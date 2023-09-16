О сколько нам открытий чудных готовит Петербурга дух...

Весь город в плавных разворотах,

И лишь подчёркивает даль

В проспектах, арках и воротах

Классическая вертикаль.

И все дворцы, ограды, зданья,

И эти львы, и этот конь

Видны, как бы для любованья

Поставленные на ладонь.

И плавно прилегают воды

К седым гранитам городским –

Большие замыслы природы

К великим замыслам людским.

Давид Самойлов.

Особняк И. Ф. Паскевича Дата постройки: 1856 г. Архитектор: А.Х. Пель Иван Фёдорович Паскевич, светлейший князь Варшавский, родился в дворянской семье, в Полтаве. Пель переделывает фасад дома, создает зимний сад, меняет многие интерьеры под новомодную эклектику. Паскевич с женой устраивают в доме роскошные светские вечера. Для гостей готовит известный петербургский повар того времени И.М. Радецкий. При Паскевичах особняк обладал богатой коллекцией холодного, рыцарского и огнестрельного оружия, различные доспехи. Сейчас всё это хранится в Эрмитаже. В 1993 г. особняк стал принадлежать банку. Дом реставрировали. В ходе этих работ обнаружили проходы между этим и соседним домом по набережной (№10) во втором этаже.

Марьино (усадьба Строгановых) 1845 г. Архитектор: А. Н. Воронихин Усадьбу в 1811 г. приобрела графиня С.В. Строганова. Ей так понравилась природа тосненской поймы, что она решила здесь жить. В усадьбе был построен дворец в стиле классицизма, разбит великолепный сад в духе лучших британских парков. Одним из самых известных жителей Марьино стала княгиня Н. П. Голицына (Чернышева). Эта женщина, склонная к мистицизму, стала прототипом Пиковой дамы – персонажа знаменитого произведения А.С. Пушкина. После революции советская власть организовала в усадьбе Музей дворянского быта. Много ценных вещей были проданы для пополнения скудной гос. казны. Часть интерьеров Марьино была перевезены в Эрмитаж. В войну усадьба сильно пострадала многое было уничтожены бомбардировками. Возрождение началось в 2008г, когда ее приобрела Г.Степанова.

В настоящее время в усадьбе все здания и интерьеры полностью отреставрированы.

Наводнения в Петербурге В 1703 г. когда начали строить Заячий остров - на следующий день вода поднялась на 2,5 м. После этого его возвысили насыпкой земли.

В Петропавловской крепости установили вестовую пушку, которая сообщала о грядущих наводнениях.В 1777 г. Екатерина II писала в мемуарах: «Порыв ветра разбудил меня в 5 часов. Мне доложили, что вода у моего крыльца и готова залить его»… В 1824 г. вода поднялась до максимальной отметки: 4,21 м.

По поручению императора, полковник Герман отправился в Коломну за помощью к матросам. Он поехал на карете, а вернулся к Зимнему уже пешком и по пояс в воде. В 1825 г. Александр I объявил конкурс на лучший проект защиты от наводнений. Тогда впервые задумались о дамбе. В 1924 г. вода была на отметке 3,52 м. После этого было решено построить дамбу, за основу взяли проект Петра Базена столетней давности.

Реализовать проект удалось только в XXI веке.

Павильон Грот Построен в 1757 г. архитекторои Бартоломео Растрелли Грот - один из исторических парковых павильонов, расположенных в в Царском Селе. Во времена Елизаветы стало модно украшать залы раковинами и туфом. Тогда и был построен павильон Грот, окруженный с трех сторон водой, внутри похожий на пещеру, покрытую раковинами и морскими камушками. Все оформление посвящено водной стихии: круглые окна обрамляют пышные композиции с изображением голов Нептуна, раковин и дельфинов. Существует предание, что на убранство Грота ушло 210 тысяч крупных раковин и почти 300 кг мелких ракушек. Павильон стали называть Утренним залом, поскольку Екатерина II проводила здесь утренние часы, читая и занимаясь делами. В настоящее время в Гроте организуются временные выставки.

Домик императора Петра I в Санкт-Петербурге Король Нидерландов Виллем III подарил Домик царя Петра императтору Александру III. По указанию Александра III, были установлены балки, поддерживающие деревянные стены домика. А император Николай II распорядился построить для домика большой футляр в виде прочных кирпичных стен с крышей и рядом с домом поставить памятник Петру I. Так выглядел домик Петра I в 1901 году.

Остров Сухо, Волховский район. Искусственный остров на Ладожском озере, созданный насыпным способом во времена Петра Великого. Размеры острова составляют всего 90 на 60 метров. В конце XIX века на острове был установлен маяк, который до сих пор находится в рабочем состоянии и помогает судам проходить по Ладоге. Во время Великой Отечественной войны маяк служил ориентиром для советских судов, которые доставляли грузы и помогали Ленинграду выстоять в блокаде. Сейчас на острове никто не живет, но маяк продолжает свою работу. Остров Сухо является важной навигационной точкой на Ладоге и одним из символов этого красивого озера.

Усадьба Адмирала Лазарева Является памятником истории и культуры Санкт-Петербурга. Это небольшой дворцово-парковый комплекс, построенный в начале XIX века. Здесь можно увидеть красивые здания, архитектурные сооружения, парк с фонтанами и множество других красивых элементов.

Санкт-Петербург, Пролетарская улица, 30, Кронштадт

Новый архитектурный памятник По распоряжению председателя комитета по охране памятников (КГИОП) бывший «Доходный дом А.П. Мещерского» был включен в единый госреестр как объект культурного наследия регионального значения. Здание расположено на Кирочной, 22А.

Волонтеры фонда «Внимание» отчистили плитку в доме Осипова Ребята проделали колоссальный труд, ведь коммунальщики закрашивали эту красоту не одно десятилетие. Чтобы краска лучше отходила, на нее нанесли специальный состав и укрыли пленкой. А потом размягчившуюся краску бережно соскребли шпателем. Хорошо, что такие активисты есть. Петербургу нужно больше красоты!

Ограда от императорского дворца на проспекте Стачек Возможно, многие петербуржцы проходят каждый день мимо этой ограды у парка на проспекте Стачек и даже не подозревают, что раньше она находилась в императорском саду у Зимнего дворца.



Слоновий двор на месте гостиницы Каждый, кто прибывает в Санкт-Петербург на поезде из Москвы, первым делом видит здание огромной гостиницы «Октябрьская». Это сегодня здесь центр города, а в XVIII веке на этом месте располагался слоновий двор, где содержались экзотические животные, подаренные императрице Екатерине II персидским султаном.



Замок цвета перчатки Фасады мистического Михайловского замка, который был построен для Павла I, со всех сторон абсолютно разные, чтобы, согласно замыслу зодчих, лучше сочетаться с окружающей его архитектурой. А оригинальный (розовато-оранжево-желтый) цвет стен замка, по одной из легенд, был выбран в тон перчатки фаворитки императора Анны Гагариной (Лопухиной).

Сфинксы Аменхотепа III на Университетской набережной Домик Петра I не является самым старинным сооружением в городе, как обычно рассказывают экскурсоводы. Самые древние «жители» города — это сфинксы на набережной Невы перед Академией художеств. Они датируются XIV веком до н. э. и были найдены при раскопках храма фараона Аменхотепа III в Фивах и перевезены в Санкт-Петербург в 1832 году. Иероглифы на груди одного из сфинксов означают: «Царь Верхнего и Нижнего Египта, Небмаатра, сын Ра, Аменхотеп, властитель Фив, возлюбленный Амоном Ра».



Осколки битого хрусталя под полом театра

Знаменитый театр был назван в честь супруги Александра II, императрицы Марии Александровны, а не менее известный занавес театра, который является его эмблемой, повторяет рисунок шлейфа платья императрицы.

В 1970-х годах в театре проводили капитальный ремонт и при вскрытии пола под оркестровой ямой обнаружили осколки битого хрусталя. Строители решили, что это мусор, и выбросили все, но оказалось, что эти осколки улучшали акустику в зале, которая, по мнению постоянных зрителей, стала хуже после завершения всех ремонтных работ.



Дом с «Кипящей Крышей». 1970 г. Архитектор: П. Ю. Сюзор Здание касс на набережной Грибоедова обладает типичным для Петербурга внешним обликом, и лишь одна деталь отличает его от соседних домов – крыша. За период более 150 лет – здание неоднократно подвергалось перестройке. После революции в здании были квартиры. Здесь обитали жильцы, пока в 1969 г. Ленгорисполком не принял решение отдать здание под железнодорожные кассы. Бывшие торговые ряды ожидала перестройка, которая, в частности, коснулась крыши — реконструкторы хотели сделать помещение более светлым. В 1970-х появилась здесь — "кипящая крыша". Её изготовили из того же материала, из которого производят иллюминаторы в самолетах — из трёхслойного пластика. И цвет полусферам был выбран неспроста — это типичная вагонная краска для составов.

В фильме «Ирония судьбы» Надежда за билетами шла на Московский вокзал, а съемки проводили – здесь, на Канале Грибоедова.

Итальянский дворик Дата: 2013 г. Жители домов на Итальянской улице решили украсить свой двор, сделав его уютнее и светлее, и для осуществления своего плана пригласили талантливого художника. Так на стенах появились прекрасные рисунки, напоминающие о жарком солнце, романтичной Венеции, вечном Риме и классической итальянской архитектуре, а сам дворик превратился в настоящее произведение искусства и стал неофициальной достопримечательностью Петербурга. Этот проект не был согласован чиновниками и они попробовали его закрасить в стандартный бежевый цвет петербуржских домов, но жители отстояли. Дворик закрыт, но можно попасть туда вместе с жителями дома, либо попросить пройти через кафе.

Анна Иоанновна с арапчонком Скульптура Франческо Растрелли "Анна Иоанновна с арапчонком" находится в Русском музее.

В «Путевых заметках о России» Карл Берк писал: «Площадь к югу от дворца будет обнесена колоннадой, а в её центре установят бронзовую статую Анны Иоанновны»

Императрица умерла раньше окончания работы над статуей, а Елизавета распорядилась не ставить скульптуру на Дворцовой площади.

Вес — 6,5 тонн, поэтому стоять монумент может только в залах с укреплённым полом.

Скульптура не полая, а цельная, поэтому она такая тяжелая.

Царица изображена в момент венчания на царство.

Скипетр Анна держит в правой руке, а маленький слуга-арапчонок подает ей державу.Скульптура «Анна Иоанновна с арапчонком» стала символом тяжелого и деспотичного времени, названного «бироновщиной». Во время Великой Отечественной ее зарыли в землю для сохранения.

Мост не для поцелуев Небольшой мостик через реку Мойку давно облюбовали парочки, но на самом деле за его красивым названием не кроется ничего романтического. В 1790 году рядом с переправой находился трактир «Поцелуй», который принадлежал купцу 3-й гильдии Никифору Васильевичу Поцелуеву, в честь которого и назвали этот мост.

Красивая лoкация для классных фoтo наб. Адмирала Лазарева, 22

В последнюю ночь лета петербургское небо расщедрилось на красоту. В последнюю ночь лета петербургское небо расщедрилось на красоту