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Люди искусства на войне

В Великой Отечественной войне участвовали не только солдаты. Свой вклад внесли и артисты, военкоры и другие люди искусства.

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