Украинская идея – это трупный газ, выходящий из гроба Австро-Венгерской империи

УДЕЛ НЕДОУМКОВ: НЕОФЕОДАЛИЗМ НА МАРШЕ

Не вот этим ли старым правилом социологии, которое знают нормальные люди, но в упор не понимают либералы-рыночники:

-Если люди делают Общее Дело – то они могут действовать сообща;

-А если каждый борется только за свои интересы – люди в итоге перебьют друг друга.

Почему? Да всё же на поверхности: борьба за свои личные интересы – автоматически включает борьбу с чужими личными интересами. Если я президент (олигарх, депутат и т.п.) – то не ты. А если ты – то не я…

В этом и заключается смертельное коварство «личностной мотивации» - когда Личность отделяется от Общего Дело (которое ставит выше своих личных амбиций) – и выводится (из «кристаллической решётки» строения цивилизации) в «свободные радикалы».

То есть – в радиацию, прошивающую плоть общества смертоносными частицами.

Почему не ужились в одной берлоге два рвача – Порошенко и Саакашвилли? Да потому, что они два рвача! Бандит нужен другому бандиту для нападения на «третье лицо», но не сам по себе. Бандиты нападают вместе – но при дележе добычи ссорятся…

Стремительное вырождение Украины в Дикое Поле, в Руину – было запрограммировано всем ходом воровской приватизации в СНГ. В РФ этот процесс заморожен (не преодолён, а заморожен), во «второй России» - нет. Он развивался так, как развивается гниль, если не убрать её в морозильник, в точности от стадии к стадии.

А именно: хотя марксисты считают феодализм давно пройденной стадией, это лишь они так считают. Феодализм живее всех живых. Это у марксистов он – стадия производственных отношений на определённом уровне развития производительных сил. А мы считаем, что феодализм – это уровень общественной нравственности. То есть – настроение, мотивация толпы! Захотят люди – и будет социализм. А перехотят, падут в нравственном отношении – и история (которая, в сущности, лишь история становления нравов и моральных норм) начнёт откручивать плёнку назад, до пещер, до шкур и дубин…

Феодализм – это определённое количество безнравственности, меньше, чем у рабовладения, но больше, чем в Европе времён модерна и просвещения. Он связан не с рыцарскими турнирами, а с наймом банд богатыми людьми по принципу личной преданности.

Личный вассалитет наёмника плательщику – противостоит присяге и служению абстрактной идее, некоей обобщённой, как Фемида, в повязке не различающая лиц, вере.

Кризис идейности приводит к тому, что всякий, имеющий возможность нанять банду – нанимает себе банду громил в тех пределах, в каких может оплачивать (кормить и содержать – речь не только о дензнаках).

Сторонники Порошенко – это те, кого кормит и содержит ЛИЧНО Порошенко. А сторонники Саакашвилли – те, кого кормит и содержит лично Саакашвилли. Иначе как бы грузин, даже не владеющий укро-жаргоном, смог бы прорывать границы силами украинских подельников? Откуда у грузина-гастролёра взялись бы украинские подельники?!

Мы видим отмирание до степени сухой шелухи абстрактных понятий вроде «Украина», «Грузия» и др. Они ещё остаточно употребляются в речи, но по сути им давно уже никто не придаёт никакого значения.

Личный вассалитет восходит к личному платежу. Наёмники, не верящие ни в Бога, ни в чёрта, блуждают по руинам в одиночку или отрядами, и при всяком удобном случае нанимаются на службу к тому, кто в состоянии им платить (или хотя бы кормить их).

При этом и возникают комичные, потрясающие воображение "человека с принципами", переходы. Когда грузин, бывший лидер Грузии, пытается захватить власть не в Грузии, где был свергнут – а на Украине, это показывает цену и «грузинской идее» и «украинской идее». Для человека разумного и способного к умственным обобщениям – это просто бред! Я уже не удивлюсь, если завтра Саакашвилли с бандой чернокожих «сторонников» (наёмников) пересечёт границу ЮАР, сражаясь за власть над неграми, или границу Бутана – чтобы насадить там «истинный буддизм»…

Но с точки зрения социологии это не бред, а определённая стадия массовой умственной недоразвитости. Понимаете, у каждого человека личный уровень умственного развития. Но все эти личные уровни складываются в среднюю величину, как множество зарплат в «среднюю зарплату».

Как существует «средний уровень жизни» по стране, так существует и «средний уровень социопатии» по каждой стране. Где-то он выше, где-то ниже.

Оттого в одном месте пытки или каннибализм нетерпимы и возмутительны массам, а в другом – воспринимаются как вполне нормальные забавы власть имущих.

В этом контексте проседания умственных способностей, общей умственной недоразвитости и следует искать объяснения пост-советским событиям во всей их экзотической вычурности: от «туркменбаши» до «идеи украинской нации», включая сюда и жаждущих средневековья изломистов, у которых просто не хватает мозгов выглянуть дальше 13-го века.

Гримаса истории в том, что в авангарде умственной недоразвитости идёт национальная интеллигенция. Но это не парадокс, а вполне объяснимое явление. При накалённой идеологии интеллигенция является авангардом нации.

Когда идеология охладевает, деградирует, Общее Дело превращается в непонятную человеку «скукоту» - национальная интеллигенция первой перерождается в СОЦИАЛЬНОГО ПАРАЗИТА.

Попасть туда, в интеллигенцию – становится средством избежать тяжёлого труда, иной раз и армейской службы (отсрочки и освобождения для студентов ВУЗов).

В итоге: если крестьянин тесно связан с реализмом, потому что он видит, как прорастает зерно, и от реализма подходов к природе зависит его достаток, сама жизнь – то интеллигент превращается в ретранслятора заклинаний. Если крестьянин воткнёт растение корнем наверх – то он погубит урожай.

А если это сделает интеллигент – скажут «новый взгляд, инсталляция, арт-хаус» и т.п. И плевать, что растение засохнет: ведь интеллигент получает не плоды по мере плодородия, а фиксированную зарплату, не зависящую от урожая…

Переродившись в социального паразита, интеллигенция, как и любой паразит – утрачивает «цветущую сложность» разума и сводит всё к присоске. Чем хуже организму – тем лучше паразиту (больше соков, стало быть, он высосал). Итог: интеллигенция, голосующая за Собчака…

В голосовании заносчивых питерцев, якобы-умников, за проходимца, афериста, безответственного болтуна и ненасытного вора – зародыш всех будущих трагедий новейшей истории: и ужаса ельцинизма, и украинского ужаса наших дней.

Но что такое интеллигенция? Это интеллектуальный и идейный авангард общества. Интеллигенция – это коллективный учитель у коллективного ученика-народа. Когда этот авангард становится псевдо-интеллектуальным и псевдо-идейным, он начинает растлевать широкие массы своими маразматическими кривляниями.

Помните детский мультфильм, в котором сорока-воровка открыла школу для первоклашек, и стала учить девочку-отличницу рвать странички из дневника, выводить двойки, прогуливать уроки? Эта сорока-воровка и есть позднесоветская интеллигенция, сгнивший ум, ставший всех учить своей гнили…

А разум – он как луковица. Когда вы срываете с него высшие оболочки – обнажаются предыдущие, низшие. Это и есть придуманная либералами (а до них чокнутым Фрейдом) «дорога к естеству». Понятно, что наиболее естественны и близки к инстинктам в человеке наиболее архаичные и первобытные мотивации. Начиная ликвидировать «психологические комплексы» в слишком «зажатом» человеке – вы делаете из него зверя.

А что со зверя взять? Понимает ли собака или кошка, что они русские собака или кошка? Конечно же, нет. Да, команды дрессуры они привыкли слышать на каком-то определённом человеческом языке, но не более того. Немецкая овчарка, выращенная в русском питомнике, упоённо служит русской власти и кусает за пятки немецких пленных, как приказал хозяин.

Усиливая в человеке животное начало – либералы по всему миру сдетонировали новый феодализм. Пока он феодализм, но убеждён, что и до рабовладения дойдёт (и много где уже дошло). Потому что нужно понимать процесс: у зверя нет никаких абстракций, у него есть кормящий хозяин и ничего кроме кормящего хозяина.

Все же абстрактные идеи и принципы озвучиваются лишь по ОСТАТОЧНОМУ рефлексу, угасающе. Вальцману нужно изображать из себя Порошенко, выдавать себя за этнического славянина… А Саакашвилли, ворвавшемуся с бандой на руины – уже не нужно.

Его наёмный сброд и грузином прекрасно воспринимает. Точнее – именно НЕ воспринимает, ни грузином, ни славянином, ни евреем, ни американцем – это слишком сложные для животных абстракции.

И потому в антиутопии нео-феодализма возможны любые чудеса. Ведь и национальные государства, и идеологии возникли лишь на определённом уровне умственного развития масс. Или - уровне воспринимаемого массами образования.

Старый феодализм не знает наций – хотя знает языки и народности. Например, Габсбурги могли командовать Испанией, Австрией, Венгрией, славянскими народами, ещё чёрт знает кем – и никому это не казалось странным. Польша и Литва могли объединиться просто в силу династического брака, и уже не разлипаться до самого раздела Польши, несмотря на полнейшую разнородность…

Определённая связь между производительными силами и производственными отношениями существует, конечно, но она обратна марксистскому взгляду: а именно, попав в руки дебилов, производительные силы деградируют. Думаю, излишне объяснять, почему: дайте обезьяне микроскоп, она его или сломает или выбросит…

То есть, естественно и очевидно, не уровень техники формирует производственные отношения, а наоборот – производственные отношения формируют уровень техники. Неофеодализм, в котором Собчак, Ельцин, Порошенко, Саакашвилли лишь стадии (лица стадий падения) – чреват величайшей катастрофой производительных сил человечества.

Неофеодализм отключает познание мира и преобразование реальности силами науки, как следствие её правильного постижения.

Эти сложные процессы неофеодализм заменяет простотой (которая не только хуже воровства но и совмещается с воровством) ТУПОЙ КОНСТАТАЦИИ И БЕСПОЧВЕННЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ.

Что такое тупая констатация? Объясню, дело важное…

Вот перед нами возник мрачный образ Ельцина, или Порошенко, или Саакашвилли.

Человек разумный, конечно же, начнёт думать о причинах и следствиях этого кошмара, выяснять средствами разума – откуда они взялись, чем всё это может завершиться и т.п.

Для человека тупого есть просто факт без причин и следствий: ЭТОТ теперь начальник. Значит, ему кланяться, от него терпеть взбучки, от него ждать милостыни…

Это и есть тупая констатация, ликвидирующая психическую систему вида «человек разумный» - некритическое восприятие момента без причин, следствий и оценки. О таком и сказано ещё в Средние Века: СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ...

Так проститутка относится к клиенту, имени которого не знает, да и не нужно ей: сегодня этот, завтра другой… Откуда, зачем, почему, куда это в итоге приведёт – неинтересно и неважно.

Тупая констатация фактов (фараон заставил нас строить пирамиду – он начальник, мы дураки) сопровождается не менее тупым волюнтаризмом доминирующих альфа-самцов. Их утверждения становятся всё более беспочвенны и безосновательны. Раз их власть принимают некритически, то и все их бредни, галлюцинации, патологические фантазии тоже принимают некритически.

Для примера возьмём очень болезненную для нас тему Украины, которая ВСЯ является продуктом деградации методологии познания. Науке совершенно однозначно известно, что никакой особой Украины (края, отдельного от центра) нет, и никогда не было. Само слово обозначает лишь один из множества краёв Российской державы. Украинская идея – это трупный газ, выходящий из гроба Австро-Венгерской империи. То есть самой империи Габсбургов, придумавшей оккупированным русским «отдельную от России судьбу» давно нет, а призрак на их могиле продолжает разгуливать и пугать людей. Порой – до смерти пугать…

Но, чтобы понимать эту очевидность – нужно быть человеком разумным, представителем вида homo sapiens. Говоря техническим языком – методология познания должна соотносить себя с объективной реальностью[1].

То, что немыслимо в условиях конктакта развитых умов, становится вполне возможно при законтачивании умов недоразвитых.

Человек, умственно отсталый, может принять на веру любое утверждение – или не принимать из упрямства любого утверждения, независимо от степени его обоснованности (доказанности).

Потому что, мы уже сказали – констатация наличного без анализа причин и следствий его появления, плюс «свобода болтовни», не ограниченная ничем, кроме финансовых возможностей болтуна. И тогда истинность оценивается уже не доказательствами, а величиной тиражирования утверждения.

Взрослого от ребёнка, и соответственно, зрелый ум от незрелого, взрослость от инфантилизма отличают две концепции разума: реализм и виртуализм.

Реализм – удел взрослых и разумных. Он предполагает, что воображение должно быть ограничено законами объективного мира.

Ребёнок, играя, творит миры: виртуализм это когда воображение ничем не ограничено.

Если человек спрыгнет с небоскрёба в силу своей фантазии, то в реальной жизни это его убьёт. А в мультике – очень может быть, что и нет. В мультфильме можно упасть на асфальт и спружинить, не разбившись. Или вылезти невредимым из глубокой воронки, которую пробило в мостовой твоё тело. Это и есть разница между воображением реально возможного и воображением всего, чего вздумается.

Люди делятся в соответствии с этим на тех, кто понимает, и тех, кто не понимает. Те, кто понимает – живут в едином и реальном мире, а те, кто не понимает – в мире галлюцинаций. Реалисту, для того, чтобы поверить в возникновение чего-то, нужны причина и достаточное основание. Он не поверит в озеро посреди пустыни, пока не объясните, как туда доставили воду и откуда её взяли.

Для человека, пребывающего в фантасмагориях виртуального маразма, таких «проблем» в голове не существует. Ему достаточно просто вообразить озеро посреди пустыни – чтобы поверить, что оно появилось.

Украинизм – одна из самых тяжких и уродливых форм непонимания и иррациональности. Украинизм никогда и ничего не хотел и не хочет знать о реальном мире, его законах и вероятностях. Украинизм вне вменяемых императивов, нормативов и модальностей. Он целиком и полностью находится в пространстве своего больного воображения и пытается жить в мирах, его же фантазией и сотворённых из ничего…

Для врагов славянства Украина – это ловкий ход, применение оружия массового поражения.

Для украинствующих она – химера умственной патологии, решительный разрыв с миром Бытия, погружение в наркотические грёзы фантомного Небытия, сложная череда галлюцинаций и логических разрывов.

«Украинская идея» - чуть ли не шприцем, в виде выжимки, вытянутая в австро-германских лабораториях из мозгов клинических сумасшедших – аналогична «шахидству» террористов Ближнего Востока.

Укрозомби является не просто метателем бомб, а сам по себе бомбой, он человек-бомба. Он должен по программе зомбирования взорвать врага своего хозяина – и при этом он взрывается сам. Это больная клетка славянства, которая, заражая гнилью соседние клеточки, гниёт и гибнет сама.

Поэтому «украинская болезнь» представляет собой угрозу прежде всего, как полная деформация умственной деятельности, и лишь потом – как оголтелый вариант русофобии. Когда политика из искусства возможного превращается в искусство воображаемого.