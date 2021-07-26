Особое место в деле сохранения исторической памяти наряду с уникальными документами и редкими вещами принадлежит живописным полотнам, посвящённым знаменательным событиям прошлого. Музей современной истории России для выставки «Страна мечтателей — страна героев» подготовил собрание картин, замечательное по целостности содержания, а также по качеству и разнообразию стилей. Ценность их прежде всего в том, что все они были написаны ведущими советскими художниками, что называется, по горячим следам, — именно поэтому в них так остро ощущается дыхание времени.

Среди них одна из самых ярких работ на подлинные исторические сюжеты — полотно Самуила Адливанкина «Первый сталинский маршрут». Картина написана в 1939 году, а событие, которому она посвящена, произошло в 1936 году.

Собственно, точно известно время и место действия: 10 августа 1936 года, Щёлковский аэродром. Знаменитый лётчик Валерий Чкалов попадает в объятия самого Иосифа Виссарионовича Сталина. Так радушно вождь встречает прославленного пилота после совершённого им в составе экипажа АНТ-25 беспрецедентно дальнего перелёта. Всё именно так и было на самом деле, это событие запечатлено на фотографической плёнке. Но что же предшествовало подвигу советских лётчиков, и почему советские лидеры дружно собрались на подмосковном аэродроме для встречи героя?

Чкалов В.П., летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Фото Б. Кудоярова. г. Москва; 1935

В те годы мировая авиация находилась в начале своего бурного развития, как говорится, только становилась на крыло. Во всех ведущих индустриальных странах разрабатывались всё более мощные моторы, а воздушные суда из фанерных «этажерок» превращались в быстрых, летающих на дальние расстояния стальных птиц. «Выше, дальше, быстрее» — вот главный лозунг развития авиации тех лет. Только бравые лётчики, пересёкшие, прямо скажем неширокий, Ла-Манш, почувствовали вкус славы, как почти сразу — героический перелёт через Атлантику. Все понимали: у кого будут сверхдальние самолёты, тот и будет лучше готов к войне. А в Советском Союзе этот вопрос стоял особенно остро: необходимо было осваивать колоссальные просторы, в том числе в труднодоступных северных широтах.

В 1931 году выдающийся авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев спроектировал самолёт АНТ-25 — цельнометаллический моноплан с одним двигателем и удлиненным крылом, получивший при «рождении» ещё одно имя — РД, то есть «рекорд дальности» (кстати, это чудо техники также можно видеть на картине). Первая попытка установить рекорд — в 1935 году экипаж Сигизмунда Леваневского отправился из Москвы в Сан-Франциско через Северный полюс — оказалась неудачной: самолёт едва дотянул из-за неисправностей до поселка под Новгородом. И тут на первый план вышел кавалер ордена Ленина и народный любимец — Валерий Чкалов, предложив руководству страны повторить полёт. Сталин одобрил желание лётчиков совершить сверхдальний беспосадочный полёт, но предложил другой маршрут — из Москвы до Петропавловска-Камчатского, до самой восточной точки СССР.

Встреча летчика В.П. Чкалова на ул. Горького; 26.07.1937

В экипаж первого рекордного перелёта, кроме Валерия Чкалова, вошли старший лётчик-инструктор при НИИ ВВС Георгий Байдуков и лучший штурман страны, начальник штурманской службы Академии ВВС им. Н. Е. Жуковского Александр Беляков. Из-за особенностей авиационной навигации и в связи с тем, что АНТ-25 изначально делался для работы в полярных районах, самолёт шёл сначала на Крайний Север, до кромки Ледовитого океана, и только потом поворачивал на восток (так, кстати, летают и современные воздушные лайнеры). Но в те годы это казалось немыслимым — лететь над бесконечными ледяными просторами, над горами, покрытыми снегами... Малейшая авария — и шансов спастись у лётчиков практически не было. Трое суток в воздухе, дожди, низкая облачность и туманы, кислородное голодание (ведь большой запас кислорода взять на борт было невозможно), обледенение самолёта — вечный враг авиации... Словом, весь полёт прошёл на пределе возможностей — технических и человеческих. Самолет приземлился на острове Удд близ Петропавловска. Уже на острове экипаж получил правительственную радиограмму о присвоении всем участникам перелёта звания Героя Советского Союза. Там же по инициативе Валерия Чкалова на борту самолёта была сделана надпись — «Сталинский маршрут».

Серия фотографий "Блестящая победа советской авиации". Изд. Союзфото-Фотохудожник. г. Москва; 1937

Дальше последовало возвращение в Москву, круг почёта над Кремлём, короткий перелёт в родной Щёлковский аэродром, а там уже с подлёта были видны машины правительственного эскорта. Передаём слово Валерию Павловичу Чкалову:

«Когда я увидел товарища Сталина, я крикнул экипажу:

— Вылезайте, товарищ Сталин нас встречает!

И вот, ведь речи произносил, в полётах сколько опасностей видел, а коротенький, сухой рапорт сказать не смог до конца, в горле запершило…

Товарищ Сталин, улыбаясь, обнял меня. Так же встретили меня и народный комиссар обороны тов. Ворошилов, и наркомтяжпром тов. Орджоникидзе.

Потом Иосиф Виссарионович расспрашивал нас о том, как мы себя чувствуем, как прошёл последний этап, и в заключение сказал, что нам надо отдохнуть, так как мы устали. Но до отдыха ли было нам? Сколько дружеских лиц вокруг, сколько рук, которые хочется пожать! Сколько близких друзей, товарищей, с которыми хочется поговорить, обнять их, чтобы ещё сильнее почувствовать себя в родной семье, почувствовать себя дома. Более счастливого чувства, чем это, по-моему, нет!.. »

(Чкалов В. П. «Сталинский маршрут»).

Встреча В.П. Чкалова с земляками во время его приезда в родное село. На пристани; 08.1936

Именно этот знаменательный момент и запечатлел художник. В действительности, конечно же, никаких пионеров и ударниц с цветами рядом с руководством страны не было. Да и лётчики не бежали радостно к лидерам государства, а подошли все вместе строевым шагом — чётко по уставу. А вот объятия Сталина (совсем уж не характерный для него жест) — это исторический и документальный факт. Валерий Чкалов был одним из тех немногих людей, которым Сталин искренне восхищался. На приёме в честь папанинцев в Кремле он даже сказал в своей речи: «Товарищи, товарищ Чкалов — человек способный, талантливый человек, каких мало не только у нас, в СССР, но и во всём мире».

Валерий Павлович Чкалов (1904–1938) — коренной волжанин, удалой, бесшабашный, гордый — был настоящим народным любимцем. Непревзойдённый ас и «первый хулиган советской авиации», он прошёл большой и сложный путь от простого паренька до первого лётчика Страны Советов. На этом пути были взлёты и падения, награды и судебный приговор. Однако, уже в 1930-х годах в Наркомате обороны СССР знали, что лучше Чкалова лётчика стране нет. Поэтому ему поручали самые важные и рискованные экспедиции: на счету Валерия Чкалова и грандиозный перелёт через Северный полюс в Америку в 1937 году, которым долго восторгался весь мир.

В.П. Чкалов во время его приезда в родное село Василево выступает на митинге; 08.1936

15 декабря 1938 года В. П. Чкалов трагически погиб во время испытания нового истребителя И-180 на Центральном аэродроме в Москве. Лётчику-первопроходцу, Герою Советского Союза было всего лишь 34 года. Похоронен Валерий Чкалов в Кремлёвской стене.

Аркадий Слесарев, старший научный сотрудник ГЦМСИР

http://lhistory.ru/anonsy/pervyj-stalinskij-marshrut