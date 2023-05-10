История конфликта на Халхин-Голе 11 мая 1939 года

Части РККА перед наступлением. Источник всех иллюстраций: http://waralbum.ru

«В эту ночь решили самураи…»

11 мая 1939 года начался один из самых крупных военных конфликтов с участием Советского Союза

Бои на Халхин-Голе считаются самым крупным военным конфликтом с участием СССР на Дальнем Востоке со времен Гражданской войны и одной из самых крупных военных операций после репрессий командного состава в РККА. Для многих непосредственных участников этих боев опыт, полученный летом 1939 года, оказался бесценен: именно он позволил им в начале Великой Отечественной войны чувствовать себя на фронте увереннее многих иных военачальников. Для нашей страны в целом это вооруженное столкновение сыграло колоссальную роль, заставивило Японию отказаться от нападения на Советский Союз. Но вряд ли кто-то задумывался над всем этим в самом начале событий – 11 мая 1939 года — в день, который принято считать отправной точкой конфликта. Командующий 1-й армейской группой советских войск в МНР комкор Г. Жуков у японской 150-мм гаубицы Тип 96, захваченной во время боев на Халхин-Голе

«На границе тучи ходят хмуро»

Споры о вооруженном конфликте на реке Халхин-Гол, который в Японии называют то Номонханским инцидентом, то Второй русско-японской войной, не утихают по сей день. Но документы достаточно ясно и точно говорят о том, что в военном конфликте была заинтересована Япония, получавшая дополнительный плацдарм для нападения на МНР и Советский Союз. А желания и возможностей для этого у Страны восходящего солнца в то время было больше чем достаточно.

Начать с того, что именно усилиями японских дипломатов и военных на территории Северного Китая в середине 1930-х годов возникло государство Маньчжоу-го, которое во всём мире воспринимали как марионетку Японии. Отчлененная от остального Китая территория управлялась последним императором китайской династии Цинь — Пу И, но в действительности вся внутренняя и внешняя политика страны определялась японской администрацией. Именно Маньчжоу-го и стала главным плацдармом для японской императорской Квантунской армии, именно отсюда был запланирован бросок на север — на дальневосточную территорию Советского Союза, что вполне согласовывалось с планами стран Оси. Примечательно, что большинство стран, которые признали Маньчжоу-го, находились в тесной связке с той же Осью (прежде всего с Германией). Советские и японские представители во время перемирия в районе реки Халхин-Гол, 15 сентября 1939 г.

Получив контроль над Маньчжурией, Япония спешно принялась проводить и милитаризацию этой страны, в первую очередь занимаясь строительством железных дорог. По странному совпадению все они прокладывались так, чтобы облегчить доставку грузов на север и северо-запад — к советским и монгольским границам. Туда же тянулись и вновь прокладываемые шоссе. Во всём мире такие действия в условиях политической напряженности с соседними государствами воспринимаются однозначно: как свидетельство подготовки к ведению военных действий. И очень скоро эти действия начались.

«В эту ночь решили самураи…»

Прологом к боям на Халхин-Голе можно считать двухнедельный вооруженный конфликт у озера Хасан, в котором помимо Японии активно участвовали войска марионеточной Маньчжурии, заявлявшей о нарушении ее границ. И хотя боевые столкновения в этом районе закончились победой советских войск, ход конфликта дал японской стороне повод думать, что при более тщательной подготовке и наращивании собственных сил у нее есть возможность взять верх в новом вооруженном конфликте. Опыт хасанских боев пристально изучали и в Советском Союзе. Причем с той же целью, поскольку возможность нового столкновения с беспокойным соседом была чрезвычайно велика. И, забегая вперед, надо сказать, что дальнейшие события показали: советские бойцы не уступали в выучке японским солдатам, а на батальонном и полковом уровнях оперативно-тактическое мастерство советских офицеров превосходило японскую выучку. И чем выше — тем больше. Японские солдаты, попавшие в советский плен в ходе боев на Халхин-Голе

Однако была сфера, в которой изначальное превосходство, безусловно, осталось за японской армией — авиация. Японские летчики очень внимательно изучали тактику и приемы советских пилотов, активно участвовавших в конфликте у озера Хасан. Судя по всему, это позволило им в первых воздушных боях на Халхин-Голе одерживать верх. Впрочем, нужно еще помнить о том, что многие японские летчики из состава авиации Квантунской армии имели большой боевой опыт, полученный в ходе войны в Китае. Где, кстати, их противниками были в том числе и советские пилоты, участвовавшие в боевых действиях в качестве добровольцев. Но если летчики советской авиации по возвращении на родину оказались в большинстве своем далеко от нового театра военных действий, то японские продолжали совершенствовать навыки войны в небе Маньчжурии и Монголии.

«Перейти границу у реки»

Формальным поводом для конфликта на берегах реки Халхин-Гол стали разногласия маньчжурской и монгольской стороны по поводу границы между двумя этими странами. Представители Маньжоу-го настаивали на том, что она должна проходить по руслу реки, а представители Монголии ссылались на архивные карты, на которых пограничная линия располагается в 20-25 километрах восточнее. Командующий 1-й армейской группой советских войск в МНР комкор Г. Жуков совещается с командирами во время боев на Халхин-Голе

Первые столкновения начались в январе 1939 года. Вскоре они переросли в цепочку последовательных нападений японских и маньчжурских военных на монгольских пограничников. Такие провокации становились все более частыми. Наконец, в ночь на 8 мая 1939 года группа японцев попыталась захватить остров в русле Халхин-Гола, но была оттуда выбита. А три дня спустя японские кавалеристы перешли монгольскую границу и напали на заставу пограничников МНР. Это нападение и стало формальным началом боев, растянувшихся на четыре месяца. Правда, после майских удач японской армии уже практически не доводилось добиваться серьезных успехов: ни одна попытка окружить противника не удалась, и уже к июлю японская сторона вынуждена была отказаться от надежды на молниеносное завершение операции. Провал японского наступления в августе 1939 года стал прологом к окончательному краху первоначальных планов командования Квантунской армии, и 15 сентября между СССР и МНР с одной стороны и Японией с другой было подписано соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу уже на следующий день.

Еще в 1936 году между МНР и Советским Союзом был подписан протокол о взаимопомощи, по которому на территории Монголии разместился структурно входивший в Забайкальский военный округ 57-й Особый корпус РККА, бойцы которого первыми и вступили в столкновение с японцами, которые уже, не скрываясь, занимали территорию на восточном берегу Халхин-Гола. Офицер Красной Армии осматривает японские ручные пулемёты Type 11 «Намбу» образца 1922 года, захваченные в ходе боев на реке Халхин-Гол

Именно советская военная помощь и стала главным фактором, который позволил Монгольской народной республике в конечном счете сохранить за собой территорию на берегу Халхин-Гола. За время боев группировка сил РККА на территории Монголии из корпуса была развернута в 1-ю армейскую группу, нарастив свою численность в четыре раза только в живой силе. Но куда важнее было то, что в то же время втрое выросла численность советских танков и бронемашин, ведь именно бронетехника стала главным фактором, обеспечившим РККА преимущество над японскими войсками.

«Под напором стали и огня»

В этом и заключался главный урок, извлеченный командованием Красной Армии из боев на Халхин-Голе. В ходе них советское командование получило возможность убедиться в действенности «активной обороны» и подвижных резервов: именно этот тактический прием обеспечил комкору Георгию Жукову победу в Баин-Цаганском сражении 2-5 июля 1939 года. Через пару лет такая же активная оборона даст возможность Жукову и бывшему командиру 57-го Отдельного корпуса Ивану Коневу сдерживать немецкие войска на Западной Украине, на подступах к Смоленску, а потом и к Москве и окончательно сорвать план германского блицкрига. Советские танкисты осматривают захваченный на Халхин-Голе японский танк Тип 95 «Ха-Го»

Кроме того, именно в ходе боев на Халхин-Голе окончательно сформировалась новая тактика советской авиации по переходу от индивидуальных боев к групповым. Не случайно после прибытия на Халхин-Гол группы опытных советских летчиков-истребителей во главе с комкором Яковом Смушкевичем, имевших опыт боев в Испании, ситуация кардинально изменилась, а окончательно завоевать господство в воздухе советским пилотам удалось к июлю, когда авиачасти получили новую технику – истребители И-16 и И-153 и бомбардировщики СБ.

Еще одним уроком сражений на берегах Халхин-Гола стало масштабное применение тактики дезинформации и введения в заблуждение вражеской разведки. Лучше всего эти приемы сработали накануне августовского контрнаступления советских войск. За несколько дней до него командование советско-монгольской группировки ввело запрет на открытое перемещение сил и техники в районы сосредоточения. А чтобы внезапная тишина не насторожила японцев, по ночам через репродукторы транслировались звуки движения танков и броневиков, рулежки самолетов и саперных работ в тех местах, которые противник мог рассматривать как наиболее опасные для него. Точно так же почти в открытую шли переговоры по радио и телефонной связи, которые носили характер дезинформации. В итоге удар, который советские войска нанесли 20 августа (за четыре дня до начала японского наступления), застал противника настолько врасплох, что он в следующие полтора часа не сделал ни одного артиллерийского выстрела и не поднял в воздух ни одного самолета. Групповой снимок советских летчиков на фоне самолета-истребителя И-16, сделанный на полевом эродроме в районе реки Халхин-Гол

В СССР победное завершение боев на монгольско-маньчжурской границе было воспринято как однозначное свидетельство превосходства советских воинов в мужестве и стойкости. Свидетельством тому служат такие цифры: по итогам боев 73 человека были удостоены звания Героев Советского Союза (летчики Сергей Грицевец, Григорий Кравченко и Яков Смушкевич — во второй раз), орденом Ленина были награждены 536 человек, орденом Боевого Красного Знамени — 3224, орденом Красной Звезды — 1102, а медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» получили почти 12 тысяч человек.

А политическим итогом конфликта стало устранение угрозы японского нападения в районе восточных границ Монголии и Советского Союза. Провал Халхин-Гольской операции сместил фокус интересов японского правительства в сторону Юго-Восточной Азии и Океании, а с СССР оно предпочло заключить весной 1941 года пакт о нейтралитете. И благодаря жесткому уроку лета 1939 года он безусловно соблюдался Японией, невзирая на первоначальные успехи ее союзницы Германии на Восточном фронте. За счет этого стала возможной переброска под Москву осенью 1941 года дальневосточных частей и соединений, сыгравших одну из ключевых ролей в Великой Отечественной войне при масштабном контрнаступлении советских войск. Советские солдаты демонстрируют знамя, врученное их подразделению по итогам боев на Халхин-Голе, сентябрь 1939 г.