Антисоветизм - последнее прибежище негодяя

Есть два замечательных высказывания, дающих характеристику некоторым категориям граждан: «Антисоветчик – всегда русофоб» и «всякий антикоммунист – сволочь». Я бы соединил их в одно: всякий антикоммунист и антисоветчик - всегда русофоб и сволочь. Можно с этим утверждением спорить, можно не соглашаться, но все действия подобных людей указывают на его верность. Наверняка многие антисоветчики, если их назвать русофобами, начнут ругаться, открещиваться, и доказывать обратное, мол я вовсе не русофоб, я люблю Россию, русских, а ненавижу исключительно СССР. По сути, их признания нам и не нужны. Ведь русофоб или сволочь, определяется по совершаемым поступкам, и последствиям к которым они могут привести. Большинство антикоммунистов и антисоветчиков просто до конца не осознают, что своей деятельностью, оскорбительными высказываниями, негативными статьями в адрес СССР и большевиков, может быть не так очевидно для них самих, - они занимаются русофобией. Прекрасно об этом сказал Владимир Меньшов:

"Вступая на путь антисоветизма, ты непременно придёшь к откровенной русофобии. Человек, последовательно занимающий антисоветские позиции, неизбежно понимает, что эти взгляды народом не разделяются, и тогда он вынужден констатировать – народ не тот. С этим народом вообще ничего невозможно создать, это ошибка природы. Далее – чистый расизм: выкорчевать нужно этот народ, и только тогда человечество сможет двигаться семимильными шагами к счастью".

Ведь именно это мы и видим в реальности. Когда мне приходится читать антисоветские статьи или такого рода комментарии на различных ресурсах, то там называют «проклятым совком» не только Советский Союз, но и с различными оскорбительными эпитетами людей живших в нём. Антисоветчик практически всегда называет всех тех, кто считает СССР своим отечеством, и для кого воспоминания о нём вызывают добрые и тёплые чувства, - не иначе как «тупые совки». Но ведь в Советском Союзе жили не какие-нибудь марсиане или пришельцы с других планет, а те же русские, белорусы, украинцы и многие другие национальности, и поэтому, называя «совковым быдлом» живших в Союзе граждан, ты оскорбляешь никуда не исчезнувший, и продолжающий существовать только на новых территориальных образованиях народ. Но видимо ума у антисоветчика не достаточно, чтобы это понять.

Кто-то может задать вопрос: а почему антисоветчик именно русофоб если в СССР жили разные национальности? Здесь нет никаких противоречий. Надо полагать, что именно это выражение, «антисоветчик – всегда русофоб», появилось после интервью Владимира Меньшова, цитата из которого была приведена выше. Для него, как человека русского, живущего в России, наверное, как и для многих других, синонимом Советского Союза была Россия. Наконец русские представляли большую часть населения страны Советов. И неважно кто будет называть антисоветчика русофобом, беларус или казах, фактически он будет прав, ибо любой плевок в советское прошлое задевает и русского, не отделяющего себя от этого прошлого. Также не нужно забывать, что Россия является правопреемницей СССР. Если кто-то может отрицать знак равенства между антисоветчиком и русофобом, то с тем, что любой антисоветчик имеет человеконенавистнические наклонности, спорить просто бесполезно. Нет, некоторых людей они, конечно же, любят и уважают, например «невинно» репрессированных, советских диссидентов, братьев по разуму (других антисоветчиков), и всех тех, кто когда-то каким-либо образом боролся с советской властью и Советским государством. Эти категории людей, безусловно уважаемые для антисоветчика, но вот проблема, что все другие, а именно коммунисты, люди уважающие советскую эпоху, это «совковое быдло» не достойное существования. Я повторю, что «совки» эти, не бандиты и террористы какие-нибудь, к кому действительно можно относиться с глубочайшим презрением, а простые граждане, уважающие своё прошлое. Сортировать свой народ, называя часть его «тупыми совками» филантроп явно не будет.

Антисоветчики любят разбрасываться такими фразами типа: «у тебя совковое мышление». Что такое совковое мышление я лично не знаю, но раз такие фразы звучат из уст антисоветчиков, следует думать, что это нечто оскорбительное или унизительное. Интересно, а какое мышление у них самих. Наверняка о своих умственных способностях они высокого мнения, вот только простых вещей их черепная коробочка понять почему-то не способна. Что если ты плюёшь в советское прошлое, ты плюёшь в свою историю, историю своего народа. А что это даёт? Что это меняет? Почему, например, в Англии нет такого количества дегенератов, проклинающих своё прошлое, которое у туманного Альбиона мягко сказать неоднозначное? Я не отрицаю, скорее всего, такие есть, как есть и в США те, кто говорит и пишет о нелицеприятном прошлом Америки и её сегодняшней политике военного доминирования. Но разве можно там это слышать каждый день, круглый год, на протяжении десятилетий? И только у нас на телевидении носятся оголтелые дебилы с репрессиями и покаянием. Нету дня, чтобы какой-нибудь недоумок не высказал по телевизору своё поганое мнение о Советской эпохе, или очередной недалёкий блогер не написал гнусную статейку рассказывающую нам «правду» о СССР. Только у нас в плену старческого безумия Познер утверждает, что нужно, чтобы у наших людей было чувство вины. Нужно для чего? Кому нужно? И вообще, это как? Ходить постоянно с опущенной вниз головой и грустным лицом? Так должно выражаться у всех чувство вины? Мало того, что Россию в настоящее время обвиняют во всём, и в хакерских атаках, и в оккупациях, и в допингах, так нужно, чтобы и за своё прошлое у нас вина была. За что мне испытывать чувство вины, за своего прадеда фронтовика? Ни одна антисоветская сволочь этого не никогда не дождётся! А главное, что потом, нужно будет винить себя за то, что родился русским? Не к этому ли всё идёт? Грань между виной и стыдом не такая уж и большая. Сначала вам говорят, что нужно чувствовать себя виноватым за ваше прошлое и прошлое своих предков, а затем и стыдиться этого. Сделать так, чтобы в обществе стыдно было заводить разговор о чём-то хорошем касательно советского периода. От того особо недоразвитые антисоветчики и говорят о том, что между Сталиным и Гитлером нет разницы.

Сегодня пока ещё можно публично рассуждать о том, каким хорошим управленцем был Сталин и чего он хорошего сделал для страны. Но махровые антисоветчики хотят чтобы упоминание имени Сталина и всего с ним связанного было возможно только в негативном контексте и никак иначе. То же самое можно делать и с советским строем, ведь если он допустил появление у власти такого злодея как Сталин, то значит и вся система неправильная.

Нам постоянно, с особым усердием предлагают каяться. Чувствовать себя виноватыми и каяться. Но дело в том, что ни Познер, ни Сванидзе, ни Гозман, ни им подобные - каяться не будут. Ведь они прокляли советское прошлое, назвали руководителей «упырями», а посему и каяться им не за что. А вот мы, те, кто не собирается вычёркивать из своей памяти великую эпоху, вот мы то и должны каяться. То есть, заставить отказаться от своего прошлого людей невозможно, поэтому проталкивается идея массового покаяния. Но возникает главный вопрос, перед кем каяться-то? Перед всем миром или только Западом? Может быть, нужно попросить прощения за то, что наши предки создали СССР, не будь которого, не возник бы и фашизм как противопоставление коммунизму? Ведь и такая байка существует.

Здравомыслящий человек должен понимать, что невозможно из советской эпохи некоторым так ненавистной, вычленить например Великую Отечественную войну. Однако антисоветчики извращаются до такой степени, что пытаются не войну из Советского периода вырвать, а советский период из Великой Отечественной войны. Мол: «война пускай остаётся, народ победил, а вот страна и режим мы выбрасываем». Будто бы война была сама по себе, некий конь в вакууме. На самом деле они плевать хотели на эту Победу, и на Подвиг Народа. Просто сегодня пока ещё сильна память о том горе, что принесла на нашу многострадальную землю фашистская Германия, и народ чтит память защитников, и тех, кто победил, и тех, кто отдал за эту победу свою жизнь. Только поэтому, чтобы не показаться полной мразью в глазах народа, антисоветчики мимикрируют под общественное мнение и слишком открыто, напрямую со словами типа: «да ложили мы на вашу победу», не выступают. Когда антисоветская сволочь плачется, мол, фашистов «трупами закидали», они же не по этим «трупам» скорбят, их не волнует «как и чем» победили наши предки, их просто раздирает злоба, что Советский Союз в принципе победил.

И вот в этой своей злобе, не видя берегов, антисоветчики стараются любыми способами принизить значимость Победы, и увеличить её цену, списав последнее на «безмозглое» руководство. Ведь мы уже знаем, нам в своё время рассказали, да и продолжают рассказывать сегодня, что народ победил вопреки Сталину. Как ни хотел «злобный тиран» погубить свой народ, как ни старался, живучий тот оказался, - выжил и немцев до Берлина догнал. Тут хочется задать вопрос некоторым особо одарённым антисоветчикам, кто до сих пор ещё носится со сказками про испугавшегося войны, и спрятавшегося то ли в бункере, то ли у себя на даче Сталина. Если он прятался от войны, то, как же тогда умудрялся мешать воевать своему народу, который «вопреки» ему победил фашистов? Наверное, это слишком сложный вопрос для интеллекта антисоветчика, которому не позволяют заезженные антисоветские штампы здраво рассуждать.

Отделяя народ от власти, от страны, антисоветчики непременно доходят в своём бреду до оправдания Власова, Краснова, Маннергейма и прочей предательской вражьей твари. Как мне, правнуку ветерана Великой Отечественной войны встретившего 9 мая в Австрии, прикажете это понимать? В своих жалких попытках оправдания указанного мной выше перечня предателей и преступников, антисоветская сволочь говорит, что они воевали за Россию, против коммунистической власти, дабы освободить народ от «большевистского ига». Минуточку, но на тот момент, страна называлась СССР, и то, что кто-то боролся с её властью за Россию, говорит мне только об одном, - они вели борьбу против Советского Союза, против государства, воевавшего с немецким фашизмом. Всё становится на свои места: Власов и Краснов были предателями, воевавшими на стороне врага, других интерпретаций здесь быть не может.

Именно потому, что не чувствуют антисоветчики гордости за победу советского народа, предлагают не радоваться 9 Мая, а скорбеть по погибшим. Ну, это же совсем признак отсутствия ума. День траура нужно устраивать 22 Июня, когда на СССР напали фашисты, а 9 Мая, это праздник Победы над врагом. Да, со слезами на глазах, но со слезами радости!

Только потому, что ненавистна антисоветчику Победа советского народа, он глумится над памятью Зои Космодемьянской, для него не существует подвига 28 Панфиловцев и Гастелло. Он выдумывает мифы о штурме с черенками от лопат нашими солдатами вражеских укреплений. Воображение антисоветчика рождает картины ужасных заградотрядов тысячами, а где и десятками тысяч, расстреливавших своих же солдат. Что из немецкого плена боялись возвращаться к своим, ибо их тут же арестовывали и ссылали в лагеря. На примере своего прадеда могу сказать, что он два раза был в плену у фашистов, и два раза бежал. Никто его в лагеря не отправил, а после обоих пленов возвращали в строй, и он, как я уже писал выше, встретил Великую Победу в Австрии. Это же, как он боялся после плена быть сосланным в лагерь или как гласят антисоветские сказки быть расстрелянным, что бежал из нацистской неволи к родным войскам целых два раза? Я понимаю, что частный случай может не отражать всей картины в целом, но ведь у антисоветчиков это любимое занятие рассказывать какие-то отдельные истории, - дабы критическое мышление подавить эмоциями, - как кого-то «не за что» посадили или расстреляли.

Антисоветчику не нужно быть следователем или судьёй, чтобы объявлять незаконными те или иные приговоры в советское время, для него любой наказанный за антисоветскую деятельность, является невинно осуждённым. Можно подумать, что сегодня есть страны, где за антигосударственную деятельность гладят по голове.

Пускай запомнит всякая антисоветская и антикоммунистическая сволочь, что не может, и никогда не будет отделена Великая Победа Советского Союза ни от командования Красной армией, включая его верховного главнокомандующего Сталина, ни от советской власти. Только в больных извращённых мозгах эти вещи могут быть разделены. Невозможно поверить, что даже в какой-нибудь альтернативной реальности, сам по себе сорганизовавшийся народ, смог бы победить такую армию, какой был в тот период немецкий Вермахт. Что представляет из себя в период войны «народ» отдельно от государства, от власти: безоружная, неорганизованная, беззащитная людская масса. И совсем другое дело, если этот народ будет оформлен в армию, и у неё будет военное руководство. Последнее без солдат ничего не стоит, но и солдаты без командования, мягко говоря, малоэффективны, именно поэтому эти понятия не разделимы, вопреки фантазиям антисоветчиков и антикоммунистов.

Любой нормальный человек даже при поверхностной оценке Советского периода, отметит как положительные стороны, так и отрицательные. Но не антисоветчик. Этот видит в советском прошлом исключительно плохое, будто бы ничего другого и не было. Если вы его спросите о грандиозных стройках, так это всё заключённые построили. Если указать на любые другие достижения СССР, подлецы снова начнут говорить о народе и выдающихся людях, об их частных заслугах, к коим страна Советов и её власть отношения не имела, а местами ещё и упорно мешала. Как только вы заикнётесь про космос, вам вспомнят арестованного Королёва, которого пытали и сломали ему челюсть. На это не могу не заметить, что, несмотря на сей, безусловно, неприятный момент в его жизни, Сергей Павлович ни на кого не обижаясь, продолжал заниматься своей работой, плодами которой стали: первый искусственный спутник Земли, первый человек в космосе, первая женщина в космосе, первый выход в открытый космос. Тем самым он навсегда вписал в историю достижения своей страны – Советского Союза. Надо признать, что при всём гении Королёва, без помощи государства и запроса на подобные научные изыскания и их финансирования, никто бы никуда не полетел. Или если бы выдающийся советский конструктор работал в 90-ых, как вы думаете, сколь бы он сделал достижений с приставкой «первый в мире»? Да, Королёв был арестован и дважды судим в Советском государстве, но ведь это же самое государство дало ему все возможности раскрыть свой талант и воплотить свои идеи в жизнь. Очевидно же, что тот образ Советского Союза, который рисуют нам антисоветчики и антикоммунисты, не является полным. У них он целиком мрачный и бесцветный, на самом деле в нём хватало и света и красок.

Между прочим, есть замечательное высказывание о С. П. Королёве Алексея Леонова: "Он никогда не был озлоблен… Он никогда не жаловался, ни кого не проклинал, не ругал. У него на это не было времени. Он понимал, что озлобленность вызывает не творческий порыв, а угнетение".

На мой взгляд, это яркий пример настоящей человеческой доброты и умения стойко переносить тяготы и лишения не тая ни на кого зла. Это пример полной противоположности тому, что делал предатель Солженицын, являющийся сегодня для одних иконой антисоветизма, а для других синонимом слова Иуда. Будущий лауреат Нобелевской премии, получив справедливый срок за свою антигосударственную деятельность во время войны, и отбыв его в довольно не плохих, можно сказать тепличных условиях, всю свою оставшуюся жизнь внутри себя нёс злобу и ненависть к стране давшей ему по сути всё. Странно, что его почитатели не берут во внимание тот факт, что их кумир целенаправленно добивался своего ареста, зная, что те письма, которые он слал с фронта и в которых в жёсткой форме критиковал высшее военное руководство, проверяет военная цензура. Одним из объяснений такого очевидного стремления Солженицына найти на известное место приключений, являлось желание, во что бы то ни стало покинуть фронт. Так как по его собственным соображениям самое страшное на войне должно было произойти ещё впереди, вот он и решил таким образом спасти свою шкуру, отсидевшись в лагерях да тюрьмах. Невинная жертва политических репрессий, которую из себя всю жизнь строил Солженицын, на самом деле была жертвой своей собственной трусости, тупости и подлости.

Сергей Павлович Королёв и во время и после отбывания срока, продолжал заниматься своим любимым делом, и посвятил свою жизнь работе на благо страны и общества. А знаменитый писатель земли русской, автор сборника мифов и легенд «Архипелаг ГУЛАГ», свою жизнь прожил в обиде и злобе на Советское государство, изо всех сил стараясь нанести ему как можно больше вреда. Морально-нравственный облик кого из этих двух людей должен быть ближе для нормального человека? Может ли настоящий антисоветчик отмахнуться от Солженицына, и сказать, что ему ближе пример Королёва? Что-то мне подсказывает, что вряд ли.

Учитывая, что дальнейшее развитие научного прогресса человечества неизбежно будет во многом связанно с космосом, то имя основоположника космических полётов останется в истории на необозримо долгое время. Чего трудно сказать о собирателе лагерных баек Солженицыне. В пантеоне выдающихся людей, здоровое общество не может и не должно держать трусов, предателей, клеветников, лицемеров и лжецов, - их необходимо предавать забвению. Именно поэтому, как ни старались и не стараются до сих пор антикоммунисты и антисоветчики извращать советское прошлое, плевать в него, оскорблять и очернять, по опросам у людей всё равно в первых рядах выдающихся деятелей России стоят Ленин и Сталин. Сколько бы лжи не было сказано и написано о Советском Союзе, количество людей относящихся к этой стране с уважением меньше не становится, а быть может, наоборот растёт. И это количество будет расти, ведь невозможно столько времени издеваться над народом кормя его ненавистью к своему прошлому. И тем хуже для антисоветчиков всех мастей, кто этим занимается, так как рано или поздно общество им за это отомстит.

***

Я не верю ни в какие конспирологические теории, но не думать, что коллективный Запад, представься ему такая возможность, не отказался бы пересмотреть итоги Второй мировой войны, - это непозволительная наивность. Разве может быть лишним для наших геополитических «партнёров», пересмотр послевоенных границ и признание СССР официально, в такой же степени виновным в развязывании войны, как и Третий Рейх? Мы уже слышали требования безумной Литвы у России компенсации за ущерб от «советской оккупации». Сегодня в ответ на подобные заявления можно только покрутить пальцем у виска. Но в России самой хватает полоумных, требующих устроить свой «Нюрнбергский трибунал» над коммунистической партией Советского Союза. Чтобы уже официально, на бумаге закрепить за ней статус «преступной». Как в своё время бездарное ПАСЕ приняло резолюцию № 1481 «О необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов».

Не буду говорить о том насколько предвзято, лживо и непрофессионально составлена данная резолюция, - желающие могут прочитать её в интернете. Главная её задача это призыв к «осуждению коммунистических преступлений на международном уровне», и исходя из текста резолюции, основной акцент делается на осуждении коммунистической партии Советского Союза. Важно, что предлагается осудить не только конкретные коммунистические режимы, но и саму коммунистическую идеологию. Авторы резолюции не видят никакой разницы между нацизмом и коммунизмом, а потому сокрушаются, что последний до сих пор не был осуждён. Но разве что дураку может быть не понятно, в чём принципиальное отличие немецкого нацизма и идеологии коммунизма. Если нацизм это теория расового превосходства, возвеличивающая свою нацию до уровня исключительности и избранности, предполагающая угнетение и репрессии для остальных народов и наций, то коммунизм это идеология общественного равенства и справедливости, где нет места расовым и национальным предрассудкам.

Известно, что на деле не всегда всё идёт гладко, вот и коммунистам-практикам приходилось порой прибегать к крайним мерам. Но сама идеология коммунизма не несёт в себе ничего плохого, в отличие от нацизма, в котором изначально заложены человеконенавистнические идеи, а их воплощение было отражено в действиях нацистской Германии.

Можно ли вообще найти в истории человечества идеологии, которые реализовывались бы с по-мощью улыбок и объятий? Как часто вспоминают, сколько людей замучали и убили во имя религии? А как насчёт так бережно охраняемого и неприкасаемого капитализма: сколько страданий человечеству принесла эта идеология? Уж никак не больше людей пострадало от коммунизма, нежели от капитализма. У множества существовавших и существующих идеологий и режимов, что называется «рыльце в пушку», но почему-то волнует ПАСЕ только неосужденный коммунизм. Нужно задать себе вопрос, почему именно это так беспокоит Совет Европы, что он принимает такие резолюции?

Понять их логику не сложно. Они хотят убить сразу несколько зайцев. Во-первых, осудить коммунистический строй Советского Союза с целью возможности в дальнейшем извлечения из этого материальной выгоды. Как только коммунистическая партия СССР будет признана преступной, в след за этим, со временем можно будет признавать преступными и все её действия. Ну, а если советская власть была преступной, то, наверное, и претензии Литвы уже не должны казаться такими абсурдными, - значит, придётся платить. А ведь желающих улучшить благосостояние своё и своей страны за счёт России, одной Литвой не ограничивается, только дай возможность, очередь выстроится, что мало не покажется.

Возможно нынешняя российская власть, не станет кому-то что-то платить, но ведь всё это игра в долгую. Можно подождать пока не придёт, например новый Горбачёв, для которого важнее в первую очередь удовлетворить желания и потребности врагов, а своя страна и народ уж как-нибудь сами. Нужно ведь понимать, что не для всех людей суверенитет страны важнее съёмок в рекламе пиццы.

Во-вторых, осуждения коммунистической идеологии, подразумевает осуждение и ныне существующих коммунистических режимов. В какой стране на сегодняшний день самая большая коммунистическая партия, являющаяся руководящей? Правильно, в Китае, - растущая экономика которого так не даёт покоя, нашим заокеанским «партнёрам». Им такие экономические конкуренты как Китай не нужны, поэтому любые способы набросать камней в китайский огород хороши. Хотя подобные выпады для Китая, как слону укус комара, тем не менее, такие попытки имеют место быть.

Наконец третья задача, вероятно, самая главная, это придать осуждению коммунистическую идеологию как таковую. Чтобы о ней в принципе можно было говорить только в негативном контексте, а любые попытки её осуществления, «цивилизованным обществом» приравнивались бы к неонацизму (хотя по сути сам неонацизм уже давно не беспокоит это самое «цивилизованное общество»). Иначе, зачем резолюция № 1481 призывает «на национальном уровне создавать комитеты, для всестороннего расследования, раскрытия и осознания преступлений коммунизма»? А ведь что будет после «осознания»? После осознания потребуется признание, а дальше как в известном психологическом приёме «нога в двери»: сначала добиться от объекта выполнения незначительной просьбы, - в нашем случае «осознать преступления», - после чего он вынужден выполнять более серьёзные требования. Сначала безобидное «осознание преступлений», затем их признание, после раскаяние и плата за них.

До чего мы докатились, что уже в бундестаге выступают российские школьники, с речью сожаления о «невинно погибших» солдатах Вермахта, «среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать». Что дальше? Может быть следующий раз, какому-нибудь «Коле из Уренгоя» нужно приехать в бундестаг и публично попросить прощения за то, что советский народ убивал на своей земле немецких фашистов пришедших к ним с истребительной войной? Немцы дорогу оплатят, проживание, грантик выпишут. А считающий себя умнее всех на свете, русофобствующий старик Познер, очередной раз похвалит замечательного мальчика, за умение «понять и простить», и порадуется за то, что такие «коли» существуют, и «внушают ему оптимизм в отношении России».

Это же, как сильно немцы не хотели воевать, что дошли аж до Москвы, держали в блокаде Ленинград 872 дня, где погибло более 600 тысяч гражданского населения, уничтожили 1710 городов, более 70-ти тысяч деревень и сёл, 32 тысячи промышленных предприятий, разрушили около 100 тысяч колхозов и совхозов? Если бы не хотели, не шли бы, способы можно было найти. Ненавистный мне Познер в своей осанне Коле из Уренгоя, говорит, что солдаты Вермахта, это «жертвы своих правительств, своей власти, своих лидеров». Получается, что кучка людей, или вообще один Гитлер, заставил силой миллионы немцев «не желавших воевать» и отправил их на захватническую войну. Видите, как получается у антисоветчиков, когда у них разговор заходит о Советском Союзе, то народ вопреки Сталину победил нацистов. А вот немецкий народ «желавший жить в мире», почему-то не смог вопреки Гитлеру не идти грабить, насиловать и убивать. Вот она логика и двойные стандарты антисоветчиков.

Речи сожаления в бундестаге о «невинно погибших» нацистах, это плоды многолетней антисоветчины, активно удобряемой познерами, сванидзами, гозманами, представителями РПЦ, и государственной властью. И мне кажется, что это ещё не предел, исходя из всего происходящего, если ничего не изменится (а само собой ничего и не изменится), то мы вполне вероятно увидим официальные «исторические примирения» с Третьим рейхом. Дабы очередной раз прогнуться перед «цивилизованным» Западом, и чтобы история не становилась яблоком раздора в будущем, наша элитка возложит одинаковую ответственность за начало Великой Отечественной войны на коммунистическую партию и на немецких национал-социалистов, на том и порешат.

С экрана телевизора, разного рода патриоты наперебой осуждают Украину за десоветизацию и декоммунизацию, за сносы памятников Ленину и переименование улиц и городов. Ругают Польшу за то, что те, подняли руку на памятники советским солдатам освободителям, собираясь многие из них убрать. Эти претензии справедливы, но не хотели бы господа «патриоты» присмотреться к своей собственной стране. Да, такого оголтелого сноса памятников Ленину как на прихворавшей Украине в России нет, тем не менее, тихой сапой, под разными предлогами они сносятся, или, выражаясь политкорректно - «демонтируются». Кстати исчезают не только памятники Ленину, но и солдатам Великой Отечественной войны. Но в вечерних новостях про это не говорят, там важнее говорить о «брёвнах в чужих глазах».

Сколько времени российские СМИ сокрушались по поводу переименования советских улиц на Украине. Чистой воды лицемерие и двойные стандарты. В одной только Москве, в период 1990-1993гг. было переименовано полторы сотни улиц, переулков, и проспектов! Разговоры о дальнейшем переименовании улиц и станций метро не затихают и сегодня. А куда делись Ленинград и Сталинград? Ведь не «профашистская» же «киевская власть» их переименовала, - верно? И всё это проходит под лозунгом «восстановления исторических названий», только вот смотрю, что у антисоветчиков статус «историческое» может быть только у того что было до 1917 и после развала СССР до наших дней, как будто бы между этим ничего не было. Выходит так, что всё что было в семидесятилетний советский период, «историческим» быть не может.

Но только слепой может не видеть и глупец не понимать, что не ради исторической справедливости это делается. Власть, как тот кулик из поговорки, который своё болото хвалит, - также старается хвалить всё то, что ассоциируется со строем, который она представляет. Так как сегодня буржуазная власть представляет капиталистический строй, то и названия улиц нужны ей из дореволюционной капиталистической эпохи. Монархия, царь, всюду церкви и пузатые попы, казаки с нагайками, и бедный, нищий, загнанный, необразованный народ - вот «Россия которую мы потеряли», по которой сегодня не стихают плачи и стоны, и которую так усердно пытаются сегодня реставрировать. И, по сути, эта реставрация идёт вполне себе успешно. В соответствии со временем слегка изменился внешний вид, но по содержанию всё то же. Вместо царя президент, церкви и попы на месте, вместо казаков россгвардия, и всё тот же бедный, угнетаемый и обворовываемый чиновниками народ.

Людей всё пытаются убедить, что «марксизм себя изжил», «классовый подход к обществу сегодня не актуален». Но извините, а что изменилось? Разве сегодня общество не разделено на классы? Разве равные права перед законом у простого гражданина и какого-нибудь чиновника? Или кто-то думает, что если посадили пару губернаторов, и одного министра, то это значит, что закон для всех одинаков? Эти показательные буржуазные разборки внутри своего класса, из которых сделать вывод о справедливости в государстве невозможно. О чём вообще можно говорить, когда государственный служащий, глава «Роснефти» господин Сечин получает в месяц 20 млн. рублей, при средней зарплате по стране в 35 тысяч? Разница в 570 раз! Зато антисоветчик вам на это сразу вспомнит членов Политбюро с их дачами и доступу к разнообразию продуктов.

И на фоне этой вопиющей, доведённой до безобразия несправедливости, народу предлагают какое-то там единение. Убрав 7 ноября и подменив его «днём народного единения» отмечающимся 4 ноября, - кого с кем, таким образом, пытаются «единить»? Или просто нужно было заретушировать и отодвинуть на задний план праздник Великой Октябрьской социалистической революции? Стоит напомнить, что с 1996 года 7 ноября официально праздновался как день «согласия и примирения». Согласитесь, странно бы было в буржуазном государстве праздновать годовщину социалистической революции. Но видимо замены названия показалась мало, так как у народа 7 ноября всё равно ассоциируется только с Октябрьской революцией, - как ты этот день не называй, - поэтому и решили перенести и саму дату. То есть, какая получается замечательная у властей логика, чтобы объединить народ, нужно отменить один государственный праздник, который дорог многим миллионам, и подсунуть вместо него другой непонятный, думая, что это кого-то с кем-то объединит. Давайте наплюём на ценности одних, дабы примерить их с другими. Это один в один, как сегодня с захоронением Ленина, мол, нужно захоронить тело вождя мирового пролетариата, и тогда в народе наступит мир и согласие. Но каким образом это должно помочь, ни один идиот, толком не объяснит. Опять мы видим чистое желание уничтожить ещё одно напоминание о борьбе и победе над капитализмом. Сначала убрали праздник, теперь хотят убрать и Ленина из мавзолея.

Какое-то «согласие и примирение» однобокое получается. Выходит, что если делить общество на «белых и красных», - как оно собственно сегодня, и поделено, - то красные должны всё сдать и примириться с идеалами белых. А представители этих самых белых задавали себе вопрос, почему красные должны поступить именно так? Почему не наоборот? С какой стати я должен забыть Ленина, Сталина, и почитать Николая Второго? Таким образом, белогвардейщина видимо хочет взять реванш за гражданскую войну развязанную ей в 1918-ом и проигранную в 1922-ом году. Мы должны принять памятники преступнику Колчаку, музеи пособнику нацистов Краснову, памятные доски врагу Маннергейму, и начать вместе с защитниками буржуазного строя в один голос проклинать Советский Союз. Хотя нет, когда мы «примиримся» посредством принятия чуждых нам ценностей и полному отказу от своих, необходимость ругать советский период отпадёт сама собой. Наверное, так думают наши монархисты и прочая чушь.

Между прочим, о памятниках Колчаку и Краснову. Привет всем тем, кто орёт из каждого утюга о памятниках Бандере на Украине. В чём скажите мне разница между этими персонажами? Все трое подлые преступники, но в России почему-то предпочитают, особенно на всяких модных нынче ток-шоу, драть глотки, осуждая только Бандеру (который сволочь однозначная), не особо волнуясь о том, что в своей стране происходят аналогичные по форме явления. Осуждать памятники Бандере на Украине, конечно надо, как надо принимать какие-то действия и в отношении польских властей покушающихся на памятники советским солдатам освободителям, а не просто сотрясать по этому поводу воздух. Но когда у себя в стране творится по сути то же самое, а СМИ твердят только о безобразии других, это называется двойными стандартами.

Либо нынешняя буржуазная власть и её белогвардейские прихлебатели, не понимают, что чем больше они будут такими вот методами как установка памятных досок Маннергейму или памятников иуде Солженицыну, «примирять» народ, - тем больше он будет разобщаться, либо они это понимают, но им плевать, ибо уверенны в своей неприкосновенности. Могут даже не мечтать, никакого примирения не будет. Простой рабочий народ никогда не будет примиряться с теми, кто их обворовал в девяностые и до сих пор продолжает находиться на высоких постах. Народ не примериться с тем, что у них отняли Отечество, и до сих пор продолжают его поливать грязью. Не знаю как кто, а я лично не могу представить себе примирения простого заводского трудяги с олигархами.

За последние десятилетия людям так задурили голову, что порой удивляешься ходу мыслей некоторых граждан. Например, человек утверждает, что хорошо относится к Советскому Союзу, но коммунистов не любит. Как вообще такое может укладываться в голове? Неужели не понятно, что Советский Союз был создан и существовал исключительно благодаря коммунистам. И как бы кому не хотелось, но отделить коммунистическую партию, коммунистическую идеологию от СССР невозможно, а если у вас в голове есть такие мысли, то это значит, что с вами не всё в порядке. Коммунисты не святые в отличие от некоторых царей, и допускали ошибки, за которые их можно критиковать, но думать, что Советский Союз это нечто отстранённое от коммунистической партии и её идеологии, ну как минимум странно. Похожая ситуация сегодня происходит с Китаем. Многие любят упоминать его растущую большими темпами экономику, но вслед за этим никто не говорит о том, что Китаем руководит коммунистическая партия, и именно благодаря ей, мы знаем Китай таким, бурно растущим и развивающимся. Не будь во главе страны коммунистов, не было бы и сегодняшнего Китая. Коммунистическая партия Китая занимается страной, а не поливанием изо дня в день грязью Мао Цзэдуна и эпохи его правления. Китайцы уже давно разобрались с этим вопросом. Для них деятельность Мао на 70% была положительной, а на 30% нет. И всё, точка! Вопрос на эту тему закрыт, - страна идёт вперёд.

Но наши антисоветчики так просто сдаваться не хотят. Их хлебом не корми, а только дай на Сталина побрехать да в Советский Союз плюнуть. Многие, наверно, таким образом, свой «хлеб» и зарабатывают. Вспомнить хотя бы предателя Солженицына, который за ненависть и клевету на свою родину, и Нобелевскую премию отхватил, и книжечки свои паршивенькие издавал, и до конца своих дней не бедствовал. Такие люди не думают о стране и народе, а лишь ими прикрываются, преследуют же они лишь свои шкурные интересы. И покуда антисоветчина будет продаваться, до тех пор мы будем видеть морды млечиных, познеров и им подобных лжецов.

Понятно, что у этих подлых людей всегда будет своя аудитория, с добровольно растопыренными ушами для лапши. Но каждый уважающий себя человек, родившийся в Советском Союзе, и считающий его своим Отечеством, как и те, кто родился позже, но в силу своего ума понимает, что это была великая держава и относится к ней с огромным уважением, - должны чётко, без каких либо сантиментов, исключать из своего круга общения антисоветчиков. Как говорится, делать их нерукопожатными. Должна же быть у человека какая-то гордость. Если так вышло, что передо мной стоит человек, и несёт чушь про мою Родину, я не стану поддерживать с ним диалог, ибо мне этот человек не интересен, также как и его «мнение». Я за конструктивную критику, но критику от антисоветчины я отличать умею. Я никогда не пойду на концерт группы, зная, что её лидер ярый антисоветчик. И мне плевать, что он поёт хорошие песни. У человека должна быть гражданская позиция. Зачем мне платить за билет, часть денег, от продажи которого получит тот, кто ненавидит моё Отечество? И так нужно поступать во всём. В своей голове, человек может носить что угодно, до тех пор, пока он не откроет свой рот. Если, например, у меня есть знакомый, который придерживается антисоветской или же антикоммунистической позиции, но никогда об этом не говорит, я могу с ним общаться на отстранённые темы без каких либо проблем. Но это будет ровно до той поры, пока он не начнёт вслух поливать СССР помоями. Как только это произойдёт, с данным человеком я общаться больше не буду. Повторю, если нет критики по делу, а потоком льются лишь злобные оскорбления, то с такими людьми, на мой взгляд, общаться не стоит.

Все мы разные, и кто-то может любить и уважать Советский Союз, имея одновременно друзей и знакомых антисоветчиков и антикоммунистов, а для кого-то это просто не допустимо. Все разговоры о свободе мнений и тому подобного, всё это чушь собачья. Хочешь выразить своё мнение? А мне оно не интересно, - и что дальше? В таком случае можешь засунуть своё мнение куда подальше.

Ура-патриоты могут такому подходу возразить: но как же, ведь это разъединяет общество, так сказать «раскачивает лодку». Нужно примирение. Извините, но примирение на основе антикоммунизма и антисоветизма, это просто наглое издевательство над народом. На таких условиях никакого примирения и объединения общества не получится. У меня есть другое предложение. Давайте стабилизировать положение так называемой раскачивающейся лодки не антикоммунизмом - а антикапитализмом; не антисоветизмом - а антибелогвардейщиной. Как вам такой вариант? По-моему было бы совсем не плохо. А призывы к примирению, это всё в пользу бедных. Прежде нужно задать вопрос, примирение кого и с кем, и на основе чего? Вы хотите объединяться с монархистами или попами? Лично я не хочу, да и не могу, ибо у меня с ними совершенно разные убеждения и ценности. Их всех объединяет лишь одна цель – как бы побольше получать денег, и постараться сделать так, чтобы это продолжалось как можно дольше.

Никакого примирения с антисоветчиками и антикоммунистами, с белогвардейцами и монархистами! Если кому-то нужно примирение, то оно должно быть только на наших условиях. Тех для кого Советский Союз был и остаётся в памяти великой державой, величайшим проектом наших смелых и непокорных предков, а идея коммунизма является лучшей из всего что могло придумать человечество.

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