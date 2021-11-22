Особняк К. П. Бахрушина на Новокузнецкой

Замоскворечье — тихий островок на правом берегу Москвы-реки, облюбованный купеческим сословием.

И особняк на Новокузнецкой всегда был купеческим. Он успел побывать в руках купеческой жены Тумановой, купца Карцева, затем почетной гражданки Москвы Еремеевой. Небольшой двухэтажный дом, стоявший на участке, при пожаре 1812 года изрядно погорел. Сменяющие друг друга хозяева его перестраивали, расширяли, во дворе, на месте нынешнего сада, сооружали каменные хозяйственные корпуса. В 1891 году имение со всем содержимым приобрел тридцатипятилетний отпрыск купеческого рода Константин Петрович Бахрушин.

По профессии первые Бахрушины были прасолы, гуртом гонявшие скот, в основном овец, в большие города из Приволжья и сбывавшие шкуры падших животных кожевенным предприятиям. Со временем они основали и собственное кожевенное дело.

По легенде, фамилия Бахрушиных происходит от имени Варфоломей или Вахрамей, вернее, от его уменьшительной производной, Вахруши — Бахруши. Сам же этот Бахруша, по семейным преданиям, был мурзой из окружения татарского царевича Касима, в XV веке перешедшего на сторону московских князей и основавшего на Оке город Касимов.

Согласно писцовым книгам, Бахрушины переехали в Зарайск Рязанской губернии в середине XVII века.

В первой половине XVIII века основатель предпринимательской династии Борис Емельянович Бахрушин перенес торговлю в Москву, а его внук Алексей Федорович Бахрушин в 1821 году, погрузив на телегу нехитрый скарб и семейство, окончательно перебирается в первопрестольную, селится на Таганке, а в Кожевниках открывает перчаточную фабрику.Алексей Федорович Бахрушин

Бахрушин активно занимался самообразованием, детей учил иностранным языкам. Быстро пошли заказы по поставке кож для солдатских ранцев. Помимо перчаточной проворный Бахрушин открывает и сафьяновую фабрику. И вот он уже купец 2-й гильдии.

После кончины Алексея Федоровича семейный бизнес принимает вдова, Наталья Ивановна Бахрушина (урожденная Потоловская). Женщина практичная и здравомыслящая, все вопросы она решает сообща с сыновьями.

Крымская военная кампания и крупные казенные заказы в связи с ее нуждами значительно укрепили коммерческий успех Бахрушиных. Дела идут в гору, и в 1875 году наследники создают фирму «Товарищество кожевенной и суконной мануфактур Алексея Бахрушина сыновей».

Бахрушины к тому времени уверенно входили в пятерку самых богатых семей страны. Пётр, Александр и Василий Бахрушины

Отец Константина, хозяина дома на Новокузнецкой, Петр Алексеевич Бахрушин управлял суконно-ткацкой фабрикой (после 1917 года ставшей предприятием «Красное веретено»), приумножая отцовские капиталы. С супругой Екатериной Ивановной Митрофановой, как принято в купеческих семьях, он родил много детей — восемнадцать, из которых лишь половина дожила до взрослого возраста.

Константин Петрович Бахрушин обучался в частном пансионе Репмана в Мерзляковском переулке. Это было одно из самых передовых и демократических учебных заведений в Москве, практиковавших совместное обучение. Семья Петра Алексеевича Бахрушина. Сидят: Пётр Алексеевич, Екатерина Ивановна и Дмитрий Петрович. Стоят: Алексей Петрович, Константин Петрович и Николай Петрович.

В знатных купеческих семьях традиционно выбирали невесту из своего круга: Константин Бахрушин женился на Наталье Петровне Смирновой, наследнице предпринимателя Петра Арсеньевича Смирнова, директора Товарищества водочного завода, складов вина, спирта и русских и иностранных виноградных вин. Наталья была одной из восьми дочерей «водочного короля» России. Мужу она много помогала в делах благотворительности.

В семье Константина и Натальи Бахрушиных было три дочери.

В Москве о Бахрушиных ходила заслуженная слава как о «профессиональных благотворителях»: подсчитано, что семейство пожертвовало более 16 млн рублей. Деньги клались в банк, а проценты шли на содержание учреждений, которым присваивали имя Бахрушиных.

Щедрые меценаты построили больницу на 200 коек для страдающих неизлечимыми заболеваниями на Сокольничьем поле, приют-колонию для беспризорных детей в Тихвинском городском имении, убежище для детей, покинутых родителями, в Сокольничьей роще, Дом бесплатных квартир для нуждающихся вдов с детьми и учащихся девушек на Софийской набережной, председателем и попечителем которого был Константин Петрович Бахрушин.

Купец входил в правление семейного «Товарищества», был гласным Московской городской думы, членом совета Московского учетного банка, членом комитета Московской скотопригонной и мясной биржи, членом Московского общества распространения коммерческого образования, совладельцем театра «Аквариум» в Москве.

К театру семья имела известную склонность. В Богословском переулке Бахрушины купили земельный участок и ассигновали средства на строительство здания театра драматургу Федору Коршу: ныне это Театр Наций. Театр Наций

Круг интересов Алексея Александровича Бахрушина, кузена Константина Петровича, составляли предметы артистической жизни: афиши, программки, эскизы костюмов, прочие театральные реликвии. Разросшееся собрание коллекционер превратил в частный музей, затем подарил его государству в лице Императорской Академии наук. Ныне это всем хорошо известный Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина. О нем поговорим отдельно.

Но вернемся к зданию на Новокузнецкой. Усадебный дом в псевдоготическом стиле Алексею Бахрушину проектировал архитектор Карл Карлович Гиппиус, «домашний архитектор» семейства Бахрушиных, построивший для них более шести зданий, уже успевший прославиться участием в строительстве диковинного Чайного дома на Мясницкой. Будучи сыном профессора химии, с детства увлекавшийся биологией, Карл Гиппиус устроил в своем доме в Теплом переулке (ныне улица Тимура Фрунзе) огромный аквариум с коллекцией экзотических рыб для посещения публики. Спроектировал он и бассейн для тропических кувшинок в оранжерее «Аптекарского огорода».

В советское время сведущего аквариумиста Гиппиуса назначили главным архитектором Московского зоопарка. В нем есть сооружения, им построенные: «Турья горка», «Полярный мир», «Остров зверей» и обезьянник. Для Константина Петровича перестраивал дом на Новокузнецкой тоже Гиппиус: в этакой изощренно-декоративной барочности — бесподобную в своей белизне лепнину укладывал на ярко-голубой фон. Фронтон парадного крыльца двухэтажного Г-образного в плане здания автор проекта отметил щитом с монограммой владельца и годом создания особняка — 1895. Над входом в особняк поднял балкон с вазонами. Интерьер весьма соответствовал пышности внешнего облика и был решен поистине в дворцовом духе, с мраморной лестницей, каминами, потолочными росписями.

По воспоминаниям, 2 февраля, в день рождения хозяина, здесь давали большой бал, и дом Константина Бахрушина утопал в огнях, а все переулки и улицы вокруг заполнялись каретами.

После революции роскошный особняк был национализирован, хозяева выселены. С 1933 года бывшие бахрушинские владения уже занимала прокуратура Москвы. Фото 1980 года Фото 1987 года 1981-1983 г.

Особняк К. П. Бахрушина Москва, Новокузнецкая улица, 27.



Особняк К.П. Бахрушина находится в глубине Новокузнецкой улицы, в Замоскворечье. Это имение представлено великолепным домом, сооруженным в стиле эклектики. Особняк К.П. Бахрушина обнесен оградой с красивыми воротами, возле которых расположена сторожка.

Неприметный двухэтажный корпус небольшого размера существовал на Новокузнецовской улице еще до 1803 года, но данных или рисунков я не нашла. Позже здание перестаивалось и видоизменялось. Привлекающим взгляды особняком дом стал в конце XIX века, когда его купил русский купец и промышленник К.П. Бахрушин. Человек, который построил не одно здание для коммерческих целей, а также для благотворительности, постарался вложить в свой новый дом всю душу, благодаря чему его особняк оценили по достоинству не только его современники, но и жители нашего времени. Карл Карлович Гиппиус (29 января 1864, Санкт-Петербург, Россия – 23 июня 1941, Москва, СССР) – архитектор, аквариумист, архитектор и один из организаторов Московского зоопарка.

Родился в семье профессора химии. Юный Карл Гиппиус увлекался зоологией и архитектурой. В 1882 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1889 году в 25 лет окончил МУЖВЗ с серебряной медалью и званием художника-архитектора и поступил на работу к известнейшему архитектуру Роберту Клейну, построившему Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и ЦУМ.



В 1895 -1896 годах выполнил проект «китайского» фасада и интерьеры чайного магазина купцов В.Н. и С.В. Перловых на Мясницкой №19 в стиле романтического историзма. Многие декоративные детали и материалы для фасада и интерьеров были доставлены из Китая. На коронацию императора Николая II приехал китайский посол Ли Хун Чанг, и потомственные чаеторговцы Перловы конкурировали за возможность принять его и показать роскошь и размах чайного дела в России – отделка магазина стала лучшей рекламой, принеся огромный успех: многие приходили посмотреть «чайный дом», а уходили с чаем. Когда «Чайный магазин» обветшал, Жанна Киртбая, внучка Перлова, отреставрировала здание, восстановив обветшавшие интерьеры.



В этот же период Карл Гиппиус спроектировал и построил особняк А.А. Бахрушина на Зацепском валу (в настоящее время Государственный театральный музей им. А.А. Бахрушина и о нем поговорим отдельно). Параллельно Карл Гиппиус перестроил особняк К.П. Бахрушина на Новокузнецкой улице № 27. Голубое двухэтажное здание на Новокузнецкой улице вошло в историю под фамилией последнего владельца — как дом Бахрушина. Затем здание на Новокузнецкой перестраивали и расширяли новые собственники — купец П.А. Карцев и почетная гражданка А.А. Еремеева. Дом менялся и обрастал каменными постройками.

Лишь в 1895-1896 годах он получил привычный нам вид. Это — результат работы «домашнего архитектора» Бахрушиных К.К. Гиппиуса. Парадный вход архитектор направил в сад и украсил сенями и балконом-верандой. Среди барочной лепнины он разместил монограмму владельца и дату постройки здания. Внутренняя отделка по великолепию не уступает внешней: мраморная лестница, пышная лепнина, камины, мозаичные плафоны. Все это сохранилось. Но войти в прокуратуру?)))) Заказчиком великолепного особняка стал Константин Бахрушин, младший сын купца первой гильдии и одного из владельцев Товарищества кожевенной и суконной мануфактур «Алексея Бахрушина сыновья» П.А. Бахрушина. У него было еще несколько домов в Москве.





В период советской власти особняк К.П. Бахрушина хорошо сохранился благодаря тому, что в нем расположилась прокуратура города Москвы. В наши дни мы можем любоваться этим богатым купеческим домом, как типичным образцом архитектуры последнего периода эклектики.



Особняк К. П. Бахрушина конца XVIII в. (Новокузнецкая, 27) является объектом культурного наследия федерального значения. Он был перестроен в 1895 г. по проекту архитектора К. К. Гиппиуса, как уже говорилось.

Г-образная планировка здания сложилась в результате перестроек в 1830-1840-е гг. Сохранились сторожка и ограда с воротами.

Стены этого великолепного эклектического здания насыщены тонко исполненной «ренессансной» и «барочной» декорацией.

Главный фасад здания - садовый. Там расположен вход, накрытый широким балконом-верандой второго этажа В его ограждении использованы пышные барочные композиции с вазами. Узкий торец здания, обращенный к улице, увенчан в центре вазой над слуховым окном. По сторонам расположены по-своему уникальные угловые металлические решетки с жестяными цветами. Дверь и окна, выходящие на террасу, акцентированы скульптурным картушем с фигурками и лучковым фронтоном.





После революции хозяева были вынуждены покинуть усадьбу, и с 20 марта 1933 года в бывшем особняке Бахрушиных размещается Московская городская прокуратура. Говорят, что......