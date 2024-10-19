Необычные наши памятники, посвященные героям фильмов

Сегодня будут герои 15 лучших советских фильмов, заодно расскажу интересные факты о скульптурах.

Наверно только у нас существуют такие скульптуры. Что-то за бугром я не встречала изваяний, посвященным героям фильмов, правда вспомнила только Мэрлин Монро. Скорее, у нас появятся памятники Луи де Фюнесу, Пьеру Решару и Шварцнегеру, чем на их Родине. Новости СМИ2

У нас по России разбросано огромное количество памятников, посвященных любимым советским фильмам, кстати, когда их встречаешь - это всегда восторг, как-будто встретил старых знакомых. Поделюсь теми, о которых знаю.

1. Памятник фильму "Афоня" в Ярославле. Здесь скульптура сантехника и штукатуру Коле, как они стоят у пивной и разговаривают "за жизнь". Рядом располагается пивная с названием "Афоня", но в 2020 году она была закрыта, кто знает открыта ли она сейчас? Кстати, памятник оказался тут не случайно, вы знали, что большая часть фильма снималась именно в Ярославле? 2. Памятник Вицину. Точнее не Вицину, а его герою из фильма "Женитьбы Бальзаминова". Так жаль, что скульптуру делал иностранный скульптор и не передал всю харизму героя. В карусели лицо крупнее. Установлена скульптура в 2008 году. Вицин родился в Зеленогорске (Курортный район Санкт-Петербурга), правда, в 1917 году это был финский город Териоке.

Кстати, есть еще один памятник Бальзаминову, установленный в Суздале в 2016 году На фото памятник в Зеленогорске, а такой в Суздале 2016 года. Но в июле 2024 года открыли еще один памятник Суздаль

"За двумя зайцами" находится в Киеве. Здесь точно переданы физиогномика лица господина Голохвастова и Прони Прокоповне. Место памятника также выбрано не случайно, здесь у Андреевской церкви снимались финальные кадры фильма На открытии памятника Памятник Михаилу Бальзаминову в исполнении актера Георгия Вицина выполнил владимирский скульптор Игорь Черноглазов. Место установки было выбрано неслучайно. На Старой улице сохранился дом, в котором велись съемки, а в массовых сценах участие принимали сами суздальцы. Первый показ картины также прошел 60 лет назад в древнем городе.На открытии памятника 3. Совершенно чудесный памятник советскому фильмунаходится в Киеве. Здесь точно переданы физиогномика лица господина Голохвастова и Прони Прокоповне. Место памятника также выбрано не случайно, здесь у Андреевской церкви снимались финальные кадры фильма

4. Памятник "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" установлен в 2007 году, где герои изображены известными актерами, находятся в Москве. Особенно удачно получился, на мой взгляд, герой Виталия Соломина. Находится памятник у здания посольства Великобритании, а установлен в честь 120-летия издания первой книги о Шерлоке Холмсе. 5. Памятников героям "Место встречи изменить нельзя" я нашла целых три. Не удивительно, устанавливают памятники Глебу Жеглову и Володе Шарапову у зданий МВД. Памятнк размещен в Киеве. Этот стоит на Петровке 38.

В Ангарске поставили памятник Жеглову. С надписью "вор должен сидеть в тюрьме". Очень в тему и в нужном месте (в парке возле органов) 6. Памятник "Трем мушкетерам". Совершенно выдающийся случай, потому что памятник установлен во Франции, а актеры-то наши! Вглядитесь в эти лица! Боярский, Старыгин, Смирницкий, Смехов. Памятник установлен в Госкони, на родине Дартаньяна, в 2010. Автор Зураб Церетели. На мой взгляд, хорошая его работа, актеры узнаваемы 7. Памятник фильму "Любовь и голуби" в Черемхово, установлен в небольшом шахтерском городке Иркутской области. Почему здесь? Фильм снят по сценарию Владимира Гуркина, чье детство прошло в этом городе. А на первом фото и ниже памятник открыт в Волгограде в честь работников уголовного розыска, 2018 годВ Ангарске поставили памятник Жеглову. С надписью "вор должен сидеть в тюрьме". Очень в тему и в нужном месте (в парке возле органов)6. Памятник "". Совершенно выдающийся случай, потому что памятник установлен во Франции, а актеры-то наши! Вглядитесь в эти лица! Боярский, Старыгин, Смирницкий, Смехов. Памятник установлен в Госкони, на родине Дартаньяна, в 2010. Автор Зураб Церетели. На мой взгляд, хорошая его работа, актеры узнаваемы7. Памятник фильму "" в Черемхово, установлен в небольшом шахтерском городке Иркутской области. Почему здесь? Фильм снят по сценарию Владимира Гуркина, чье детство прошло в этом городе.

Кстати, теперь молодожены после ЗАГСа приезжают сюда и выпускают голубей, как символично)) 8. Памятник герою фильма "В бой идут одни старики", Леониду Быкову установлен в центре Киева на Днепровских кручах. Установлен в 2001 году в честь 58 годовщины освобождения Киева от немецких войск. Также это памятник военным летчикам. Так что памятник один, а причины его появления целых три. 7. Памятник героям "Мимино" находится в Тбилиси в историческом центре города и создан Зурабом Церетели в 2011 году . Изначально шли жаркие споры, где его устанавливать в Москве или Тбилиси, но выбрал был именно Тбилиси, потому что в Москве долго не могли найти для него места. Тбилиси

В Москве, во дворе Музея Современного Искусства, на улице Петровка дом 25 находится еще один памятник героям фильма Мимино, который является копией скульптурной композиции, установленной в Тбилиси. Памятник создан и отлит в 2007 году, но дату его установки в Москве, я так и не смогла найти, т.к еще некоторое время памятник стоял в Сочи Москва

7. Скульптуры в честь героев фильма "12 стульев". И я тут даже не буду рассказывать про памятник в Санкт-Петербурге, так как там герой больше литературный и не привязанный к кинематографу. А вот, например, в Пятигорске памятник у Провала напоминает Арчила Гомиашвили сыгравшего Остапа Бендера у Гайдая Также в городе Пятигорск, в парке Цветник, есть памятник Кисе Воробьянинову Есть еще обоим в городе Чебоксары В Элисте, у города Шахмат, сам Бог велел поставить скульптуру "лучшего гроссмейстера" тоже в образе Арчила. Кстати, вокруг него стоят еще 12 стульев со столиками Также, вы не поверите, памятники героям фильма и книги есть в Одессе, Харькове (сразу несколько, и Остапу, и герою Михаила Пуговкина и Кисе)

8. Скульптура Буратино стоит в Самаре. Это не просто памятник сказочному герою, в нем читается лицо Димы Иосифова сыгравшего главного героя в фильма "Приключения Буратино" Леонида Нечаева. Памятник установлен у музея Алексея Толстого, который написал всем известный "Золотой ключик", по мотивам которого сняли детский фильм. На открытии памятника, в 2013 году присутствовал сам актер Дмитрий Иосифов. 9. Памятников "Трусу, Балбесу и Бывалому" много в России и странах СНГ, есть в Перми, Мурманске, Иркутске, Хабаровске, на Украине и Армении. В Иркутске. Кстати, в Иркутске рядом установлен памятник и режиссеру Гайдаю. Ракурс вместе Трус, Балбес и Бывалый в Перми Мурманск Хабаровск

10. Памятник персонажу кинокомедии "Берегись автомобиля" Юрию Деточкину находится, в Самаре. Установлен он в честь 85-летия режиссера Эльдара Рязанова. Почему в Самаре? Дело в том, что идею к сценарию фильма режиссеру подсказал Юрий Никулин, а сам он услышал эту историю, находясь в гастролях в Самаре. Так что, вполне можно предположить, что реальные действия этого фильма разворачивались, именно, в Самаре

11. Теперь пройдемся по фильму "Джентльмены Удачи". Памятник Доценту стоит в Москве на Мосфильмовской улице. У скульптуры интересные "наколки" на теле, будете в этих местах, приглядитесь. Однажды эту скульптуру украли и ее нашли распиленной в пункте приема цветных металлов. Сейчас скульптура восстановлена и радует всех жителей и гостей столицы Совершенно мило, что памятник этим героям оказался в Казахстане в городе Джамбул на Базарной площади. Помните, один из героев фильма Василий Алибабаевич говорил, что хорошего в Джамбуле: "Там тепло, там яблоки!" Еще один, памятник "Джентельменам Удачи" стоит в Ереване у одноименного ресторана. Вы заметили, какой по счету это памятник Евгению Леонову? Лично я, уже сбилась со счета 12. Памятник героям фильма "Офицеры", расположен в Москве у здания министерства обороны А возле левого КПП, в 2016 году установили памятник «Они сражались за Родину»: за основу был взят фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова, который в 1976 году был признан лучшим фильмом в СССР. Главных героев картины – простых солдат Советской Армии в годы Великой Отечественной войны – сыграли «звезды» советского кино: Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Василий Шукшин, Георгий Бурков и Юрий Никулин. 13. Герои "Белого солнца пустыни" также увековечены в бронзе. Памятник товарищу Федору Сухову находится в Самаре и установлен на Волжской набережной И в Донецке Памятник таможеннику Верещагину открыт в Москве у штаб-квартиры Федеральной таможенной службы. На памятнике выбита легендарная фраза: "Я мзду не беру, мне за Державу обидно". Есть еще одна скульптура Верещагина в ЛНР, в Луганске

14. О памятниках Шурику и Лидочке выкладывала целую галерею. Я насчитала 5 памятников в разных частях России, тот что на фото, находится в Краснодаре Павлу Верещагину и красноармейцу Петрухе в Южно-Сахалинске14. О памятникахвыкладывала. Я насчитала 5 памятников в разных частях России, тот что на фото, находится в Краснодаре

Москва В Молодёжном парке Прокопьевска в 2016 накануне Дня Знаний открыли этот памятник. Скульптор Константин Зинич. Фигуры выполнены в натуральную величину. На табличке внизу стихи, авторство не знаю: В РязаниМоскваВ Молодёжном парке Прокопьевска в 2016 накануне Дня Знаний открыли этот памятник. Скульптор Константин Зинич. Фигуры выполнены в натуральную величину.На табличке внизу стихи, авторство не знаю:

В Прокопьевске не был киношник Гайдай.

Но чья здесь скульптура стоит, угадай!

Уж канула в вечность давно Атлантида,

Но с нами студенты – Шурик и Лида!

Мы вместе по парку сегодня пройдем

И юности нашей хвалу мы споем!

И весьма нелепый образ в Белгородской области В Карелии, в городе Ланденпохья, где-то в дворе домов, недалеко от школы можно увидеть гипсовую скульптуру. Их вполне можно пионерами, но подойдя ближе, понимаешь, что это кадр из советского кино, где увлеченные герои читают конспект, не замечая ничего кругом 15. В Сочи, недалеко от Морвокзала стоит скульптурная композиция посвященная героям из фильма "Бриллиантовая рука". Эпизод, где "провожают папу". В скульптурной композиции целых 6 героев: и Никулин с семьей, и отрицательные персонажи Андрея Миронова и Анатолия Папанова. В 1968 году, в Сочи проходили съемки этого фильма Кстати, памятник Геше Козодоеву есть в Новороссийске, прямо в водах Цемесской бухты. Хотя этот эпизод с хождением по воде снимался у скалы Кисилева, что находится недалеко от Туапсе, но скульптура в Цемесскую бухту отлично вписалась 16. Этот памятник установлен в Таганроге, на улице Фрунзе, перед домом, в котором прошло детство и юность актрисы (ул. Фрунзе 10 в настоящее время, в годы юности Раневской — ул. Николаевская, 12) и в котором уже который год городские власти планируют открыть музей Фаины Раневской. Бронзовая скульптура изображает Раневскую в роли Ляли из фильма «Подкидыш» Кстати, вандалы уже несколько раз у скульптуры выкрадывали зонтик.

17. Памятник Андрею Миронову в образе Мистера Фёста из комедии «Человек с Бульвара Капуцинов» установлен в Астрахани в 2006 году возле кинотеатра Иллюзион 18. Памятник персонажу «Двенадцати стульев» Отцу Фёдору в исполнении Михаила Пуговкина находится в городе Харькове. 19. Ю.В. Никулин в образе дворника Тихона из фильма Двенадцать стульев в Москве 20. Скульптуры персонажей этой кинокомедии бандиты Попандопуло и Сметана установлены на Украине на центральной площади села Малиновка, Харьковской области. Памятник был открыт 3 августа 2013 года во время фестиваля обрядового и современного свадебного действа Свадьба в Малиновке-плюс. 21. Скульптурная группа, изображающая профессора Преображенского (в исполнении Евстигнеева) и пса Шарика напротив медицинского учреждения в Нижнем Новгороде. Есть еще в Санкт-Петербурге на Моховой 22. Весьма необычная скульптурная группа «Снимается кино» находится перед кинотеатром «Мир» в Барнауле. В металле зафиксирован кадр из старого фильма: Чарли Чаплин, убегающий от полисмена с дубинкой, и женщина с кинокамерой начала XX века, снимающая эту сцену.

23. Если хорошенько приглядеться, то под треуголкой барона Мюнхгаузена в бронзовой гримасе можно опознать знакомые черты еще одного любимого актера миллионов – Олега Янковского. Здесь же, недалеко от станции метро «Молодежная», установлен стенд с цитатами его персонажа – самоироничного философа из фильма Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». В том числе финально-поучительная фраза: «Я понял, в чем ваша беда - вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!». С такой жизнерадостной улыбкой барон-Янковский с 2004 года занят крайне увлекательным делом – вытаскивает сам себя за волосы из топкого болота. Ну и коня заодно – точнее, лучшую его половину. При этом Мюнхгаузен оптимистично поблескивает натертым носом и ручкой шпаги – считается, что скульптура приносит удачу тем, кто верит в собственные силы, а жизненные трудности преодолевает с улыбкой.

24. Буквально в нескольких шагах от Мюнхгаузена стоит еще один тру-памятник – Ходже Насреддину. Сопровождает великого острослова его любимый осел, сильно смахивающий на одноименного персонажа из голливудского мультфильма «Шрек». Это явно не все памятники, но что сумела подобрать. Хотя как помниться подобную тему я ставила пару-тройку лет назад.