Автор Антонина Легкова.

Моя первая и последняя охота на уток произошла на болоте возле речки, где мы стояли геодезической экспедицией в одной из южных республик.

Экспедиция - палаточный городок. Обычно палаточный городок располагали вдали от заселенных мест. Выбирали, по возможности, живописное место на берегу реки, у леса или даже на поляне в самом лесу, где возможна охота.

На этот раз мы остановились у речушки шириной метра три и совсем неглубокой. Но сколько в ней всего водилось! Рыбу ловили сачком для ловли бабочек. В сачок вместе с рыбой иногда попадали и змеи. Даже ондатры водились в этой сказочной речушке! Неподалеку было болото, покрытое камышом выше человеческого роста. Там водились утки, и наши мужчины в свободное время охотились на них, обеспечивая экспедицию мясом.

Однажды я упросила наших охотников взять меня с собой. Из мелкашки я неплохо стреляла, из нагана хуже. Мне трудно было удерживать тяжелый наган в вытянутой руке. Рука от тяжести предательски подергивалась и прицелиться не очень получалось. Подошли к болоту. Получила инструктаж - стрелять только вверх! Вошли в камыши. Они такие высокие… Охотников вместе со мной было человек пять и вдруг все будто растворились.

Я подняла ружье, взяла наизготовку, жду. Прямо передо мной взлетела утка. Я прицелилась, выстрелила. Утка упала и шарахнулась от меня. Я ранила ее. Утка от меня, а я от нее со скоростью, насколько позволяли камыши. Села на пригорке и реву. Мне так стало жаль утку… Одно дело, когда наши охотники, прежде чем передать свой трофей на кухню, полностью его обрабатывали: смолили, потрошили и прочее, и совсем другое - убить самой.

Вышли охотники со своими трофеями. Увидели жалкое зрелище, смеялись до упаду. Один из них протянул мне утку со словами: «Возьми, это твоя добыча». Все, больше я на охоту не напрашивалась, а они еще долго надо мною подшучивали. Да и видик у меня был действительно весьма комичный: резиновые сапоги 41 размера, одетые на туфли, безразмерная куртка защитного цвета и на голове непонятно что. Да еще и слезы.

Подходя к лагерю, мне все же удалось справиться с эмоциями. В лагерь я вошла поступью победителя, и даже улыбка во все лицо! Все верно. Первый раз на охоте, первый и причем удачный выстрел, трофей! Лагерь встретил меня ликованием, мне аплодировали, а я изо всех сил держала марку!

