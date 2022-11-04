Как московские разработчики помогают российским военным в сфере беспилотных аппаратов

МОСКОВСКИЙ ДРОН ДОЛЕТИТ ДО СЕРЕДИНЫ ДНЕПРА, УВЕРЕН ДАЖЕ ДО ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЫ. СЛАДКОВ+

Дроны, дроны… Тема дефицита российских БЛА обсуждается с начала СВО. Удивительно, как мы могли отстать от армий развитых стран в этой теме. А ведь даже в той роте, замполитом которой я служил 1989-1991 была служба БПЛА!

Последний полк разведывательных БПЛА «Пчела» входил в ВДВ и был расформирован, если не ошибаюсь, перед второй Чеченской кампанией. А так-то мы создали много-много вариантов БПЛА (БЛА) в виде проектов, которые, по некоторым версиям, как бесперспективные, утекали в Китай, оттуда в Иран, и теперь попадают обратно к нам.

Мы выйдем обратно на достойные позиции, найдем свою нишу и станем эксклюзивными, если не будем врать и тырить. Например, производство тактико-разведывательных дронов уже наладили в Москве. БПЛА даже, говорят, оснащен отечественным тепловизором и протестирован в холодных Сибирских условиях, и в пустынях ОАЭ.



Предприятие, работающее теперь на ОПК, лишь одно из многих, которое развивалось при поддержке Московского инновационного кластера. В столице создаются высокотехнологичные производства, при участии городских властей и госкорпораций.

Москва представляет субсидии, рабочие площади, льготные кредиты, оплачивает оборудование, а также аккумулирует инвестиции.

АНАЛИТИКА

Инновационное производство и армия

Специальная военная операция выявила ряд острых проблемных моментов в российской промышленности и технологиях, касающихся разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Показателен пример того, как к решению данной проблемы подключилось столичное правительство, на базе Московского инновационного кластера осуществляется комплексная поддержка предприятий, задействованных в данной сфере. В частности, одна из компаний создала для военных целей малый тактико-разведывательный дрон «МТ БЛА» с российским тепловизором. «Мы поставляем его сразу со всем необходимым комплектом оборудования по образу «достал и полетел», с учетом особенностей работы на огневых точках. Мы держим связь с пилотами на СВО и дорабатываем дрон под определенные задачи», – заявили в компании. Кроме того, для БПЛА в Москве создали дронопорт HIVE, который позволяет автоматизировать работу аппарата, благодаря нему можно следить за ситуацией на площади до 350 кв км. Более того, ему не страшны перепады температур, испытания проходили зимой в Сибири, а также в жаркой пустыне ОАЭ. Еще одно важное направление, развиваемое в Москве, курсы по обучению управлению различными БПЛА и дронами. Как заявил гендиректор по развитию одной из таких компаний Игорь Алексеев, спрос на услуги обучения управления дроном с момента начала спецоперации возрос в разы, сегодня в специализированном центре в неделю курсы проходят порядка 30 человек. Не обходят стороной московские разработчики и вопросы борьбы с дронами. Для зачистки периметра от беспилотников недруга был создан комплекс защиты от дронов «Атака DBS», обеспечивающий бесполетную зону в пределах периметра охраняемых объектов, радиус блокирования при этом достигает 1,5 км. Все перечисленные выше разработки уже сегодня позволяют российским военным вести успешные действия в зоне СВО и сохранять свои жизни. Сергей Ничаев 21.10.2022, 18:51 https://readovka.news/news/117078