пехоты на фронте под Ленинградом, под Красным Селом получил ранение и 8 октября 1941 попал в плен. Вынес ужасы фашистских концлагерей, в 1944 году был освобождён наступающими советскими частями первой Ударной армии. В составе штрафбата участвовал в жестокой битве за Кенигсберг. Был ранен, «искупил вину кровью», после выздоровления поступил в обычную стрелковую часть. Войну закончил и встретил Победу в побеждённой Германии.

Анна работала на Кировском заводе в блокадном Ленинграде до середины зимы 1942 года. Однажды в день «получки» она потеряла все продуктовые карточки. Пару дней провела на воде и крошках — выхода не было, её ждала неминуемая смерть.

Еле волоча ноги, она шла с работы домой, навстречу попался статный военный в овчинном полушубке. Мгновенно её осенила безрассудная идея — она подошла к серьёзному, торопящемуся куда-то по служебным делам офицеру, рассказала о своей ситуации и просто попросила взять её в воинскую часть — бойцом, санитаркой, кем угодно…

Ей сказочно повезло — военный оказался командиром зенитного дивизиона, он взял её в подразделение в качестве наблюдателя-прожекторщика.

В декабре 1943 года по ледовой Дороге жизни вместе с воинской частью Анна оказалась на Большой Земле. После переформирования и доукомплектования в Берёзово Молотовской области в составе 1870-го зенитного артиллерийского полка младший сержант, командир отделения связи Анна Пожарова участвовала в освобождении Левобережной Украины — Полтавы, Кременчуга, Белоруссии, Польши.

Была награждена медалью «За боевые заслуги». Радостная весть о долгожданной Победе застала её в освобождённой Польше.«Три раза умер в боях» - как лейтенант Титов побеждал лютую смертьПосле войны Анатолий и Анна встретились в Москве. Анатолий очень долго искал работу по специальности в Москве. Почти после года исканий его взял на работу, под личную ответственность в качестве начальника цеха (!) директор номерного военного завода, сам фронтовик, у которого младший брат-фронтовик тоже хлебнул горя в фашистских лагерях…

В 1947 году постановлением Совмина завод перевели на Украину и Анатолий Пожаров вместе с женой Анной и сыном переехали в Черкассы на Днепре. Там они вместе работали в приборном цеху завода химреактивов, затем Анатолий Иванович участвовал в организации завода «Фотоприбор», был первым начальником его первого цеха…«Три раза умер в боях» - как лейтенант Титов побеждал лютую смертьИван Васильевич Титов в год 25-летия Победы, Ленинград

И вот опять о парадоксах, причудах и взаимосвязях человеческих судеб. Ирина, младшая дочь Анны и Анатолия Пожаровых, после окончания школы поехала учиться в Ленинград в институт точной механики и оптики (ЛИТМО).

Именно в ЛИТМО Ваш покорный слуга и автор этих строк встретился с ней. Мы с ней полюбили друг друга, создали семью. И как Вы думаете, где мы сыграли нашу студенческую свадьбу в Ленинграде в апреле 1979 года? — правильно, на Невском, в доме номер 114, в квартире у нашего дорогого дяди Вани!

И дядя Ваня произнёс главный тост на свадьбе своей племянницы Ирины в апреле 1979, как и в апреле 1941 года на свадьбе любимой младшей сестры Анны!!!…

Вот что такое для меня и Ирины, для всего нашего семейства Петербург-Петроград-Ленинград. Вот какую важную роль в судьбе нашей семьи сыграл этот великий город и один из сотен тысяч его воинов-защитников — Иван Васильевич Титов!

Николай Мильшин (Ходанов), специально для «Русской Весны»
https://rusvesna.su/news/1613637893

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