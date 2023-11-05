Люди искусства на войне

В Великой Отечественной войне участвовали не только солдаты. Свой вклад внесли и артисты, военкоры и другие люди искусства.

Руководитель оркестра Леонид Утесов среди музыкантов во время концерта для бойцов РККА. Военный фотокорреспондент газеты «Правда» гвардии капитан Н.Ф. Фиников у здания Рейхстага. Советский композитор Д. Покрасс с концертной бригадой выступает на лидере эсминцев «Баку». Писатель Илья Эренбург и американский журналист Лиланд Стоу под Ржевом. Писатель Илья Эренбург и американский журналист Лиланд Стоу с командирами под Ржевом. Военные корреспонденты К. Симонов, Е. Кригер и П. Белявский возле автомобиля ГАЗ-4. Кинооператор Р. Кармен ведет съемку военнопленных — бывших заключенных Майданека. Спецкорреспондент газеты «Вперед на врага» В. Иорданский обыскивает пленных в Погегене. Операторы Е.В Мухин и М.Я. Посельский под Сталинградом. Спецкорреспондент газеты «Вперед на врага» В. Иорданский конвоирует пленных в Погегене. Советские кинооператоры Б.В. Шадронов и З.М. Рогозовский. Советские фронтовые кинооператоры за работой: М.Я. Посельский и М.М. Гольбрих. Фронтовой корреспондент газеты «Красная звезда» Константин Михайлович Симонов беседует с румынскими военнопленными под Одессой. Советский кинооператор И.А. Запорожский ведет съемку крымских партизан во время привала. Групповое фото артистов фронтовой бригады госцирка СССР. Киногруппа Сталинградского фронта в центре Сталинграда после окончания боев в городе. Выступление советского фронтового театра миниатюр «Веселый десант». Военкоры газеты «Известия» П.И. Белявский и В.П. Ставский на Западном фронте. Артист ростовского Театра миниатюр Ю. Галкин играет для бойцов подразделения Огурцова. Фотокорреспондент газеты «За счастье Родины» капитан административной службы Д.А. Минскер. Кинооператор Д. Шоломович ведет съемку немецкого Bf.109, севшего на вынужденную посадку. https://back-in-ussr.com/2023/09/lyudi-iskusstva-na-voyne.ht...